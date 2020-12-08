"Мама не могла дышать, а ее выписывали". Как украинцы сами ищут спасительный кислород

Мирослава Пеца

BBC News Украина

Автор фото, UNIAN

Дефицит кислорода для больных ковид - настолько больная тема, что несколько наших собеседников начинают ее обсуждение с фразы "а можно нецензурно?"

Как так вышло, что больных, которые еще не могут самостоятельно дышать, часто отправляют из больниц домой. И тогда у их близких есть только один вариант - самим за считанные часы, реже за день-два, найти кислородный концентратор, чтобы спасти родного человека.

Но это - только вершина айсберга проблем, накопившихся за месяцы коронакризиса в Украине.

"У нас уже есть пациент на это место"

Карета "скорой" на киевскую Оболонь к 73-летней Надежде ехала ровно 12 часов, рассказывает ее сын Павел Морозов. В госпитале женщина находилась на кислородной поддержке.

Когда же получила отрицательный результат теста на ковид, ей вручили выписку даже без обхода врачей. В документе сказано, что у женщины сатурация (уровень кислорода в крови составлял безопасные 98% - Ред.) И она здорова.

Когда в больницу приехал сын и добился осмотра, оказалось, что без кислородной поддержки сатурация женщины составляет 75%. Тогда врачи разрешили ей остаться в палате еще на сутки, а Павла попросили срочно искать матери кислородный концентратор.

"Она и полчаса не может без кислородного аппарата. Я еду в больницу, спрашиваю, как можно выписывать пациента, если он и часа не может обойтись без кислорода. На это ответ: "У нас уже есть пациент на это место, выписывайтесь" , - рассказывает Павел.

Семье Морозовых повезло. В тот день благотворительный фонд "Свои" как раз получил 20 кислородных концентраторов.

Когда Павел приехал туда вечером, в офисе фонда было еще четыре аппарата, и он успел взять для мамы один из последних концентраторов. Благодаря ему Надежда смогла встретить 74-летие дома с детьми и внуками.

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По данным Минздрава, с августа этого года число свободных коек в Украине для ковидних пациентов не падало ниже 18 тысяч. Сейчас в стране около 380 тысяч больных и почти 16 тысяч подключенных к кислороду коек. При этом, по данным министерства состоянием на 6 декабря, свободными остаются еще более 17 тысяч коек с кислородом.

При такой радужной статистике больных с подозрением или положительным результатом на ковид должны без проблем госпитализировать, обеспечивать кислородом кровати и выписывать только когда они уже могут уверенно самостоятельно дышать. Впрочем, часто происходит совсем не так.

"Абсолютное дежавю с 2014 годом"

Надежда - одна из нескольких сотен людей, которых "Свои" с начала коронакризиса обеспечили кислородными концентраторами.

Созданный задолго до пандемии фонд сначала специализировался на паллиативной помощи и взрослой онкологии. Но весной 2020-го его сотрудники столкнулись с проблемой кислородной терапии ковидных больных и, по их же словам, стали "быстро латать место, которое вот-вот прорвется".

Проблемы со снабжением больниц медицинским кислородом они сравнивают с обеспечением армии в 2014 году, когда волонтеры закупали для украинских бойцов буквально все - от берцев до беспилотников.

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"Абсолютное дежавю. Мы включились в помощь по ковиду весной исключительно на рефлексе 2014 года", - говорит исполнительный директор фонда Ирина Кошкина и просит не называть волонтеров спасателями.

"Спасают людей врачи. Просто им дали не все средства для спасения людей, поэтому часть средств либо сами пациенты, либо врачи вынуждены искать у волонтеров. Это то же, что было в 2014 году. Волонтеры не спасали страну от российской агрессии. Ее спасали солдаты и добровольцы. Но волонтеры обеспечивали их средствами спасения".

Прошло девять месяцев, а "Свои", как и раньше, ежедневно ищут кислород для больных, собирая пожертвования на покупку концентраторов.

