Как Кернес выигрывает выборы мэра из реанимации и кто будет руководить городом

Автор фото, УНИАН

Уже первые результаты экзитполов показали, что второго тура в Харькове не будет. Главой города харьковчане снова выбрали Геннадия Кернеса, и это подтверждают данные двух параллельных подсчетов голосов.

Кернеса выбрали заочно, ведь он еще с сентября находится на лечении в тяжелом состоянии на фоне коронавируса в немецкой клинике "Шарите".

Но несмотря на физическое отсутствие, его команда сумела мобилизовать электорат и победить.

В чем же секрет успеха и избрания даже из реанимации? Как Кернес может заочно стать мэром и кто будет управлять Харьковом в его отсутствие?

Ответы выясняла ВВС News Украина.

"Только Кернес!" или за чей счет банкет

На остановке городского транспорта в одном из районов Харькова стоят две пожилые женщины. В ожидании автобуса они обсуждают результаты выборов. В центре дискуссии - бывшее и нынешнее руководство области, их хозяйственная деятельность.

Одна из участниц говорит громче и можно услышать резюме беседы: "Только Кернес! Вот только при Кернесе все начало делаться. У нас вон подъезд отремонтировали".

Подъезды домов действительно были тщательно отштукатурены и окрашенные, а еще появились лампочки. Все это за неделю-две до выборов.

Мама Оля гуляет с дочкой в парке Горького, который стал своего рода "визиткой" города. Здесь они бывают довольно часто. Ребенок в восторге от появившегося после реконструкции Незнайки.

За чей счет сделаны все эти преобразования, женщина не задумывалась: "Я рада, что есть такой парк для детей, у нас есть возможность сюда приезжать, поэтому мы довольны".

Автор фото, ВВС

Чтобы парк Горького стал "визитной карточкой" Харькова, понадобился кредит в 20 миллионов евро. Горсовет планировал вернуть деньги в течение четырех лет за счет прибыли от того же парка.

Пока долг выплачивают именно харьковчане - на погашение кредита деньги выделяют из бюджета города. А недавно кредитор вообще обратился в суд и требует возврата более 272 миллионов гривен. Задолженность просит взыскать с Парка Горького и Харьковского метрополитена, который является поручителем по кредиту.

По данным соучредителя Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина, именно на имиджевые проекты потратили миллионы гривен, в том числе из бюджета города.

Реконструкция парка Шевченко обошлась в 700 млн грн. Из них только на реконструкцию фонтанов потратили 120 миллионов гривен.

Дорогостоящие скамейки и урны, а еще газон, на котором запрещено сидеть. Реконструкцию харьковского зоопарка уже оценивают в 2-х млрд гривен. Один океанариум обойдется в почти 500 млн гривен. А еще есть парки в спальных районах города.

Выгоды децентрализации

С появлением результатов первых экзитполов, когда для многих стало понятно, что "Кернес - наш мэр", в пабликах пытались объяснить - почему?

Одно из самых интересных объяснений - в фейсбук-группе "Харьков без Кернеса". Пользователь Виктор Гадячский спрашивает - не похож ли "Харьковский синдром" очередного избрания нового старого мэра со Стокгольмским.

"Потому что явка - 32% и 60+, и они все смотрят новости ТВ. В телевизоре все прекрасно", - пишет Елена Петрова.

"Город мазохистов", - пишет Валерий Суровикин.

Автор фото, ВВС

Такая стабильность в выборе главы города, среди прочего, действительно связана с травмой. Травмой именно харьковчан: сначала от потери городом статуса союзного значения после обретения Украиной независимости, а потом с событиями 2014-го года и попытками установить здесь "Харьковскую народную республику".

"Рядом граница, а оттуда может прийти что-то плохое. И, фактически, у нас до сих пор психология башни посреди степи. Именно поэтому харьковчане очень неохотно меняют руководство города", - объясняет кандидат политических наук, эксперт проекта "Избирательный совет UA" Юлия Биденко.

