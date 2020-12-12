"Мужу советы даю, президенту - никогда". Публичная и скрытая жизни первой леди Украины Елены Зеленской

Оксана Тороп

BBC News Украина

Автор фото, ВВС

"Ей некомфортно", "она боится", "она скрывается от публики", "одевается, как серая мышь" - эти и многие другие критические замечания в адрес Елены Зеленской можно увидеть в соцсетях, услышать из уст экспертов и журналистов. "Я - живой человек, а не манекен", - говорит первая леди, отвечая на запрос BBC News Украина.

Ее публикации в соцсетях собирают множество обвинительных и возмущенных комментариев. Люди вменяют Зеленской отпуск в Омане, имущество в Крыму и требуют достойных зарплат и пенсий. Постоянно напоминают об "антиукраинских шутках" "95 квартала", автором которых, в том числе, была и сама Елена. Кстати, с "Кварталом", как оказалось, она продолжает сотрудничество (подробнее об этом - далее).

Из-за чрезмерного хейтинга (проявления ненависти. - Ред.) фейсбук-страницу первой леди Украины даже блокировали. Правда, кто это сделал - сама Зеленская или соцсеть из-за "чрезмерной подозрительной активности", - неизвестно.

Кажется, такой градус ненависти в свой адрес не получала ни одна первая леди Украины. И это при том, что Елена, по сравнению со своими предшественницами, - довольно непубличный человек и только недавно приступила к реализации своих проектов.

Мы попытались разобраться, почему в адрес жены Владимира Зеленского льется так много негатива, как она на это реагирует и почему избегает чрезмерной публичности.

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, За несколько недель до избрания Зеленского президентом Елена откровенно призналась: "Я бы хотела отсутствовать"

Она не любит публичности, чрезмерного внимания к себе и держится в стороне от политики. Еще до победы Владимира Зеленского на президентских выборах в интервью BBC News Украина в апреле 2019-го Елена выглядела неуверенной и немного испуганной. Она откровенно призналась: "Честно, я бы хотела отсутствовать".

Однако в Украине закрепилась традиция публичности среди жен президентов, начало которой в 1996 году положила еще Людмила Кучма, возглавив благотворительный фонд "Украина-детям".

Автор фото, unian Підпис до фото, Людмила Кучма положила начало традиции публичности первых леди в Украине

Не менее активной была Екатерина Ющенко, которую из-за места рождения в народе часто называли "американской женой президента". И хотя Екатерина получила украинское гражданство, многие продолжали относиться к ней как иностранке.

Она также занималась благотворительностью и многим запомнилась скандальным проектом "Детская больница будущего". Это был амбициозный, дорогостоящий проект - деньги на его финансирование собирала вся Украина, а вот реализовать так и не удалось.

Супруга президента Виктора Януковича запомнилась разве что своим выступлением о "наколотых американских апельсинах" в разгар "оранжевой революции", после чего вообще исчезла из публичного пространства.

Следующей была Марина Порошенко - первая леди, поведение и деятельность которой максимально приближены к западным стандартам. Она - стильная, публичная, занимается несколькими благотворительными проектами и всегда рядом с мужем на официальных и торжественных мероприятиях. Но скандалы не миновали и ее - в частности, из-за назначения на должность главы Украинского культурного фонда, который тратит бюджетные средства на различные культурные проекты.

После такой активной деятельности предшественниц многим казалось странным, что жена Владимира Зеленского избегает публичности, а новостные сайты пестрели заголовками "Куда исчезла первая леди". Хотя сама она считает такие заявления преувеличением и утверждает, что работа над проектами ведется всегда, просто "в ежедневной рутине не всегда есть что демонстрировать".

И хотя некоторое время после выборов Елена Зеленская не проявляла активности, новый статус диктует свои правила - и образ жизни все-таки пришлось изменить.

В первые месяцы президентства Зеленского соцсети охватили домыслы о том, куда пропала его жена. Популярными стали шутки о том, что ее место занял тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан, который то ли специально, то ли случайно был всегда рядом с Зеленским - и на работе, и на отдыхе.

