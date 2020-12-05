Как живут села с большими агрохолдингами и без них

Жанна Безпятчук

BBC News Украина, Полтавская область-Киев

"Я хочу обратиться к самому президенту Зеленскому, чтобы не только о земле думали, но и о людях", - говорит продавщица Екатерина из села Яцынив Полтавской области. Ее село приходит в упадок, а когда-то здесь были и школа, и детский сад, и даже своя амбулатория.

За два десятилетия население Яцынива сократилось в четыре раза, а местные жители признают: люди утратили надежду на будущее.

Одни украинские села успешно пережили различные катаклизмы, другие умирают. В одних есть частные комбайны, тракторы, освещенные улицы, водопровод, детские сады, а в других - колодезный журавль, руины на месте гумна и закрытая наглухо школа.

Мы побывали в селах на Полтавщине, чтобы сравнить, как с местными общинами взаимодействуют различные сельхозпроизводители - от мелких фермеров до крупнейших агрохолдингов.

А еще выяснили, как живет село, оставшееся без хозяев и брошенное на произвол судьбы.

"Нам оставили руины"

С крыши над разрушенной ремонтной мастерской свисает одинокий кран. Когда-то он помогал переворачивать сеялки и культиваторы. Похож на гигантскую стрелку остановившихся часов - напоминание о потерянном времени.

Год назад время здесь действительно остановилось. И указывает эта стрелка на искусственно созданные завалы и пустоту. Они возникли вовсе не из-за распада СССР или экономического кризиса.

Александр Трубка организовал для нас экскурсию. Это ангар, ремонтная мастерская, админздание, построенные еще в 30-х годах прошлого века. Все это пришло в упадок.

"Вся эта территория была заасфальтирована для того, чтобы хранить здесь технику. Представители Kernel (агрохолдинг. - Ред.) приехали и все это разрушили", - разводит руками Александр Трубка.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Александр Трубка рядом с тем, что осталось от ремонтной мастерской

Сейчас он судится с агрохолдингом из-за регистрации права собственности на ангар на территории бригады. По его словам, он не относится к имуществу, выкупленному Kernel. Полиция также расследует действия агрохолдинга в отношении ангара по статье "самоуправство".

Александр Трубка - в прошлом главный инженер СООО "Рассвет" местного предприятия, которое несколько раз перепродавали в разные руки. В лучшие времена там работало порядка полутысячи человек.

В конце концов две трети арендованного им имущества и производственных мощностей выкупил один из крупнейших агрохолдингов страны. Он арендует земельные Постепенно компания закрыла выкупленные фермы.

Підпис до фото, Такие автомобильные гаражи были в Мацковцах до 2019 года

Местные жители рассказывают, как его представители со своей вооруженной охраной в 2019-м разрушили помещения тракторной бригады, два автомобильных гаража, крытый ток.

"Сотрудники Kernel пригнали сюда строительную технику, в частности экскаватор, просто взяли и сорвали асфальтовое покрытие, не убирая никаких строительных материалов. Просто, чтобы уничтожить", - вспоминает Александр Трубка.

ВВС обратилась за комментариями в Kernel, чтобы услышать их версию событий. В компании на наш запрос так и не ответили.

"Что Kernel от этого получил, нельзя объяснить. Разрушили имущество, чтобы его не было", - комментирует действия агрохолдинга бывший инженер предприятия, функционировавшего здесь до прихода большой компании.

Гипотетически эту инфраструктуру могли бы использовать фермеры или частные предприятия.Но груды кирпичей, разбитые стены и ржавые трубы теперь их вряд ли вызовут у них интерес.

Воспоминания и развалины в Мацковцах остались и от бывшего хозяйственного двора, зерноочистительного комплекса, двух молочных ферм, складских помещений, склада горюче-смазочных материалов.