Среди последних подопечных фонда - 85-летняя Мирослава. Ее внучка Анастасия Смихун рассказывает, что бабушка подхватила ковид в больнице, куда попала с хронической болезнью сосудов.

Несколько недель Мирославу лечили в госпитале, а потом врачи посоветовали родным найти бабушке кислородный аппарат для использования дома. "Ищите, ищите, вам нужен кислородный концентратор, день-два и будем вас выписывать", - вспоминает слова медиков Анастасия.

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Нет проблем с кислородом?

Ситуации наподобие тех, в которых оказались Надежда и Мирослава, взялся объяснить секретарь СНБО Алексей Данилов. Дескать, в Украине нет проблем с кислородом, а есть вопросы логистики и технического обеспечения, которые решаются.

"Если говорить честно и объективно, с производством кислорода в стране проблем нет. Это нам известно, как и то, что Земля круглая", - реагирует на это Ирина Кошкина.

"На самом деле эти проблема в том, что в больницах нет кислородных станций, где можно заправить кислород, которого производится достаточно, либо же кислородная станция есть, но она не рассчитана на нужное количество подключений".

По мнению Кошкиной, проблему с кислородом для ковидних пациентов можно назвать вопросом логистики и технического обеспечения только в том случае, если хочется всех успокоить и сказать, что кислорода в государстве много и есть какие-то мелкие проблемы, которые оно быстро решит.

Вот только проблему логистики и собственно технического обеспечения решить быстро не получится, потому что на один только проект кислородной станции и его согласование нужно минимум 30 дней. И потом по меньшей мере столько же времени на монтаж.

А если есть замечания к проекту, задержки с объявлением торгов или поставкой материалов, или нехватка квалифицированных кадров, умеющих всю эту систему запустить - все происходит значительно дольше.

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Волонтеры жалуются, что все это надо было массово делать в марте, а не в ноябре-декабре, когда страну накрыла вторая волна. Их поддерживают и бывшие сотрудники министерства здравоохранения из команды Ульяны Супрун.

"Тот, кто хотел и мог решить, тот решил. За восемь месяцев министерство здравоохранения вместо борьбы с ГП "Медицинские закупки Украины" должно было направить эти деньги на обеспечение больниц кислородом, и желательно централизованным, а не концентраторами", -говорит экс-глава директората медицинских закупок Минздрава Оксана Сухорукова и обвиняет своих преемников в популизме и недальновидности.

"Ну, простите, кинуть разводку и предоставить сертификаты - это можно было сделать за восемь месяцев. Это же не такая сложная работа. И я думаю, что в каждом городе нашлась бы строительная компания, нашелся подрядчик, который мог бы это сделать", - добавляет она.

В июне с ковидного пакета Национальной службы Минздрава забирает 3,9 млрд для того, чтобы профинансировать свои политические заявления, возмущается Сухорукова.

"То есть это делалось вместо того, чтобы усиливать ковидний пакет, чтобы смотреть на прогнозы, их также Киевская школа экономики делала. А они были не очень утешительные, вместо того, чтобы усиливать больницы. И так продолжается до октября месяца".

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У Павла Морозова, о котором мы упоминали ранее, есть машина. Однако ему невдомек, почему деньги с ковидного фонда перебросили на дороги, а он должен самостоятельно искать спасительный кислород для мамы.

"Имея машину и зная, что вместо этого куска асфальта - это несколько спасенных жизней, конечно, я не вижу правильности или целесообразности в действиях государства, когда часть денег просто выделяют на ремонт дорог".

Между тем звонков в фонд "Свои" не уменьшается. Неделю назад он получил еще 20 кислородных концентраторов, девять из которых сразу отдал людям, а в очереди еще оставались 15 человек.

Если бы проблем с кислородом в Украине не было, пациентов с отрицательным ПЦР-тестом, нуждающихся в кислороде, не выписывали бы из госпиталей, а переводили бы к нековидные отделения на кислородную поддержку, говорит Ирина Кошкина.

Но сейчас далеко не все врачи могут себе позволить оставлять таких пациентов и не брать тех, кто и дышать не может, и имеет положительный результат теста на ковид.