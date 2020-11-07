"Потому что дешево и близко". Как полячки делают аборты в Украине

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Женский перформанс в Польше против решения суда о запрете абортов. Краков, 1 ноября 2020 года

"Я не была готова к этому (рождению ребенка - Ред.) ни морально, ни финансово, ни физически", - говорит забеременевшая в 19 лет полячка Ада (имя изменено).

Учитывая политику Польши в этом вопросе, сделать аборт в своем городе она не могла, поэтому приняла решение - прервать беременность в Украине. Потому что там это дешевле, чем в других соседних странах. Это было в 2018 году.

Полячки, желающие сделать аборт, - не редкость для украинских клиник. Теперь их будет еще больше, прогнозируют врачи. Ведь политика Польши в этом вопросе стала еще жестче.

BBC News Украина выяснила, почему польские женщины едут в Украину прерывать беременность, как это происходит и сколько стоит.

"Будут сюда приезжать"

Тема абортов всегда была чувствительной в католической Польше. И вот в конце октября Конституционный суд этой страны принял решение, фактически запрещающее эту медицинскую процедуру.

Ранее польские женщины могли прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Этим положением аргументировали 98% легальных абортов в стране в прошлом году. Теперь судьи сочли это неконституционным.

Польшу охватили протесты. Активисты и правозащитники заявили, что следствием такого решения Конституционного суда станет рост "абортного подполья" в Польше, а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вешалка - один из символов протеста в Польше. Именно проволочные вешалки женщины использовали когда-то для того, чтобы самостоятельно избавиться от нежелательной беременности

Решение Конституционного суда до сих пор не опубликовали в официальных СМИ, поэтому оно не вступило в силу. Когда именно его опубликуют - неизвестно. В польском правительстве говорят, что нужно дать обществу "немного времени на диалог".

Однако, несмотря на то, что новые правила пока не действуют, некоторые больницы уже отказывают женщинам в проведении абортов. Как будет дальше развиваться ситуация - прогнозировать трудно.

"Если в Польше все-таки запретят аборты, в Украине вырастет медицинский туризм. Женщины будут приезжать к нам, ведь прервать беременность иностранной гражданке можно даже в государственной украинской клинике. Платишь деньги в кассу - и делаешь", - говорит гинеколог Татьяна Грушецкая, работающая во львовской клинике уже 12 лет.

"Приезжали раньше и будут приезжать дальше", - считает она.

Помехой может стать разве что пандемия коронавируса, из-за которой ввели ограничения на границах.

"Не знала, что делать"

Когда полячка Ада (имя изменено) узнала, что беременна, ей было 19.

Случилось все из-за банального халатного отношения к контрацепции, вспоминает она. С парнем встречались два года, полностью ему доверяла, поэтому о том, что может заразиться венерическим заболеванием, не думала, и презервативами пара не пользовались. Все половые акты они прерывали.

"Мне казалось, это работает. То есть риск был, конечно, но так как ни я, ни мой партнер детей заводить не планировали, то и секс был на доверии. Но, очевидно, однажды что-то пошло не так", - говорит Ада.

После последнего полового контакта прошло две или три недели, девушка почувствовала недомогание: слабость, тошноту. Три дня Ада думала, что отравилась, однако потом решила сделать тест с мыслью: "Это точно не беременность, но на всякий случай проверю". Тест показал две красные полоски.

"Я была шокирована, не знала, что делать. Слез не было. Просто ступор. О каком материнстве могла идти речь, когда впереди была учеба в университете? Я не была готова к этому ни морально, ни финансово, ни физически", - вспоминает девушка.

Автор фото, Unsplash

Выход был один - делать аборт. Но учитывая политику Польши в этом вопросе, сделать его в своем городе она не могла. Только поэтому, говорит девушка, пришлось рассказать обо всем родителям.

"Если бы я могла сделать его в Кракове, сделала бы и без их согласия. У меня были сбережения, парень помог деньгами. А так - пришлось все выложить", - вспоминает она.

Родители, говорит Ада, были не в восторге от ситуации, но трезво все восприняли. "Они с пониманием отнеслись к тому, что рожать я не хочу, и нужно делать аборт за рубежом", - добавляет Ада.

Самым оптимальным вариантом для семьи была Украина, ведь это близко и дешевле, чем в соседней Германии, где за прерывание беременности придется заплатить до тысячи евро. Поэтому в день, когда Ада все рассказала родителям, она обзвонила несколько частных клиник во Львове и приобрела билет на ближайший рейс через несколько дней.

Лечащий врач Ады в Украине была вежливой и доброжелательной. Она не расспрашивала, как так случилось, что девушка забеременела, не предлагала подождать, изменить свое мнение.

"Меня довольно формально предупредили, что после операции возможны боли, кровотечение, поэтому нужно пройти курс терапии и полежать несколько дней. Никаких "страшилок" о том, что я больше не смогу иметь детей, не было. Она вообще делала все довольно механически. Было видно, что мой случай не первый. И это успокаивало", - говорит Ада.

