Почему затопило Карпаты и связано ли это с вырубкой лесов

Копірайт зображення Yuriy Izerskiy / Dronarium Україна Image caption Нынешнее наводнение в Карпатах стало крупнейшим с 2008 года

Крупнейшее за последние годы наводнение в Карпатах сразу связали с чрезмерной вырубкой горных лесов и нарушением экосистемы.

Действительно ли лесное хозяйство и нелегальный промысел древесины стали главными причинами катастрофического наводнения, который уже войдет в историю Украины наравне с наводнениями 1998 и 2008 годов.

Об этом BBC News Украина спросила у экологов и ученых.

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Оксана Марискевич, ведущий научный сотрудник Института экологии Карпат НАНУ:

Лес - это один из факторов наводнения, но не основной.

Наводнение никто не мог отменить, но его последствия могли бы быть намного меньше.

Например, если хотя бы частично выполнили государственные программы противопаводковой защиты бассейнов рек, принятые после предыдущих крупных наводнений, таких как в 2008 году.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Плохое состояние берегов и лесных дорог - одни из факторов, которые привели к катастрофическому наводнению

В целом же кроме огромного количества осадков, когда выпало две месячные нормы за короткое время, повлиял целый комплекс факторов.

Например, состояние лесных дорог - их плотность слишком низкая, чтобы рассредоточить сток.

Лесные дороги сразу превращаются в потоки, и одно дело, когда сток идет единым путем, и совсем другое, когда он рассредоточен. В европейских странах лесных дорог значительно больше.

Другие причины: несанкционированный отбор гравия из горных рек (я не слышала, чтобы за это кого-то наказывали), выпрямление русел, плохое состояние берегов, застройка в защитных зонах горных рек и ненужное цементирование.

Нужно добавить и отсутствие сухих водоудерживающих емкостей. Их строят довольно высоко в долинах, чтобы перехватить верхнюю волну, которая формируется в горах. Только по программе Тисы таких емкостей должно было быть 52. Насколько мне известно, к этой цифре даже не приблизились.

Копірайт зображення ДСНС

У нас всегда так получается, что вместо финансирования государственных программ мы потом тратим средства из резервного фонда Кабмина на последствия наводнений.

На это повлияло безумное засорение рек, в чем виноваты и местные жители, и местные власти, ведь не во всех горных селах налажен сбор бытовых отходов.

Без сомнения, вырубка лесов также влияет.

Если есть природный девственный лес, то масштабы смыва, водной эрозии, на порядок ниже.

Но когда говорят лишь о "лысых Карпатах", как о главной причине наводнения, - не может одна сфера - быть причиной всех бед.

Не вести лесное хозяйство невозможно.

В любом случае лес не в состоянии взять на себя такое количество воды.

Юрий Дебринюк, профессор кафедры лесных культур и лесной селекции Национального лесотехнического университета:

Нынешние наводнения не связаны с вырубкой лесов.

Леса рубили всегда и значительно больше, чем сейчас. Сегодня объемы вырубки меньше, чем раньше - я работал в Карпатах в 1980-е годы, и тогда объемы вырубки были намного больше.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Эксперты говорят, что в последние годы рубить лес в Карпатах стали меньше - в основном, из-за того, что это стало менее экономически выгодно

А наводнения все равно случались, они сейчас и будут в будущем.

Дело в том, что лесная почва имеет определенную водоудерживающую способность. Если дождь будет лить непрерывно несколько дней или недель, то никакой лес с такой нагрузкой не справится.

Вода либо просто стекает, либо с ней все сползает вниз - когда близко к поверхности есть водостойкий слой, образуется прослойка воды между пластами, и тогда происходит смещение.

Поэтому нельзя говорить, что вырубка лесов стала причиной нынешних наводнений, хотя лес и играет большую водорегулирующую роль.

Главная причина - огромное количество осадков в течение короткого периода времени.

