Трудовые книжки исчезнут. Что означает решение Рады для украинцев

Светлана Дорош

ВВС News Украина

Автор фото, UNIAN

Верховная Рада приняла закон, который отменяет трудовые книжки в бумажном виде и дает старт переходу на электронный формат.

Однако трудовые книжки, которые считают рудиментом прошлого века, не исчезнут сразу.

Предусмотрен 5-летний переходный период, в течение которого одновременно могут использоваться и бумажные, и электронные книжки.

Почему решили так сделать

Трудовые книжки вводились десятки лет назад, когда бумажные носители информации были единственными.

Сейчас правительство преследует несколько целей. Главная из них - упростить доступ к информации о стаже работников, а также ввести систему автоматического назначения пенсий или других социальных выплат без личного обращения человека.

Другими преимуществами считают устранение угрозы потерять или повредить книжку, или фальсифицировать данные в ней.

Книжка не нужна еще с 2004 года

Трудовая книжка, как известно, на протяжении десятилетий велась прежде всего для того, чтобы зафиксировать трудовой стаж, ведь от количества отработанных лет зависел размер будущей пенсии.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Электронные трудовые книжки - для тех, кто сейчас еще не думает о пенсии, а не для нынешних пенсионеров

Но в 2004 году ситуация изменилась. Понятие "трудовой стаж" упразднили, а ввели "страховой стаж".

Для получения пенсии учитывают именно страховой стаж, и только те годы, месяцы и дни, за которые уплачены страховые взносы.

Эти данные и вносят в Государственный реестр общеобязательного социального страхования.

Итак, начиная с 1 января 2004 года, для подтверждения страхового стажа трудовая книжка действительно не нужна. Вся информация о работнике есть в этом реестре, именно им пользуется Пенсионный фонд, определяя стаж для пенсии.

Как бумажная "превратится" в электронную

Но возникает вопрос, как информация о записи в бумажной трудовой книжке, внесенные до 2004 года, попадут в реестр.

Закон предусматривает, что все данные из трудовой книжки, а также другие документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть перенесены в реестр в виде оцифрованных или сканированных копий.

Автор фото, Ukrinform

Этот процесс, по данным Пенсионного фонда, начался. В прошлом году десятки тысяч граждан подали в ПФУ электронные копии книжек.

Очевидно, именно с этой целью и установлен 5-летний переходный период, в течение которого можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную.

Трудовую можно выбросить?

Электронные трудовые книжки прежде всего вводят для тех, кто сейчас еще не думает о пенсии, а не для нынешних пенсионеров.

Однако и выбрасывать трудовую книжку спешить не стоит. После 5-летнего срока данные о стаже можно будет подать в Пенсионный фонд так же, как и раньше - показав бумажную книжку.

Новый закон предусматривает, что после того, как работнику "завели" электронную, бумажную работодатель должен отдать на сохранение ее владельцу.

Пенсионный фонд - монополист?

Хотя закон выглядит прогрессивным, к нему есть много вопросов.

Эксперты отмечают, что введение электронных трудовых книжек позволит собрать в реестре сведения не только о трудовой деятельности человека, но и об обучении, стажировке, семейных отношениях, лечении, миграции.

"Целесообразность хранения в масштабах страны такой детальной информации в реестре - сомнительна", - отмечают специалисты научно-экспертного управления парламента, напоминая, что создавался реестр, чтобы фиксировать информацию об уплате страховых взносов.

Эксперты предостерегают, что в результате действия этого закона Пенсионный фонд получает монополию на владение персональной информацией миллионов людей.

Многие работники и работодатели имеют ограниченный доступ к интернету, а значит и к информации в Госреестре.

Эксперт по социально-трудовым отношениям Сергей Кондрюк считает, что введение электронных книжек должно быть правом, а не обязанностью.

"Вообще говоря, тот, кто хочет считать на счетах, имеет право и дальше так считать, хотя большинство людей будут пользоваться современными технологиями", - говорит он в комментарии ВВС News Украина.

"Так и с трудовыми книжками. Важно, чтобы работники имели право, а не обязанность переводить всю информацию о трудовой деятельности в электронный формат, чтобы такое право сохранялось не только в течение переходного периода", - добавляет Сергей Кондрюк.

Правительство говорит, что электронная книга - это защита от фальсификаций и ошибок, которые в бумажных часто случаются. Но, напоминает Сергей Кондрюк, мошеннические действия в электронных системах банков, учреждений, в государственных реестрах - также не редкость, поэтому от бумажного учета совсем отказываться не стоит.