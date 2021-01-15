Зачем разные страны мира меняют свои названия

Глеб Савченко

BBC News Украина

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В 2011 году тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в очень неловкой ситуации.

Она прибыла с официальным визитом в Мьянму, где в течение двух десятилетий действовал режим военной диктатуры, который сменился либерализацией.

Приезд Клинтон имел историческое значение - он должен был стать началом сближения двух стран и подтверждал поддержку США в проведении реформ.

Была только одна проблема - Клинтон пришлось быть очень внимательной, чтобы во время посещения Мьянмы случайно не назвать ее ... Мьянмой.

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Дело в том, что до 1989 года страну, в которую приехала Клинтон, весь мир знал как Бирму. Новое название - Мьянма - утвердил военный режим, который США считали нелегитимным. И хотя новое название постепенно стало приживаться в мире, ряд стран - в том числе и Соединенные Штаты - на высшем уровне принципиально продолжали употреблять старое название.

Помощники Клинтон рассказывали, что во время этого визита она оказалась перед непростым выбором - оскорбить принимающую сторону, назвав страну Бирмой -или отойти от государственной позиции США, назвав ее Мьянмой.

"Выкручиваться" из создавшегося положения Клинтон пришлось при помощи формулировки "эта страна", к которой она активно прибегала, упуская название государства.

Переименование стран и городов порой создает не только курьезы на высшем политическом уровне, но и путаницу для обычных людей, не так внимательно следящих за изменением географических названий.

Однако для одних это - путаница, а для других - восстановление исторической справедливости и разрыв с прошлым.

Таков был один из мотивов переименования Бирмы, более 100 лет находившейся под контролем Великобритании. Эти же мотивы и у других стран, многие из которых и сегодня борются за то, чтобы названия их городов звучали так, как им кажется правильным.

Не Цейлон, а Шри-Ланка. Но чай все равно цейлонский

Настоящий бум переименований стран пришелся на вторую половину прошлого века, когда в мире образовалось большое количество новых независимых государств, менявших свои названия, прощаясь с колониальным прошлым.

Среди них - Шри-Ланка, которую мир долго знал как остров Цейлон - с тех пор, как в 16 веке это название ему дали португальцы. После этого Цейлон переходил под управление голландцев, потом британцев, но название оставалось неизменным.

Лишь в 1970-х годах страна сначала получила название Республика Шри-Ланка, а чуть позже стала Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка.

Аналогичными "биографиями" могут похвастаться десятки стран, которые после обретения независимости рвали со своим колониальным наследием: Южная Родезия - ныне Зимбабве; Мали когда-то была Французским Суданом; Белиз - в прошлом Британский Гондурас; Буркина-Фасо - некогда Верхняя Вольта.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Камбоджа после обретения независимости успела сменить название пять раз

Некоторые государства изменяли своё название несколько раз, например, Камбоджа.

Официальными названиями страны после обретения независимости были: Королевство Камбоджа, Кхмерская Республика, Демократическая Кампучия, Народная Республика Кампучия, Государство Камбоджа, а в сентябре 1993 года страна вернулась к названию Королевство Камбоджа.

Разрыв с колониальным прошлым затронул и названия крупных городов: в 2001-м индийская Калькутта стала Колкатой, это название соответствует звучанию топонима на бенгальском языке. Еще ранее Бомбей переименовали в Мумбаи, а Мадрас - один из крупнейших городов Индии - в Ченнаи.

Правда, изменение названий самими странами не всегда означало, что весь остальной мир забудет старые - даже когда другие государства официально признавали переименования и соглашались использовать их в публичном пространстве, в повседневной жизни люди часто продолжали употреблять бывшие названия.

Та же Мьянма, хоть это название признает ООН и большинство государств, для многих - в том числе внутри самой страны - до сих пор остается Бирмой, даже спустя 30 лет после переименования.

А цейлонский чай и через полвека после изменения названия острова так и не стали называть шри-ланкийским, иронизируют критики переименований.

Сакартвело генацвале

Стремление к восстановлению исторической справедливости и символическому разрыву с прошлым не обошло и бывшие республики СССР.

В январе 2021-го Литва утвердила новое название Грузии, которое отныне используется в официальных документах, - Сакартвело. Именно так свою страну называют сами грузины.

Грузией страну называют в России и некоторых сопредельных государствах. В большинстве стран мира принято название Георгия (Georgia) или его производные.

Власти Грузии уже давно призывают другие государства отказаться от употребления названия "Грузия" в пользу Сакартвело или Георгии.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Власти Грузии на фоне ухудшения отношений с Россией призывают другие государства отказаться от употребления названия "Грузия"

Белорусы тем временем уже почти 30 лет ведут споры с Россией, которая продолжает называть их страну не "Беларусь", на чем настаивают они сами, а "Белоруссия".

После того как Литва согласилась узаконить новое название Грузии, выяснилось, что определенные претензии у белорусов есть и к литовцам. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила властям Литвы изменить название страны на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià.

По ее словам, нынешнее официальное название Baltarùsija воспринимается как калька с российского названия "Белоруссия", что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия.

К борьбе за "правильные" названия время от времени присоединяются и киргизы, которым не нравится, что их страну, ставшую после распада СССР Кыргызстаном, в РФ продолжают называть "Киргизия" - в этом критики опять же усматривают сохранение имперских традиций.

У россиян и для киргизов, и для белорусов, и для молдаван (которым также не нравится русское название "Молдавия", а не "Молдова") ответ, как правило, один: таковы, дескать, правила русского языка.

Зе Юкрейн

Украине, хоть и не пришлось радикально менять свое название после обретения независимости, зато пришлось спорить с миром из-за артикля the, который многие политики из англоязычных стран любят добавлять к Ukraine.