Підпис до фото, То, что осталось от автомобильных гаражей. Село Мацковцы

На месте автомобильных гаражей сейчас зияют прямоугольные ямы, они напоминают выложенные кирпичом могилы. Каждый день жители села ходят мимо этих символических "могильников". Живут среди них. Воспитывают на этих руинах детей.

"Школу у нас закрыли. Ездим в другое село. На нас наплевали и раздавили", - говорит местная жительница Ольга, глядя на своего внука, второклассника. Мальчик бегает по краю местных ям.

"Остались одни руины. Это последствия работы большой агрокомпании в деревне. По моему мнению, ей не нужна вся эта инфраструктура на территории села. Ей интересна земля. И чтобы местные соглашались на любые условия", - считает Александр Трубка.

Крестьяне получают за аренду пая площадью 1,6 га около 6100 грн в год. Примерно же столько платит и местный фермер.

Дорога между Мацковцами и соседним селом Лукимья разбитая и ухабистая. Ею пользуется и сельхозтехника.

Формально агрохолдинги должны платить налоги и не обязаны ремонтировать дороги. Местные же вынуждены молча смотреть, как инфраструктуру изнашивают либо, разрушают. Это лишь усиливает чувство гнева, отчаяния и безысходности.

Но и в таких условиях некоторые добиваются хоть каких-то изменений для себя. Наталья, продавец в местном магазине, с помощью адвоката забрала свой земельный пай у Kernel и передала его в аренду местному фермеру.

"Они все разрушили до нуля: то, что строили наши отцы и деды. Рабочих мест нет, детсада и школы нет. Мне до сих пор не выплатили деньги за аренду. Сказали, что я нелояльная к ним. Другим людям выплатили", - рассказывает женщина.

Підпис до фото, Так теперь выглядят ток и автомобильные гаражи в Мацковцах

ВВС News Украина побеседовала с аграрными экспертами, чтобы разобраться, что же пошло не так в Мацковцах и многих других селах Лубенского района, а также в других областях Украины, где работают крупные агрохолдинги.

"Такая компания, как Kernel руководствуется сугубо бизнес-логикой. Их может интересовать лишь то, что приносит прибыль", - объясняет Алексей Мушак, народный депутат VIII созыва, был советником по земельным вопросам экс-премьера Алексея Гончарука. Его правительство разрабатывало нынешнюю земельную реформу.

Мушак говорит, что агрохолдинги создают множество рабочих мест в сфере переработки сырья. В масштабах страны это имеет особую ценность. Это то, что пока не под силу фермерам, ведь требует больших инвестиций и производственного масштаба.

Однако многие критикуют правила игры для агрохолдингов в Украине.

"Можно сказать, что они развивались за счет разбитых дорог, недостроенного водопровода, вымирания сел. Пользуясь упрощенным налогообложением, агрохолдинги получают налоговую льготу в 36 долларов с гектара", - объясняет Олег Нивьевский, профессор Киевской школы экономики.

Такие налоги, как: земельный или с доходов физических лиц - должны платить владельцы земли. Компании, арендуя землю у крестьян, платят их сами. Но при этом уменьшают плату за земельные паи.

Другими словами, большие агропроизводители платят меньше налогов, чем если бы на них распространялись общие налоговые правила. А это - недополученные средства в государственный и местные бюджеты. И, в свою очередь, меньше ресурсов для улучшения жизни в селе.

Судьба Мацковец и других сел, куда агрохолдинги не принесли счастья, во многом зависит от местных властей, отмечает Алексей Мушак. В частности, от того, сможет ли сельский голова и председатель ОТГ договориться с агрохолдингом, чтобы тот учел интересы сельской общины.

"Мы к ним обращались, но, как и вы, не получили ответа. Что я мог сделать?" - парирует экс-глава Засульской ОТГ Сергей Бондаренко. Именно к этой территориальной общине относятся Мацковцы.

