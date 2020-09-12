Засуха в Крыму: как полуостров выживает в условиях острого дефицита воды

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Симферопольское водохранилище стремительно теряет запасы воды

Нынешний год в Крыму оказался самым засушливым за последние 150 лет. Обмелели водоемы, пересохли русла рек, а воду подают по графику.

Чтобы спровоцировать дожди, крымские власти готовы даже стрелять по облакам.

Как живет полуостров в условиях неблагоприятной стихии?

"В Крыму люди научились главному: они научились выживать, - рассказывает житель Симферополя Сергей Акимов. - Сейчас происходит именно выживание. Люди кое-как приспособились к существованию в условиях, когда воду в их квартиру подают только утром и вечером".

7 сентября в Симферополе стартовал уже третий этап ограничительных мер, направленных на снижение подачи воды жителям города. С этого дня они получают воду лишь шесть часов в сутки: три - утром и три - вечером.

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Изначально предполагалось, что такой формат станет самым жестким этапом ограничений, однако сегодня власти Крыма открыто говорят о том, что если ситуация не изменится, симферопольцы должны быть готовы к тому, что воду могут давать через день.

"[Если ситуация ухудшится], город разделят на две части и переведут абонентов на посуточную [подачу воды]: одна половина будет [получать воду] по четным дням, другая — по нечетным", - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Рассчитывать только на себя

Крымскую столицу снабжают сразу три водохранилища: Аянское, Симферопольское и Партизанское. По состоянию на 2-е сентября совокупный объем воды в этих водоемах составлял около 12 миллионов кубических метров. При этом в среднем город потребляет до 150 тысяч кубометров воды в сутки.

До аннексии 85% пресной воды поступало в Крым по Северо-Крымскому каналу. Около 80% от общего объема этой воды шло на сельскохозяйственные нужды, остальные 20% сбрасывались в водохранилища и использовались для снабжения населения.

Весной 2014 года Украина прекратила поставки воды на территорию Крыма, установив в Херсонской области заградительную дамбу.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены поставлять воду в Крым. Время от времени идеи о поставках воды по Северо-Крымскому каналу в гуманитарных целях звучали в стенах Верховной Рады, в частности об этом говорил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вместе с тем нынешним летом глава украинского правительства неоднократно заявлял, что "восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу в повестке дня нет, и это не является предметом какого-то торга".

Таким образом, в настоящее время полуостров может использовать воду только из собственных водохранилищ естественного стока, а также подземные источники водоснабжения.

Канониры целятся в облака

Автор фото, УНІАН

Власти аннексированного полуострова неоднократно рапортовали о собственных успехах в поиске дополнительных источников водоснабжения, однако, когда объемы водохранилищ стали приближаться к критическим, в ход пошли меры, которые еще до недавнего времени многие называли "экзотическими".

Так, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ему удалось получить в распоряжение республики самолет для увеличения осадков. Сообщалось, что летательный аппарат будет стрелять по облакам грозового фронта, провоцируя дожди.

"Использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%", - говорил Аксенов.

В конце августа на сайте государственных закупок был опубликован соответствующий тендер. В технической документации работы были названы экспериментальными, а потенциальный объем осадков, которого можно добиться выстрелами в облака оказался равным не 30-ти, а 15-ти %.

В конце августа власти определились с подрядчиком, которому из российского бюджета нужно будет заплатить около 25,5 млн рублей. Приступила ли выигравшая тендер компания к выполнению полетов, BBC News Украина выяснить не удалось.

Вода с коричневым осадком

Сейчас по улицам Симферополя стоят высокие 10-кубовые пластиковые бочки, рассказывает Сергей Акимов. Предполагается, что из таких бочек горожане смогут набрать воду, если им не будет хватать того объема, который подается по графику.

Установка емкостей с водой также не обошлась без эксцессов. Стенки шести бочек неизвестные разрубили топором, в нескольких других кто-то просверлил отверстия. Оперативной возможности закупать новые бочки у крымских властей нет, посетовала российский мэр Симферополя Елена Проценко.

Вопросы у жителей крымской столицы остаются и к качеству воды в водопроводе. После начала веерных отключений, в воде присутствует постоянный коричневатый осадок, говорят жители Симферополя, опрошенные BBC News Украина.

"Если ванну после этой воды протереть белой ветошью, то она станет коричневой, хотя сам налет с ванны очищается очень плохо", - говорит Сергей Акимов.

Гибель крымских рек

Одним из наиболее тревожных процессов, который принесла нынешняя крымская засуха, стало обмеление рек, говорят крымские экологи. Русла некоторых из них пересохли по естественным причинам, другие, такие как река Биюк-Карасу в Белогорском районе, из-за действий крымских властей, которые силами военных используют реку, чтобы в экстренном порядке перекачать воду из Тайганского водохранилища (расположено на северо-востоке Крыма, под Белогорском. - Ред.) в Симферополь.

