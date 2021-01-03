12 постных блюд на Сочельник. Что приготовить, чтобы было просто и вкусно

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Сочельник - вечер перед Рождеством, когда украинцы по традиции собираются всей семьей за ужином. Ужин этот - особый, на столе должно быть ровно 12 блюд. Причем каждое из них имеет свое символическое значение.

Почему готовят именно 12 блюд? Этнографы предполагают, что это может быть связано с 12 месяцами. Верующие используют число "12" применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа,

Традиционно считается, что блюда должны быть постными, но их названия и состав разнятся в зависимости от региона Украины.

Мы выбрали 12 самых распространенных традиционных блюд и предлагаем вам их приготовить в Сочельник.

Кутья

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Кутья - это главное блюдо в Сочельник. Блюдо имеет глубокий символический смысл, ведь пшеница, зерно, ежегодно оживает, поэтому является символом вечности.

Готовится рождественская кутья из пшеницы, мака, грецких орехов, изюма и меда. Также иногда добавляют узвар, шоколад, курагу или халву. Интересно, что рецепты кутьи сильно разнятся в зависимости от конкретного региона и даже семьи. Кутья может быть жидкой или густой. Иногда ее готовят из риса.

Ингредиенты:

Пшеница для кутьи - 100 г

Мак - 100 г

Сахар - 50 г

Изюм - 100 г

Орехи грецкие - 100 г

Мед - 2 ст л

Пшеницу залить на ночь холодной водой. Утром сменить воду, варить на малом огне 40 минут. Отцедить, промыть под холодной проточной водой, чтобы удалить лишнюю клейковину. Поместить в макитру или глубокую миску.

Мак запарить кипятком, оставить на 10 мин. Отцедить лишнюю воду, перетереть в блендере или ступке вместе с сахаром. Масса должна слегка побелеть. Изюм залить горячей водой на 10 мин, обсушить. Орехи порубить ножом.

Смешать пшеницу, мак, орехи, изюм, добавить мед по вкусу и все перемешать. Можно добавить несколько ложек компота или теплой кипяченой воды, чтобы кутья приобрела нужную вам консистенцию.

Подавать в макитре, глиняной миске или любой другой глубокой тарелке.

Узвар

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Компот, или компот из сухофруктов, обязательно должно быть на украинском рождественском столе. Он символизирует очищение тела и души.

Ингредиенты:

Сушеные яблоки - 200 г

Сушеные груши - 100 г

Чернослив - 100 г

Вода - 3 л

Мед или сахар - 200 г

Сушеные ягоды шиповника или изюм (по 100 г) - по желанию

Цедра или долька лимона или апельсина

Все ингредиенты для компота поместить в большую кастрюлю. Поставить на минимальный огонь. Довести до кипения, варить еще 10 минут после закипания. По желанию перед подачей добавить цедру лимона или апельсина.

Вареники с капустой и вареники с картошкой

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Удобство блюда в том, что вы одновременно готовите сразу два из двенадцати постных блюд.

Вареники символизируют сытость и достаток. Постные вареники с картошкой или капустой обязательно должны быть на рождественском столе. Вареники подают с луковой или грибной поджаркой.

Ингредиенты:

Мука - 0,5 кг

Вода - 250 мл

Масло - 2 ст л

Картофель - 0,5 кг

Небольшой кочан капусты

Лук - 2 шт

Соль, перец по вкусу

Просейте муку, добавьте воду, соль, масло и замесите крутое тесто. Накройте его и оставьте примерно на час.

За это время приготовьте начинку. Очистите и отварите картофель. Сделайте пюре, посолите и поперчите по вкусу. Подождите, пока остынет.

Нашинкуйте капусту и потушите. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Раскатайте тесто, разрежьте его на небольшие кусочки, внутрь каждого из них положите начинку, слепите вареники.

В большой кастрюле вскипятите воду. Варите вареники в кипящей воде около 5 минут до всплытия.

