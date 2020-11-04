Выборы в США: кто лучше для Украины - Трамп или Байден

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Американцы сделали свой выбор на президентских выборах. И хотя результат пока неизвестен, а интрига может затянуться на несколько дней, от имени будущего президента США будет зависеть судьба всего мира, включая Украину.

Мы пообщались с украинскими и американскими экспертами об отношениях Украины и США в случае победы Трампа или Байдена, и прежде всего о том, кто же из них более выгоден для Украины во главе самой мощной страны в мире.

Кто выгоднее для Украины?

Украинские эксперты, с которыми мы поговорили, все же склоняются к мнению, что это - Байден.

Они опираются на тот аргумент, что Джо Байден очень хорошо разбирается в Украине, поскольку в администрации Обамы много лет занимался украинским вопросом, и считается "другом Украины".

Политику же Дональда Трампа в отношении Украины они называют непредсказуемой.

"Больше преимуществ, по моему мнению, Украина может получить при Байдене. Даже обвинения в том, что он или его сын (Хантер Байден - Ред.) получили выгоду от сотрудничества с Украиной, он может обратить против тех, кто создавал этот информационный фон" , - считает Сергей Галака, профессор Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко.

Кроме того, последние годы, по его мнению, демократы более системно работают с Украиной, чем республиканцы - посредством ряда неправительственных организаций и фондов.

"А для Трампа Украина - это просто раздражитель и проблема. Вспомним, как он говорил, что Украина - это проблема Европы. Он непредсказуем. Если у него появятся какие-то варианты с Россией договориться, он может их использовать", - добавляет эксперт.

Похожего мнения придерживается и Владимир Дубовик, доцент Одесского национального университета им. Мечникова.

В окружении Байдена, говорит он, есть много людей, которые очень хорошо разбираются в украинском направлении.

"От Байдена можно ожидать продолжения традиционной американской политики, которая началась при предыдущей администрации (Обамы. - Ред.), где он был вице-президентом. Ее же продолжила и действующая администрация Трампа, но скорее - вопреки Трампу. Преимущественно из-за того, что за это отвечал конгресс", - отмечает он.

Дональда Трампа эксперт тоже называет "импульсивным и непредсказуемым".

"С одной стороны, он предоставил нам летальное оружие, но он же сам и заблокировал эту помощь, потому как давил на Украину в своих политических интересах. Он уверен в том, что Украина - коррумпированная страна, Украина против него", - говорит Владимир Дубовик.

Похожие мысли высказала и Мелинда Геринг, экспертка аналитического центра "Атлантический Совет":

"Очевидно, что для Украины Байден - значительно лучший выбор. Байден знает Украину, знает украинскую элиту, он любит Украину и хочет, чтобы она была успешной. Для Трампа это (помощь Украине - Ред.) просто необходимость, он не ориентирован на будущее Украины".

При этом два других американских эксперта, с которыми мы поговорили, придерживаются мнения, что имя будущего президента существенно не повлияет на политику США в отношении Украины.

"Независимо от результатов выборов, Украина может быть уверена, что у нее много друзей в Вашингтоне. Не изменятся люди, которые публично и за кулисами ведут политику с Украиной и в отношении Украины", - считает американская журналистка и писательница Энн Эплбаум.

"Независимо от того, кто победит, Соединенные Штаты, во-первых, и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а во-вторых, будут вводить еще больше санкций и оказывать еще большее давление на Москву, чтобы остановить военную агрессию РФ", - говорит американский политический эксперт Джейсон Джей Смарт.

Он также подчеркивает: в случае победы Трампа, в его личных интересах - показать, что в вопросе отношений с Украиной Россия не может на него повлиять.

Продолжат ли США поставлять оружие Украине

Автор фото, AFP Підпис до фото, Противотанковые ракетные комплексы "Джавелины" пришли в Украину именно при президенте Трампе

Следующая американская администрация, независимо от того, возглавит ли ее Трамп или Байден, продолжит поставки оружия Украине, хотя эта помощь и является символической, считает Сергей Галака.

"Джавелины" - это не последнее слово техники, а разработка 1980-х годов. Катера еще они могут передать, но вы же понимаете, что этот "москитный флот" - это защита побережья", - говорит он.

"Нужны качественные сдвиги - поставка средств ПВО или передача восточноевропейскими членами НАТО по просьбе США оружия советских времен Украине - такого, которое еще можно использовать и модернизировать. Если же речь пойдет о поставках оружия на коммерческой основе, Украина этого не потянет", - добавляет эксперт.

Мелинда Геринг также считает, что даже в случае избрания Трампа помощь Украине продолжат, потому что это зависит от Конгресса.

"Если выберут Байдена, помощь Украине будет продолжена. Вопрос финансирования определяет Конгресс, а Конгресс поддерживает Украину. Поэтому даже если изберут Трампа, пугаться не стоит", - отмечает экспертка.

Похожего мнения придерживается и Джейсок Джей Смарт: "США поддерживают Украину в ее борьбе за территориальную целостность против российской агрессии, и изменение этой политики было бы непопулярным решением как для демократов, так и для республиканцев".

А вот Владимир Дубовик более радикален в этом вопросе. По его мнению, в случае победы Трампа, он может снова поставить под вопрос уместность помощи Украине.

"Он может сказать: "Почему мы даем так много денег. В чем здесь американские интересы?" Что касается Байдена, то абсолютно точно этого не будет. Он восемь лет отвечал за Украину в должности вице-президента", - считает Дубовик.

Какой будет политика США в отношении России

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Вряд ли она радикально изменится с победой любого кандидата.

"Байден будет решительно давить на Россию по ряду вопросов, а Трамп будет это делать преимущественно под давлением Конгресса", - отмечает Сергей Галака.

В то же время, говорит он, Байден готов продлить соглашение СНВ-3 с Россией о сокращении ядерных вооружений.

"Она остается второй ядерной державой мира, и в США не хотят, чтобы в России был хаос или она проваливалась в сферу влияния Китая. Поэтому здесь не все так просто", - считает он.

По мнению Владимира Дубовика, американцы стремятся не допустить усиления России в постсоветском пространстве, поэтому будут и дальше гарантом либерального мироустройства, сложившегося в мире после Второй мировой войны.

"Украина осталась единственной серьезной помехой в вопросе господства России на постсоветском пространстве. Америка этого не хотела", - говорит он.