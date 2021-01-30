Почему в Украине до сих пор нет вакцины от Covid-19. Объясняет главный санитарный врач Виктор Ляшко

Диана Курышко

BBC News Украина

Автор фото, unian

В июле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в числе первых, кто закупит вакцину от коронавируса.

В январе 2021-го прививки от Сovid-19 делают уже десятки стран, в том числе Марокко и Албания, но не Украина.

Почему процесс закупки вакцины тянется так долго, что этому препятствует и для чего вокруг закупки сохраняется ореол секретности?

Об этом BBC News Украина поговорила с главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Он рассказал, будут ли вакцинировать переболевших, и кто будет решать, кому какую вакцину вводить.

Ляшко заверил, что вакцинация начнется в феврале, призывает не делать из этого шоу, но предполагает, что первую прививку сделают под прицелами камер.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ляшко: Не нужно делать шоу из программы иммунопрофилактики

Когда все начнется?

BBC News Украина: Президент, премьер и вы говорили, что вакцинация в Украине начнется в феврале, то есть уже в понедельник. Когда в Украину привезут вакцину?

В.Л.:Все зависит от многих факторов. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса.

BBC News Украина: Может случиться такое, что в феврале вакцину не привезут и вакцинацию отложат?

В.Л.: Есть огромное количество переменных, которые могут влиять на разные вещи. Всегда надо иметь план В ...

BBC News Украина: А какой у нас план В?

В.Л.: Я имею в виду, что если будет перенос, то это будут какие-то форс-мажорные вещи: не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только по таким причинам.

BBC News Украина: Но февраль наступит через два дня, а точной даты мы не знаем ...

В.Л.: Точной даты не знаем, но можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно, позже. Многие процессы на этапе согласования.

Автор фото, unian Підпис до фото, В десятках стран мира началась вакцинация. Украина пока на этапе ожидания вакцины

Кастинг и камеры

BBC News Украина: Как будут выбирать первого человека, которому сделают прививку? Будет какой-то кастинг?

В.Л.: Из программы иммунопрофилактики не нужно делать шоу. У нас четко прописано, что первыми вакцинирую медицинских работников.

Посмотрим и обратимся во все департаменты здравоохранения, каждый в больнице определит человека ...

BBC News Украина: Первая вакцинация будет в присутствии камер?

В.Л.: Да. Любой медработник, оказывающий помощь больным с Covid-19, - герой, поэтому первую прививку может получить любой из них. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире.

Какие вакцины привезут?

BBC News Украина: Какой будут вакциной будут прививать украинцев...

В.Л.:Вакциной.

BBC News Украина: Какой?

В.Л.: Безопасной.

BBC News Украина: Называют разные компании, а какая конкретно вакцина первой приедет в Украину в феврале?

В.Л.: Вот как только ее отправят, я сразу скажу.

BBC News Украина: Почему такая секретность?

В.Л.: Ничего секретного. Если это будет в рамках механизма Covax, то, наверное, первой будет Pfizer. Но известно это станет 29 января, дают ли Украине Pfizer (интервью записывалось 28 января. 29 января о решении Covax информации не было - Ред.). Если это будет не Pfizer, то 80%, что это будет AstraZeneca.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ляшко: Вакцинировать будут всех, в том числе переболевших

BBC News Украина: Президент и премьер говорят о договоренностях на миллионы доз, но не называют производителей. Кроме китайской компании Sinovac, о других пока ничего неизвестно. Почему все же такая секретность?

В.Л.: Министр неоднократно говорил, что мы ведем переговоры с шестью различными производителями вакцин. Условия договора могут быть разглашены после определенных договоренностей и, наверное, оплаты. Поэтому создан такой ореол секретности. Но, поверьте, он не со стороны министерства здравоохранения.

Украина рядом с Ганой и Гондурасом

BBC News Украина: Мы гордимся тем, что у нас есть договоренности с Covax о вакцинах и нам помогут. А нам не стыдно, что мы в этой помощи нуждаемся? Что для своих медиков и военных мы не можем наперед закупить эту вакцину? В механизме Covax мы находимся рядом с Ганой, Гондурасом и Кенией.