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Северо-Крымский канал, который нес воду из Днепра в Крым, украинские власти перекрыли еще в 2014 году

В результате вся рыба, в том числе и краснокнижные виды, которые обитали в Биюк-Карасу, обречены на вымирание, говорит BBC News Украина житель Белогорского района, активист Илья Большедворов, который был свидетелем возведения дамбы на реке.

Массовый мор рыбы был засвидетельствован и в Севастополе, где пересохла самая полноводная река Крыма - Бельбек. Это произошло по причине отсутствия очистных сооружений, в результате чего все канализационные нечистоты продолжают сливаться в русло обезвоженной реки. Рассказывал в августе житель села Верхнесадовое на Северной стороне Севастополя Андрей Ситников.

Севастополь в режиме ожидания

В целом, ситуация с водообеспечением Севастополя выглядит менее экстремально, констатируют местные власти.

Единственным источником пресной воды для полумиллионного города является Чернореченское водохранилище. В начале сентября его актуальный объем составлял 22,5 кубометров воды. При среднесуточной норме потребления, этой воды городу хватит до начала декабря.

Впрочем, в Севастополе в начале мая были введены первые ограничения в части водоснабжения населения. Жертвами этих решений стали местные садоводы. Жителей садовых товариществ и коттеджных поселков в связи с дефицитом воды не перевели с зимнего на летний режим водоснабжения.

Впрочем, на практике многие люди пока не замечают этих ограничений, поскольку у многих в кооперативах установлены скважины, говорит глава Союза садоводов Севастополя Андрей Липенко. В целом, Севастополь всегда был засушливым регионом, и местные садоводы понимают и помнят, каково это - экономить воду, считает он.

Пока российские власти не рассматривают вариант введения графиков водоснабжения для всех жителей Севастополя, говорил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Однако задуматься над этим местные чиновники могут уже нынешней осенью, если ситуация принципиально не изменится.

Водовод с риском оползней

Решить проблему водоснабжения Севастополя и прилегающих к городу районов Крыма власти пытаются путем строительства водовода с реки Коккозки, которая протекает в Бахчисарайском районе.

Похожий проект уже рассматривался российскими властями в 2014-2016 годах. Тогда планы по заборы речной воды вызвали протесты местных жителей, которые опасались, что осушение Коккозки обезводит сразу несколько сел Бельбекской долины.

Автор фото, УНИАН

Развожаев говорит, что уже заручился поддержкой Министерства обороны и представил проект водовода президенту России Владимиру Путину.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что вмешательство в экосистему крымских рек может сулить необратимыми последствиями для экологического баланса региона, при том, что объем воды, который можно собрать из Коккозки крайне мал. При этом опасность такого вмешательства очень высока, считает эколог.

Риски могут варьироваться от сильного заиливания речного дна до повышения оползневой опасности местности.

Ряд экспертов также говорит о том, что бороться с дефицитом воды в Крыму следует не мегапроектами, а снижением водопотерь в коммунальных сетях, объем которых составляет до 50% от общего количества поставляемой воды.

"Вместо того, чтобы тратить миллиарды на водоводы или еще что-то, стоило бы за 6 лет заменить все водопроводные трубы, чтобы они не прорывали и не протекали. Очень жаль, что понимания этого нет ни у региональных властей, ни у Путина", - возмущается крымский политик, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

Виноделие: падение на 50%

Впрочем, дефицит водных ресурсов Крыма ощущается не только на уровне бытового комфорта местных жителей. Засуха встает на пути развития целых секторов экономики полуострова. Примером этому может послужить виноделие - одна из ведущих отраслей сельского хозяйства Крыма.

В последние годы на полуострове активно осваиваются новые земельные участки под высадку новых площадей виноградников, однако отсутствие воды может воспрепятствовать этому процессу, считает генеральный директор компании Alma Valley Сергей Лебедев.

Под каждую новую карту виноградников предполагается наличие отдельного искусственного пруда для мелиорации, рассказывает он.

"Но сейчас возникает вопрос, чем мы будем этот пруд заполнять? Выход - рыть скважину. Но это дорого, а из-за конкуренции на российском рынке мы не можем позволить себе существенно поднять розничную цену на продукцию", - говорит винодел.

В некоторых винодельческих хозяйствах в этом году урожай винограда снизился на 50%. Под угрозой и формирование урожая на следующий год, говорят представители отрасли. Единственное, что может восполнить нанесенный засухой ущерб - обильные осадки.

"Нужно дорешать"

Комплексного решения проблемы дефицита воды, которое избавило бы от нее Крымский полуостров на несколько лет вперед, у российских властей, судя по всему, нет.

С 2014 года власти рассматривали сразу несколько возможностей поставлять воду на полуостров через водовод из Краснодарского края, однако проект был признан нецелесообразным. Другим вариантом было строительство на черноморском побережье опреснительных станций. Однако и от этой идеи власти были вынуждены отказаться ввиду ее дороговизны.

Сейчас глава Российского государства нечасто высказывается о водоснабжении Крыма. Во время открытия трассы "Таврида", общаясь с крымчанами, Путин лаконично отметил, что проблему с водой на полуострове "еще нужно дорешать".