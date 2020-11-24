Ученые создали математическую модель, доказывающую возможность отправиться в прошлое

Карлос Серрано

BBC News Mundo

Автор фото, Getty Підпис до фото, В какое прошлое вы бы отправились, если бы могли?

Представьте, что у вас имеется машина времени, при помощи которой можно отправиться в конец 2019 года и предотвратить пандемию Covid-19.

Ваша задача в том, чтобы встретить "нулевого пациента" перед тем, как он заразится и начнет распространять коронавирус.

Звучит заманчиво, не так ли? Проблема в маленькой детали, которая может помешать вам выполнить эту миссию.

Действительно, некоторые толкования теоретической физики говорят в пользу того, что путешествие в прошлое возможно.

Эйнштейн, к примеру, знал, что его уравнения в принципе допускают перемещение во времени.

Однако данная гипотетическая возможность наталкивается на так называемый временной парадокс: противоречие, которое делает возврат в прошлое логически невозможным.

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Внук, убивающий деда

Среди нескольких парадоксов, связанных с путешествиями во времени, чаще всего приводят такой пример, у которого даже есть название: парадокс убитого дедушки (Grandfather Paradox)

Если внук в прошлом убьет своего дедушку до того, как тот обзаведется семьей, то не родятся ни отец путешественника во времени, ни следовательно, он сам. Но тогда некому окажется отправиться в прошлое, и дедушка останется жив. Соответственно, через какое-то время появится на свет злонамеренный путешественник, который отправится в прошлое убивать деда - это и создает парадокс.

Вернемся к истории с пандемией.

Если вы не допустите заражения нулевого пациента, сразу возникнет парадокс: в настоящем пандемии не будет, следовательно, у вас не возникнет мотив путешествовать в прошлое и вы не предотвратите пандемию.

Подобные ситуации остаются излюбленной темой фантастов.

В знаменитом рассказе Рэя Брэдбери "И грянул гром" герой, отправившись в прошлое нечаянно наступает на бабочку, а в настоящем, куда он возвращается, это меняет результат президентских выборов.

Замкнутый цикл логических противоречий вроде бы делает возможность путешествия в прошлое иллюзорной.

Однако новое исследование доказывает, что парадокс можно обойти.

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От судьбы не уйдешь?

Прежде этого пытались добиться путем логических построений. Парадокс разрешался, например, теорией о том, что каждый раз, меняя прошлое, путешественник создает альтернативную ветку истории, в которой он возвращается в измененный его действиями мир, а не в то настоящее, из которого он отбыл (как в трилогии "Назад в будущее", например, или в "Терминаторе"). Другая гипотеза говорит о том, что раз путешественник сумел отправиться на роковую встречу с родным дедом, значит убить его у него уже никак не получится, несмотря на все старания.

Теперь же два австралийских ученых предложили математическое решение проблемы.

Студент физического факультета университета Квинсленда Жермен Тобар и его научный руководитель профессор Фабио Коста теоретически рассчитали, как поведет себя тело, перемещающееся во времени и пространстве, при вхождении в кривую путешествия в прошлое.

Созданная ими математическая модель показывает, что объект, путешествующий в прошлое и обратно, может двигаться разными путями, но неизменно придет в определенную точку.

Таким образом, согласно математически выкладкам, действия, совершенные в прошлом, не влияют на настоящее.

"События постоянно приспосабливаются друг к другу таким образом, чтобы прийти к одному неизменному результату", - рассказал Би-би-си Жермен Тобар.

Это значит, что в случае с пандемией вы, обладая свободой воли, могли бы делать в прошлом что угодно, но никак не изменили бы конечный исход.

Если бы вам удалось уберечь от рокового шага "нулевого пациента", то заразился бы кто-то другой, или даже вы сами.

Согласно модели Тобара, события по отдельности могут варьироваться, но в совокупности будут совершаться так, чтобы избежать парадокса и привести к тому же результату, в данном случае, к пандемии.

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Лучше понять Вселенную

Разумеется, работа Тобара - математическая абстракция, пока не имеющая практического применения.

"Это интересное исследование", - сказал Би-би-си Крис Февстер, профессор математики в Йоркском университете, также изучающий теоретические аспекты перемещения во времени.

Он, однако, замечает, что надо посмотреть, соответствуют ли абстрактные допущения, положенные авторами в основу их модели, известным на сегодня физическим теориям.

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Тобар говорит, что занят сейчас именно этим - проверкой математической модели с точки зрения физики.

Он признает, что его работа далека от того, чтобы сделать путешествия в прошлое реальностью, но видит в ней шаг к лучшему пониманию законов, управляющих Вселенной.