Карантина выходного дня не будет, а что будет? Все, что известно о планах властей

Автор фото, Unian

В течение трех последних недель в Украине действовал карантин выходного дня, а в ближайшее время правительство может ввести жесткий локдаун. Рассказываем, что сейчас известно о планах властей.

1. Карантина выходного дня не будет

Карантин выходного дня вводили на три недели - с 14 по 30 ноября.

Предполагалось, что это позволит уменьшить темпы заболеваемости и одновременно избежать локдауна и последствий, которые он будет иметь для экономики.

Правилами карантина выходного дня возмущались как власти ряда городов, так и предприниматели, однако министр здравоохранения Максим Степанов не уставал уверять, что эти ограничения оправданы и позволят сдержать распространение коронавируса.

Впрочем, уже в понедельник, 30 ноября, Степанов признал, что карантин выходного дня оказался малоэффективным. Причиной он назвал то, что его в Украине недостаточно строго соблюдали.

Автор фото, Unian

"Турция ввела комендантский час в выходные, он будет соблюдаться. Израиль ввел локдаун, и он придерживается этого локдауна. И они видят результат. А у нас эксперты так называемые сначала всю неделю говорили, будет он работать или не будет. Мэры начали говорить, что "мы не будем выполнять". Рестораны остались открытыми. И пошло, поехало", - жалуется министр.

"Если мы как врачи дали рецепт, прописали лекарства, то чтобы выздороветь, их надо принимать. Если мы этого не делаем, мы и не выздоровеем".

Министр рассказал, что в дальнейшем карантин выходного дня продлевать не будут - по крайней мере Минздрав этого не будет рекомендовать.

Премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду объяснил, что по крайней мере в ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, в Украине будет действовать общие карантинные ограничения - те самые, которые действуют и в будние дни.

"Во все дни по всей Украине будут действовать правила оранжевой карантинной зоны", - добавил Шмыгаль.

Оранжевая зона предусматривает запрет на работу спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры, но не запрещает кафе, рестораны, кинотеатры и ТРЦ.

2. Локдаун точно будет

Но до сих пор неизвестно, когда.

Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне сказал, что введение жесткого локдауна в Украине - решенный вопрос.

Дискуссии ведутся лишь по поводу того, когда именно его вводить.

Как рассказал Максим Степанов, необходимости вводить жесткий карантин уже в ближайшие дни в Украине нет, ведь медицинская система пока справляется с количеством больных.

В то же время до конца декабря ситуация с заболеваемостью, по прогнозам, может ухудшиться - именно поэтому очень вероятно его введения уже ближе к новогодним праздникам.

В течение последней недели озвучивались несколько возможных дат - в частности 15, 21 и 24 декабря, а также 2 января.

Автор фото, Unian

У властей есть два основных аргумента для введения локдауна на этот период. Во-первых, если его не ввести, то новогодние праздники - а значит, большие скопления людей - будут способствовать стремительному распространению коронавируса.

Во-вторых, в период новогодних праздников многие предприятия в Украине в любом случае прекращают работу или работают в "праздничном" режиме - и потому локдаун меньше ударит по экономике, чем если ввести его в другое время.

В любом случае, заверил Денис Шмыгаль, решение не будет внезапным - власти сообщат украинцам о любом усилении ограничений не позднее, чем за 7 дней до их введения.

3. Правила локдауна будут другими, чем весной

Какими именно будут карантинные ограничения нового локдауна - пока также неизвестно, но отдельные заявления представителей властей говорят о том, что они будут отличаться от весеннего.

К примеру, министр инфраструктуры Владислав Криклий на днях заверил, что даже в случае введения жесткого карантина, работу транспорта власти не прекратят.

"Что касается работы общественного, железнодорожного и авиационного транспорта, его работа не будет прекращаться в случае локдауна. Это важно понимать, что на железнодорожном и авиационном транспорте соблюдаются все требования лучше, чем в большинстве заведений", - сказал Криклий.

Автор фото, Unian

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тем временем заявил, что новый локдаун будет "интеллектуальным". Это, по словам Арахамии, предусматривает, "что после локдауна выход будет неравномерный, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах".

Вопросом остается и то, как долго продлится локдаун.

Арахамия говорит, что сейчас власти рассматривают вариант введения карантина на две-три недели.

3. Возможно, карантин снова будут саботировать

Не исключено, что жесткий локдаун поднимет такую же волну неприятия среди предпринимателей и региональных властей, как и карантин выходного дня.

К примеру, Андрей Садовый уже заявил, что во Львове отменить празднование Рождества невозможно.

"Мы понимаем, что во Львове отменить Рождество нельзя, ведь у нас в это время особая атмосфера. Очень много людей хотят ее почувствовать, и это надо учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - сказал мэр.

Автор фото, Unian

По его мнению, локдаун должен учитывать специфику каждого региона и работать в зависимости от местных обстоятельств.

"По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - добавил Садовый.

Денис Шмыгаль говорит, что условия локдауна все еще являются вопросом дискуссий, правительство обсуждает все с местной властью - мэрами городов и руководителями ОГА.

"Мнение регионов для нас важно. Почти 90% опрошенных представителей местной власти согласились с тем, что следует ввести полные или частичные ограничения на проведение рождественских ярмарок и концертов. Ограничение на посещение новогодней елки поддерживают почти 60%", - рассказал премьер.

4. Народ против жесткого карантина, но за новогодний локдаун

Между тем большинство украинцев - 58% - согласны с тем, что жесткий локдаун поможет уменьшить распространение коронавируса.

Но, как свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", только 42% поддерживают его введение. 55% - против.

При этом, когда респондентов спросили о введении карантина именно на новогодние праздники, то большинство - 58% - ответили, что все же за такой шаг. Против высказались 40%.