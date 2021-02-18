Пролет вагнеровцев. Какова роль Зеленского, Ермака и Порошенко в "лучшей операции спецслужб"

Вячеслав Шрамович

BBC News Украина

Підпис до фото, "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо" - эти шевроны задержанных "вагнеровцев" показало белорусское телевидение в качестве доказательства блестящих действий своих силовиков. В Украине же их задержание оппозиция назвала провалом лучшей операции украинских спецслужб, а ответственность за это возложила на власти

Полгода назад президента Зеленского и главу его офиса Ермака обвинили в срыве задержания "вагнеровцев" - предполагаемой операции, которую окрестили "лучшей в истории украинских спецслужб". Президент и глава ОП это отрицали.

С тех пор и команда главы государства, и ее оппоненты сделали десятки громких заявлений о "государственной измене" и "раскрытии государственной тайны", которые могли бы завершиться судебным приговорам.

Но ничего из этого не произошло.

За шесть месяцев украинское общество так и не узнало, была ли вообще операция по задержанию боевиков, сбивавших украинские военные самолеты и MH17.

Если была - то кто ее сорвал и почему их не наказали. А если не было - то почему не наказаны те, кто информационно подрывает авторитет высшего военно-политического руководства страны.

В конце концов, нет никаких гарантий, что вся история, которую быстро окрестили "Вагнергейт", - полностью или частично выдумана политиками.

Между тем совсем скоро должен выйти документальный фильм Bellingcat о ситуации, в которой, по словам международных расследователей, впервые за сомнительные действия оправдывается как государство не Россия, а Украина.

BBC News Украина побеседовала с представителями разных лагерей этой странной истории.

Операции военной разведки

Автор фото, ГУР Минобороны Підпис до фото, Украинская разведка провела много операций по задержанию боевиков, воевавших на Донбассе, говорит Александр Турчинов. На фото - украинские разведчики на учениях

"Со второй половины 2014-го и с 2015 года одним из приоритетов наших ежегодных разведпрограмм был захват и доставка в Украину из любого места пребывания военных преступников, непосредственно ответственных за сбитые украинские самолеты, за гибель наших десантников в Луганском аэропорту, а также за сбитый "Боинг" MH17", - рассказывает BBC News Украина бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, именно по такому плану в 2019 году украинские спецслужбы вывезли с неподконтрольных территорий "зенитчика ДНР" и свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха. Его впоследствии в рамках обмена выдали России.

Еще одной операцией, по словам Турчинова, должно было стать масштабное задержание нескольких десятков так называемых "добровольцев Донбасса", причастных к противовоздушной обороне.

Автор фото, VK.COM Підпис до фото, Владимир Цемах в одном из интервью намекнул, что много знает о "Буке" с которого, как полагают, сбили MH17. После задержания украинскими спецслужбами его считали одним из ключевых свидетелей по делу "Боинга", однако впоследствии Цемаха в рамках обмена выдали России

Петр Порошенко заявил, что инициировал ее в конце 2018 года.

Александр Турчинов был тогда секретарем СНБО и главой Объединенного комитета разведки.

"Операция, за которую отвечала военная разведка (Главное управление разведки Министерства обороны, ГУР - Ред.), была масштабной, реализовывалась в несколько этапов и длилась достаточно долго. Одной из задач было не только доставить военных преступников в Украину, но и получить информацию, полностью разоблачающую эти преступления", - говорит Александр Турчинов.

План операции

Детали возможной операции первым в Украине озвучил редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов - уже после ее возможного срыва.

Позже о них рассказали Александр Турчинов и бывший генпрокурор Юрий Луценко - по их словам, только так можно было сохранить документы, которые власть Зеленского якобы решила уничтожить после провала.

Остальную часть деталей раскрыл ее анонимный "координатор в СБУ и ГУР" изданию Mind.

Легенда операции такова: украинские спецслужбы под прикрытием "частной военной компании" (ПГК) нанимают боевиков, которые их интересуют, и делают так, чтобы они оказались в Украине, где их и задерживают.

Для этого используют бренд питерской "ЧВК МАР" - это ПГК, действовавшая в Сирии и на Донбассе. На востоке Украины "МАР", по рассказам ее основателя Алексея Марущенко, якобы перевозила грузы и "эвакуировала гражданских".

