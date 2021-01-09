Как на самом деле выглядел Иисус Христос?

Джоан Тэйлор

Королевский колледж, Лондон

Автор фото, Thinkstock

Все имеют представление, как выглядел Иисус Христос. В изобразительном искусстве Запада его образ использовался чаще всех других.

По традиции, это мужчина с длинными волосами и бородой, длинной туникой с длинными рукавами (как правило белой) и накидкой (чаще синей).

Образ Христа стал настолько привычным, что даже его силуэт легко узнаваем.

Но так ли он выглядел на самом деле?

Скорее всего, нет.

На самом деле ставший знакомым образ берет начало в византийскую эпоху, начиная с IV века. В Византии главный упор делался на символизме образа Христа, а не на исторической точности.

Прообразом стало изображение императора на троне, пример которого можно увидеть на мозаике алтаря в церкви Санта-Пуденциана в Риме.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Изначально нимб был отличительной чертой бога света Аполлона, но затем начал появляться на изображениях Христа для подчеркивания его божественной натуры

Христос одет в золотую тунику. Это образ небесного правителя мира, напоминающий известную статую сидящего на троне длинноволосого бородатого Зевса.

Памятник был настолько известен в античном мире, что римский император Август приказал сделать создать памятник себе, выполненный в таком же стиле (только без длинных волос и бороды).

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Византийские художники, перед которыми стояла задача показать Христа царем всего сущего, придумали новый образ, по сути являвшийся отражением помолодевшего Зевса. Со временем такое изображение богочеловека стало нормой. В наши дни к этому образу также добавилось что-то от хиппи.

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Так как же на самом деле выглядел Христос?

Рассмотрим от головы до пят.

1. Волосы и голова

Если первые христиане не пытались изобразить Христа небесным правителем, то он представал обычным человеком: без бороды и с короткими волосами.

Автор фото, YALE COLLECTIONS/PUBLIC DOMAIN Підпис до фото, Отражение примерной внешности Христа можно найти на стенах синагоги III века в городе Дура-Европос

Возможно, у Иисуса была борода, как это бывает свойственно странствующим мудрецам, но только лишь по той причине, что он не посещал цирюльника.

В целом небритость и борода были присущи философам и отличали их от всех остальных. Древнегреческий философ Эпиктет называл это "обоснованным, исходящим от природы".

В целом же в греко-римском мире I века считалось обязательным, чтобы мужчина был гладко выбрит и коротко стрижен. Длинные роскошные волосы и борода были уделом богов. Стриглись даже некоторые философы.

В древние времена борода не считалась отличительной чертой евреев. Мало того, когда евреев преследовали, гонителям было сложно отличить их от всех остальных (это описывается в Маккавейской книге). При этом на монетах, выпущенных Римом после взятия Иерусалима в 70 году, можно увидеть плененных евреев с бородами.

Автор фото, CNG COINS

Поэтому возможно у Иисуса в соответствии с традицией философов была короткая борода, как у мужчин с римских монет, но, скорее всего, у него были короткие волосы.

Будь у него волосы чуть длиннее, чем было общепринято, можно было бы ожидать какую-то реакцию. Считалось, что евреи с неостриженными бородами и длинными волосами были назареями, то есть теми, кто принял обет. То есть на какое-то время они посвящали себя Богу, обязуясь не пить вино и стричь волосы. В конце своего обета на специальной церемонии они брили голову в иерусалимском храме (об этом можно прочитать в новозаветной книге Деяний глава 21, стих 24).

Но Христос не принимал обет назарея, потому что в Библии говорится, что он пил вино. Его даже обвиняли, что он пьет его чересчур много. Будь у него длинные волосы и отличительные черты назарея, без комментариев о несоответствии его вида и стиля поведения точно бы не обошлось. Вино назарею не полагалось вообще.

2. Одежда

Во времена Христа богатые люди надевали длинные одежды по особым случаям, чтобы показать людям свой высокий статус. В одной из своих речей Христос сказал: "И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях" (Евангелие от Марка глава 12, стих 38).