Пан Бондаренко бачить проблему в тому, що місцеві мешканці хочуть бути лише найманими працівниками. Тому й скаржаться на Kernel, що той не створює робочих місць для громади. Звертає увагу, що не знайшлося охочих орендувати приміщення місцевої школи для якого-небудь бізнесу після того, як її закрили.

Школу закрыли уже тогда, когда село начало приходить в упадок.

Однако местные жители жалуются на другое. Агрохолдинг лишил их тех рабочих мест, которые были в селе до его прихода. Компания здесь работает только последние десять лет.

А вот бывший глава ОТГ считает это село постепенно вымирает естественным образом. Мол, ничего не поделаешь.

Эксперты же советуют не обобщать опыт Лубенского района, потому что есть и другие примеры.

Агрохолдинги помогают крестьянам адресно: могут оплатить операцию, поддержать одиноких пожилых людей, оплатить обучение в университете, рассказывает Тарас Гагалюк, старший научный сотрудник Лейбниц-Института аграрного развития в странах с переходной экономикой, доктор наук аграрной экономики.

Он - один из авторов исследования, установившего, сколько именно украинские агрохолдинги тратят на социальные программы. Это от 1,5 до 5 долларов с гектара. Доход с гектара может достигать 200 долларов.

"Этих средств недостаточно, но компании не обязаны это делать. Это их добровольная инициатива", - отмечает Тарас Гагалюк.

"Почему они это делают? Во-первых, их сдерживает страх потерять арендованные земли, ведь крестьяне могут отказать им в аренде. Во-вторых, менеджеры агрохолдингов видят, что государство не решает некоторые проблемы крестьян", - добавляет исследователь.

Советует рассматривать каждый случай отдельно и Лариса Гук, координатор информационно-аналитического центра "Агро Перспектива".

"Я знаю примеры, когда крупные агрокомпании очень хорошо помогают местным общинам в Украине. Если руководитель сельскохозяйственного предприятия живет рядом с общиной, то обычно все складывается замечательно. Если менеджмент находится в Киеве или и дальше, то могут возникать проблемы, которые вы описали", - объясняет эксперт.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Кран для ремонта сельхозтехники в Мацковцах

Агробизнес в фактах и цифрах

На аграрный сектор приходится более 40% экспорта Украины. Такие данные приводят Госкомстат и Всемирный банк;

В 2019 году в Украине было 85 агрохолдингов и 46794 фермерских хозяйства. Агрохолдинги - это совокупность материнской и дочерних компаний. Они обрабатывают землю, разводят домашний скот, перерабатывают сырье, производят готовую продукцию и осуществляющих ее сбыт в Украине и за рубежом. Фермеры преимущественно обрабатывают землю и разводят скот.

Преимущество агрохолдингов - рабочие места в сфере переработки сырья и производства готовой продукции. Преимущество фермеров - больше рабочих мест в сфере обработки земли. Фермер создает одно рабочее место на 17 га, агрохолдинг - на 200 га земли. Такие данные приводит Ассоциация фермеров и частных землевладельцев.

Kernel Group - лидер по объему экспорта среди крупнейших украинских агрохолдингов. 4/5 налогов компания платит в местные бюджеты 905 населенных пунктов, в которых работает. Такие данные предоставила ее пресс-служба по итогам первого квартала 2020 года.

"Мы здесь органические"

В Мацковцах не встретишь людей с ведрами, идущих за водой. В селе есть централизованное водоснабжение.

"Это же те самые хутора. У нас Солохи есть (ведьма, персонаж "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. - Ред.). Летают, как и раньше. Мы их сами запускаем. Бывает удачно, а бывает не очен. Но нам не жалко. У нас Солох - в избытке", - шутит местный фермер Павел Троян.

Водяная Балка - село на 700 дворов в Диканьском районе Полтавской области.

"Вон видите - маленький комбайн стоит, а там два трактора стоят. Здесь тот, что побольше. А будем ко мне подъезжать, там комбайн John Deer стоит, такой огромный, что только держись", - проводит экскурсию по селу фермер.