Копірайт зображення Yuriy Izerskiy / Dronarium Україна

Сейчас распределение осадков во времени резко изменилось - фактически годовой объем осадков может выпасть в июне, а дальше будет засуха.

В последние годы наводнений не было, потому что осадков было немного. Но вот лило две недели - получили наводнение.

Человеческая деятельность также негативно влияет, но этого избежать невозможно - леса рубят везде, и наводнения бывают везде. Польша и Германия, например, вырубают намного больше лесов, чем Украина.

А у нас объемы вырубки уменьшились, потому что древесину сейчас никто не скупает, и большие лесхозы на ладан дышат.

Незаконной вырубки также стало меньше. Никто не рубит, потому что просто некуда лес реализовать.

Анатолий Павелко, эколог организации "Дунайско-Карпатская программа":

Копірайт зображення ГСЧС Image caption Инфраструктура региона оказалась не готова к такому количеству воды, хотя в Украине действуют противопаводковые программы. Которые, впрочем, финансируются недостаточно

Катастрофические паводки, как правило, вызваны рядом факторов, и говорить, что причина только в состоянии лесного хозяйства, нельзя.

Первый фактор - климатические изменения. Три последних года были очень засушливые. Потом этом году была маловодная зима и такое же начало весны.

А после этого за несколько дней в Карпатах выпадает месячная норма осадков.

Понятно, что естественная система стока не справляется.

Image caption Так выглядело предыдущее большое наводнение в Карпатах летом 2008 года

Но на самом деле катастрофические последствия повлекло за собой плохое состояние хозяйства.

Многими вещами здесь просто пренебрегли, а нормы не меняли в соответствии с климатическим изменениям.

Вторая проблема - застройка речных пойм, что делалось в маловодные годы.

В Украине самые дорогие участки - по берегам рек, так как все хотят иметь доступ к воде. Поэтому и получается, что каждые 10-12 лет такую ​​недвижимость затапливает.

Природные участки рек нужно восстанавливать, а различные препятствия для них, такие, как плотины, в условиях изменения климата критически важно убрать.

Третья причина - плохой уход за хозяйственными системами.

В городах не прочищают канализации, а под мостами накапливается мусор, часто бросают местные жители. Это создает дополнительные пробки для воды.

Копірайт зображення ДСНС

Что касается лесного хозяйства, то оно действительно имеет неустойчивые вредные практики.

В первую очередь это касается сплошных вырубок на больших площадях, когда экосистема уже не способна поглощать воду, и она из подземного стока быстро переходит в поверхностный.

Если же проводить рубку правильно и, скажем, не вырезать полностью лес на какой-то горе, то можно заготавливать аналогичные объемы древесины с меньшим вредом для природы.

Другая проблема - отсутствие отводных каналов, из-за чего лесные дороги превращаются в некие русла, по которым несется вода, а внизу возникает наводнение.

Кроме того, древесину из лесосек все еще перевозят по водотокам, разрушая их. Часть древесины просто там остается, и загромождает водотоки. Сейчас это одно из самых распространенных нарушений лесного законодательства.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Загрязненность горных рек также создает барьеры для воды, а значит - и увеличивает риск наводнения

В конце концов, влияет и то, что у нас нет планов реагирования на такие проблемы - власти выезжают и пытаются латать то, что развалилось.

В других странах есть планы адаптации к климатическим изменениям, а они уже произошли. И Украине нужно строить свое хозяйство, социальную и природоохранную сферы с учетом климатических прогнозов.

Уже понятно, что нам нужно быть еще более экономными и аккуратными, еще больше беречь природные экосистемы. Необходимо построить такую ​​инфраструктуру, которая могла бы выдерживать такие нагрузки от ливней и разлива рек.

И следует понимать, что даже если сейчас прекратили большие сплошные и незаконные вырубки, это не означает, что на следующий год ситуация улучшится.

Вопрос леса - это вопрос десятков, а порой и сотен лет.

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