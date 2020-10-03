Карабах и Донбасс: как вспыхивают "замороженные" конфликты и воюют беспилотники

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Активные боевые действия в Карабахе с массированными артиллерийскими ударами, пехотой и работой авиации стали примером того, что "замороженные" конфликты на постсоветском пространстве на самом деле не так уж и "заморожены".

Для перехода в активную фазу достаточно желания одной из сторон изменить статус-кво.

Война на Донбассе с 2015 года так же превратилась в позиционное противостояние в окопах с тенденцией к "замораживанию конфликта".

Какие же уроки может извлечь для себя Украина из нескольких дней войны на Кавказе, и каким эхом канонада в Карабахе может отразиться на Донбассе?

Непохожая война

Автор фото, Министерство обороны Азербайджана Підпис до фото, В российских Telegram каналам военного толка эти кадры назвали использованием азербайджанцами украинских систем "Бастион-1". На самом деле "Бастион-1" производят на шасси "КрАЗ", тогда как данные РСЗО оборудованы на других машинах

"Каждая история конфликта - уникальна", - предупреждает военный эксперт Михаил Жирохов.

"Сравнивать Карабах с Донбассом нельзя, потому что там очень серьезная религиозная составляющая", - добавляет он.

"Кроме поездок в Минск на переговоры, точек соприкосновения - немного", - сравнивает военный обозреватель Кирилл Данильченко ("Ронин").

С начала 1990-х переговоры о мире в Карабахе, как и в случае с Донбассом, проходят в столице Беларуси.

Результаты похожи.

По словам Кирилла Данильченко, конфликт армян (христиан дохалкидонской церкви) и азербайджанцев (мусульман-шиитов) в Карабахе, в отличие от донбасского фронта, имеет глубинные этнические корни, но не был инспирирован "русским телевизором" или аналогом Игоря Гиркина.

"Это многолетняя война с уничтожением деревень, этническими чистками, вывозом людей на автобусах и 300 тыс. беженцев, многие из которых до сих пор ютятся в лачугах из шлакоблоков", - отмечает обозреватель.

Другой весомый фактор - Россия.

Ситуация отличается тем, что по утверждению Киева, на Донбассе РФ фактически является участником конфликта, хотя сама Москва все опровергает. А в Карабахе РФ - только союзник Армении и поставщик оружия обеим сторонам.

Автор фото, Министерство обороны Армении Підпис до фото, Армянская армия значительно уступает азербайджанской по размерам бюджета. Впрочем, во время боевых действий в горной местности ей хватает возможностей, чтобы противостоять азербайджанцам

"Россия напрямую не может вмешаться в боевые действия - ОДКБ и российская база в армянском Гюмри это хорошо, но Москва гарантирует территориальную целостность и суверенитет только Еревану. А Ереван не признал ни одной "Нагорно-Карабахской республики", и де-юре Армении в случае падения Нагорного Карабаха ничего не угрожает", - обращает внимание Кирилл Данильченко.

"К тому же над Кремлем довлеет торговля с Азербайджаном, а в Москве есть диаспора, ничем не хуже армянской по покупательной способности. Поэтому Кремль продает Баку за нефтяные доллары БМП-3, Т-90 и батареи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", а истребители Су-30СМ, комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М" и реактивные установки "Смерч" - Еревану", - добавляет он.

Автор фото, Министерство обороны Азербайджана Підпис до фото, Турция открыто выступила в поддержку инициированных Азербайджаном боевых действий в Карабахе, а Ереван даже обвинил Анкару в уничтожении своего истребителя (Турция это отрицает)

Кроме того, у Баку еще есть Турция - абсолютный союзник, который открыто выступил в поддержку "контрнаступления" Азербайджана.

Киеву рассчитывать на такую действенную поддержку кого-то из международных союзников на Донбассе не приходится.

Военное решение

Автор фото, Министерство обороны Азербайджана Підпис до фото, Захваченная азербайджанцами машина противника

В то же время у ситуации вокруг Донбасса и Карабаха есть и общие черты.

Прежде всего - периодические обострения.

После больших боев летом 2014 и зимой 2015 война на Донбассе, несмотря на все перемирия, время от времени переходит в локальные стычки - например, неудачный штурм Марьинки или столкновения под Авдеевкой и Ясиноватской развязкой.

