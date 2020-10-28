Стали ли местные выборы "реваншем" для пророссийских сил

Автор фото, UKRINFORM

Политические силы, выступающие за более тесные контакты с Россией, на местных выборах 25 октября, получили серьезную поддержку, особенно в южных и восточных областях Украины.

Прежде всего речь идет о политической силе "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

ОПЗЖ занимает первое место или же входит в тройку лидеров в местных советах Востока и Юга, будет представлена в местных советах других регионов, а также в столице.

Автор фото, Facebook. Андрій Смолій

"Вы видели сколько набрали ОПЗЖ/Шарий/"местные партии" пророссийского толка? Да ... это реалии нынешней Украины", - констатирует юрист, сторонник партии "Европейская солидарность" Андрей Смолий.

В социальных сетях и политических кругах говорят о "реванше", но действительно ли есть веские основания для таких выводов?

ОПЗЖ: блистательная победа?

В ОПЗЖ называют результаты выборов для своей политической силы "блестящими" и "безоговорочными".

Один из лидеров партии Юрий Бойко заявил, что лидирующие позиции ОПЗЖ занимает в 11 регионах, а в шести областях партия получила первые места.

"Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОПЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место - в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье - в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины", - сказал Юрий Бойко.

Автор фото, UKRINFORM

Как заявила представитель ОПЗЖ Наталья Королевская, согласно параллельному подсчету голосов, из 36 общин Донецкой области 14 возглавят кандидаты от партии, еще пятеро будут бороться за пост во втором туре.

Лидеры партии категорически отрицают свою пророссийскую направленность, подчеркивая, что главная цель партии - установление мира на Донбассе и благосостояние всех украинцев. Однако в партийной программе ОПЗЖ - восстановление политических и экономических связей с Россией является одним из приоритетов.

Подсчет голосов еще продолжается, но экзитполы, которые проводились социологическими службами и телеканалами в ряде областей, демонстрируют схожие результаты.

Уровень поддержки ОПЗЖ там, где она занимает первые места, составляет от 20 до 30%, поэтому партия получит вес в местных советах только в союзе с другими политическими силами.

Партия Шария: впервые в Советах

Согласно экзитполам, Партия Шария проходит в областной и городской советы в Одесской области с результатом около 9%, а также - предположительно - в горсоветы Харькова, Николаева, Мариуполя.

Не исключено, что эта партия будет иметь представительство еще в нескольких горсоветах Востока и Юга, несмотря на то, что деятельность партии в основном ограничивается интернетом, а СБУ в своих сообщениях называла лидера партии российским пропагандистом.

Живущий за пределами Украины и считающий свою политическую силу проевропейской Анатолий Шарий - частый гость на телеканалах, которые связывают с лидерами ОПЗЖ.

Это давало основания политологам говорить о возможной связи Шария с этой политической силой.

Сюрпризов нет. Есть критически низкая явка избирателей

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Однако директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко говорит, что "с высокой вероятностью" можно говорить, что популярность пророссийских сил либо не выросла, либо же возросла не в значительной степени.

И объясняет свои выводы техническими причинами, а именно, крайне низкой явкой на выборах.

"Надо понимать, что речь идет о критически низкой явке по всей Украине. 37% - это очень мало. Можем предположить, что голосовать пошли наиболее мотивированные избиратели. Эти факторы привели к смещению результатов. Картина могла бы быть другой, если бы голосовало больше людей", - сказал Андрей Быченко в интервью ВВС News Украина.

"Да, политический вес этих партий на местном уровне возрастет. Но говорить, что их идеи стали популярными среди украинцев, и общественное мнение вернулось к довоенным показателям, было бы неправильно", - добавил он.

А финансист и блогер Сергей Фурса считает результаты выборов для упомянутых политических сил вполне ожидаемыми.

"Никаких сюрпризов в результатах пророссийских сил нет. (...) В Украине около 30% населения живет в парадигме "русского мира". Это видно по всем опросам, не только избирательным", - пишет он в Facebook.

"Медведчук уже пьет чай у нас на кухне"

Но те, кто не покидал Донбасс после начала войны и следит за ситуацией изнутри, считает, что успех ОПЗЖ и близких по взглядам политических сил имеет вполне конкретные причины.

Автор фото, UKRINFORM

"Владимир Зеленский пришел на больших обещаниях, которые не были реализованы. Как и ранее, региональная политика украинской власти - мертва. А Виктор Медведчук этим воспользовался: "Мы снизим тарифы", "мы с Россией договоримся". А перед выборами еще и добился от кума Путина снятия российских санкций с нескольких предприятий Луганской области", - говорит ВВС News Украина лидер общественной организации "Кто, если не ты" в Краматорске Донецкой области Марина Романцова.

"То есть, пока кто-то провозглашает лозунги, Медведчук уже пьет чай у нас на кухне", - добавляет она.

Победителя нет. Но может быть "много-много януковичей"

Как считает политолог Виктор Таран, выборы показали, что однозначного победителя на октябрьских выборах нет, но есть много людей, которые хотят альтернативы и за чьи голоса будут бороться.

Автор фото, Facebook. Viktor Taran

"35-40% - избиратели, не пришедшие на участки, - они никому не верят и ищут альтернативу, за кого голосовать дальше. За их "умы" в ближайшее время развернется борьба как политических партий, так и новых политических проектов. И тот, кто эту борьбу выигрывает, одержит победу на досрочных парламентских, которые приближаются к нам в турборежиме", - пишет Виктор Таран в Facebook.

Об этом говорит и жительница Краматорска Марина Романцова, когда анализирует ситуацию на Востоке Украины.

"Я напомню, что "русская весна" более шести лет назад начиналась с маленьких поселков, которые всегда были заброшены и обделены вниманием властей. Все эти поселки были "одеты" в спутниковые тарелки. А тарелки - это Россия в телевизоре. Пропаганда продолжает играть значительную роль на этой территории", - говорит она.

"С другой стороны, люди просто хотят есть, хотят иметь работу. Этим пользуются пророссийские партии. Кстати, как и Партия регионов и Виктор Янукович до 2014 года. И если этому никто не будет противостоять, у нас здесь будет много-много "якуновичей" , - добавляет активистка организации "Кто, если не ты".

На национальном уровне

В то же время политический эксперт Александр Антонюк считает, что не следует преувеличивать рост влияния пророссийских сил на всю Украину.

"Пророссийские силы возвращаются во власть и чувствуют себя более уверенно, чем в 2014-2015 годах. Но надо учитывать то, что у местных советов - своя повестка дня. Все они должны будут прежде всего заниматься хозяйственными делами своих территорий", - отмечает он в комментарии ВВС News Украина.

Сейчас уровень поддержки ОПЗЖ - не превышает 25-30%, а значит, они будут вынуждены договариваться с другими фракциями. На Востоке и Юге, очевидно, это будет получаться.

В то же время Александр Антонюк говорит, что ОПЗЖ, имея контроль над рядом телеканалов и трибуну в парламенте, может воспользоваться результатами местных выборов на национальном уровне, когда речь о Донбассе, внешней политике или языке.