Все уголовные дела Порошенко. Рассказываем коротко

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Фамилия пятого президента Украины фигурирует в около 20 уголовных производствах, которые были открыты после прихода к власти команды Владимира Зеленского.

Недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка и четыре - она сама. Эти производства инициировали как по заявлениям определенных лиц, так и по решению суда.

Однако, один из адвокатов Петра Порошенко Илья Новиков сообщил ВВС News Украина, что у защиты информация об этих делах "неполная и неточная". И что есть по меньшей мере четыре производства, о существовании которых они знают из неофициальных источников, однако ни одного документа по ним ни Порошенко, ни адвокаты не имеют.

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Наибольшее количество заявлений в прокуратуру с требованием возбудить уголовные производства направил Андрей Портнов. Среди заявителей - Нестор Шуфрич и Андрей Деркач. Все они - бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича, после устранения которого от власти Порошенко стал президентом.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка после отставки в марте этого года заявлял изданию LB.ua, что 16-17 дел, с которыми он был знаком, не имеют юридической перспективы.

Его преемница, Ирина Венедиктова, которая работает генеральным прокурором три месяца, заявляет, что хорошо знакома с содержанием всех дел. Она считает, что они имеют перспективу.

Любое уголовное производство не означает, что человеку выдвинут подозрение. Это может произойти только после предварительного расследования.

Руслан Рябошапка уведомлений о подозрении экс-президенту не подписывал. Ирина Венедиктова подписала одно - по делу о назначении на должность первого заместителя главы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Несмотря на отсутствие других подозрений, президент Владимир Зеленский 20 мая сделал, как считают оппоненты, недопустимое для главы государства заявление.

"Что касается приговора господину Порошенко - я уверен в этом, и уверен, что все еще впереди", - сказал он на пресс-конференции.

Мы собрали из открытых источников все уголовные производства, которые в 2019-2020 годах возбудили следователи ГБР и Офиса генерального прокурора. Здесь их меньше, чем говорила Ирина Венедиктова. Однако не исключено, что некоторые производства, о которых идет речь ниже, разделили на несколько отдельных дел.

Назначение разведчика Семочко

Копірайт зображення ZIK Image caption Сергей Семочко пытался обжаловать свое увольнение с должности, однако безрезультатно

Это дело - единственное, по которому генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Петру Порошенко. Экс-президента обвиняют в том, что он склонял главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко к превышению власти и служебных полномочий при назначении Сергея Семочко на должность замглавы этой структуры.

Порошенко якобы преследовал "собственные интересы" для сосредоточения в своих руках государственной власти и назначения подконтрольных лиц.

За пару недель до второго тура президентских выборов Семочко уволили, но по причине другого скандала. Программа Дениса Бигуса "Наши деньги" сообщила, что, несмотря на отсутствие значительных доходов в последние годы, семья Семочко владеет домами под Киевом общей стоимостью порядка 8 млн долларов. В расследовании также шла речь о том, что жена разведчика, Татьяна Лысенко, имеет российский паспорт. Сергей Семочко эти обвинения отверг.

43 произведения искусства и пошлины

ГБР открыло уголовное производство по факту перемещения через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Следователи подозревают, что их ввоз произошел с сокрытием от таможенного контроля. По этому делу Петр Порошенко проходит как свидетель.

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В день, когда должен был состояться допрос по делу, экс-президент открыл выставку этих картин в музее Ивана Гончара. Были предоставлены оригиналы таможенных деклараций и документы, подтверждающие оплату, чтобы доказать, что ввоз в страну был легальным. В то же время, генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что считает это дело "интересным из-за круга участников, происхождения картин и источников их приобретения".

"Пленки Деркача" и Байден

Офис генпрокурора проводит досудебное расследование по факту возможного вмешательства бывшего вице-президент США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Его уволили с должности в 2016-м, после серии коррупционных скандалов. Основанием для расследования стали аудиозаписи, обнародованные депутатом ВРУ Андреем Деркачом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Джо Байден и Петр Порошенко в январе 2017 года в Киеве

На них - разговор якобы экс-президента Порошенко и Джо Байдена, который сейчас является одним из претендентов на пост президента США. Деркач в заявлении в адрес прокурора утверждал о признаках государственной измены Петра Порошенко из-за влияния на него высокопоставленных лиц США.

Контрнаступление в июне 2014-го

ГБР открыло уголовное производства по факту наступательной операции на Донбассе в июне 2014 года. Заявление подал Нестор Шуфрич - депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Он обвиняет экс-президента в кровопролитии на Донбассе летом 2014-го. Утверждает, что на двух встречах контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" участники достигли определенных договоренностей, а затем Порошенко якобы отошел от переговорной схемы и отдал приказ начать наступательную военную операцию.