"Из нашей деревни на заработки в Польшу никто не ездит", - добавляет он.

Его семья обрабатывает 200 га земли. Еще с 1993 года выращивает кукурузу, подсолнечник, ячмень, горох.

Підпис до фото, У Павла Трояна мелкое фермерское хозяйство, где работает вся семья

Ежегодно он дает на развитие села 20 тысяч гривен. Недавно помогал вместе с другими хозяевами местной амбулатории. Поставили там новые окна и пандус. "Я сам здесь лечусь", - говорит о своей мотивации вкладываться в инфраструктуру села.

"Разве можно жить оторванно от этих людей? Ты органично с ними вместе живешь. Еще во времена Российской империи, когда провели Столыпинскую реформу, у нас была хуторская система. Каждый хозяйничал на своей земле. Эти гены здесь остались", - говорит Павел Троян.

Фермер построил в своем селе Свято-Покровский храм. В год платит 3-4 млн грн налогов. На 200 га нанимает 2-3 работников.

Павел Троян учился в США. Говорит, что и сейчас постоянно следит за аграрными инновациями.

"У меня один мужчина лет десять проработал. Освоил дело и создал свое хозяйство. Сейчас работает на себя вместе с сыном", - говорит он.

Этот фермер реинвестирует заработанные средства в местную экономику.

"Дело не только в возделывании земли. Они покупают хлеб, масло у местных производителей. Они идут в местные магазины и парикмахерские. А главы агрохолдингов живут в Киеве, ходят в столичные рестораны и покупают яхты в Монако", - объясняет Олег Нивьевский.

Впрочем, только одно из четырех-пяти сел в Полтавской области может похвастаться развитым фермерством. "В Полтавском районе 26 сельсоветов. Было, соответственно, 26 колхозов. И только в пяти из них работают хорошие фермерские хозяйства", - рассказывает Олег Слизько, представитель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев региона.

В области работают также местные агрохолдинги. "Во время первой волны реформы децентрализации общины создавали под них. В местных советах таких общин председатель и большая часть депутатского корпуса представляют интересы крупных землевладельцев", - отмечает Олег Слизько.

Благосостояние местных общин будет зависеть от разумного баланса между крупными, средними и мелкими агропроизводителями.

"К людям в селах нельзя относиться как к средствам производства", - отмечает представитель фермерской организации.

Сейчас же приходится говорить о дисбалансе. Фермерам не хватает собственных представителей в парламенте и возможностей для создания кооперативов. Законодательство о сельхозкооперативах устарело.

А ведть именно кооперативы открывают новые горизонты для фермеров и помогают выстоять в конкуренции: это и продажа своей продукции супермаркетам, и экспортные поставки.

Здоровая конкуренция

Куда ни глянь - везде фундуковые дерева. Осенью земля в саду усеяна полезными орехами. Но не они основные плоды труда на ферме Валентины Поддубной. Ее хозяйство расположено в селе Малый Кобелячок Новосанжарского района Полтавской области.

Валентина вместе с мужем и двумя сыновьями основали птицеферму. Сейчас там 20 тысяч кур.

Підпис до фото, Птицеферма в Малом Кобелячке

Такое хозяйство дает 15 постоянных рабочих мест, около десятка сезонных, еще 2-3 человека ухаживают за садами.

Также фермеры построили водонапорную башню, откуда за символические 45 грн в месяц воду получают 16 окрестных дворов.

Пять лет назад их фермерское хозяйство отремонтировало местную дорогу.

"Мне очень помогает семья. Мужчина - это надежное плечо. Сыновья - эрудированные и современные. Всегда могут найти выход из ситуации", - объясняет основы семейного дела фермер.

Підпис до фото, Фермеры Александр и Валентина Поддубные

В целом же село Валентины Ивановны пошло еще дальше Водяной Балки. Здесь множество предприятий и здоровая конкуренция. В селе 400 дворов, работают восемь ферм, семь частных предпринимателей и одна агрофирма.

