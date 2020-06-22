Конфликт Индии и Китая: азиатские гиганты движутся к войне?

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В Индии уже начались кремации военных, погибших во время столкновения с китайцами в долине Галван в Гималаях. Индийские СМИ также сообщили, что Китай передал десять взятых в плен офицеров и солдат.

Всего в результате конфликта в долине погибли по меньшей мере 20 индийских военных, 76 получили ранения.

Индийские СМИ также сообщают о 40 погибших китайских военных. Однако Китай до сих пор не признал никаких потерь.

Столкновения между индийскими и китайскими военными за спорные территории происходили и раньше, так как граница между странами не демаркирована.

Но в течение 45 лет в этих схватках не было жертв.

Может ли нынешний конфликт перерасти в полномасштабную войну, которая уже была между странами 1962? Правда, тогда у них не было ядерного оружия.

Что произошло

В ночь на вторник в долине Галван, которая находится в спорном регионе Ладакх, произошло массовое столкновение между китайскими и индийскими военными с использованием палок, бит и железных прутьев с гвоздями.

Драка была на высоте 4300 метров рядом с рекой Галван (Цзялевеньхе по-китайски). Некоторые из индийских военных упали в воду и могли получить обморожения.

По условиям двустороннего соглашения 1996 года, в зоне спорных территорий военные не могут использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Поэтому во время столкновений индийские и китайские патрули прибегают к рукопашному бою, бросаются камнями и используют различные подручные средства.

Почему это происходит

Граница между Индией и Китаем окончательно не определена.

В 1962 году между странами произошла короткая война, погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай оккупировал 38 тыс. кв. км ее территории.

Любые изменения в ландшафте территории - изменения течения рек, границ озер или ледников - обостряют споры.

Столкновения на спорных территориях активизировались в последние несколько лет.

Image caption Эту фотографию BBC предоставил индийский военный из зоны конфликта. Он утверждает, что именно таким оружием убивали индийских солдат

В 2017 году военные двух стран сражались на спорной территории плато Доклам, которое находится на границе между Китаем и маленьким гималайским королевством Бутан, которое поддерживает Индия.

Тогда причиной стало намерение Китая построить дорогу в этом районе. Индия восприняла это как угрозу не только союзному Бутану, но и как потенциальную - для себя.

В мае 2020 года индийские и китайские военные столкнулись на границе в секторе Нату Ла в штате Сикким - на высоте 5000 м.

Тогда семь китайцев и четверо индийцев получили ранения. Но офицеры армий уладили конфликт. Драки также произошли в регионе Ладакх в местности Галван, и у озера Пандонг.

Но если драки - явление привычное, то жертвы в них появились впервые за 45 лет, со времен Мао Цзэдуна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сейчас в Индии проходят антикитайские протесты

Последнее обострение связано со строительством Индией в этом районе дороги к высокогорной базе военной авиации, которая позволяет быстрее перебрасывать войска и технику в регион.

В ответ Китай направил тысячи военных в Ладакхе.

"Ситуация серьезная. Китайцы вошли на территорию, которую они сами приняли как часть Индии. Это полностью изменило статус-кво", - говорил в комментарии BBC в мае военный эксперт Аджай Шукла, полковник индийской армии в отставке.

По его словам, территория у реки Галван традиционно была мирной, но оказалась в центре противостояния именно потому, что ближе всего расположена к построенной Индией дороге.

Копірайт зображення Копирайт изображенияPRESS INFORMATION BUREAU Image caption Именно эта дорога, которую строит Индия, стала причиной обострения конфликта

Китайское официальное СМИ Global Times тогда заявило, что долина Галван принадлежит Китаю.

"По словам китайских военных, именно Индия ворвалась в долину Галван. Таким образом, Индия меняет статус-кво вдоль линии фактического контроля - это и вызвало гнев китайцев", - заявил в мае BBC доктор Лонг Синчун, директор китайского Института международных дел в Чэнду.

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Как реагируют власти двух стран

Ни одного официального заявления со стороны лидера Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди не прозвучало.

Однако известно, что Нарендра Моди должен встретится с лидерами индийских партий, чтобы обсудить кризис.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нарендра Моди и Си Цзиньпин пришли к власти почти одновременно, и в их риторике доминирует национализм

Вероятно, такая встреча стала реакцией на призыв лидера оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахула Ганди - внука премьера Индиры Ганди и правнука первого премьера Индии Джавахарлала Неру.

"Почему премьер молчит? Почему он прячется? Достаточно - значит достаточно. Мы имеем право знать, что случилось. Как посмел Китай убивать наших солдат? Как они посмели забирать нашу землю?", - написал Рахул Ганди в Twitter.

Skip Twitter post by @RahulGandhi Why is the PM silent?

Why is he hiding?



Enough is enough. We need to know what has happened.



How dare China kill our soldiers?

How dare they take our land? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 17 июня 2020 г.

Завтра война?

Сейчас идет четвертый раунд переговоров офицеров двух сторон в зоне конфликта.

Но возможна ли полномасштабная военная конфронтация между странами?

Доцент Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко Виктор Константинов считает, что переговоры между офицерами свидетельствуют, что приказа о переходе к смертельному противостоянию не было.

"Люди погибли, потому что обе стороны наполнены неприязнью, все долгое время закрывали глаза на столкновения", - объясняет он.

По мнению Константинова, факторами обострения ситуации, кроме споров из-за территорий, стало сближение Индии и США и усиление позиций правительства индийских националистов Нарендры Моди после выборов в 2019 году.

"В Китае специалисты обсуждают возможное поражение Трампа на выборах, и то, что при Байдене начнется еще большее сближение Индии и США. Поэтому существует угроза окружения Китая, это очень популярная тема сейчас", - говорит Виктор Константинов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сближение Индии с США и Японией беспокоит Пекин

Способствует вражде и подъем национализма в обеих странах, присутствующий как во внутренней, так и во внешней политике.

"Именно при правительстве Моди начали вспоминать о несогласии с результатами войны 1962 года и с фактическим разграничением в Гималаях", - говорит эксперт.

Память о поражении в войне с Китаем в 1962-м до сих пор является травмой для индийской политической элиты, однако желание взять реванш не развито - в отличие от конфликтов с соседним Пакистаном.

"Во времена Джавахарлала Неру, когда произошла война, и после него поражение пытались компенсировать разговорами о том, что индийцы проиграли не потому, что слабы, а потому, что очень миролюбивы. Сейчас говорят, что это был конфликт, спровоцированный Холодной войной. Нельзя говорить о сильном реваншизме - в Индии считают, что только Китай может начать войну первым", - объясняет Виктор Константинов.

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"Сейчас о войне между Китаем и Индией речь не идет, они хотят напугать друг друга. Постоянные столкновения, игра на нервах будет - это часть стратегии, как индийской, так и китайской. И не один год", - считает он.

В то же время в индийском обществе есть консенсус: если Китай нападет первым - это будет переход красной линии.

"Если Китай первым начнет войну, Индия будет драться всерьез. Уступить даже небольшую территорию еще раз в Индии считают недопустимым. Тезис четкий: ни клочка территории не отдадим. Конфликт может быть коротким, но очень горячим", - отмечает Виктор Константинов.

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Однако более вероятным эксперт считает конфликт между Индией и Пакистаном.

"Здесь общество с обеих сторон готовят к тому, что война возможна", - говорит Виктор Константинов.

По его мнению, если Индия первой начнет конфликт с Пакистаном, Китай может предоставить ему политическую и военно-техническую поддержку. Но очень маловероятно, что он будет открыто воевать за пакистанцев.