Сам Порошенко отмечает, что давал приказ о деоккупации украинской территории. По его словам, в результате контрнаступления ВСУ освободили две трети оккупированного Донбасса.

Проход кораблей в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля предприняли попытку проследовать из Одессы в Мариуполь. В районе Керченского пролива суда были захвачены российскими пограничниками, обвинившими украинцев в попытке незаконного пересечения государственной границы.

Немедленно после захвата кораблей на части территории Украины было введено военное положение сроком на месяц.

Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко.

Сам Порошенко заявлял, что переход кораблей являлся "абсолютно законной, рутинной операцией", а дело об этом переходе открыто "в интересах государства-агрессора".

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Продажа "Прямого"

ГБР по заявлению Андрея Портнова расследует покупку ООО "Телеканал "Прямой" и, в частности, возможное уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в ходе этой сделки.

"Прямой" - информационный телеканал, еще со времен президентской избирательной кампании последовательно поддерживавший Петра Порошенко. Его официальным владельцем является бывший депутат парламента от Партии регионов Владимир Макеенко, который в 2017 году приобрел его у структур, связываемых с окружением Виктора Януковича.

Впрочем, киевские наблюдатели ставили под сомнение способность Макеенко осуществить такую дорогую покупку и называли настоящим владельцем "Прямого" лично Порошенко. Сам экс-президент подобные обвинения отрицал.

Назначение премьер-министра Гройсмана

Еще одно производство ГБР открыло по обращению депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко о якобы "захвате государственной власти" и фальсификации официальных документов во время назначения Владимира Гройсмана на пост премьер-министра.

По мнению этих депутатов, президент и председатель парламента злоупотребляли служебным положением, поскольку внесли представление на назначение премьера при отсутствии коалиции в Верховной Раде, как это предусмотрено Конституцией.

Конфискованные деньги Януковича

Национальное антикоррупционное бюро в начале 2020 года возбудило уголовное дело о возможном подстрекательстве со стороны Петра Порошенко к растрате средств оффшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов. Это те деньги, которые, по информации властей, арестовали на счетах экс-президента Виктора Януковича. Уголовное производство НАБУ возбудило по решению суда, куда обратилась оффшорная компания с Кипра, пострадавшая от указанной спецконфискации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Деньги Януковича конфисковали в 2017 году

В марте 2017 года суд в Краматорске отказал в апелляции нескольким кипрским компаниям, не согласным с спецконфискацией. Но 16 июня 2020 года Верховный суд Украины отменил постановление об отклонении апелляции. Таким образом, дело о спецконфискации продолжат.

Дело о судьях

ГБР расследует возможное злоупотребление Петром Порошенко служебными полномочиями, которое проявилось в том, что экс-президент якобы не назначал своевременно на должности судей лиц, которых рекомендовал к назначению Высший совет правосудия.

Судьи, которых не назначал Порошенко, якобы получали зарплату, фактически не осуществляя своих полномочий. Поэтому действия экс-президента якобы приводили еще и к ущербу для госбюджета, считают заявители.

Дело о "Приватбанке"

В декабре 2016 года Украина национализировала самый большой частный банк страны - "Приватбанк". Его собственником был олигарх Игорь Коломойский, эмигрировавший с Украины и вернувшийся только после победы на президентских выборах своего давнего бизнес-партнера Владимира Зеленского. После возвращения Коломойский заявил о том, что национализация принадлежавшего ему банка была незаконной, и оспорил ее в суде.

В апреле этого года Окружной административный суд Киева удовлетворил один из исков Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации банка. Нацбанк и Кабмин оспорили это решение, а президент Порошенко на совещании в Совбезе якобы призвал "проверить" судей, принявших решение в пользу Коломойского. Судьи Окружного административного суда посчитали это вмешательством в свою деятельность и подали соответствующую жалобу в ГБР.

Петр Порошенко отрицает любое влияние на судей и заявляет, что на совещании, о котором идет речь в этом деле, "обсуждались угрозы и риски", связанные с возможным исполнением решения суда по "Приватбанку".

Ситуативная комната в ОПУ

Это был один из первых скандалов после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Команда нового главы государства, въехав в здание Администрации президента, обнаружила, что из помещения ситуационного центра, в котором проводились важные совещания при участии президента, пропала аппаратура - мониторы и серверы, на которых якобы хранилась секретная информация.