Вместе с девушкой в Украину приехал и ее парень. Они арендовали квартиру на три дня, ведь накануне операции Ада должна была сдать анализы: кровь, мочу, мазки. "Как мне объяснили, это было нужно, чтобы проверить общее состояние здоровья, убедиться, что операция не будет иметь последствий", - добавляет она.

Операцию, по словам девушки, проводили под местной анестезией. Аборт сделали буквально за полчаса.

Проблем с клиникой, по словам девушки, тоже не возникло. Вежливый персонал и везде чистота. Проблемы начались где-то на второй-третий день. И не физические, а психологические. Несмотря на то, что сентиментальной или слишком эмоциональной Ада себя никогда не считала, несколько дней она постоянно думала о том, что сделала, о том, какие последствия будет иметь это решение. Иногда плакала, иногда просто сидела молча и смотрела в одну точку.

"Я не могу сказать, что жалела тогда об аборте. Я считала и до сих пор считаю, что это было правильное решение. Но по каким-то неизвестным мне причинам чувствовала себя подавленной морально. Возможно, это из-за стресса. Возможно, из-за медикаментов, которые принимала после операции, чтобы не было последствий. К счастью, через дня три все прошло", - добавляет она.

Все процедуры - УЗИ до операции, после, сам аборт и медикаменты - обошлись Аде ориентировочно в три тысячи гривен.

После аборта она вернулась в Польшу и продолжила жить обычной жизнью. Окончила университет. Правда, закончились и ее отношения с тогдашним парнем. С ним они разошлись примерно через полгода после аборта.

Девушка говорит, что устали друг от друга, и прерывание беременности здесь ни при чем. Сегодня Ада живет в Германии. В 21 год она вышла замуж и родила ребенка - здорового мальчика. Девушка говорит, что сейчас счастлива, и не уверена, что была бы такой, если бы тогда, в 19 лет, поступила иначе.

"Я рада, что в Украине можно сделать аборт, когда ты чувствуешь, что просто не можешь рожать. По любым причинам: финансовым, психологическим, из-за плохого здоровья или риска получить ребенка с серьезными проблемами. Женщины не должны страдать из-за того, что просто могут рожать", - уверена девушка.

"Аборт-туризм"

Четкой статистики, сколько именно полячек делают аборты в Украине нет. Но об "аборт-туризме" пишут как польские, так и украинские СМИ. Причина - в Украине это дешевле, чем в той же Германии, и относительно близко.

Статистика Google показывает, как сразу после решения Конституционного суда увеличилось число поисковых запросов из Польши об абортах в Украине.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Решение о матках должны принимать люди с матками", - участница пикета намекает на то, что только двое из пятнадцати судей Конституционного суда Польши - являются женщинами

Журналистка BBC Украина обратилась за комментарием в три частные клиники, чтобы узнать, сколько иностранок делают у них аборты. Однако в медучреждениях заявили, что это конфиденциальная информация, которую они не могут разглашать.

Врач Татьяна Грушецкая говорит, что есть два метода прерывания беременности: медикаментозный и инструментальный.

Медикаментозный предусматривает проведение УЗИ, после чего врач назначает женщине несколько медикаментов. Первый - чтобы подготовить шейку матки и обеспечить гибель плодного яйца. Второй - чтобы вывести плодное яйцо.

"Нужно понимать, что после приема таблетки в организме ничего не рассасывается. Процесс похож на обильную менструацию", - добавляет Грушецкая.

Возможны осложнения и побочные эффекты - кровотечение или отсутствие эффекта. Иногда медикаменты могут просто не сработать, но процент подобных случаев мал.

Инструментальный аборт бывает двух видов: вакуум-аспирация или кюретаж. Чтобы сделать любой из этих видов прерывания беременностей, нужно лечь в стационар, поскольку проводят процедуру в большинстве случаев под наркозом.

По словам врача, в Украине аборт можно делать и в государственной, и в частной клинике, поскольку во всех медучреждениях обязаны соблюдать санитарные нормы. Единственное отличие - комфорт и цена.

Если речь идет о "аборт-туризме", то иностранцы скорее обращаются в частные клиники. Стоимость инструментального аборта в разных львовских клиниках варьируется от 2 до 7000 гривен, медикаментозного - от 3 до 9000 гривен.

По мнению гинеколога Татьяны Грушецкой, запрет абортов приводит лишь к росту подпольных операций. А это - угроза для жизни.

По данным министерства здравоохранения Польши, в прошлом году в стране провели 1116 операций по искусственному прерыванию беременности. Согласно неофициальным оценкам, количество нелегальных операций и абортов, которым подверглись полячки за пределами своей страны, может быть в десятки раз больше.

Именно поэтому правозащитники, феминистки и левые партии выступали за либерализацию законодательства об абортах - в частности, за разрешение проводить такие операции "по социальным причинам".

И пока в Польше продолжаются политические баталии украинский гинеколог Татьяна Грушецкая напоминает об ответственном отношении к половой жизни и лучшему предохранителю от абортов - контрацепции.