Чем в это время занималась первая леди - неизвестно. Только через пять месяцев после инаугурации Зеленского на его официальном сайте появилось первое сообщение в разделе "Супруга президента".

Тогда же Елена дала интервью украинскому Vogue, после которого стало понятно, - теперь в публичном пространстве она будет появляться чаще.

Автор фото, VOGUE UA Підпис до фото, Елена Зеленская на обложке Vogue Украина

"Необходимо различать понятия "деятельность" и "публичность". Я не сторонница публичности ради публичности. Если есть результаты или события, о которых стоит рассказать, - рассказываю", - говорит Елена в комментарии BBC News Украина в декабре 2020-го.

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, Елена Зеленская сопровождает мужа во время зарубежных визитов

В конце 2019 года Елена Зеленская заявила о ряде гуманитарных проектов, которыми планирует заняться. С тех пор в информационном поле ее становится сдержанно больше.

"Роль первой леди не предусматривает каких-то четко определенных обязанностей, поэтому первым вызовом было найти себя в ней. Я не хочу ограничиваться сугубо представительскими функциями. Первая леди в любой стране - это голос, который слышат, и это создает много возможностей для гуманитарной работы", - говорит она спустя почти полтора года работы в новом качестве.

Елена говорит, что выбрала три направления - улучшение школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для украинцев. Есть и первые результаты - меню в школах обновляется, в музеях появляются аудиогиды на украинском языке, а Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц" - международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк одобрительно отзывается о гендерных инициативах супруги президента: "Отмечу лидерство первой леди в кампании по противодействию домашнему насилию в Украине. Мы видим резкое увеличение случаев домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Эту проблему нельзя замалчивать, ведь она - реальна и болезненна для нашего общества".

Но при этом, говорит Кондратюк BBC News Украина, хотелось бы, чтобы Елена Зеленская на своем уровне подняла вопрос о ратификации в Украине Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. - Ред.).

Елена Зеленская постоянно сопровождает мужа во время официальных визитов. В офисе президента рассказали BBC News Украина, что в зарубежных поездках у нее свой график, предусматривающий взаимодействие с первыми леди других государств.

"У супруги президента сложились теплые отношения с первой леди Франции Брижит Макрона, женой президента Польши Агатой Корнгаузер-Дудой, первой леди Турции Эмине Эрдоган и многими другими".

При этом, как оказалось, Елена не прекратила сотрудничество с "95 кварталом".

"Да, все меньше и меньше времени могу ей (работе в "95 Квартал". - Ред.) уделять, но ... это - моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу в течение почти двадцати лет, чтобы ее бросить. Это мой эмоциональный шелтер (укрытие. - Ред.). Коллеги - мои друзья, которые не изменили своего отношения ко мне из-за изменения моего статуса, и я это очень ценю. После избрания Владимира я оставила работу в проекте "Вечерний квартал". Но существуют также другие проекты", - объясняет она BBC News Украина.

Правда, о каких именно проектах идет речь, - не уточняет.

Стоит напомнить, что первая леди переболела Covid-19, поэтому минувшим летом выпала из информационного поля. Офис президента лишь изредка сообщал о состоянии ее здоровья.

"Поскольку болезнь прошла трудно, то и времени это лечение заняло много. Поэтому о публичной жизни не могло быть и речи", - рассказывает представитель команды президента.

Автор фото, Presidential Press office Підпис до фото, В 2020 году первая леди стала значительно активнее продвигать различные гуманитарные и благотворительные проекты

PR-специалист Татьяна Мокриди, анализируя публичные появления Елены Зеленской, говорит, что ее деятельность освещается очень скупо: "Быть женой яркого политика - тяжелая миссия, и не каждому, кто рядом с лидером, удается проявить или сохранить себя. И если проанализировать скромные информационные проявления и стиль первой леди, то можно сделать вывод, что она побаивается публичности, ей некомфортно".

Мокриди также считает, что пиарщикам первой леди стоит работать эффективнее. И действительно, с коммуникацией в ее команде не все гладко. Запрос на комментарий в пресс-службу Елены Зеленской мы отправили еще в конце сентября и только после десятков напоминаний в начале декабря наконец получили ответ. Такую задержку там объяснили плотным графиком.