В.Л.: Никто не полагается исключительно на вакцину от Covax. Происходят параллельные процессы. Министр здравоохранения ведет переговоры со всеми производителями вакцин.

Они длятся довольно долго, у нас есть бюджетные средства на закупки. Уже есть предварительный контракт с производителем. Вопрос в том, что происходит на глобальном рынке.

BBC News Украина: Может ли Украина выбирать, влиять, какие вакцины приедут в рамках Covax?

В.Л.: У Covax другая политика, есть определенный портфель вакцин и производителей, которые могут их предоставить. Там ключевое условие - они будут использовать только те вакцины, которые признаны и переквалифицированы ВОЗ. Сейчас единственной вакциной, которая признана ВОЗ, является Pfizer.

BBC News Украина: То есть выбирать мы не сможем, выбор сделаю за нас?

В.Л.: ВОЗ выбирает.

BBC News Украина: В июле президент Зеленский заявил, что взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19? Вы ощутили этот личный контроль президента?

В.Л.:Конечно. Вакцинация на постоянном контроле президента. У нас проходят ежедневные совещания, где мы обсуждаем, как продвигаются переговоры, как готовят систему здравоохранения, чего не хватает.

Почему так долго

BBC News Украина: Египет уже начал вакцинацию, Марокко и Албания также. Украина пока в ожидании, конкретной даты у нас нет.

В.Л.: Февраль.

BBC News Украина: Это не конкретная дата. Почему так долго? Почему мы начинаем вакцинацию одними из последних в мире, хотя президент в прошлом году говорил, что будем в числе первых?

В.Л.:Есть объективные причины, велись переговоры. Пока нет конкретных условий, цен, количества, сроков поставок, которые бы устраивали Украины. Поэтому имеем то, что имеем.

BBC News Украина: Египет, Марокко, Албания были более успешны на переговорах, чем Украина?

В.Л.: Я смотрю вперед. Нужно сделать все возможное, чтобы вакцинация началась. Мы активно сотрудничаем с Covax, ведем переговоры с производителями.

BBC News Украина: Это выглядит, как удобный способ скрыть отсутствие результатов. В июле президент заявил, что мы будем одними из первых, кто получит вакцину, но в феврале поставка только начнется. Эти полгода мы не знаем, какие переговоры, с кем ...

В.Л.: Все будет в феврале. Мы потом будем рассматривать, почему другим странам удалось это сделать быстрее. Будут опытом делиться.

Автор фото, unian Підпис до фото, В Украине зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев коронавируса, свыше 22 тысяч смертей

Если не Sinovac, то что

BBC News Украина: Если с Sinovac не сложится, эффективность будет ниже 70%, и этого контракта не будет, есть ли у нас альтернатива?

В.Л.:Конечно.

BBC News Украина: Какая?

В.Л.:Я думаю, что к 1 февраля будет официальное заявление, скажут, какая у нас альтернатива. Или дополнительно, что мы еще покупаем.

Кому какую вакцину

BBC News Украина: Китайская Sinovac - первая вакцина, которую законтрактовала Украина. Есть много вопросов к ее эффективности. Почему мы закупаем то, в чем не уверены?

В.Л.:Давайте вопрос эффективности будут объяснять эксперты, которые в этом разбираются. Уже начались массовые комментарии ...

BBC News Украина: По результатам клинических испытаний в Бразилии, показатель эффективности оказался 53% ...

В.Л.:Путают иммуногенность и эффективность вакцины для определенных категорий. Поэтому это достаточно тонкая штука ...

BBC News Украина: То есть, вы считаете, что нет вопросов к эффективности Sinovac?

В.Л.:Для регистрации вакцины достаточно 50% + определенный процент, чтобы препарат считался эффективным, чтобы был разрешенным для использования. В 100% случаев вакцина показала формирование антител.

