"Потому что умею, могу и хочу": как русскоязычные украинцы переходят на украинский

Вступление в силу закона о функционировании украинского языка в сфере обслуживания соцсети встретили очень оживленным обсуждением. Многие рассуждают, как на самом деле будет происходить этот переход.

Работники сферы обслуживания отныне должны обращаться к клиенту на украинском, а дальше, по желанию клиента, разрешается использовать другие языки.

В случае нарушения норм и отказа общаться на украинском, клиенты могут подавать жалобы. А владельцев заведений, где будут выявлены многочисленные нарушения, могут даже штрафовать.

Также информация для клиентов в сфере обслуживания должна быть представлена на украинском, но в дополнение могут быть версии и на других языках.

BBC News Украина побеседовала с украинцами, которые полностью перешли в общении на украинский язык.

Автор фото, AFP

Александра Кондрашева, хозяйка магазина "Пани Пастила", Киев

Автор фото, Alexandra Kondrasheva / Facebook

В 2009 году я вышла замуж и переехала в Киев из Москвы. В Киеве я не чувствовала никакого дискомфорта в общении, все понимали русский и отвечали так же.

Но через некоторое время мы поехали к семье мужа в Тернополь. И там я почувствовала, что почти не понимаю, что говорят люди. Более того, тогда я впервые осознала, что в Украине есть свой язык, что это действительно другая страна.

Мне стало очень интересно выучить украинский, а родственники мужа мягко к этому подтолкнули.

Я вдруг остро осознала, что когда мы, например, приезжали во Францию, там люди на французском разговаривали, в Германии - на немецком.

И у меня в голове что-то переключилось.

Я поняла, что приехала в чужую для меня страну, и из уважения к жителям этой земли я должна учить их язык и общаться на нем.

Это еще было до революции Достоинства, все было спокойно, и в Киеве тогда меня ничто не побуждало сделать этот шаг.

Я купила учебники и начала учить язык. Помню, как меня поразило слово "узбіччя" (обочина на русском), я никак не понимала его происхождения и мне было сложно его произнести.

Я выбрала украинский опцией по умолчанию, перевела все свои гаджеты на украинский и начала говорить на нем с детьми.

У нас четверо детей, и с первыми я еще общалась на русском, а потом перешла исключительно на украинский.

И русский начал понемногу исчезать из повседневности. Младшие дети русского даже не понимают уже.

Они на домашнем обучении, но мне было трудно найти для них украиноязычный кружок. Это плачевная ситуация, когда украинец в столице не может найти кружок на государственном языке.

Я заметила, что русскоязычные люди никогда не перейдут на украинский, когда я с ними разговариваю.

На мой взгляд, это - абсурдная ситуация, я россиянка, выучила украинский язык и общаюсь с украинцем, который здесь родился, учился в украинской школе, но отвечает мне на русском.

Я очень люблю украинский, мне нравится на нем разговаривать.

Меня как-то на улице спросили: "Ой, девушка, вы случайно не из Львова? У вас такой перфектный украинский".

Когда люди говорят, какой "великий и могучий русский язык", я смеюсь.

Мне никогда не нравилось пренебрежительное отношение к украинскому языку. И хотя меня никогда не воспитывали в духе неуважения к украинцам, но такое отношение к языку часто было у многих россиян.

Я выросла на русском языке, училась на нем в университете, перечитала множество книг, но уверена, что он ничем не лучше украинского, даже наоборот - теперь он мне кажется немного "топорным", а украинский наоборот - льется.

Может, мы с украинским нашли друг друга.

Автор фото, AFP

Сергей Майдуков, художник-иллюстратор, Киев

Автор фото, Hanna hrabarska

Я родился и вырос в Донецке. У меня часть родственников по папиной линии - русскоязычные, это - городские, образованные люди, а мамина ветвь - украиноязычная и сельская.

И все детство я наблюдал, как русскоязычная часть моей семьи понемногу вытесняет украиноязычную. Когда все собирались за столом - всегда разговаривали на русском, а украинский воспринимался как малограмотный.

