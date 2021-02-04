Село Навальных. Что говорят украинские земляки о главном враге Путина?

Виталий Червоненко, Татьяна Януцевич

ВВС

Автор фото, ВВС

"Леша очень смелым и ответственным ребенком был, они приезжали к нам в деревню каждое лето с Олегом", - вспоминает в телефонном разговоре с ВВС двоюродная тетка российского оппозиционера Алексея Навального Наталья Ильинична.

Она, как никто в Украине, знает и помнит детство главного политического оппонента президента России Владимира Путина.

Наталья, как и другие родственники Навальных, живет под Киевом в селе Новое Залесье, куда их переселили после аварии на ЧАЭС вместе со всем селом Залесье.

73-летняя женщина, которая, помимо прочего, приходится крёстной брату Алексея Навального, Олегу, наотрез отказывается встречаться и что-то рассказывать. Говорит - такая установка от ребят, ничего не рассказывать журналистам, чтобы не навредить оппозиционеру.

Мы отправились в Новое Залесье, чтобы отыскать родственников Алексея Навального и побеседовать с местными об одном из самых известных политиков России.

Староста Навальный

Бывший сельсовет села Новое Залесье своим огромным шпилем похож на ратушу где-то в Галиции.

Когда Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию после отравления, в Новом Залесье как раз избрали новую власть - старостой деревни стал Павел Навальный, родственник российского оппозиционера.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Павел Навальный - дальний родственник Алексея Навального

"Да, я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - начинает разговор Павел Навальный.

Говорит, что не очень много может рассказать о детстве Алексея, потому что когда тот приезжал к бабушке, Павел был еще маленьким. А взрослыми они не виделись.

Алексей Навальный родился в июне 1976 года. Как говорят его родственники, первые годы рос у бабушки в Залесье, а до аварии на ЧАЭС каждый год приезжал к ней на лето.

По воспоминаниям тетки, Алексей приезжал на все лето и очень любил бегать на местную реку Уж.

О реке говорил и сам Алексей Навальный.

"Река Уж, которая впадает в Припять, высокий утес и гнезда ласточек", - вспоминал он.

А после выхода сериала "Чернобыль" в одном из видео признавал, что чернобыльская тема для него - родная.

"Чернобыль - это история моей семьи, у меня вся родня по отцовской линии из Чернобыля. Я проводил там в селе Залесье каждое лето у бабушки. Уже после аварии я там был миллион раз, на майские ездил на могилы родственников", - рассказывал Навальный.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Здание бывшего сельсовета Нового Залесья отличается необычной архитектурой

Павел Навальный сразу сказал, что его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера.

Александр Навальный - водитель-дальнобойщик, а его жена Наталья - учительница в местной школе.

Павел на правах родственника, друга и соседа звонит Наталье и просит встретиться с нами. Но несмотря на дружественный тон беседы, ему отвечают резким отказом - дескать, прямое указание из Москвы.

"Жаль, но у вас, вероятно, не получится побеседовать ни с кем из близких родственников", - признает Павел.

Он говорит, что в Переяславе живет Иван Навальный - дядя политика, а также его двоюродная сестра Марина.

Марина в 2016 году была героем сюжета ВВС о переселенцах из Чернобыля - она показывала нам дома, в которых жила ее семья и их с Алексеем бабушка.

Тогда она мимоходом рассказала, что Алексей был лидером с детства, не мог сидеть на месте, был очень энергичным мальчиком. Но тема политики была для нее табу.

Староста Павел Навальный рассказывал, что Алексей уже во взрослом возрасте много раз приезжал к ним в деревню после переселения, встречался с родственниками, ездил на поминальные дни в зону отчуждения.

"У нас сейчас все говорят о Навальном, часто вспоминают земляка, гордятся. Такая ситуация, война с Россией, поэтому все поддерживают Алексея, который противостоит Путину", - говорит Павел.

О скандальных заявлениях Алексея Навального в отношении Крыма Павел говорить не стал - толком их не слышал.

Крымский след

Секретарь старосты Ирина Сергеевна Волошина, хоть и не родственница, но ее мать много лет жила в соседнем доме с бабушкой Алексея Навального.

В их деревне фамилия Навальный - очень популярна. Ирина Сергеевна открывает реестр и насчитывает почти полтора десятка Навальных.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Секретарь старосты Ирина Волошина также помнит Алексея Навального

Ни родственники, ни местные не знают значения этой фамилии. Несмотря на то, что в Залесье присутствовал специфический говор с элементами белорусского языка, там не знают, что "навальница" на белорусском - гроза. А Навальный фактически может быть "Грозным".

Ирина Сергеевна вспоминает, что визиты уже взрослого Навального были событием для села.

Алексей сам ходил в магазин за продуктами возле сельсовета. Рядом, на улице Крымской, живет его брат Александр.

Откуда здесь улица Крымская - удивленно спрашиваем мы. Интересное совпадение на фоне скандального заявления Алексея Навального, что Крым - не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать Украине.

"Здесь все названия улиц связаны с Крымом, дома в 1986 году строили крымчане, поэтому и названия такие", - говорит Ирина Волошина.

И действительно, улица Крымская - центральная, а прилегающие - Севастопольская, Симферопольская, Перекопская, Бахчисарайская, Черноморская, Азовская и еще с десяток подобных.