А вот психолог Елена Рыхальская считает, что вряд ли речь идет о личностном дискомфорте жены президента. Похоже, Елене Зеленской не нужна чрезмерная публичность.

"Она по сути своей - недемонстративный и непубличный человек. Но женщина достаточно мудрая, и я бы сказала, что у нее скорее типаж "серого кардинала".

В окружении президента утверждают, что в политику первая леди не вмешивается. Откровенно говорит об этом и сама Елена. На наш вопрос о том, часто ли она дает советы Владимиру Зеленскому, ответила: "Как мужу - постоянно. Как президенту - почти никогда. Как мой муж - он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники".

Объяснение может крыться в характере самого президента, считает известный блогер, спичрайтер и политтехнолог Виталий Чепинога:

"Насколько мне известно из разговоров с людьми, которые ранее знали Зеленского, в частности, со времен "Квартала", у нашего нынешнего президента довольно авторитарный стиль правления. Он пытается все контролировать сам, и вряд ли ему понравилось бы, если бы кто-то вмешивался в его зону компетенции, в том числе собственная жена".

Похоже, отмечает Чепинога, им так комфортно, они выбрали такой формат общения с людьми и, видимо, это устраивает и Зеленского, и его жену.

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, Встреча герцога и герцогини Кембриджских с украинской президентской четой в Букингемском дворце, октябрь 2020 года

Но в офисе президента первая леди все же иногда появляется, рассказали BBC News Украина источники с Банковой. "Владимир очень уважает ее мнение. Она не дает советов, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректна в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения. В частности, публично. Никогда", - говорит собеседник из администрации президента.

О том, что Зеленский прислушивается к мнению жены, в одном из своих интервью говорил и экс-глава президентского офиса Андрей Богдан. Мол, у президента есть узкий круг людей, чье мнение для него важно, и Елена в этом списке.

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, Британский посол Мелинда Симмонс предложила женщинам-дипломатам регулярно собираться для обсуждения актуальных социальных вопросов и более тесного сотрудничества между их государствами и Украиной. Так возник новый формат взаимодействия

Психолог Елена Рыхальская считает, что Елена Зеленская имеет влияние на мужа, но делает это "очень тонко и грамотно".

"У них очень интересная пара - у него много жестов и мимики. Даже глядя на него во время последнего интервью ВВС, он вроде уже поднялся до уровня публичного выступления. Но первые 50% - были сплошные жесты, много лишних. А она - очень сдержанный человек. Причем ее никто не учил, это ее черта характера - уравновешенность. С этой точки зрения их пара очень гармонична: он - демонстративный, она - сдержанная и толерантная".

Автор фото, униан Підпис до фото, В окружении президента говорят: Елена в политику не вмешивается, но к её мнению Владимир прислушивается

По словам психолога, Елена Зеленская не производит впечатление женщины, которая "тянет одеяло на себя". "И это очень мудрое решение, которое свидетельствует о том, что она не конкурирует со своим мужем, в чем были замечены первые леди разных стран".

Елена Зеленская продолжает традицию Марины Порошенко и одевается у украинских дизайнеров. При этом часто сталкивается критикой и обвинениями в безвкусице.

Модные эксперты говорят, что стиль первой леди - smart-casual, в основе которого - комфорт и элегантность. Однако пользователи соцсетей в своих оценках не сдерживают эмоций - то цвет платья не тот, то фасон не подошел, то ткань помялась. И советуют жене Зеленского взглянуть на Меланию Трамп и сменить стилистов.

В ответ на это Елена говорит: есть конструктивная критика, а есть хейт. К конструктивной критике она прислушивается, а к ненависти относится отрицательно. И добавляет: "Я - живой человек, а не манекен. Я могу уставать, болеть, нервничать, как и все. Извините, но я не буду выполнять заказ на свой внешний вид".

Супруга президента говорит, что выбирает одежду украинских дизайнеров, но не смотрит на их фамилии и бренды: "Если вещь мне идет, я с удовольствием ее надеваю".