Но украинская группа InformNapalm нашла на уже отключённом сайте "МАР" фото ее бойцов с оружием возле Донецка и упоминания о "защите русскоязычного населения на территории соседних государств".

Автор фото, Informnapalm Підпис до фото, Основатель "МАР" Алексей Марущенко на Донбассе

Как бы то ни было, "МАР" знали в определенных кругах, но в 2018 году Алексей Марущенко ее свернул.

По данным Юрия Бутусова, именно от ее имени украинские спецслужбы начали вербовать людей - одной из задач была охрана нефтяных объектов в Венесуэле.

Ключевым для вербовки стал бывший "доброволец Донбасса" из Волгограда Артем Миляев с позывным "Шаман".

Автор фото, Архив "координатора операции" Підпис до фото, Удостоверение "добровольца Донбасса", выданное Артему Миляеву ("Шаману") бывшим "лидером ДНР", российским политтехнологом Бородаем

Как рассказал "координатор операции", "Шаману" позвонили под видом кого-то из ФСБ и попросили собрать людей для контракта в "МАР".

Почему Миляев при этом не связался с основателем ликвидированной "МАР" Марущенко и не проверил все - неизвестно (возможно, не видел необходимости "координатор" не говорит).

Контракт якобы был рассчитан на полгода, зарплата 5 тыс. долларов в месяц, а "Шаман" как организатор получил бы еще больше.

Кого искали

Автор фото, YouTube Yanina Sokolova Підпис до фото, Украинские спецслужбы ищут тех, кто сбивал украинские самолеты и вертолеты в 2014 году

"Чтобы собрать искомых военных преступников, выдвинули критерий: требовался не просто боевой опыт применения зенитно-ракетных комплексов (стационарных или переносных), но и боевые результаты - сбитые самолеты, вертолеты и тому подобное. Получить его за последние годы можно было только на оккупированных территориях Украины ", - объясняет Александр Турчинов.

Ни в двух чеченских войнах, ни в Грузии или Сирии авиация российским военным или "добровольцам" практически не противостояла.

Автор фото, Минобороны России Підпис до фото, "Игла" - переносной зенитно-ракетный комплекс, с которого сбили Ил-76 с десантниками 25-й бригады в Луганске. Операторов таких ПЗРК и искали украинские спецслужбы

"Активное применение российским агрессором ЗРК раз происходило в 2014 году на Донбассе. И именно этот критерий давал возможность найти тех, кто действительно нужен - кто сбивал украинские самолеты и сбил "Боинг", - добавляет экс-секретарь СНБО.

Россия последовательно отрицает причастность своих военных к гибели самолета.

По словам Александра Турчинова, на первом этапе якобы наняли 33 бойцов, 28 из которых представляли интерес для украинских спецслужб. Против них возбудили уголовное дело, в рамках которого прокуратура и СБУ проводили оперативные действия.

"В прессе фигурантов открытого дела называют "вагнеровцами", но многие из них не имели отношения к ППК "Вагнера". Некоторые действительно воевали по контракту с "Вагнером", но большинство - обычные наемники, которым все равно, кого убивать, на кого работать, лишь бы платили деньги", - говорит Александр Турчинов.

Параллельно на всех собирали данные, а разговоры с некоторыми записывали.

Автор фото, Беларусь-1 Підпис до фото, Белорусское телевидение также делало сюжеты с фото об участии так называемых "вагнеровцев" в войне на Донбассе

Журналистка "5 канала" Янина Соколова, например, обнародовала, как утверждают, переговоры с Денисом Харитоновым, командиром взвода ПЗРК в батальоне "Степь" в 2014 году.

Он рассказывает о "трех попаданиях из пяти" из переносного комплекса "Игла" - двух сбитых украинских штурмовиках Су-25 и одном вертолете. За что был "лично награжден Сурковым" в Кремле.

Депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев и упомянутый "координатор операции" опубликовали десятки сканов билетов и личных дел "вагнеровцев", которые должны послужить доказательством того, что операция действительно была.

Помимо российских военных билетов, там можно найти удостоверение "ДНР", "Добровольцев Донбасса", наград "Новороссии" и даже документы с подписью Игоря Гиркина ("Стрелкова") времен 2014 года.