Автор фото, ВВС

Леша Навальный из Москвы

Недалеко от дома двоюродного брата Алексея Навального находится главный магазин деревни, куда, по словам местных, российский оппозиционер ходил за продуктами.

Внутри пожилая женщина покупает хлеб. Показываем ей распечатанное фото Навального школьных лет и спрашиваем, узнает ли она местного мальчика.

"Подождите, так это же Навальный из Москвы, узнала", - очень эмоционально реагирует бабушка, которая секунд 30 внимательно рассматривала фото.

"Да, это Леша Навальный, к бабушке ездил маленьким, когда еще жили в старом Залесье. Вот увидела фото и сразу вспомнила, что где-то этого мальчика маленьким видела", - растроганно говорит женщина.

Она рассказала, что ее бабушка жила по соседству с бабушкой Навального. Поэтому часто видела, как он летом бегал с ребятами.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фото юного Алексея Навального, которое мы показали жителям Нового Залесья

Идем в другой магазин в надежде найти кого-то из сверстников Навального, с которым они могли вместе ходить на речку.

Навстречу идет женщина, спешит на автобус. Но как только показываем фото юного Навального, резко останавливается.

"Так это Навальный, мой родственник фактически, сват!" - удивляется женщина. Но имя свое не назвала.

"Когда-то, когда ему было лет двадцать, он приезжал сюда, и мы общались", - вспоминает женщина, широко улыбаясь. Он приезжал к родне в Переяслав и заезжал сюда, добавила она и убежала подальше от камеры.

Местные вспоминают, что еще маленьким Навальный в конце лета уже мог говорить на украинском со специфическим полесским говором.

Три сына

Между тем, Ирина Сергеевна в старом архиве, который вывезли из Залесья, нашла реестр домового хозяйства за 1956 год.

"Вот она, домовая книга Ивана Тарасовича Навального. Жена - Татьяна Даниловна, трое сыновей. Вот, сын Василий 1942 года рождения, Иван - 1945-го и Анатолий - 1947-го, отец Навального. Он окончил военное училище после школы и уехал в Москву", - рассказывает она и показывает старую 70-летнюю книгу.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Домовая книга деда Алексея Навального

"Хозяйство - небольшое, но указано, что семья держала корову и какую-то птицу. За всю живность платили налоги", - рассказывает Ирина Сергеевна.

Листаем реестр домового хозяйства за 1956 год - в Залесье тогда проживало по меньшей мере 24 семьи с фамилией Навальный.

В центре села стоит точная копия памятника погибшим во Вторую мировую войну жителям Залесья. Среди них - шестеро погибших в войну Навальных.

"Было больно, когда его отравили. Переживаем за человека, которого знаем", - говорит Ирина Сергеевна.

О политической борьбе Навального говорить не хочет, но признает смелость: вернулся в Россию, хотя и знал, что могут посадить.

Она вспоминает, что он часто приезжал в Украину, ездил в зону отчуждения, навещал бабушкин домик. Но это все было до войны 2014 года.

В Новом Залесье раньше жил дядя Навального Василий. Он трагически погиб почти сразу после переселения Залесье в 1986 году.

Василий Навальный и его жена Мария, скончавшаяся в 2003 году, - единственные близкие родственники российского оппозиционера, которых похоронили уже в Новом Залесье.

Автор фото, ВВС

Мы нашли могилы дяди и тети Алексея Навального на местном кладбище.

Бабушка Навального после аварии на ЧАЭС некоторое время жила с сыном Иваном в Переяславе и там вскоре умерла.

После Чернобыльской катастрофы Навальный, по воспоминаниям местных, на целое лето уже в Украину не приезжал, а только ненадолго погостить.

"Хороший, как все украинцы"

Обойдя все магазины города, мы встретили еще несколько человек, которые либо когда-нибудь видели маленького Навального, либо слышали от родственников истории, связанные с ним.

Кто-то говорит, что он был хулиганом-лидером, как Том Сойер. Вспоминают случай, как бабушка не пускала Навального гулять, и он разбил стекло в гостиной.

"Да у нас тут пол села Навальных, а этот Алексей из Москвы - племянник покойной Марии Антоновны, мы все здесь его знаем и уважаем", - заверила молодая женщина.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Женщина быстро узнала на фото мальчика, который жил по соседству

Мария Антоновна Навальная - тетка Алексея, много лет работала завучем в школе в старом и Новом Залесье. Именно ее могилу мы здесь посетили. Она преподавала украинский язык и литературу и учила фактически всех местных.

"Когда по телевизору сказали, что Навального Путин отравил (власти России отрицают причастность к отравлению Навального - Ред.), так все заговорили, что это у нас живет его родня", - говорить еще одна продавщица.

Навальный - обычная тема для сельских разговоров и сплетен, особенно в последние месяцы, когда он стал топ-темой украинских и мировых СМИ. И то, что их староста его родственник, - здесь тоже все знают.

Встречаем еще одного пожилого мужчину, который из Залесья в 1986 году переселился в Васильков под Киевом, но потом переехал в Новое Залесье - поближе к бывшим односельчанам.

Навального мужчина считает земляком, переживает за него.

"Путин опять его арестовал (Алексея Навального российский суд отправил за решетку - Ред.), а мы болеем за Навального, он хороший человек, как все украинцы. А Россия не дает ему свободно дышать. Жаль земляка, его родных и близких", - сказал он нам на прощание.