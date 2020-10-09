МВФ написал четыре предложения об Украине. Почему это очень плохой знак для Зеленского
В коротком заявлении МВФ речь идет о кадровых решениях НБУ. Но причины этого сообщения - более глубокие, а последствия коснутся не только Нацбанка. Объясняем, в чем здесь проблема для властей Украины.
Накануне стало известно, что совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям председателя правления - Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.
Оба заместителя работали в Нацбанке еще при предыдущем руководстве, то есть Якове Смолие и Валерии Гонтаревой.
В июле Смолий заявил об отставке, объяснив свое решение политическим давлением на НБУ.
На посту главы Нацбанка его сменил Кирилл Шевченко. Вместе с ним в НБУ пришли новые кадры, а старые начали увольняться. В частности, не продлили контракт с Олегом Чурием, который как заместитель председателя курировал валютную политику.
Теперь Рожкова и Сологуб, оставшиеся работать после смены руководства, получили выговор за "нарушение актов НБУ, кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка и трудового законодательства".
Или, как уточнил впоследствии Кирилл Шевченко, из-за нарушения стратегии коммуникации Нацбанка и "политики единогласия".
"Отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции", - гласит комментарий председателя совета НБУ Богдана Данилишина.
Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook сообщила, что решение о выговоре принимали за закрытыми дверями, не выслушав самых чиновников. И предположила, что поводом для этого стали ее и Дмитрия Сологуба комментарии для прессы.
"Это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла", - написала она.
Дмитрий Сологуб также воспользовался соцсетями, чтобы изложить свое видение ситуации.
"Выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации", - написал он в Twitter, добавив, что это что-то новое для него за 20 лет профессиональной деятельности.
И вот теперь об этом конфликте высказался МВФ.
Что именно написал МВФ?
Фонд достаточно редко делает публичные заявления, даже когда речь заходит о сотрудничестве с Украиной.
Но сейчас там напомнили, что от того, как руководят Нацбанком, во многом зависит и его политика, и состояние экономики в целом, и доверие международных кредиторов.
"Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно основам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались МВФ. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины.
Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
Накануне Всемирный банк подчеркнул, что именно взвешенная монетарная политика НБУ позволила Украине войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными показателями, чем во время предыдущих кризисов.
Что все это означает для Украины?
Эти сигналы от главных международных кредиторов Украины поступают именно в момент, когда становится понятно, что Украина вошла во вторую волну пандемии коронавируса, но уже не может позволить себе ввести жесткий карантин, как это было весной.
Тогда Киеву удалось договориться с МВФ об открытии новой программы сотрудничества на сумму 5 млрд долларов и получить первый транш в размере 2 млрд долларов, что в значительной мере помогло справиться с первым ударом коронакризиса и наполнить специальный коронавирусный фонд.
Возобновление сотрудничества с МВФ реанимировало поступление финансовой помощи и от других кредиторов.
Тогда ожидали, что к концу года Киев получит еще один или даже два транша от МВФ.
Однако сейчас уже ясно, что перспективы этого сомнительны.
Приезд очередной миссии фонда, которая должна оценить выполнение договоренностей с Украиной, постоянно откладывается.
А тем временем дефицит бюджета в этом году уже пересек отметку в 7,5%, и на будущий правительство закладывает в бюджет дефицит лишь немногим меньше - 6%. И деньги МВФ и других кредиторов - один из немногих источников восполнения дефицита.
Впрочем, министр финансов Сергей Марченко говорит, что диалог с МВФ продолжается и на его средства все еще можно рассчитывать до конца года.
Национальный банк также заложил деньги МВФ до конца года в свой обновленный прогноз. А глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что все-таки надеется на транш от фонда, однако теперь делает акцент не на сумме поступления, а на самом факте помощи.
"Важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ - это не про деньги, это про доверие. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - заявил глава НБУ ZN.UA.
Однако теперь к повестке дня переговоров с кредиторами, кроме борьбы с коррупцией, коронавирусного фонда, проекта бюджета на 2021 с огромным дефицитом, добавится и, казалось бы, довольно узкий кадровый вопрос.
Но он, судя по заявлению МВФ, о многом говорит международным партнерам Украины.