Такой феномен действенный наблюдается в крупных областных центрах. По этой причине, говорит Биденко, во Львове в очередной раз выбирают Садового, а в - Одессе Труханова. Речь идет об отождествлении достижений реформы децентрализации с конкретной персоной.

"Учитывая, что реформа длится уже более пяти лет, а бюджеты областных центров начали наполняться еще раньше, это помогло мэрам крупных городов сформировать долговременный образ успешных менеджеров - от Львова и Ивано-Франковска до Харькова и Одессы", - объясняет политолог.

Отсюда и устоявшееся мнение - ремонт дорог, установка скамеек и покраска городских зданий - дело рук именно Кернеса.

И что интересно, судебные, политические и партийные "переодевания" и даже болезнь не могут сбить этот ореол успешности.

Состояние особого пациента

Видео с кортежем в сопровождении "скорых" вечером 16 сентября разлетелось по интернету. Он направлялся в харьковский международный аэропорт. Там на взлетной полосе стоял медицинский борт, перевозивший российского оппозиционера Алексея Навального в немецкую клинику "Шарите" после отравления.

Очевидно, ждал особого пациента.

Подтверждение поступило от друга Кернеса, бизнесмена Павла Фукса. Он выложил видео с немецкого лайнера. "Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании, обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи".

Это видео пока последнее о состоянии харьковского мэра. Позже отсутствие информации в горсовете объясняли жесткими мерами безопасности и запретом врачей.

Спикер горсовета Юрий Сидоренко тогда объяснил, что Кернес лично попросил опровергнуть фейки и передать, что мэр читает и видит.

Он подтвердил - у Кернеса Covid и двустороннее воспаление легких.

Автор фото, униан

Реагировать именно на слухи в горсовете продолжали и дальше. Юрий Сидоренко обнародовал справки из "Шарите" о врачебной тайне и рассказал о скором выздоровлении Кернеса.

Это он сделал в ответ на заявления харьковского адвоката и участника предвыборной гонки Анатолия Радзинского. Тот в эфире 112 канала заявил, что якобы звонил в "Шарите" и узнал, что Кернес перенес инсульт.

"Никакой угрозы жизни нет, никакой угрозы работоспособности, как говорили в период грязной предвыборной кампании, тоже нет", - рассказывал в день выборов заместитель Кернеса Игорь Терехов.

Он заверил, что харьковчане очень скоро увидят своего старого мэра. Он вернется в Харьков уже в качестве новоизбранного.

И что будет, если это анонсированное возвращение не произойдет?

В случае смерти избранного мэра в городе должны состояться новые выборы. А таких прецедентов в Украине уже два.

Фавориты гонки в Борисполе и Новгород-Сиверском умерли от коронавируса несколько дней назад, теперь там должны состояться перевыборы.

Мэр по Zoom

Сейчас проблемами города занимается секретарь горсовета Александр Новак. Именно на него на время болезни Кернеса, как указывает закон, временно возложили обязанности главы города.

С момента осознания, что Кернес с большой вероятностью уже выиграл выборы, остается вопрос, как он сможет стать мэром.

Как он вступит в должность, если находится в тяжелом состоянии, и кто будет управлять городом в случае его отсутствия.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, В 2014 году после покушения мэр Харькова несколько месяцев лечился в Израиле

"Мэр должен принять присягу на пленарном заседании вновь избранного городского совета, - объясняет эксперт по вопросам местного самоуправления Олег Конотопцев, - и тогда он становится главой. Если этого не будет, то формируется временный президиум, и его члены поочередно председательствуют".

Именно так действовали во время карантина. И именно коронавирус создал условия для того, чтобы Кернес, находясь в "Шарите", был признан новоизбранным мэром.

30 марта Верховная Рада внесла изменения в закон о местном самоуправлении. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, закон разрешил проводить пленарные заседания местных советов в режиме видео или аудиоконференции.

Утвердить порядок проведения таких дистанционных заседаний в отсутствие главы города может секретарь горсовета. В Харькове такие полномочия сейчас имеет Александр Новак, говорит Олег Конотопцев. Правда этот порядок должен обеспечить идентификацию участника.