Автор фото, Архив "координатора операции" Підпис до фото, Документы "вагнеровцев", собранные, как утверждают, украинскими спецслужбами в рамках операции по их задержанию

Среди завербованных, по данным Юрия Бутусова, были также и те, кто воевал в Сирии и интересовал американские спецслужбы, - редактор "Цензор.нет" утверждает, что Украина планировала свою операцию совместно с США.

Маршрут, по легенде, должен был быть таким: Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас.

Минск включили из-за того, что прямых авиарейсов тогда между Россией и Турцией не было из-за карантина.

Якобы 24 июля 2020 года 33 новоиспеченных "сотрудника МАР" должны были уехать из российской столицы в Минск, а на следующий день вылететь в Стамбул рейсом турецкой авиакомпании.

План задержания

Підпис до фото, Александр Турчинов сейчас возглавляет штаб "Европейской солидарности". А в мае 2019-го был секретарем СНБО и главой объединенного комитета разведки при президенте Порошенко

"По дороге самолет должны были посадить в Украине, где преступников отделили бы от обычных пассажиров. Все детально проработано", - говорит Александр Турчинов.

Когда версию с принудительной посадкой в Киеве озвучил Юрий Бутусов, именно этот момент критиковали больше всего. Но недавняя история с экстренным приземлением самолета с отравленным Навальным в Омске еще раз показала, что такие случаи в гражданской авиации действительно периодически случаются.

Больше деталей озвучил анонимный "координатор" операции.

Если верить ему, то капитану самолета уже во время полета должны были сообщить, что на борту может быть взрывчатка, и "Украэрорух" в ультимативной форме требовал бы посадить борт в "Борисполе".

Более того, его якобы заставили бы это сделать украинские учебные военные самолеты, "случайно" оказавшиеся рядом с коридором, по которому летел турецкий самолет.

Согласно этой версии, после приземления "вагнеровцев" развели бы по разным комнатам - "отфильтровали" бы, а затем задержали.

"Это ни для кого не было новостью, даже для "вагнеровцев", потому что это стандартная процедура - фильтрация тех, кто находится на борту самолета", - уверяет "координатор операции".

Провал

Автор фото, офис президента Підпис до фото, Закрытое совещание в Офисе президента оппоненты Зеленского называют ключевой в срыве операции. В ОП такие обвинения считают проявлением политической дезинформации

Критичным для срыва всей операции называют совещание в Офисе президента, якобы состоявшееся 24 июля. То есть, уже фактически после начала финального этапа.

"Совещание было необходимо руководству военной разведки, так как на последнем этапе нужно было задействовать много дополнительных структур в Украине: диспетчерские службы, аэродромы, обеспечить безопасность гражданских т.д.", - говорит Александр Турчинов.

Впрочем, по его словам, вместо финальных распоряжений операцию приостановили - об этом позже рассказали причастные к ней офицеры.

"Я не присутствовал на этом совещании, поэтому не могу рассказывать подробно, как это происходило. Но все проходило в Офисе президента, и надо понимать, что только президент может отдать команду Службе безопасности или военной разведке", - отмечает Александр Турчинов.

"Формально принимают решение о переносе операции, но тот, кто ее готовил, должен был проинформировать, что это фактически эквивалент срыва. Представьте себе, когда 33 человека не являются на рейс - как минимум, возникают вопросы: что произошло? Более того, Беларусь - это государство с авторитарным режимом, а в таких странах всегда активно работают органы контрразведки, спецслужбы", - добавляет Александр Турчинов.

"Вагнеровцев" якобы селят в санаторий близ Минска, где они ожидают новой даты вылета - 30 июля.

А 29 июля происходит первый факт из всей этой истории, о котором можно говорить более или менее уверенно - в Беларуси задерживают 33 человека, которых называют "представителями частной военной компании".

Автор фото, Беларусь-1 Підпис до фото, Кадры задержания "вагнеровцев" в санатории "Беларусочка"

После намеков Лукашенко о возможности их экстрадиции в Украину 14 августа Беларусь передала их России.

Несмотря на протесты и обращения официального Киева.

"Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым ... Последствия этого решения будут катастрофическими", - отреагировал тогда Владимир Зеленский.

Автор фото, "Вести" Підпис до фото, По возвращении в Россию "вагнеровцы" рассказали, что их нанимали для охраны объектов "Роснефти" в Венесуэле, а больше всего работодателей интересовал боевой опыт на Донбассе и в Сирии

"Вагнергейт"

18 августа можно считать началом "Вагнергейта" в Украине.

Юрий Бутусов опубликовал пост, в котором утверждал, что уже бывший глава военной разведки Василий Бурба требовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко (участников того самого совещания в ОП) на предмет утечки информации.

За этого Василия Бурбу, по версии Юрия Бутусова, уволили.

5 августа Владимир Зеленский действительно сменил главу военной разведки - ее возглавил Кирилл Буданов.

Автор фото, ГУР Минобороны Підпис до фото, Предыдущий и нынешний руководители Главного управления разведки Миноброны - Василий Бурба и Кирилл Буданов

"Слишком много совпадений. 29 августа захватывают этих преступников в Беларуси, потом их выдают России. И в эти дни, когда стало понятно, что операция сорвана, буквально в начале августа Бурбу увольняют ... Разница в несколько дней. По моему мнению, это не может быть простым совпадением", - считает Александр Турчинов.

Юрий Бутусов и анонимный "координатор" операции утверждают, что инициатором переноса даты операции был Андрей Ермак - задержание должно было состояться за два дня до старта большого перемирия на Донбассе, о котором шли тяжелые переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

В целом политические оппоненты команды Зеленского называют сразу нескольких "подозреваемых" в сливе информации либо КГБ Беларуси, либо напрямую ФСБ России.

Автор фото, Офис президента Підпис до фото, Оппоненты команды Зеленского называют Андрея Ермака одним из главных виновников "провала операции"

"Мы не можем делать какие-то предположения, исходя из наших симпатий. Любой из присутствовавших там мог это сделать", - говорит Александр Турчинов.

А на вопрос BBC News Украина, не могла ли утечка произойти раньше, еще при Порошенко, Александр Турчинов отвечает: "Операция длилась фактически два года, а проблемы возникли только после того, как прошло совещание. На этом совещании принималось решение о фактическом сворачивании операции".

"Теоретически можно представить, что не было прямого канала передачи информации. Но само решение об остановке было аналогичным срыву. И его могли принимать исключительно те, кто не хотел, чтобы операцию реализовали. Поэтому этого уже достаточно, когда мы говорим о нарушении наших национальных интересов", - добавляет бывший секретарь СНБО.

По его словам, после срыва операции власти решили скрыть операцию и уничтожить документы.

Автор фото, ГУР Минобороны Підпис до фото, Александр Турчинов: "Из всех официальных каналов кричали: нет, это невозможно, разве может наша скромная спецслужба конкурировать с такими крутыми структурами как ФСБ? Но я вам скажу, что у нас достаточно профессионалов высокого уровня, которые не раз побеждали в противостоянии своих российских оппонентов"

"Сделав одно преступление, людей толкали уже на новое - уничтожение документов, сокрытие правды. Это - должностное преступление для тех, кто это делает, или для тех, кто заставляет это делать", - говорит он.

И добавляет, что из-за этого ряд офицеров, причастных к операции, передали часть документов по операции.

Так они оказались, например, у депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, а само дело назвали "Вагнергейт".

"После обнародования этой информации ни один офицер, ни один сотрудник следственных органов не мог пойти на сознательное преступление, чтобы прикрывать тех, кто создал такую проблему для страны. Именно это "засвечивание"информации, я считаю, спасло эти документы. Надо благодарить журналистов и честных офицеров, которые передали копии этих материалов", - отмечает Александр Турчинов.

Расследование Bellingcat

Автор фото, Архив "координатора операции" Підпис до фото, В Bellingcat считают, что история в любом случае будет иметь любопытный результат

В декабре стало известно, что историей со "срывом операции по вагнеровцам" заинтересовалось международное сообщество расследователей Bellingcat.

