Может ли Россия ввести войска в Беларусь, и боятся ли этого белорусы

Автор фото, Mikhail Klimentyev/GettyImages Підпис до фото, До сих пор Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь существовало преимущественно на бумаге. На этом фото два президента сажают елку возле мемориального комплекса советским солдатам в Тверской области, 30 июня 2020 года

Россия пока сохраняет нейтралитет в отношении последних событий в Беларуси. Хотя Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой уже на следующий день после белорусских выборов.

Его следующие шаги будут зависеть, по мнению экспертов, от уровня эскалации в Беларуси.

Белорусские и российские эксперты, с которыми мы побеседовали, не исключают сценарий военного вторжения России в Беларусь.

В той или иной форме Россия может "прийти на помощь братскому народу", если силовые методы Лукашенко не обуздают протестную стихию. И она в определенный момент выйдет из берегов белорусских улиц и перейдет в формат национального хаоса.

Лишить пространства для маневров

"Думаю, всю эту кампанию Кремль сидел в большом кресле с попкорном и наслаждался тем, как белорусские власти собственноручно закапывают свою дипломатическую свободу", - говорит белорусский политолог Артем Шрайбман.

На российском государственном телевидении протесты в Беларуси называют "классической цветной революцией". Такие народные восстания в Кремле не любят. Но за протестами городского среднего класса там действительно должны наблюдать с корыстным интересом.

Перед выборами Александр Лукашенко упоминал Россию и Путина не злым, но и не добрым словом. Обвинял Кремль в том, что там отношения с Минском из братских сделали партнерскими, что Путин "никому не доверяет", и в этом, мол, его проблема.

Апогеем демонстрации собственной силы и контроля над ситуацией стало задержание 33 граждан России и Украины в Беларуси, бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Их Лукашенко обвинил в намерениях дестабилизировать страну.

Российский политолог Иван Коновалов в студии Первого канала сказал, что один из сценариев белорусских выборов был направлен на ухудшение отношений Москвы и Минска: "Пытались разыграть карту 33 российских граждан. Это нужно было, чтобы "батьку" оттолкнуть от России ... Безусловно, сделать это не получилось. Отметим хорошую работу наших спецслужб".

Но другие эксперты говорят о том, что чем менее легитимным Александр Лукашенко будет в глазах собственного народа, ЕС и США, тем большей будет его зависимость и привязанность к России. Все окна возможностей и альтернатив закроются. И останется доступным только один тоннель - к интеграции с Россией на ее условиях.

Одним из таких окон новых возможностей является сотрудничество Беларуси с Китаем.

"Китаю Беларусь интересна как государство, балансирующее между разными векторами, оставаясь открытым и для Запада, и для Востока. Если Запад закроется для нее, то интерес китайцев поутихнет", - отмечает белорусский политический эксперт, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Россия стремится взять Беларусь под жесткий контроль. В Кремле не доверяют Лукашенко, считая, что он заигрывает с Западом. Там хотят создать такие условия, в которых белорусский руководитель не сможет вести самостоятельную политику в отношении Запада", - считает российский политолог Кирилл Рогов.

Автор фото, SIARHEI LESKIEC/GettyImages Підпис до фото, Если насилие силовиков в отношении протестующих продолжится, это может стать триггером для вмешательства России, а также ЕС и США. У первой в арсенале дипломатия и военные методы, у вторых - дипломатия и санкции

Игорь Тышкевич убежден, что Россия заинтересована в том, чтобы протесты продолжались: "Это, с одной стороны, ослабляет Лукашенко, а с другой - создает предпосылки для силового варианта".

Если Владимир Путин намерен добиться более глубокой интеграции с Беларусью, то сейчас появляются новые возможности для реализации этого плана, считает он. Если Запад введет санкции против белорусского режима, то Лукашенко лишится пространства для маневров. И здесь Владимир Путин мог бы положить на стол перед ним подписанный еще Борисом Ельциным Союзный договор. Подписать - не значит выполнять. Так и было последние два десятилетия.

"Долгосрочная цель России - это создать единое государство и присоединить Беларусь в той или иной форме к РФ", - говорит российский независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

До сих пор Лукашенко удавалось устанавливать для России определенные "красные линии" и стоп-сигналы для ее интеграционных проектов.

"Я боюсь, что санкции Запада не столько ударят по Лукашенко и его режиму, правящей верхушке, сколько по стране и обычных гражданах, и это будет лить воду на российскую мельницу. Скажут: смотрите, Запад вам помочь не может, только отталкивает и даже наказывает, поэтому Россия - единственная, кто может вам помочь", - объясняет эксперт эстонского Центра оборонных исследований Калев Стойческу BBC News.

"Зеленые человечки" для Беларуси?

"Зеленые человечки", военные без опознавательных знаков прочно ассоциируются с Россией после аннексии украинского Крыма и войны на Донбассе.

Сама Москва, впрочем, всегда отрицала прямое вмешательство своих военных в происходящее в Украине.

Аналитики предполагают, что братскому белорусскому народу Россия может силой "помочь" различными способами.

"Серьезная эскалация может стать триггером для введения Россией войск. Подобно тому, как это было в 2014-м в Украине, когда в условиях дестабилизации Россия начала решать там свои вопросы", - говорит Павел Фельгенгауэр.

Автор фото, Natalia Fedosenko/GettyImages Підпис до фото, Бронированная техника переплывает реку во время совместных белорусско-российских военных учений в Брестской области Беларуси, октябрь 2019 года

"Для России главное, чтобы уровень эскалации рос. Россия может решиться помочь силой, если будут неожиданные жертвы. Белорусская власть боится этого больше всего", - говорит Игорь Тышкевич.

"В Кремле могут, например, решить переодеть московский ОМОН в белорусскую форму", - добавляет он.

Павел Фельгенгауэр считает, что Россия не сможет оперативно стянуть к белорусской границе 100 тысяч военных.

"Если решатся на военное вторжение, то сначала примут решение, а потом будут искать юридическое объяснение. Разве в Крыму кто-то занимался правовым обоснованием?" - говорит военный обозреватель.

Что думают сами белорусы

Лукашенко, задержав в июле российских "вагнеровцев", представил это как угрозу дестабилизации и военных провокаций со стороны России. Но поверили ли в это люди?

Потеряв доверие к власти, белорусы не воспринимают ее риторику об угрозе российского вторжения, отмечает Артем Шрайбман.

"Участники протестов убеждены, что не стоит терпеть режим Лукашенко, даже если существует теоретическая угроза вторжения России. Ее воспринимают как игрока на этих выборах", - говорит политолог.

Белорусские оппозиционеры пока избегали антироссийской риторики. Хотя Светлана Тихановская уже заявила в интервью "Медуза", что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь, по сути, не нужно.

"Нам нужны обычные межгосударственные отношения, никаких дополнительных договоров не требуется. Тогда не будут возникать и лишние соблазны что-то куда-то присоединять", - сказала лидер протестного электората.

Лишь 7,7% белорусов поддерживают вхождение их страны в состав России. Таковы данные опроса Института социологии Беларуси. Его проводили в конце 2019 года. Почти половина респондентов высказались за сохранение независимости и равноправные отношения с Россией на основе международных договоров.

При этом 60,5% белорусов назвали именно Россию "близким союзником", 47,6% признали эту страну важнейшим направлением во внешней политике.

Таким образом, большинство белорусов относятся к России благосклонно, но при этом выбирают независимость.

Сохранится ли это доверие? Это будет зависеть от того, как поведет себя Кремль в нынешних обстоятельствах.