Таким образом все детство я говорил по-русски, и мне даже в голову не приходило, что можно иначе - в моем окружении украинским никто не пользовался.

Я перешел на украинский в 2015 году. Мне было несложно, потому что я часто слышал украинскую речь от маминых родственников, а когда в 2006 году переехал в Киев, слышал ее чаще, чем в Донецке.

Украинский был велосипедом, который висит на стене, но на нем никто не ездит. Велосипед "Украина".

Сложность возникла в другом.

Я думал, что людям может не понравится, что человек вдруг демонстративно перешел на украинский.

Меньше всего я хотел, чтобы это было некой позой. Знаете, человек из Донецка вдруг перешел на украинский - ну, еще пять вышиванок надень.

Поэтому я выработал для себя постепенную стратегию, оставив русский только для тех, кто знал меня давно.

Все новые знакомые уже знали меня как украиноязычного. А поскольку жизнь так устроена, что старые друзья уходят, а на их место приходят новые люди, на русском я почти не общаюсь.

Я давно заметил: когда русскоязычный разговаривает на украинском, я воспринимаю его как исполнительного, внимательного к себе и окружающим человека.

Когда украиноязычный переходит на русский, я испытываю безграничную грусть и сожаление.

С переходом на украинский я начал с большим уважением относиться к себе, я стал также в определенном смысле "языковой полицией" - слежу за тем, чтоб язык был больше в употреблении.

А еще я заметил, что все прогрессивное креативное сообщество преимущественно общается на украинском, а русскоязычный культурный контент, графический и вербальный, мне кажется, просел.

Сегодня быть частью русскоязычного сегмента в области культуры или бизнеса, на мой взгляд, означает иметь меньше возможностей.

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Елена Мельник, выпускница магистратуры Педагогического университета, Одесса

Автор фото, Olena Melnyk / Facebook

Я в Одессу переехала в 2002 году. До этого я четыре года училась в институте в Харькове, а выросла в Сумах.

Это была полностью русскоязычная среда. Одесса также русскоязычная, я бы даже сказала агрессивно русскоязычная.

Два года назад, в марте-апреле 2019-го, я решила полностью перейти на украинский.

Это был определенный вызов себе и обществу, который я уже давно собиралась бросить, но никак не решалась, - хоть украинским я владела, общалась на нем в соцсетях и когда бывала в украиноязычных регионах.

Но однажды утром я встала и сказала детям (у меня трое детей, а муж тогда был в рейсе): "Все, мои дорогие, отныне я общаюсь на украинском". У них были большие глаза, но зная мою позицию относительно языка и Украины, долго они не удивлялись.

А мужу, с которым мы общаемся в мессенджерах, когда он в море, я написала на украинском: "Привет, теперь я украиноязычная. Мне нужна твоя поддержка". И он тоже перешел на украинский.

Детям сложнее, они постоянно в русскоязычной среде и проводят там больше времени, чем со мной. В саду, в школе, в кружках у нас по факту общаются на русском, хотя в теории они - украиноязычные.

На мой украинский люди сначала реагировали бурно: "О, а чего это ты?" Отвечала: "Потому что умею, могу и хочу, потому что я - украинка".

Друзья даже сначала делали ставки, сколько я продержусь.

В Одессе меня часто воспринимают как туристку, спрашивают: "Ой, а откуда вы к нам приехали? Сейчас ведь не сезон".

Хотя и здесь есть люди с принципиальной, сознательной позицией, активисты, перешедшие на украинский, но нас очень мало в Одессе.

Языковой закон здесь в основном восприняли негативно, как не говорили на украинском, так и не говорят.

Сегодня были в магазине, вчера на почте, никто даже не поздоровается на украинском.

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Илья Дядик, программный директор "Артхаус трафик", Киев

Автор фото, Illia Dyadik / facebook

У меня отец был военным, я родился в Польше, потом переехал в Узбекистан, затем проучился до 5 класса в Донецке, после этого родители переехали в Житомир. И в Донецке, и в Житомире я учился в русскоязычных школах.