Схожие эпизоды бывают и в Карабахе. "Стабильно два-три обострения в год, от минометных обстрелов до полноценной "четырехдневной войны" в 2016 году", - напоминает Кирилл Данильченко.

Все это означает, что "замороженость" конфликтов достаточно условна, и по крайней мере одна из сторон вполне допускает возможность военной развязки.

Автор фото, Министерство обороны Армении Підпис до фото, Сбитый азербайджанский беспилотник близ города Аскеран

"Тот, кто сейчас победит в активной фазе в Карабахе и сможет занять лидирующие позиции, тот и будет диктовать потом свои условия на переговорах", - говорит Михаил Жирохов.

"Вполне можно предположить, что если складывается такая ситуация для военного решения конфликта на Донбассе, то Украина сможет использовать опыт Азербайджана, если он будет успешным", - добавляет он.

Другой вопрос, насколько готовым к такому решению будут украинские вооруженные силы и украинское общество в целом.

Автор фото, Getty Images

"Азербайджан 30 лет готовился к этому и выделял огромные средства на военный бюджет", - отмечает Михаил Жирохов.

По его словам, вопрос "возвращения Карабаха" - одна из основ азербайджанского патриотизма.

"Они с детского сада распространяют идею о том, что "Карабах захвачен, Карабах - наш". Таких моментов, как в украинском обществе "сможем договориться", там быть не может. По большому счету, они целое поколение на этой идее уже воспитали" - говорит эксперт.

При таких условиях, по его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже будет вынужден "идти до конца".

"Еще вопрос - что дальше делать на отвоеванных территориях в Карабахе, где фактически не осталось азербайджанцев. Это также будет интересно для Украины с точки зрения реинтеграции территорий", - говорит Михаил Жирохов.

Выводы для Украины: бетон и пехота

Автор фото, Министерство обороны Азербайджана

"Урок нынешнего обострения для Украины заключается в том, что любая страна, которая хочет быстро решить затяжной конфликт, как например, Азербайджан, вложив 10 млрд долларов в высокоточное оружие, батареи "Железного купола" (израильская система противоракетной обороны, которую закупает Азербайджан - Ред.), российские тяжелые огнеметные системы и турецкие ударные дроны, должна быть готова к тому, что быстро не получится", - считает Кирилл Данильченко.

"Мины, саперные лопатки и бетон вместе со стойкой пехотой по-прежнему играют "первую скрипку" на сложном театре военных действий - как в горах Карабаха и Осетии, так и в плотной застройке Донбасса. А бомбу или управляемую ракету в каждый блиндаж и огневую позицию не отправишь", - добавляет военный обозреватель.

"Азербайджан ограничил интернет и ввел комендантский час. И миллиарды на высокоточное оружие не делают простых азербайджанцев богаче", - отмечает Кирилл Данильченко.

"Впрочем, азербайджанцы свой выбор сделали, и пока он не в пользу Минской группы и вечных переговоров. Рано или поздно выбор придется сделать и украинцам", - резюмирует военный обозреватель.

Война ударных беспилотников

Автор фото, baykarsavunma.com Підпис до фото, Bayraktar TB2 - беспилотник, который активно используют азербайджанцы против техники, ЗРК и живой силы противника. Шесть таких машин закупили и ВСУ. Впрочем, такого количества все равно недостаточно в случае активных боев, говорят эксперты

Нынешняя война в Карабахе имеет еще одну особенность - роль ударных беспилотников.

"Удивительная, феноменальная эффективность "Байрактаров"- одно из открытий этого конфликта", - говорит Михаил Жирохов.

"Байрактары" - турецкие ударные беспилотники, которые использует Азербайджан с начала обострения в Карабахе.

Именно с их помощью азербайджанцам удалось в первый день уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов "Оса".

Шесть таких беспилотников недавно закупили и ВСУ.

Автор фото, Министерство обороны Азербайджана Підпис до фото, 2020 стал крайне успешным для ударных беспилотников - они доказали свою эффективность в Сирии, Ливии, а теперь - в Карабахе

"Раньше говорили, что у них небольшие заряды, малая дальность и высота полета. Говорили, что это все ерунда, что это "Порошенко купил, чтобы отмывать деньги". Но теперь людям, которые отвечают за поставки оружия в ВСУ, очевидно, нужно обратить внимание на беспилотники. Потому что шесть "Байрактаров" - это очень мало", - добавляет Михаил Жирохов.