С помощью дуршлага слить воду, дать вареникам стечь.

Выложить блюдо на тарелку или в миску, смазать кусочком масла и притрусить жареным луком.

Голубцы

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Уже само название этого блюда указывает на символичность. Голубь приносит мир и согласие. Кроме того, это блюдо из капусты, что является символом единения вокруг одной основы, стабильности и силы.

Ингредиенты:

Капуста - 1 небольшой кочан

Рис - 150 г

Морковь - 1 шт

Грибы шампиньоны - 10 шт

Лук - 1 шт

Томатная паста - 2 ст л

Соль и перец по вкусу

Возьмите кочан капусты средней величины, вымойте его, очистите от верхних листьев и аккуратно вырежьте кочерыжку. Погрузите кочан капусты в кипяток и постепенно аккуратно отделяйте листья один за другим. С охлажденных листьев срежьте толстые прожилки.

Приготовьте начинку. Рис отварите до полуготовности. Остудите. Лук нарежьте и измельчите. Обжарьте лук на масле до золотистого цвета, добавьте тертую морковь и грибы. Лук смешайте с фаршем, рисом, солью, перцем. Готовую начинку остудите.

Положите начинку в центр капустного листа. Заверните капустный лист конвертиком, чтобы не выпадала начинка. Голубцы выложите в большую кастрюлю, залейте водой до половины и тушите под крышкой 40 минут.

Тушеная капуста с грибами

На рождественском столе капуста символизирует единение вокруг одной основы. Поэтому блюд из капусты, как и из грибов, так много на столе в Сочельник.

Ингредиенты:

Грибы свежие - 400 гКапуста - 1 кочанЛук - 1 штМорковь - 2-3 штЧеснок - 2 зубчикаСоль, перец по вкусуПостное масло

Нашинкуйте капусту, грибы нарежьте слайсами, морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Капусту выложите в кастрюлю или глубокую сковороду, добавьте 100 мл воды и немного масла. Поставьте на медленный огонь. Добавьте к капусте грибы, морковь, лук и лавровый лист и тушите до готовности.

Грибная юшка с ушками

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Грибы символизируют продолжение рода и плодовитость. Поэтому на рождественском столе так много блюд с грибной начинкой. А еще потому, что они являются одним из важных составляющих постных блюд. Грибной суп с ушками. Ушки похожи на маленькие пельмени с начинкой из грибов или капусты.

Ингредиенты:

Сушеные белые грибы - 300 г

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Вода - 2 л

Мука пшеничная - 1 ст

Масло подсолнечное - 2 ст л

Перец черный горошком, лавровый лист, соль, перец - по вкусу

Грибы замочите на 30 минут в горячей воде и хорошо промойте. Нарежьте грибы небольшими кусочками, положите в кастрюлю с водой и варите на небольшом огне 20 минут.

Очистите морковь и лук. Морковь натрите на терке, а лук измельчите. Овощи жарить в небольшом количестве растительного масла 3-4 минуты. Выньте шумовкой грибы и добавьте к овощам. Жарьте еще 2-3 минуты, посолите и поперчите по вкусу.

Половину овощной массы выложите в кастрюлю и залейте водой, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и перец горошком. Посолите, поперчите по вкусу.

Остальное измельчите в блендере до однородной массы - это начинка для ушек.

Замесите тесто как для вареников. Тесто раскатайте, нарежьте его квадратами 4х4 сантиметра. В середину каждого квадрата выложите чайную ложку начинки и слепите ушки - у вас получится склеенный треугольник. А затем соедините вместе противоположные концы треугольника.

Отварите ушки в кипящей подсоленной воде, после закипания варите 2-3 минуты.

Подавайте в глубокой тарелке с грибным супом.

Фасоль

Блюда из фасоли и гороха в Сочельник символизируют весну и возрождение.