"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - говорив на початку січня керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Как может надеяться власть, что это останется недоказанным, если осталось столько следов, вплоть до того, что было выписано судебное решение об аресте этих "вагнеровцев", если бы они попали в Украину? Следов настолько много, что просто непонятно, у кого может быть иллюзия, что это не будет доказано", - говорил в начале января руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью изданию "Новое время".

"Для нас всегда вызов, когда государство что-то отрицает. Мы всегда стараемся отреагировать на такое. Обычно государство, которе все отрицает - это Россия. И вот впервые произошло так, что факт, который казался очевидным, отрицает Украина", - добавлял Грозев

В конце февраля Bellingcat обещают опубликовать расследование и документальный фильм, которые могут стать политическим ударом для команды Владимира Зеленского.

"Мы анализировали достаточно много объективных данных, указывающих на то, что операция была, что она была организована именно украинскими спецслужбами. И что она сорвалась. Почему не удалось - мы для себя еще не смогли до конца нарисовать эту картину", - отмечал руководитель Bellingcat недавно в эфире "Фейгін Live".

Что говорят в Офисе Зеленского

Автор фото, Офис президента Підпис до фото, В команде президента говорят, что готовы пообщаться с расследователями - "нам скрывать нечего"

По данным BBC News Украина, в Офисе президента "Вагнергейт" считают неподкрепленной фактами политической кампанией против Андрея Ермака.

Там даже говорят, что и Россия из-за давления на главу президентского офиса может пытаться повлиять на переговорные позиции Украины.

"Это детективная история, которая была придумана от самого начала и до конца. Взяты несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки - и образовалась масштабная история, которая действительно поражает", - заявил Андрей Ермак журналистам.

Он настаивает, что на протяжении боевых действий на Донбассе украинская разведка документировала всех лиц, участвующих в войне против Украины. И эти документы якобы слили в СМИ.

"К сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. После этого инцидента им будет гораздо труднее выполнять эту работу", - заверил Ермак.

Президент Зеленский назвал эту историю "бредом".

"Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции", - сказал Зеленский "Радио Свобода" еще в августе.

Пресс-служба Андрея Ермака отказалась предоставить новые комментарии главы ОП до обнародования расследования Bellingcat.

В ОП готовы пообщаться с Bellingcat (по состоянию на 12 февраля этого не произошло).

"Позиция Офиса президента понятна - мы готовы к сотрудничеству. Готовы предоставить комментарий Bellingcat и встретиться, если они хотят. Нам нечего скрывать и бояться", - говорит BBC News Украина советник Ермака по коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

Он предполагает, что "Вагнергейт" могут продвигать оппоненты Андрея Ермака, например, "олигархи".

"Если следить за нарративами, то Ермак уже является объектом давления. Потому что он много сделал, чтобы уменьшить олигархическое влияние на ОП (они лоббируют свои интересы, но не влияют напрямую, как было до него). Очевидно, за это может быть местью и в таком виде - его бездоказательно называют "российским агентом", - объясняет Арестович.

Автор фото, YouTube Alexey Arestovych Підпис до фото, Интервью Алексея Арестович с Кириллом Будановым, 19 августа 2020 года

Сам Арестович хорошо ориентируется в этой истории, ведь был к ней информационно причастен еще до своего назначения в ОП - сразу после поста Юрия Бутусова он записал интервью с новым главой военной разведки Кириллом Будановым.

"Это четко спланированная операция нашего соседа. Это даже не подлежит каким-то сомнениям", - заявил тогда Буданов.

"Кому эта операция была выгодна? Здесь единственная страна - Россия. Создать прецедент, второе - дипломатическую напряженность в международных отношениях, прежде всего - между Украиной и Турцией. И третье - как всегда, показать, что Украина организовывает какие-то страшные полутеррористические операции по всему миру", - добавил глава разведки Минобороны.

Российская версия и другие вопросы

Версию о том, что за задержанием "вагнеровцев" в Беларуси "стоит СБУ" первой действительно озвучила Россия - ее подробно и со сканами билетов и документов опубликовал еще 6 августа российский "военный корреспондент" Александр Коц в "Комсомольской правде".

Автор фото, kp.ru Підпис до фото, Та сама статья Коца в "Комсомолке" от 6 августа 2020 года

"Главный удар", по словам Коца, эта операция должна была нанести по белорусско-российским отношениям - мол, подставить так Россию и российскую ПВК в глазах Александра Лукашенко в неспокойные времена выборов.