Мы еще не видели окончательных результатов третьей клинической стадии исследований Sinovac, которые проводятся в разных странах.

Мы видим промежуточные в одной стране. Sinovac - это мировая компания, у нее огромная линейка иммунобиологических препаратов, которые были переквалифицированы ВОЗ.

BBC News Украина:В рамках Covax в Украину обещали привезти 16 млн доз вакцин, то есть их должно хватить на 8 млн человек. В группе риска в Украине 21 млн человек. Как будут вакцинировать остальных?

В.Л.:Для этого есть 3,9 млрд гривен в бюджете. Плюс миллиард гривен уже перечислили за предыдущий контракт Sinovac. Этих денег хватит, чтобы закупить вакцины в 2021 году.

BBC News Украина: Представим, что одновременно приедут Pfizer и Sinovac. Как будут выбирать, кого какой вакцинировать?

В.Л.:Дальше включается вопрос логистики. У нас есть пять этапов вакцинации, по два раунда в каждом ...

BBC News Украина: В какую больницу повезут Sinovac, а в какую Pfizer? Кто будет выбирать?

В.Л.:Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников.

Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней.

Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах медиков. Если приедет 300 тысяч Pfizer, хватит для врачей и соцработников. Приедет 100 тысяч доз - только для врачей.

BBC News Украина: Тем, кому не хватит Pfizer, будут вводить Sinovac?

В.Л.:Да.

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Когда будет массовая вакцинация

BBC News Украина: В Минздраве планируют за два года вакцинировать от Covid-19 50% украинцев. А вот издание The Economist предполагает, что украинцы получат широкий доступ к вакцине от коронавируса только в 2023 году. Вы в какой прогноз больше верите?

В.Л.: В свой. Поскольку я владею конфиденциальной информацией и не верю в публикации The Economist, которая не ссылается на какие-либо источники.

BBC News Украина: Ссылается. Они проанализировали информацию об ожидаемом прогрессе вакцинации в странах, учли данные о контрактах, поставках, населении, количестве медиков.

И пришли к выводу, что 85% развивающихся стран, среди которых и Украина, не смогут начать массовую вакцинацию в течение ближайших двух лет. Наряду с Украиной в перечне есть Боливия, Парагвай, Венесуэла. Допускают, что поставки Covax могут происходить очень медленно ...

В.Л.: Давайте зафиксируем - 25 мая вы приходите к нам, и мы смотрим, есть ли у Украины доступ к массовой вакцинации или нет.

BBC News Украина: То есть вы считаете, что через четыре месяца у нас начнется массовая вакцинация?

В.Л.: Да.

BBC News Украина: Проверим. Будут ли в Украине вакцинировать людей, которые уже переболели коронавирусом?

В.Л.: Да, будут. Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет.

Вакцинация будет добровольной, заставлять никто никого не будет.

Но в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, мы можем рекомендовать ему перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Потому что пока этот человек защищен. Но только при условии ограниченного количества вакцин.

BBC News Украина: Когда украинцы смогут купить вакцины в аптеках или делать их в частных клиниках?

В.Л.: Я думаю, не ранее второго полугодия 2021.

BBC News Украина: Вы можете простыми словами рассказать, как ведутся переговоры с производителями вакцин? Виталий Кличко заявил, что Киев это делает. Мэры городов могут сами напрямую закупать вакцины?

В.Л.:Популизм, безусловно, растет: тот договорился, этот привезет.

В Украину никто не привезет вакцину для частного рынка до тех пор, пока это не сделает правительство. Если будут завозить, то правительство сделает все возможное, чтобы забрать ее, выкупить и запустить в план вакцинации.

Первыми должны вакцинировать людей из групп риска.

При участии Святослава Хоменко

30 января, уже после записи интервью, Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках программы Covax.

По его словам, вакцину американского производства сразу распределят для работников больниц, оказывающих помощь пациентам с Covid-19.

В течение первого полугодия текущего года, начиная с февраля, Украина также сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.