Ингредиенты:

Фасоль белая или красная - 2 ст

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Томатная паста - 2 ст л

Соль и перец по вкусу

Подсолнечное масло

Замочите фасоль на ночь в холодной воде, после этого хорошо промойте. Залейте водой, варите на среднем огне до полуготовности примерно час.Потрите морковь. Мелко порежьте лук. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук и морковь примерно 6-7 минут. Добавьте готовую фасоль, томатную пасту, 50 мл воды, соль и перец по вкусу. Тушите помешивая еще 5-6 минут.

Сельдь

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Рыба - это символ христианства. Поэтому среди 12 рождественских постных блюд обязательно должны быть блюда из рыбы.

Ингредиенты:

Сельдь маринованная - 1 шт

Лук

Лимон

Постное масло по вкусу

Сельдь промойте, очистите от кожи, костей и нарежьте мелкими кубиками. Выложите на тарелку. Можете подавать с луком или лимоном - как вам нравится.

Запеченный карп

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Ингредиенты:

Карп или любая другая рыба - 1-1,5 кг

Соль, перец по вкусу

Лимон

Духовку разогреть до 220 ᵒС. Очистить карпа от чешуи, внутренностей и жабр. Вымыть, слегка обсушить бумажным полотенцем и сделать три поперечных разреза с каждой стороны.

Натереть со всех сторон и в середине смесью соли и перца. Положить в каждый разрез по кусочку лимона.

Выложить рыбу на смазанный маслом противень и запекать 10-15 минут. Затем перевернуть рыбу и готовить еще 10-15 минут. Рыба должна подрумяниться, а мякоть до самых костей должна побелеть. Подавать с ломтиками лимона.

Рождественский калач

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Калач или колач- традиционный обрядовый хлеб из белой муки - обычно в виде кольца или с небольшим отверстием посередине.

Ингредиенты:

Молоко - 200 мл

Сахар - 2 ст л

Дрожжи сухие - 1 ч л

Щепотка соли

Ванильный сахар

Масло растительное - 60 мл

Мука - 450 г

Желток для смазывания

Мак

В теплое молоко добавляем сахар и сухие дрожжи, перемешиваем, оставляем на 10 мин. После этого переливаем эту опару в большую миску, добавляем масло, муку, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на час. Тесто должно подниматься до тех пор, пока не увеличится в объеме вдвое.

Когда тесто выросло, делим его на две части, формируем руками два длинных валика. Соединяем их с одной стороны и плетем косичку. Формируем калач - круг - с дыркой посередине.

Выкладываем на противень, дно которого устлано пергаментной бумагой, оставляем на 20 мин в тепле, чтобы тесто выросло. Смазываем яйцом и посыпаем маком.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем калач 30-40 мин до готовности.

Пампушки

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Пампушки на столе - это символ праздника и сладкой жизни.

Ингредиенты:

Мука - 400 г

Дрожжи живые - 30 г

Молоко - 150 мл

Масло растительное - 80 мл

Сахар - 50 г

Цедра одного лимона

Сахарная пудра - 200 г

Масло для жарки - 1 л

Для начинки: варенье или мак

Приготовьте опару: в теплой воде разведите дрожжи, добавьте 2 ст л муки и 1 ст л сахара. Поставьте смесь в теплое место для брожения на 15 мин.

Просейте муку и оставшийся сахар в глубокую миску, влейте опару, добавьте масло и цедру лимона, замесите тесто.

Оставьте в тепле на час. После этого раскатайте тесто. С помощью стакана выдавите из теста круги, в середину каждого выложите начинку и накройте другой частью теста, защипните края.

Готовые пампушки положите на посыпанную мукой доску швом вниз. Оставьте их на 10 - 15 минут, чтобы они поднялись.

В глубокой кастрюле с толстым дном или сковороде разогрейте 1 л масла, когда на дне появятся небольшие пузырьки, пампушки можно жарить.

Опускайте по 3-4 пампушки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета

Горячие пампушки посыпьте пудрой. Для запаха к пудре можно добавить ванильный сахар.

Мы желаем вам счастливого Рождества и вкусной кутьи!