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, Это платье от украинского дизайнера Ивана Фролова, которое Елена выбрала для приема у императора Японии, вызвало скандал. Причиной критики стал цвет наряда. Пользователи сети обвинили супругу Зеленского в неуважении к императору. Впоследствии дипломаты заявили, что использование желто-лимонного цвета в гардеробе протоколу не противоречит

Фешн-эксперт Елена Мартынюк считает, что стиль первой леди отражает ее личность, а негативную реакцию людей можно объяснить устоявшимися стереотипам о том, как должна выглядеть женщина: "И если, по мнению многих людей, первая леди выглядит не так, как они ожидают, то с точки зрения фэшн-сообщества, ее стиль - идеален".

"Например, если сравнить Зеленскую с Меланией Трамп, то стиль Мелании - суперженственный, суперсекси. Она всегда выглядит, как женщина с обложки глянцевого журнала, - говорит Елена Мартынюк. - А вот у жены Зеленского силуэты более мягкие и комфортные. Мы понимаем, что у нее нет цели подчеркивать формы, здесь речь, скорее, идет об удобстве и уместности".

Но не все так однозначны в своих оценках. Елена Зеленская полностью придерживается протокола, считает PR-специалист Татьяна Мокриди, но есть элементы, которые ей стоило бы изменить.

"Если проанализировать фото визитов президентской четы, то создается впечатление, что первая леди только и думает, как не затмить собой главу государства, и даже немного прячется за ним. Видно, что Зеленской комфортнее всего в стиле оверсайз, что лишний раз подчеркивает ее желание спрятаться. На ней часто можно увидеть объемные костюмы, верх с длинными рукавами и брюки свободного кроя", - говорит Мокриди.

Автор фото, униан Підпис до фото, Этот образ Елены Зеленской PR-специалист Татьяна Мокриди считает наиболее удачным. Инаугурация Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года

Самым удачным пиарщица считает образ Зеленской на инаугурации президента: "Это было действительно блестяще, наряд первой леди, как пример коммуникации с миром. Но остальные, к сожалению, не запоминаются и не несут в себе каких-либо смыслов".

О безосновательной критике в адрес жены говорил и сам президент. "У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она писала письма поддержки всем врачам, заболевшим коронавирусом ... Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки. - Ред.)?"- рассказал он в комментарии "Украинской правде" летом 2020 года.

По мнению президента, этот человек повел себя неэтично и оскорбительно, поскольку надбавки и зарплаты не зависят от первой леди.

"Проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. У нее, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности", - считает Зеленский. Именно поэтому он хочет законодательно закрепить институт первой леди в Украине.

"Я не думаю, что нужен отдельный документ, который определял бы обязанности первой леди, - говорит эксперт Татьяна Мокриди. - Потому что мы сразу где-то на уровне подсознания закладываем, что у нас в Украине женщина не может быть президентом. Это абсолютно неправильно".

Автор фото, Пресс-служба президента Підпис до фото, Новая концепция школьного питания - один из проектов первой леди

По ее мнению, в законе о президенте Украины было бы целесообразно "прописать роль первой леди или первого джентльмена": "Я убеждена, что вторая половина президента должна заниматься темой будущего. Это исключительно социальная сфера, образование и медицина".

При этом, по словам Мокриди, возможно, есть смысл подумать над оплатой этой работы: "Эту тему в свое время подняла Иоланта Квасневская. Она говорила: "Вы не представляете, какой объем работ выполняет первая леди, и это неправильно, что она не получает заработную плату".

Вопрос только в том - одобрит ли общественность подобное финансирование.

Блогер Виталий Чепинога говорит, что здесь дело, скорее всего, в неготовности постсоветских людей к институту первой леди: "В странах постсоветского пространства наше патриархальное общество довольно ревностно относится к вмешательству женщины в сферу государственной политики".

"Думаю, украинское общество тогда созреет для института первой леди, когда женщина, возможно, у нас, станет первым президентом. Успешным президентом. Тогда, возможно, люди и пересмотрят роль женщины в политике".

При подготовке материала были использованы фото Getty Images, УНИАН и пресс-службы Елены Зеленской.

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