"И тогда Кернес по телефону на первом заседании вносит кандидатуру секретаря совета. Если ее поддержат, то секретарь незамедлительно принимает присягу, скорее всего, это будет тот же Новак, и он продолжит руководить городом", - рассказывает Конотопцев.

На кого сможет рассчитывать новоизбранный мэр?

Союзники и враги

"В политической биографии новоизбранного мэра было очень много альянсов, которые впоследствии казались странными и носили временный характер", - говорит политолог Юлия Биденко. Она вспоминает о сложных отношениях с нынешним главой МВД Арсеном Аваковым.

А также Михаилом Добкиным - кандидатом в мэры Киева и Харькова на нынешних выборах, который снял свою кандидатуру. Этот некогда прочный альянс "Допы и Гепы" распался после 2014-го года.

Автор фото, униан

"Я бы сказала, что у Геннадия Кернеса нет вечных союзников, а есть вечные интересы, среди которых - сохранение контроля над городом Харьковом, даже несмотря на проблемы со здоровьем", - продолжает политолог. Именно это, по словам Биденко, послужило поводом для примирения бизнесмена Александра Ярославского и мэра Харькова. Поздравление от Кернеса на юбилее бизнесмена и встреча нового 2020 года в отеле Ярославского Kharkiv Palace стали взаимными заверениями в дружбе.

"Нужно быть благородным и забывать какие-то обиды, какие-то недостатки друг друга. Он - человек, который обожает Харьков. Я вам скажу так - мне он причинил микронную боль, но для Харькова он сделал гораздо больше, чем сделали все предыдущие мэры", - заявил Александр Ярославский.

"Мы состоявшиеся люди, можем друг другу помочь и много сделать для Харькова. Он делает для Харькова много, но я думаю, что вместе мы сможем сделать еще больше", - сказал Геннадий Кернес

Кроме инвестиций, в которых нуждается Харьков, целью такого примирения, по мнению Юлии Биденко, может быть и налаживание коммуникации с Офисом президента, ведь у Ярославского они в последнее время неплохие.

Основным оппонентом Кернеса на этих выборах стал влиятельный в городе политик и бизнесмен Александр Фельдман. По результатам экзитполов и параллельного подсчета, он занял второе место в гонке за кресло мэра.

Фельдман и Кернес также имеют давнюю историю отношений с противостояниями и примирениями.

Решение баллотироваться, говорит Биденко, фактически было вынужденным. Отношения между Фельдманом и Кернесом уже давно нельзя назвать дружескими.

Автор фото, ВВС

От их противостояния Харькову достались два "Скрипача на крыше". Первым эту скульптуру на крыше здания напротив горсовета установил принадлежащий Фельдману концерн "АВЭК".

Там она простояла 13 лет, ее демонтировали, по словам самого Фельдмана, из-за давления со стороны мэра города. Кернес пообещал вернуть скрипача на место. Сделали копию, именно она сейчас занимает прежнее место. Зато оригинал установили на здании концерна "АВЭК".

Ожесточенная борьба также ведется вокруг рынка "Барабашово", который много лет контролировал Фельдман. Кернес даже реанимировал старый план строительства дороги через торговые ряды.

Однако настоящим противником Кернеса или даже врагом часто называют гражданское общество.

Именно его не допускают к принятию важных для города решений и разработке проектов. В Харькове, например, не принято проводить общественные слушания.

За последние 4 года было только одно, в отличие от того же Львова, где проходит по полсотни слушаний и общественных опросов ежегодно, отмечает Юлия Биденко.

Автор фото, униан Підпис до фото, Александра Ярославского сейчас считают союзником Кернеса

Свое право участвовать в принятии общественно важных решений харьковская община отстаивает не только на улице, но и в судах. В частности, люди выиграли дела о повышении тарифов на общественный транспорт. Правда, по словам харьковских активистов, они не выполняются.

Достаточно ожесточенной была борьба против присвоения проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. А еще активисты в суде добились права свободно присутствовать в сессионном зале горсовета.