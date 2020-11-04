Выборы в США: кто лучше для Украины - Трамп или Байден
Американцы сделали свой выбор на президентских выборах. И хотя результат пока неизвестен, а интрига может затянуться на несколько дней, от имени будущего президента США будет зависеть судьба всего мира, включая Украину.
Мы пообщались с украинскими и американскими экспертами об отношениях Украины и США в случае победы Трампа или Байдена, и прежде всего о том, кто же из них более выгоден для Украины во главе самой мощной страны в мире.
Кто выгоднее для Украины?
Украинские эксперты, с которыми мы поговорили, все же склоняются к мнению, что это - Байден.
Они опираются на тот аргумент, что Джо Байден очень хорошо разбирается в Украине, поскольку в администрации Обамы много лет занимался украинским вопросом, и считается "другом Украины".
Политику же Дональда Трампа в отношении Украины они называют непредсказуемой.
"Больше преимуществ, по моему мнению, Украина может получить при Байдене. Даже обвинения в том, что он или его сын (Хантер Байден - Ред.) получили выгоду от сотрудничества с Украиной, он может обратить против тех, кто создавал этот информационный фон" , - считает Сергей Галака, профессор Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко.
Кроме того, последние годы, по его мнению, демократы более системно работают с Украиной, чем республиканцы - посредством ряда неправительственных организаций и фондов.
"А для Трампа Украина - это просто раздражитель и проблема. Вспомним, как он говорил, что Украина - это проблема Европы. Он непредсказуем. Если у него появятся какие-то варианты с Россией договориться, он может их использовать", - добавляет эксперт.
Похожего мнения придерживается и Владимир Дубовик, доцент Одесского национального университета им. Мечникова.
В окружении Байдена, говорит он, есть много людей, которые очень хорошо разбираются в украинском направлении.
"От Байдена можно ожидать продолжения традиционной американской политики, которая началась при предыдущей администрации (Обамы. - Ред.), где он был вице-президентом. Ее же продолжила и действующая администрация Трампа, но скорее - вопреки Трампу. Преимущественно из-за того, что за это отвечал конгресс", - отмечает он.
Дональда Трампа эксперт тоже называет "импульсивным и непредсказуемым".
"С одной стороны, он предоставил нам летальное оружие, но он же сам и заблокировал эту помощь, потому как давил на Украину в своих политических интересах. Он уверен в том, что Украина - коррумпированная страна, Украина против него", - говорит Владимир Дубовик.
Похожие мысли высказала и Мелинда Геринг, экспертка аналитического центра "Атлантический Совет":
"Очевидно, что для Украины Байден - значительно лучший выбор. Байден знает Украину, знает украинскую элиту, он любит Украину и хочет, чтобы она была успешной. Для Трампа это (помощь Украине - Ред.) просто необходимость, он не ориентирован на будущее Украины".
При этом два других американских эксперта, с которыми мы поговорили, придерживаются мнения, что имя будущего президента существенно не повлияет на политику США в отношении Украины.
"Независимо от результатов выборов, Украина может быть уверена, что у нее много друзей в Вашингтоне. Не изменятся люди, которые публично и за кулисами ведут политику с Украиной и в отношении Украины", - считает американская журналистка и писательница Энн Эплбаум.
"Независимо от того, кто победит, Соединенные Штаты, во-первых, и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а во-вторых, будут вводить еще больше санкций и оказывать еще большее давление на Москву, чтобы остановить военную агрессию РФ", - говорит американский политический эксперт Джейсон Джей Смарт.
Он также подчеркивает: в случае победы Трампа, в его личных интересах - показать, что в вопросе отношений с Украиной Россия не может на него повлиять.
Продолжат ли США поставлять оружие Украине
Следующая американская администрация, независимо от того, возглавит ли ее Трамп или Байден, продолжит поставки оружия Украине, хотя эта помощь и является символической, считает Сергей Галака.
"Джавелины" - это не последнее слово техники, а разработка 1980-х годов. Катера еще они могут передать, но вы же понимаете, что этот "москитный флот" - это защита побережья", - говорит он.
"Нужны качественные сдвиги - поставка средств ПВО или передача восточноевропейскими членами НАТО по просьбе США оружия советских времен Украине - такого, которое еще можно использовать и модернизировать. Если же речь пойдет о поставках оружия на коммерческой основе, Украина этого не потянет", - добавляет эксперт.
Мелинда Геринг также считает, что даже в случае избрания Трампа помощь Украине продолжат, потому что это зависит от Конгресса.
"Если выберут Байдена, помощь Украине будет продолжена. Вопрос финансирования определяет Конгресс, а Конгресс поддерживает Украину. Поэтому даже если изберут Трампа, пугаться не стоит", - отмечает экспертка.
Похожего мнения придерживается и Джейсок Джей Смарт: "США поддерживают Украину в ее борьбе за территориальную целостность против российской агрессии, и изменение этой политики было бы непопулярным решением как для демократов, так и для республиканцев".
А вот Владимир Дубовик более радикален в этом вопросе. По его мнению, в случае победы Трампа, он может снова поставить под вопрос уместность помощи Украине.
"Он может сказать: "Почему мы даем так много денег. В чем здесь американские интересы?" Что касается Байдена, то абсолютно точно этого не будет. Он восемь лет отвечал за Украину в должности вице-президента", - считает Дубовик.
Какой будет политика США в отношении России
Вряд ли она радикально изменится с победой любого кандидата.
"Байден будет решительно давить на Россию по ряду вопросов, а Трамп будет это делать преимущественно под давлением Конгресса", - отмечает Сергей Галака.
В то же время, говорит он, Байден готов продлить соглашение СНВ-3 с Россией о сокращении ядерных вооружений.
"Она остается второй ядерной державой мира, и в США не хотят, чтобы в России был хаос или она проваливалась в сферу влияния Китая. Поэтому здесь не все так просто", - считает он.
По мнению Владимира Дубовика, американцы стремятся не допустить усиления России в постсоветском пространстве, поэтому будут и дальше гарантом либерального мироустройства, сложившегося в мире после Второй мировой войны.
"Украина осталась единственной серьезной помехой в вопросе господства России на постсоветском пространстве. Америка этого не хотела", - говорит он.
"В Вашингтоне несложно убедить людей сопротивляться российской войне. Они хотят этого, они ищут возможности сопротивляться российской агрессии", - заключает Джейсон Джей Смарт.