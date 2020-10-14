"Маму положили в коридоре. Больные сидят на стульях"

Автор фото, Александр Кондратенко Підпис до фото, Мама Александра Татьяна болеет уже две недели

Когда у мамы Александра Кондратенко появились тяжелые симптомы коронавирусной болезни, ему пришлось побывать в двух киевских больницах, которые сегодня противостоят пандемии.

Увиденное и услышанное там, а также рассказы мамы и врачей, его шокировали.

Его пост в Facebook о больничных реалиях, в которых сегодня приходится существовать и пациентам, и врачам, за несколько дней расшерили тысячи людей.

"Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы, наверное, не поверил", - написал он.

И эта ситуация ухудшается с каждым днем, рассказывает Александр BBC News Украина.

"Это просто конвейер людей"

Его мама Татьяна, говорит он, болеет уже 13-й день.

Начиналось все как обычное ОРВИ. С температуры 37,2 °С, которая на следующий день поднялась еще выше.

"Мы обратились к семейному врачу. Она выписала препараты от ОРВИ и направила на компьютерную томографию легких", - рассказывает Александр.

На следующий день Татьяне сделали КТ.

"Но состояние ухудшилось. Температура поднялась до 39, мы ее сбивали, но безуспешно. Семейный врач трубку не брал", - говорит Александр.

Пришли результаты КТ - двусторонняя пневмония. Вызвали "скорую".

"Врачи приехали - в масках, полностью закрыты. Сделали тест на коронавирус. И отправили маму в 15-ю клиническую больницу Киева", - рассказывает Александр.

Автор фото, Александр Кондратенко

"Я поговорил с врачами, они мне рассказали о ситуации (в городе - Ред.) - она стремительно ухудшается. Затем перезвонил маме в больницу, она рассказала, что ее положили в коридоре, а другие люди сидят на стульях - и не только с пневмонией. Просто конвейер людей. Их некуда класть", - возмущается он.

Автор фото, Олександр Кондратенко Підпис до фото, Так выглядят коридоры больницы

Состояние Татьяны ухудшалось, и "никакого продвижения с лечением", делится впечатлениями ее сын.

По словам Александра, в больнице, которая не является профильной для коронавируса, просто не было необходимых лекарств, поэтому многое приходилось покупать самим.

"Медикаментов у них крайне мало. Я не знаю, как они вообще справляются с таким количеством больных. Потому что всего за два дня, как сказал мне врач, поступило около 70 человек. И большинство из них с температурой, то есть это вряд или обычное ОРВИ. Я не понимаю, куда делись деньги из коронавирусная фонда ... "

Александр поехал в больницу, поговорил с медперсоналом и пробился к главврачу.

"Врач сказал, что пока нет подтверждения вируса, лечат по протоколу обычной пневмонии. И только когда приходит положительный тест на COVID-19, пациентов отправляют в инфекционную больницу. То есть люди, у которых, возможно, коронавирус, находятся в одном пространстве с другими больными. Это меня шокировало", - отмечает Александр.

Кроме того, как рассказал ему главврач, сейчас киевские инфекционные больницы "забиты до отказа", поэтому, как только освобождается место, пациента с подтвержденным коронавирусом везут туда.

"Не снимайте кислородную маску, если хотите жить"

Автор фото, униан

На следующий день Татьяна получила результат теста, COVID подтвердился. Но еще сутки она находилась в непрофильной больнице, так как в инфекционных просто не было мест, рассказывает Александр.

Затем женщину перевели в Киевскую городскую клиническую больницу № 4, которую власти Киева определили как одну из профильных для лечения COVID.

Там у врачей было все необходимое, говорит Александр.

"Лекарства за свои средства мы уже не покупали", - отмечает он.

По его словам, состояние матери сейчас тяжелое - она может дышать только благодаря кислородной маске.

"К аппарату искусственной вентиляции легких ее, к счастью, не подключали. Но когда я ей звоню, иногда не узнаю голос, настолько он изменился". А как там другие люди в твоей палате? - спрашиваю. - "Еще хуже", - отвечает она.

"Не снимайте кислородную маску, если хотите жить - единственное о чем просит врач", - пересказывает Александр мамины слова.

"Он (коронавирус - Ред.) реально существует, и те люди, которые не верят, я просто не знаю, что им еще сказать ... Вы берегите себя, пожалуйста!" - так завершает Александр наш разговор.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что нынешняя ситуация с пандемией - хуже, чем когда-либо.

Но жесткого локдауна, в отличие от стран ЕС, Украина себе позволить не может, потому что "для нашей экономики это будет катастрофа", объясняет министр.

О критической ситуации заявляет и мэр Киева Виталий Кличко. Он попросил правительство предоставить места в государственных больницах столицы, потому что в коммунальных они заканчиваются.