Считается, что слова Христа являются наиболее исторически точными частями Евангелия, поэтому мы можем предположить, что сам он длинные одежды не носил.

В те времена средний мужчина носил тунику до колен - хитон, а туника женщины была длиной до щиколоток. Если что-то в этом распорядке менялось, возникал скандал. В апокрифических Деяниях Павла и Феклы, относящихся ко II веку, рассказывается, какой шок вызвала ситуация, когда женщина надела мужскую тунику. Чаще всего туники были сшиты из одного куска ткани.

Также мы знаем, что поверх туники также носили накидку, и известно также, что именно к этой части одежды прикоснулась женщина, желавшая получить исцеление (Евангелие от Марка глава 5, стих 27).

Накидку носили по-разному. Иногда она полностью закрывала тунику. (Некоторые философы предпочитали носить лишь накидку без туники, оставляя открытой правую верхнюю часть туловища).

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Определить положение и богатство человека можно было по размеру, качеству и цвету накидки. Фиолетовый и некоторые оттенки синего говорили о роскоши и почете владельца. Это были королевские цвета, потому что использовавшаяся краска была невероятно дорога.

Но цвета могли свидетельствовать и об ином. Историк Иосиф Флавий описал течение зелотов, желавшее освободить Иудею от римлян, - группу убийц-трансвеститов, носивших окрашенные накидки, намекая тем самым, что это предмет женской одежды. Из этого можно сделать вывод, что мужчины, не наделенные высоким статусом, должны были носить одежду из неокрашенной ткани.

Но Христос не носил белую одежду, для создания которой требовалось отбеливание или добавление мела. В Иудее такую одежду ассоциировали с ессеями, которые строго следовали еврейским законам. Разница между одеждой Христа и яркими белыми одеяниями описывается в девятой главе Евангелия от Марка, когда три апостола поднялись на гору с Иисусом, одежда которого начала излучать яркий свет. Перед преображением одежда Христа предстает самой обычной, сделанной из некрашеной шерсти.

Об одежде Христа также можно узнать во время описания его казни, когда римские солдаты начали делить его одежды, разорвав их на четыре части. Одним из элементов его одеяния, скорее всего, был талит - прямоугольное покрывало для молитвы.

3. Ступни

Христос несомненно носил сандалии. Их носили все. В пещерах, находящихся неподалеку от Мертвого моря и Масады, были обнаружены сандалии периода жизни Христа, поэтому мы можем составить о них представление. Они были простыми, подошвы которых были сделаны из толстых кусков кожи. Верх сандалий делали из кожаных полос.

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4. Черты лица

Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем (или иудеем). Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени?

В Евангелии от Луки говорится, что во время начала своего служения ему было 30 лет.

В 2001 году судебный антрополог Ричард Нив воссоздал модель жителя Галилеи для документального фильма ВВС "Сын Божий", взяв за основу череп неизвестного человека, найденный в том регионе.

Он не утверждал, что это лицо настоящего мессии. Это был лишь способ увидеть Христа обычным человеком своего времени, потому что в его описании не говорится ничего о его исключительной внешности.

Автор фото, Thinkstock Підпис до фото, Многие христиане убеждены, что погребальная плащаница, хранящаяся в итальянском Турине, запечатлела подлинный лик Иисуса

Это можно сделать, взяв за основу найденные скелеты людей той эпохи.

На мой взгляд, лучше всего отражение примерной внешности Христа можно найти в образе Моисея, нанесенном на стены синагоги III века в городе Дура-Европос, из которого можно понять, как выглядел иудейский философ в греко-римском мире.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Вряд ли у Христа были голубые глаза, как то изображали некоторые художники

Там говорится, что Моисей носил некрашеную одежду, а его накидкой был талит.

Это изображение очевидно дает более точное представление о историческом Христе, чем то, что придумали византийцы, воплотившееся затем в общепринятый стандарт.

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