Свеженазначенный секретарь Совбеза Александр Данилюк записал видеоблог на фоне пустых стен ситуационной комнаты, а ГБР начало расследование о возможной утере должностными лицами АП "материальных носителей секретной информации".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представители команды Зеленского заявили, что обнаружили в ситуационной комнате Администрации президента пустые стены

Пресс-секретарь Порошенко заявлял, что вся техника для ситуационной комнаты была арендована бывшим президентом за собственные средства, а потом - возвращена арендодателю, а никакой конфиденциальной информации на этих серверах никогда не было.

Продажа "Кузни" Тигипко

В 2018 году стало известно, что Петр Порошенко продал принадлежавший ему киевский завод "Кузня на Рыбальском" украинскому бизнесмену и бывшему политику Сергею Тигипко.

ГБР расследует подробности этой сделки. Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что продажа завода могла быть фиктивной: по его словам, фактическим собственником завода мог остаться Петр Порошенко, а 300 млн долларов, якобы уплаченных за предприятие, могли быть "отмыты" через кипрские оффшоры.

Отдых на Мальдивах и "поддельные" документы

Первые дни 2018 года президент Петр Порошенко и его семья провели в отпуске на Мальдивских островах - Украина узнала об этом из расследования журналистов программы "Схемы". Украинское общество тогда обсуждало в основном, насколько этично президенту одной из беднейших стран Европы, к тому же пребывающей фактически в состоянии войны, проводить неделю на шикарном курорте.

Однако объектом внимания ГБР стал другой аспект расследования "Схем": журналисты выяснили, что в числе пассажиров чартера, на котором президент и его семья путешествовали из Киева на Мальдивы и обратно, не значилось человека по имени "Петр Порошенко". Таким образом, правоохранители сейчас расследуют возможное пересечение экс-президентом государственной границы с использованием поддельных документов.

Петр Порошенко заявлял, что пересекал границу по собственным документам и с соблюдением установленных процедур.

Депортация Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после приезда на Украину по приглашению Петра Порошенко сначала был одним из самых преданных соратников президента. В мае 2015 года он в ускоренном порядке получил украинский паспорт и пост губернатора стратегически важной Одесской области.

Однако вскоре между Саакашвили и Порошенко пробежала черная кошка. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с губернаторского поста и объявил о переходе в оппозицию к президенту Украины. Он основал собственную партию "Движение новых сил" и организовал несколько "маршей за импичмент" Порошенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В феврале 2018-го Михаила Саакашвили депортировали в Польшу как нарушителя украинской границы

В июле 2017 года Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины во время пребывания того за рубежом, однако спустя два месяца экс-президент Грузии при помощи своих соратников прорвался через украинско-польскую границу и продолжил оппозиционную деятельность.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов и выдворен в Польшу по процедуре реадмиссии как нарушитель украинско-польской границы.

ГБР сегодня расследует "незаконное задержание Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины". Тем не менее, на этой неделе Верховный суд Украины постановил, что реадмиссия Саакашвили была законной.

Побег судьи Чауса

Судья одного из районных судов Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Его фамилия стала предметом мемов в украинских соцсетях после того, как оказалось, что судья закапывал крупные суммы денег на собственном огороде в стеклянных банках.

Верховная Рада, которая как раз находилась на каникулах, не смогла оперативно проголосовать за снятие с Чауса судейской неприкосновенности, и на следующий день после уличения во взяточничестве судья не вышел на работу.

Позже он объявился в Молдове, где пребывает до сих пор в ожидании решения об экстрадиции на Украину.

ГБР расследует возможную причастность Порошенко к незаконному переправлению Чауса в Молдову. Подобные подозрения, вероятно, базируются на утверждениях бывшего высокопоставленного чиновника полиции Антона Шевцова изданию "Страна": он говорил, что Чауса вывезли в аэропорт и усадили в самолет до Молдовы личные охранники Порошенко.

Сам экс-президент Украины заявлял, что не знает, кто такой Чаус, и, соответственно, не имеет отношения к его бегству.

База "Ивушка"

ГБР расследует судьбу базы отдыха "Ивушка" Украинского общества слепых, расположенной в элитном поселке Козин под Киевом. СМИ писали, что территорией этой базы мошенническим путем завладели должностные лица ООО "Союз-инвест", которую связывали с Петром Порошенко.

Передача земли в Николаевской области

В 2016 году Петр Порошенко издал указ, которым отменил решение главы одной из районных администраций Николаевской области о передаче участка сельхозземель площадью в 1500 гектаров в категорию земель государственного запаса.

Наблюдатели по-разному трактуют действия Порошенко в этом случае. Заявитель - бывший мэр Харькова и депутат Рады Михаил Добкин - считает, что их можно рассматривать как превышение экс-президентом своих полномочий. Сам Петр Порошенко заявляет, что это решение было принято после рассмотрения им депутатского запроса другого украинского парламентария, бывшего журналиста Игоря Луценко, к которому обращались жители Николаевской области.

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