В этом критики усматривают восприятие Украины как части России, а не отдельного государства. Ведь в английском языке, говорят они, артикль the обычно применяют для обозначения регионов или территорий, а в отношении независимых государств он, как правило, не употребляется.

Статистика Google Books свидетельствует, что форма the Ukraine действительно была популярна в англоязычных источниках на протяжении многих десятилетий, но со временем все же начала уступать Ukraine.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На употреблении формы the Ukraine поймали, в частности, Дональда Трампа

The Ukraine, впрочем, до сих пор нередко можно услышать даже от западных политиков топ-уровня - в том числе и от президента США.

Когда в 2019 году разразился скандал из-за записи разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а слово "Украина" звучало в американских СМИ постоянно, украинское посольство в США в соцсетях напоминало своим западным читателям: "Ukraine, not the Ukraine".

Также там привлекали внимание к инициативе "Kyiv not Kiev", призывая международные СМИ и компании переходить на официально принятую в Украине транслитерацию названия своей столицы.

Не Новая Зеландия, а Аутеаруа

Бывает и так, что страны размышляют о переименовании, но до конкретных решений дело пока не доходит.

В Новой Зеландии уже не первый год продолжается общественная дискуссия об отказе от европейского названия и утверждения нового - Аутеаруа. Так название страны звучит на языке маори, местного коренного населения.

Само слово Аутеаруа, которое означает "земля длинного белого облака", давно стало в Новой Зеландии общеупотребимым и хорошо известно всем ее жителям как альтернативное название страны.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не исключено, что Новая Зеландия рано или поздно изменит название на Аутеаруа. По крайней мере, эту идею уже давно обсуждают в стране

Сторонники переименования считают, что новое название восстановило бы историческую справедливость и подчеркнуло уникальность страны. Они предлагают изменить не только название государства, но и крупных городов - таких, как Веллингтон и Крайстчерч. Первый планируют назвать То Уонгануи-а-Тара, второй - Утаутахи.

Критики, впрочем, говорят, что для современного мультикультурного общества Новой Зеландии название Аутеруа может оказаться не таким уж объединяющим. К тому же исторически оно касается лишь одного из регионов страны, а не всей ее территории.

Но кроме исторических и политических аргументов, у тех, кто советует не спешить с переименованием, есть еще один - финансовый. По их оценкам, переименование обойдется стране в 1 миллиард долларов.

Когда не хочется, но надо

Переименование стран - не всегда результат большого желания - спросите у Северной Македонии, которая еще недавно была просто Македонией.

Если для других государств изменение названия обычно становится способом утвердить свое понимание исторической справедливости, то для македонцев переименование, наоборот, означало поступиться своими принципами.

Почти 30 лет за право на название "Македония" македонцы спорили с Грецией, в состав которой входит одноименный регион.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новое название Македонии не нравится ни грекам, ни македонцам

Возможно, спор длился бы вечно, если бы в Греции не было действенного рычага давления на соседей: страна блокировала стремление Македонии по вступлению в НАТО и ЕС.

В конце концов странам удалось достичь компромисса - два года назад Македонию переименовали в Северную Македонию (Северна Македониjа).

И хотя на правительственном уровне спор решили, жители обеих стран таким результатом не очень довольны.

Многотысячные протесты против нового названия прошли по обе стороны греко-македонской границы: македонцев не устраивало, что в названии их страны появится слово "Северная", а греков - что там останется "Македония".

Не путайте нас, пожалуйста

Запутаться в разнообразии новых названий стран не так уж и сложно. И иногда государства переименовываются именно для того, чтобы избежать путаницы. Но этим, возможно, запутывают иностранцев еще больше.

Так в 2018 году с политической карты мира исчезла африканская страна Свазиленд, которую тамошний король решил переименовать.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Король Мсвати ІІІ

Почему? Потому Swaziland слишком напоминало Switzerland, то есть английское название Швейцарии.

"Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии", - возмущался правитель страны Мсвати ІІІ.

Но когда ты король, решить такую проблему не так уж и сложно: Свазиленда больше нет, а есть Эсватини.

Кто следующий

Возможно, Филиппины. По крайней мере, в 2019-м президент Родриго Дутерте заявлял, что рассматривает возможность переименования государства.

Новым названием островной страны может стать "Республика Махарлика".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Филиппин Родриго Дутерте

Причины потенциального изменения названия те же, что и у большинства других государств - расставание с колониальным прошлым.

"Название нашей стране дал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому этот дурак и назвал ее Филиппинами", - заявлял Дутерте.

"Эти сукины дети пришли сюда, убивали нас, поработили. 400 лет наши малайские корни медленно исчезали. Но ничего, когда-нибудь мы это изменим".

Может, и не стоило

Каковы бы ни были мотивы переименований, иногда о них можно и пожалеть.

В 1935 году тогдашний правитель страны, которую весь мир называл Персией, настоял, чтобы иностранные государства перешли на новое название - Иран.

Шаг казался логичным, ведь именно Ираном страну называли сами ее жители. Постепенно новое название стало приживаться и за рубежом.

И уже вскоре многим стало понятно: отказавшись от старого названия, иранцы, сами того не желая, попрощались и с историческими коннотациями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Многие иранцы и сегодня выступают за то, чтобы мир называл их страну Персией, а их самих - персами

Персия, о которой знали во всем мире - название известно еще с античных времен, - превратилась в просто еще одну ближневосточную страну, которую к тому же часто путают с соседним Ираком.

Именно из этих соображений в 1950-х Иран всерьез рассматривал возможность возвращения к старому названию, но сделать решительный шаг назад все же не решился.

О том, что Иран - это и есть Персия, немало иностранцев не догадываются и сегодня.