5 фантастических мест Украины, о которых вы не знали

Карантин разрушил планы многих путешественников за границу, но это не повод расстраиваться: Украине также есть чем удивить.

Соленые озера розового цвета, кристально чистые водопады, уникальные сооружения - вот 5 фантастических мест, которые стоит посетить, и сейчас самое время это сделать.

Лемурийское озеро (Херсонская обл.)

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Лемурийское розовое озеро расположено близ села Григорьевка Чаплинского района Херсонской области.

Добраться сюда проще на личном авто, но общественным транспортом также можно. Из Херсона регулярно ходят автобусы до Чаплинки, оттуда можно нанять частного перевозчика.

Следует быть готовым к тому, что дорога займет много времени, ведь находится в плохом состоянии.

Однако все эмоции от логистики быстро забываются, как только на горизонте появляется уникальный пейзаж.

Существует две версии происхождения озера.

Согласно первой, в 70-х годах прошлого столетия здесь упал советский военный самолет. Якобы именно от удара и мощного взрыва на месте падения образовалось небольшое озеро, которое начало наполняться водой розового цвета.

Согласно другой версии, розовое озеро - это остатки доисторического лемурийского моря.

Розовый цвет воды обусловлен жизнедеятельностью водоросли дуналиелла солоноводная. Уровень солёности доходит до 300 граммов на литр, поэтому иногда лемурийское озеро называют Украинским Мертвым морем.

Вода озера обогащена различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния, а лечебные грязи водоемы сертифицированы в ЕС.

Церковь на воде возле Ржищева (Киевская область)

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Доехать до Ржищева можно из Киева на автомобиле или на автобусе.

Чтобы добраться до церкви, нужно арендовать лодку на Центральном пляже города (это стоит около 600 грн) и плыть еще около 30 минут. По дороге есть возможность любоваться живописными панорамами Днепра.

Еще один путь - через Левобережье, от села Сошников ехать километров 15 по бездорожью, и в плохую погоду это плохая идея.

Казалось бы, зачем строить церковь на реке?

Но дело в том, что когда-то здесь не было воды, а Спасо-Преображенская церковь, построенная в 19 веке, стояла в центре села. В 70-х годах прошлого века, во время строительства Каневского водохранилища, вода затопила небольшое село Гусинцы, и оно прекратило свое существование.

Незатопленными оказались лишь некоторые холмы, которые теперь выглядят как островки на Днепре.

На одном из таких холмов в 200 м от берега и стоит ныне церковь и колокольня.

Долгое время церковь стояла заброшенной и постепенно разрушалась - как извне, так и изнутри. Восстановить храм на воде взялась религиозная община УПЦ из Борисполя в 2011 году.

Сейчас храмовый комплекс состоит из здания церкви и колокольни, выполненных в стиле украинского барокко. К небольшому островку, на котором расположена святыня, ведет мостик с левой стороны Днепра.

Даже если вы не сторонник паломнического туризма, посетить это место стоит хотя бы ради живописных пейзажей и уникальности самого сооружения, которая чудом уцелела и получила новую жизнь.

Сказочный овраг (Киевская область)

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Возле дороги между Васильковом и селом Великая Бугаевка расположен один из сотни оврагов Киевской области, но благодаря своей красоте и чистоте он получил название "Сказочный".

Площадь оврагов в Васильковском районе около 416 гектаров, то есть этот небольшой сказочный овраг - не единственный.

Высота его склонов доходит до десятка метров, хоть на фото он кажется значительно меньше.

Место очаровывает своей красотой в первую половину лета, пока склоны покрыты шелковистой зеленой травой. Возникает ощущение, будто смотришь на необычные пейзажи из кинотрилогии "Властелин колец" или на минуточку переносишься в Новую Зеландию.

Живописность и чистота сказочного оврага привлекает как фотографов, так и обычных прохожих.

Водопад Бурбун (Хмельницкая область)

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Водопад Бурбун - настоящая скрытая жемчужина Хмельницкой области. Добраться сюда можно только на частном авто. Ближайший населенный пункт - деревня Лисец (Дунаивского района), дорога в плохом состоянии, но ведет почти к самому водопаду.

Водопад Бурбун высотой 5 метров расположен в каньоне реки Бобровка и впадает в живописное маленькое озеро.

Озеро окружено горами и зеленой растительностью, и именно за этим видом сюда приезжают путешественники. Вода - чистая, имеет редкий для таких объектов бирюзовый оттенок, очень прохладная.

Еще до недавнего времени об этой достопримечательности знали только местные жители, но в последнее время она приобретает популярность.

Сюда едут отдохнуть, искупаться, насладиться пейзажами. Около водопада оборудовали несколько деревянных скамеек со столами, а над озером построили два небольших пирса.

РЛС Памир (Черновицкая область)

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Заброшенная станция противовоздушной обороны "Памир" - еще одна малоизвестная жемчужина Украины, расположенная на высоте 1 565 метров (гора Томнатик) в Карпатах.

Дорога сюда непростая. Из Черновиц нужно добраться до деревни Шепот (Путильский район) на украинско-румынской границе. Из Шепота до бывшей радиолокационной станции "Памир" - около 15 километров горной дороги.

Этот путь обычный автомобиль или туристический автобус преодолеть не сможет, поэтому дальше - либо пешком, либо на внедорожнике, который можно арендовать у местных, если позволяет погода.

С 1960-х до середины 1990-х годов РЛС "Памир" был секретным военным объектом и размещался на высоте в горах не просто так.

В разгар "холодной войны" станция должна была обеспечивать радиолокацию огромной территории - от турецкого побережья до Балтийского моря.

5 ноября 1995 года военная база "Памир" прекратила свое существование.

Сейчас на территории бывшей РЛС "Памир" есть 5 куполов с локаторами, а также различные хозяйственные помещения: казармы, дом офицеров, бункеры и другие сооружения.

Из пяти локаторов сохранился только один - радиолокационная антенна дальнего наблюдения "П-14 Лена" - величайшее достижение того времени.

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