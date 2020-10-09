МВФ написал четыре предложения об Украине. Почему это очень плохой знак для Зеленского

Автор фото, AFP Підпис до фото, Екатерина Рожкова (слева) и Дмитрий Сологуб (сзади) были рядом с тогдашним главой НБУ Яковом Смолием, когда тот заявлял о своей отставке из-за политического давления

В коротком заявлении МВФ речь идет о кадровых решениях НБУ. Но причины этого сообщения - более глубокие, а последствия коснутся не только Нацбанка. Объясняем, в чем здесь проблема для властей Украины.

Накануне стало известно, что совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям председателя правления - Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Оба заместителя работали в Нацбанке еще при предыдущем руководстве, то есть Якове Смолие и Валерии Гонтаревой.

В июле Смолий заявил об отставке, объяснив свое решение политическим давлением на НБУ.

На посту главы Нацбанка его сменил Кирилл Шевченко. Вместе с ним в НБУ пришли новые кадры, а старые начали увольняться. В частности, не продлили контракт с Олегом Чурием, который как заместитель председателя курировал валютную политику.

Теперь Рожкова и Сологуб, оставшиеся работать после смены руководства, получили выговор за "нарушение актов НБУ, кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка и трудового законодательства".

Или, как уточнил впоследствии Кирилл Шевченко, из-за нарушения стратегии коммуникации Нацбанка и "политики единогласия".

"Отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции", - гласит комментарий председателя совета НБУ Богдана Данилишина.

Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook сообщила, что решение о выговоре принимали за закрытыми дверями, не выслушав самых чиновников. И предположила, что поводом для этого стали ее и Дмитрия Сологуба комментарии для прессы.

"Это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла", - написала она.

Дмитрий Сологуб также воспользовался соцсетями, чтобы изложить свое видение ситуации.

"Выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации", - написал он в Twitter, добавив, что это что-то новое для него за 20 лет профессиональной деятельности.

И вот теперь об этом конфликте высказался МВФ.

Что именно написал МВФ?

Фонд достаточно редко делает публичные заявления, даже когда речь заходит о сотрудничестве с Украиной.

Но сейчас там напомнили, что от того, как руководят Нацбанком, во многом зависит и его политика, и состояние экономики в целом, и доверие международных кредиторов.

"Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно основам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались МВФ. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины.

Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Накануне Всемирный банк подчеркнул, что именно взвешенная монетарная политика НБУ позволила Украине войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными показателями, чем во время предыдущих кризисов.

Что все это означает для Украины?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, После смены руководства НБУ гривна заметно ослабла

Эти сигналы от главных международных кредиторов Украины поступают именно в момент, когда становится понятно, что Украина вошла во вторую волну пандемии коронавируса, но уже не может позволить себе ввести жесткий карантин, как это было весной.

Тогда Киеву удалось договориться с МВФ об открытии новой программы сотрудничества на сумму 5 млрд долларов и получить первый транш в размере 2 млрд долларов, что в значительной мере помогло справиться с первым ударом коронакризиса и наполнить специальный коронавирусный фонд.

Возобновление сотрудничества с МВФ реанимировало поступление финансовой помощи и от других кредиторов.

Тогда ожидали, что к концу года Киев получит еще один или даже два транша от МВФ.

Однако сейчас уже ясно, что перспективы этого сомнительны.

Приезд очередной миссии фонда, которая должна оценить выполнение договоренностей с Украиной, постоянно откладывается.

А тем временем дефицит бюджета в этом году уже пересек отметку в 7,5%, и на будущий правительство закладывает в бюджет дефицит лишь немногим меньше - 6%. И деньги МВФ и других кредиторов - один из немногих источников восполнения дефицита.

Впрочем, министр финансов Сергей Марченко говорит, что диалог с МВФ продолжается и на его средства все еще можно рассчитывать до конца года.

Национальный банк также заложил деньги МВФ до конца года в свой обновленный прогноз. А глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что все-таки надеется на транш от фонда, однако теперь делает акцент не на сумме поступления, а на самом факте помощи.

"Важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ - это не про деньги, это про доверие. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - заявил глава НБУ ZN.UA.

Однако теперь к повестке дня переговоров с кредиторами, кроме борьбы с коррупцией, коронавирусного фонда, проекта бюджета на 2021 с огромным дефицитом, добавится и, казалось бы, довольно узкий кадровый вопрос.

Но он, судя по заявлению МВФ, о многом говорит международным партнерам Украины.