Конфликт Индии и Китая: азиатские гиганты движутся к войне?
В Индии уже начались кремации военных, погибших во время столкновения с китайцами в долине Галван в Гималаях. Индийские СМИ также сообщили, что Китай передал десять взятых в плен офицеров и солдат.
Всего в результате конфликта в долине погибли по меньшей мере 20 индийских военных, 76 получили ранения.
Индийские СМИ также сообщают о 40 погибших китайских военных. Однако Китай до сих пор не признал никаких потерь.
Столкновения между индийскими и китайскими военными за спорные территории происходили и раньше, так как граница между странами не демаркирована.
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Но в течение 45 лет в этих схватках не было жертв.
Может ли нынешний конфликт перерасти в полномасштабную войну, которая уже была между странами 1962? Правда, тогда у них не было ядерного оружия.
Что произошло
В ночь на вторник в долине Галван, которая находится в спорном регионе Ладакх, произошло массовое столкновение между китайскими и индийскими военными с использованием палок, бит и железных прутьев с гвоздями.
Драка была на высоте 4300 метров рядом с рекой Галван (Цзялевеньхе по-китайски). Некоторые из индийских военных упали в воду и могли получить обморожения.
По условиям двустороннего соглашения 1996 года, в зоне спорных территорий военные не могут использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.
Поэтому во время столкновений индийские и китайские патрули прибегают к рукопашному бою, бросаются камнями и используют различные подручные средства.
Почему это происходит
Граница между Индией и Китаем окончательно не определена.
В 1962 году между странами произошла короткая война, погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай оккупировал 38 тыс. кв. км ее территории.
Любые изменения в ландшафте территории - изменения течения рек, границ озер или ледников - обостряют споры.
Столкновения на спорных территориях активизировались в последние несколько лет.
В 2017 году военные двух стран сражались на спорной территории плато Доклам, которое находится на границе между Китаем и маленьким гималайским королевством Бутан, которое поддерживает Индия.
Тогда причиной стало намерение Китая построить дорогу в этом районе. Индия восприняла это как угрозу не только союзному Бутану, но и как потенциальную - для себя.
В мае 2020 года индийские и китайские военные столкнулись на границе в секторе Нату Ла в штате Сикким - на высоте 5000 м.
Тогда семь китайцев и четверо индийцев получили ранения. Но офицеры армий уладили конфликт. Драки также произошли в регионе Ладакх в местности Галван, и у озера Пандонг.
Но если драки - явление привычное, то жертвы в них появились впервые за 45 лет, со времен Мао Цзэдуна.
Последнее обострение связано со строительством Индией в этом районе дороги к высокогорной базе военной авиации, которая позволяет быстрее перебрасывать войска и технику в регион.
В ответ Китай направил тысячи военных в Ладакхе.
"Ситуация серьезная. Китайцы вошли на территорию, которую они сами приняли как часть Индии. Это полностью изменило статус-кво", - говорил в комментарии BBC в мае военный эксперт Аджай Шукла, полковник индийской армии в отставке.
По его словам, территория у реки Галван традиционно была мирной, но оказалась в центре противостояния именно потому, что ближе всего расположена к построенной Индией дороге.
Китайское официальное СМИ Global Times тогда заявило, что долина Галван принадлежит Китаю.
"По словам китайских военных, именно Индия ворвалась в долину Галван. Таким образом, Индия меняет статус-кво вдоль линии фактического контроля - это и вызвало гнев китайцев", - заявил в мае BBC доктор Лонг Синчун, директор китайского Института международных дел в Чэнду.
Как реагируют власти двух стран
Ни одного официального заявления со стороны лидера Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди не прозвучало.
Однако известно, что Нарендра Моди должен встретится с лидерами индийских партий, чтобы обсудить кризис.
Вероятно, такая встреча стала реакцией на призыв лидера оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахула Ганди - внука премьера Индиры Ганди и правнука первого премьера Индии Джавахарлала Неру.
"Почему премьер молчит? Почему он прячется? Достаточно - значит достаточно. Мы имеем право знать, что случилось. Как посмел Китай убивать наших солдат? Как они посмели забирать нашу землю?", - написал Рахул Ганди в Twitter.
Завтра война?
Сейчас идет четвертый раунд переговоров офицеров двух сторон в зоне конфликта.
Но возможна ли полномасштабная военная конфронтация между странами?
Доцент Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко Виктор Константинов считает, что переговоры между офицерами свидетельствуют, что приказа о переходе к смертельному противостоянию не было.
"Люди погибли, потому что обе стороны наполнены неприязнью, все долгое время закрывали глаза на столкновения", - объясняет он.
По мнению Константинова, факторами обострения ситуации, кроме споров из-за территорий, стало сближение Индии и США и усиление позиций правительства индийских националистов Нарендры Моди после выборов в 2019 году.
"В Китае специалисты обсуждают возможное поражение Трампа на выборах, и то, что при Байдене начнется еще большее сближение Индии и США. Поэтому существует угроза окружения Китая, это очень популярная тема сейчас", - говорит Виктор Константинов.
Способствует вражде и подъем национализма в обеих странах, присутствующий как во внутренней, так и во внешней политике.
"Именно при правительстве Моди начали вспоминать о несогласии с результатами войны 1962 года и с фактическим разграничением в Гималаях", - говорит эксперт.
Память о поражении в войне с Китаем в 1962-м до сих пор является травмой для индийской политической элиты, однако желание взять реванш не развито - в отличие от конфликтов с соседним Пакистаном.
"Во времена Джавахарлала Неру, когда произошла война, и после него поражение пытались компенсировать разговорами о том, что индийцы проиграли не потому, что слабы, а потому, что очень миролюбивы. Сейчас говорят, что это был конфликт, спровоцированный Холодной войной. Нельзя говорить о сильном реваншизме - в Индии считают, что только Китай может начать войну первым", - объясняет Виктор Константинов.
"Сейчас о войне между Китаем и Индией речь не идет, они хотят напугать друг друга. Постоянные столкновения, игра на нервах будет - это часть стратегии, как индийской, так и китайской. И не один год", - считает он.
В то же время в индийском обществе есть консенсус: если Китай нападет первым - это будет переход красной линии.
"Если Китай первым начнет войну, Индия будет драться всерьез. Уступить даже небольшую территорию еще раз в Индии считают недопустимым. Тезис четкий: ни клочка территории не отдадим. Конфликт может быть коротким, но очень горячим", - отмечает Виктор Константинов.
Однако более вероятным эксперт считает конфликт между Индией и Пакистаном.
"Здесь общество с обеих сторон готовят к тому, что война возможна", - говорит Виктор Константинов.
По его мнению, если Индия первой начнет конфликт с Пакистаном, Китай может предоставить ему политическую и военно-техническую поддержку. Но очень маловероятно, что он будет открыто воевать за пакистанцев.