Трудовые книжки исчезнут. Что означает решение Рады для украинцев
- Светлана Дорош
- ВВС News Украина
Верховная Рада приняла закон, который отменяет трудовые книжки в бумажном виде и дает старт переходу на электронный формат.
Однако трудовые книжки, которые считают рудиментом прошлого века, не исчезнут сразу.
Предусмотрен 5-летний переходный период, в течение которого одновременно могут использоваться и бумажные, и электронные книжки.
Почему решили так сделать
Трудовые книжки вводились десятки лет назад, когда бумажные носители информации были единственными.
Сейчас правительство преследует несколько целей. Главная из них - упростить доступ к информации о стаже работников, а также ввести систему автоматического назначения пенсий или других социальных выплат без личного обращения человека.
Другими преимуществами считают устранение угрозы потерять или повредить книжку, или фальсифицировать данные в ней.
Книжка не нужна еще с 2004 года
Трудовая книжка, как известно, на протяжении десятилетий велась прежде всего для того, чтобы зафиксировать трудовой стаж, ведь от количества отработанных лет зависел размер будущей пенсии.
Но в 2004 году ситуация изменилась. Понятие "трудовой стаж" упразднили, а ввели "страховой стаж".
Для получения пенсии учитывают именно страховой стаж, и только те годы, месяцы и дни, за которые уплачены страховые взносы.
Эти данные и вносят в Государственный реестр общеобязательного социального страхования.
Итак, начиная с 1 января 2004 года, для подтверждения страхового стажа трудовая книжка действительно не нужна. Вся информация о работнике есть в этом реестре, именно им пользуется Пенсионный фонд, определяя стаж для пенсии.
Как бумажная "превратится" в электронную
Но возникает вопрос, как информация о записи в бумажной трудовой книжке, внесенные до 2004 года, попадут в реестр.
Закон предусматривает, что все данные из трудовой книжки, а также другие документы, подтверждающие трудовую деятельность, должны быть перенесены в реестр в виде оцифрованных или сканированных копий.
Этот процесс, по данным Пенсионного фонда, начался. В прошлом году десятки тысяч граждан подали в ПФУ электронные копии книжек.
Очевидно, именно с этой целью и установлен 5-летний переходный период, в течение которого можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную.
Трудовую можно выбросить?
Электронные трудовые книжки прежде всего вводят для тех, кто сейчас еще не думает о пенсии, а не для нынешних пенсионеров.
Однако и выбрасывать трудовую книжку спешить не стоит. После 5-летнего срока данные о стаже можно будет подать в Пенсионный фонд так же, как и раньше - показав бумажную книжку.
Новый закон предусматривает, что после того, как работнику "завели" электронную, бумажную работодатель должен отдать на сохранение ее владельцу.
Пенсионный фонд - монополист?
Хотя закон выглядит прогрессивным, к нему есть много вопросов.
Эксперты отмечают, что введение электронных трудовых книжек позволит собрать в реестре сведения не только о трудовой деятельности человека, но и об обучении, стажировке, семейных отношениях, лечении, миграции.
"Целесообразность хранения в масштабах страны такой детальной информации в реестре - сомнительна", - отмечают специалисты научно-экспертного управления парламента, напоминая, что создавался реестр, чтобы фиксировать информацию об уплате страховых взносов.
Эксперты предостерегают, что в результате действия этого закона Пенсионный фонд получает монополию на владение персональной информацией миллионов людей.
Многие работники и работодатели имеют ограниченный доступ к интернету, а значит и к информации в Госреестре.
Эксперт по социально-трудовым отношениям Сергей Кондрюк считает, что введение электронных книжек должно быть правом, а не обязанностью.
"Вообще говоря, тот, кто хочет считать на счетах, имеет право и дальше так считать, хотя большинство людей будут пользоваться современными технологиями", - говорит он в комментарии ВВС News Украина.
"Так и с трудовыми книжками. Важно, чтобы работники имели право, а не обязанность переводить всю информацию о трудовой деятельности в электронный формат, чтобы такое право сохранялось не только в течение переходного периода", - добавляет Сергей Кондрюк.
Правительство говорит, что электронная книга - это защита от фальсификаций и ошибок, которые в бумажных часто случаются. Но, напоминает Сергей Кондрюк, мошеннические действия в электронных системах банков, учреждений, в государственных реестрах - также не редкость, поэтому от бумажного учета совсем отказываться не стоит.