"В нашем селе ничего не разворовали, ничего не распалось. После разделения на паи имущества колхоза все сразу передали в частные руки", - объясняет секрет успеха секретарь сельсовета Татьяна Степаненко.

Мелкие и средние агропроизводители помогают селу по-разному: и деньги дают, и мусор вывозят, и имущество для сада обеспечивают, и медицинское оборудование покупают.

Мы в центре села - видим, как вокруг местной школы кипит работа. Дети вместе с учителями собирают опавшие листья.

Ни хозяина, ни коз

Село Яцины в Пирятинском районе Полтавской области находится в глубоком овраге. В осенние дни его окутывает смог с огородов, где жгут листья.

Вокруг - зияющие острова развалившихся коровников, сараев, ангаров, сельской бани.

Підпис до фото, В таком состоянии вся инфраструктура села Яцины

Кажется, это край света. В Яцинах нет ни одного фермера, агрофирмы или агрохолдинга.

"Как бы это так все здесь полить, чтобы начало расти?" - спрашивает нас местный мужчина с ведром полным воды. Стоящие рядом женщины улыбаются, намекая на его любовь к рюмке.

Местные жители сдают свои земельные паи двум большим агропроизводителям. Но те не имеют отношения именно к имуществу на территории села. Его когда-то выкупил иностранец.

По словам Василия Грицая, председателя сельсовета соседних Белоцерковцев, к которым приписаны Яцины, сейчас уже не могут установить, кто именно этим имуществом владеет. А без этого его никто и не купит. Якобы были желающие разводить здесь коз. К сожалению, не сложилось.

"Вот скоро будет реформа земли. Я хочу обратиться к самому президенту Зеленскому, чтоб не только о земле думали, но и о людях. Когда берут в аренду землю, чтобы думали, что местным людям надо как-то здесь жить", - говорит Екатерина Росоха, продавец в местном магазине.

"Когда был колхоз "Заря", хозяин был, все здесь было. Школа была девятилетка. Детей в школе было до 80 человек. Детсад был. Магазины были. Амбулатория. Все было", - говорит женщина.

За два десятилетия население Яцин сократилось в четыре раза. Местные признают: село утратило надежду.

"Через года 3-4 этого села совсем не будет. Поэтому молодые семьи убегает отсюда", - резюмирует Екатерина Степановна.

Підпис до фото, Школу в Яцинах закрыли. Дети ездят учиться в другой район

Даже в Мацковцах у людей больше оптимизма. Там есть драйвер для изменений: крестьяне отбирают земельные паи у агрохолдинга, судятся из-за спорного имущества, обращаются к журналистам.

Всего на Полтавщине - 1790 сел. Полтысячи из них не имеют фермеров или предпринимателей.

И у больших, и у малых агропроизводителей есть свои сильные стороны. Секрет успеха украинского села в том, чтобы найти адекватный баланс между общинами и различными агропроизводителями - от мелкого фермера до холдинга.

Підпис до фото, На протяжении последних 20 лет на глазах у Екатерины Степановны численность населения в селе сократилась в несколько раз

Эксперты опасаются, что земельная реформа позволит агрохолдингам выкупить арендованные у крестьян земли. Как следствие - будет исчезать весомая мотивация учитывать интересы местных общин.

С другой стороны, именно крупные компании обладают самыми современными технологиями, производствами и экспортным потенциалом.

В то же время мелкие фермеры скорее всего и дальше будут иметь трудности с залогом для получения кредитов в банках. Даже при поддержке государства.

В этой ситуации государство должно определиться, важны ли ему люди на земле. Поскольку позаботиться о земле без людей будет кому и без нее.

ВВС News Украина обращалась в компанию Kernel с просьбой рассказать о ее успешных социальных проектах в украинских селах. Мы неоднократно пытались связаться с агрохолдингом, но безуспешно.