Во время учебы в университете в Киеве я начал общаться на украинском, преимущественно на парах, а полностью перешел на этот язык, как и многие люди, в 2014 году после начала войны Украины с Россией.

Но настоящим толчком к окончательному переходу стал разговор со знакомым французом, который приехал в Киев и однажды спросил меня, а почему ты не говоришь на украинском, если у вас есть свой язык.

Первые два месяца дались трудно.

Во-первых, ты пытаешься переводить в голове и находить правильные слова.

А во-вторых, ты хочешь окружить себя языком, но в 2014 году это было не так просто. Заходишь на сайты, где ты обычно читаешь новости, а они все русскоязычные. Тогда я начал покупать книги на украинском и искать украинский контент.

Самое сложное для меня было произносить и правильно использовать "г" и "ґ", кажется, у меня до сих пор с этим проблемы.

Переходить на русский мне приходится только иногда по работе, когда я общаюсь с коллегами из России. Но среди них есть те, кто понимает и любит украинский, и они просят меня не переходить на русский.

А в семье, с друзьями, знакомыми я общаюсь только на украинском, даже когда мне отвечают на русском языке.

Тем, кто пытается перейти на украинский, я бы посоветовал украинизировать свою повседневную рутину. Мне кажется, теперь это сделать проще.

А главное начать разговаривать, я знаю, что для многих самое трудное - сделать это со знакомыми, ведь сразу начинаются вопросы: "О, а что случилось? Почему ты разговариваешь на украинском языке?" Отвечал на это: "Потому что решил так разговаривать". На самом деле через несколько недель все привыкают.

Языковой закон полностью поддерживаю, человек - ленивое существо, и если его не подталкивать, ничего не изменится.

Автор фото, AFP

Анастасия Синченко, автор детских книг, предпринимательница, Киев

Автор фото, Anastassia Sinchenko / Facebook

Я перешла на украинский 1 января 2019. Мы с мужем проснулись и решили: "Ну что начинаем?" И начали. Дети, у нас их трое, тоже перешли, хотя до этого все общались на русском.

Сначала было сложно, приходилось постоянно мысленно переводить. Мой украинский был на более или менее нормальном уровне, у мужа - не очень, но он старался. Сложнее всего было младшим детям, потому что они не поняли, почему это вдруг все заговорили на незнакомом языке.

Ближайшие друзья и родственники нас поддержали и стали отвечать на украинским, даже те, кому это было сложно. Благодаря тому, что мы перешли на украинский на наших семейных встречах или с друзьями, теперь все говорят на украинском.

Чтобы улучшить свой украинский, мы перешли исключительно на украиноязычный контент: фильмы, мультфильмы, книги, но главное - продолжали говорить. Уже через месяц все трудности исчезли.

Самое сложное, пожалуй, это - эмоциональная лексика. Мы с мужем сначала прекратили ругаться. В пылу эмоций подобрать быстро нужные слова было сложно, и ссора сходила на нет. Потом, правда научились ссориться и на украинском языке.

Наш старший сын оказался, пожалуй, единственным украиноязычным в классе, но он - крепкий орешек, держит позиции и на русский не переходит. А младшие - сейчас русский вообще не понимают.

Да, конечно, наша жизнь изменилась после перехода на украинский. Раньше было ощущение какой-то неправильности, а потом все стало на свои места, говорить на украинском - это естественное состояние.

А еще когда перешли на украинский, сразу начали замечать, что украинского в Киеве на самом деле мало. Но, наверное, теперь больше.

Языковой закон поддерживаю. Людей, совсем не владеющих языком, - очень мало, часто за отказом говорить на украинском стоит нежелание или элементарная лень.

Чем чаще мы будем общаться на украинском, пусть поначалу вынужденно, тем быстрее и органичнее он войдет в жизнь.

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