"Плюс нам надо двигаться по РЭБ (средствам радиоэлектронной борьбы - Ред.) То есть, нужно исходить из того, что противник также будет применять беспилотники. Поэтому нужны средства подавления связи и управления беспилотниками", - предупреждает военный эксперт.

Анализ от военного обозревателя Кирилла Данильченко ("Ронин"):

"Анкара осуществила революцию в военном деле - наверное, одну из наиболее заметных со времен операции против ПВО СССР в долине Бекаа (уничтожение Израилем сирийской группировки "Феда" в Ливане в 1982 году с помощью советских средств противовоздушной обороны и военных советников - Ред) и разгрома Ирака высокоточным оружием. Способность Турции одновременно оперировать примерно 134 беспилотными аппаратами оперативно-тактического звена (Anka-S и Bayraktar TB2) уже изменила правила игры в странах MENA (Ближний восток и Северная Африка - Ред.) и в Закавказье.

Автор фото, tusas.com Підпис до фото, Anka-S - еще один ударный турецкий беспилотник

Вместо точечных ликвидаций полевых командиров и боевых дежурств в зонах конфликтов низкой интенсивности в роли "охотника-убийцы", как в большинстве стран НАТО, турецкие беспилотные аппараты начали применять в общевойсковых операциях. Для подавления противовоздушной обороны, обеспечения в тактическом тылу, контрбатарейной борьбы.

Есть модификации для радиоэлектронного подавления и препятствий.

Ставку сделали на то, что при боевом радиусе "птичек" в 150 км, практически невозможно поразить станцию управления и операторов, а потери 10-15 планеров в ходе кампании можно закрыть квартальным производством.

Стран, способных массированно применять ударные БПЛА, не так много: Великобритания, Китай, Франция, США, Израиль, монархии Персидского залива. Причем Великобритания и Франция - единственные, кто в Старом Свете использует три десятка американских "Жнецов" (разработанный в США в начале 2000-х беспилотник MQ-9 Reaper - Ред.).

Поэтому беспилотный флот Анкары реально меняет правила игры.

Все страны, которых это касается, безусловно увеличат отчисления на разработку и импорт ударных беспилотных аппаратов. Возможен и ренессанс самоходной зенитной артиллерии, работа над истребителями-БПЛА, создание ракет с дешевой боевой частью и без головок наведения для борьбы с "птицами", появление новых средств маскировки.

Автор фото, iai.co.il Підпис до фото, Harop - израильский беспилотник-камикадзе также есть на вооружении азербайджанской армии

Правда, эти пять-семь лет разработки, запуска серии и освоения надо еще как-то пережить.

Анкара же продолжает наращивать темпы собственного производства - компания Baykar Makina (создатель Bayraktar TB2) получила около 100 млн инвестиций для строительства завода в Стамбуле и производства дополнительных полсотни планеров в год.

Кроме того, они привлекают средства от импорта. Например, Украина импортировала шесть БПЛА, идут переговоры по расширению сотрудничества и дополнительных комплексов.

В Азербайджан в июле 2020 года, по заявлению их минобороны, поставили "десятки машин", был заключен контракт с Катаром.

В перспективе, по прогнозам Анкары, в ближайшие пять лет потенциал экспорта может составить до полумиллиарда долларов. А это даст толчок к серийному производству тяжелых беспилотных аппаратов Bayraktar Akıncı или Aksungur с 750-1000 кг полезного груза.

Поэтому по состоянию на осень 2020 турецкие "птицы" завоевали небо в битве за Триполи, поразив планирующими бомбами девять зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" за неделю, что в перспективе заблокировало снабжение войск Халифы Хафтара и их отступление в Киренаику.

Anka-S и Bayraktar TB2 в рамках операции "Весенний щит" в Сирии уничтожили или серьезно повредили около ста единиц техники войск Асада.

А за 48 часов боев в Карабахе беспилотники разбомбили девять ЗРК "Оса" и три комплекса "Стрела-10" армии обороны Арцаха, за которыми последовала охота за артиллерийскими батареями, реактивными системами "Град" и автомобилями поставки".