Алексей Арестович говорит - тот факт, что первыми версию об "украинской операции" озвучили россияне, вызывает у него больше всего вопросов.

"Почему информационная версия Бутусова во многом совпадает с той, которую дал Коц? Сначала она появляется у Коца, а потом у Бутусова - неужели Бутусов столь неразборчив, чтобы просто давать версию аффилированного с российскими спецслужбами Коца?" - спрашивает советник Ермака.

Александр Турчинов при этом настаивает, что версии российских и украинских источников "принципиально разные".

"Мы проводили операцию, чтобы захватить военных преступников и обвинить российское руководство, в частности Путина, в преступлениях против нашей страны и против человечности. А российские СМИ с подачи своих спецслужб все перекручивают и рассказывают, что это операция якобы является провокацией украинских спецслужб, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси и поссорить Беларусь и Россию", - аргументирует экс-секретарь СНБО.

Автор фото, Беларусь-1 Підпис до фото, Та самый шеврон "вагнеровцев" в санатории "Беларусочка"

Озвучивает Арестович и другие сомнения в версии "Вагнергейта".

Например, в выборе санатория "Белорусочка" для поселения "вагнеровцев" - он расположен на берегу того же водохранилища, что и резиденция Александра Лукашенко, которую, очевидно, хорошо охраняют.

Второй вопрос к маршруту: "Зачем лететь из России в Венесуэлу через Беларусь, Украину, Турцию, если Венесуэла - давно вотчина российских ГРУ, внешней разведки и ФСБ? Там диктаторский режим, который поддерживается Россией, поэтому рейсы из России там могут летать спокойно".

"Не верю, что "вагнеровцы", которые фактически являются прокси-силами и внештатными сотрудниками российских спецслужб, полтора года могли договариваться с неизвестным заказчиком в Венесуэле. Ведь там россиянам известно все", - считает Алексей Арестович.

И спрашивает, почему "слив" не мог произойти еще при Порошенко, а россияне просто решили действовать и срывать операцию уже на ее финальной стадии.

В конце концов, сомневается он и в том, что бойцов ПВК можно было спокойно "отфильтровать" и задержать в "Борисполе".

"Допустим, мы сажаем самолет страны НАТО перед подписанием соглашений с ней, это дипломатический скандал. Далее что? 33 человека из 170 пассажиров, которые понимают, где они и что произошло. Думали, что они просто выйдут и сдадутся? Они бы сразу взяли заложников и дальше неизвестно, что было бы", - предполагает советник главы ОП.

Автор фото, Беларусь-1 Підпис до фото, Еще один шеврон "вагнеровцев", которым пугали свою аудиторию белорусские телеканалы

Он допускает, что упомянутые в обнародованных документах "добровольцы Донбасса" действительно были в поле зрения украинских спецслужб. Однако не верит, что все было именно так, как описывают авторы "Вагнергейта".

"Когда Бурбу увольняют с должности, выплывает версия о якобы измене в Офисе президента - это очень странное совпадение. Не стало ли это местью за увольнение?" - вспоминает о кадровых изменениях в разведке Арестович.

BBC News Украина пыталась связаться с Василием Бурбой, чтобы получить его версию событий, но без результата. Сам он еще в августе говорил, что в медиа слишком много дезинформации по этому делу и назвал "нелепыми домыслами версии о возможном участии президента Украины в любой помощи "вагнеровцам".

"Поэтому нужно разделять: была ли операция, и если была - то какая именно, и чем она отличается от версии, которую нам озвучили. И какова роль всех, кто это озвучил и показал секретные документы: Бутусова, Луценко, Турчинова, Арьева", - резюмирует Арестович.

Что дальше?

Автор фото, Архив "координатора операции" Підпис до фото, По словам Александра Турчинова, даже несмотря на провал операции, она дала много документов, которые нужно передать в международные суды. На фото - медаль одного из "вагнеровцев" "За оборону Славянска"

С августа оппозиция требует создать в парламенте временную следственную комиссию (ВСК), которая могла бы в закрытом режиме пообщаться со всеми причастными к истории и выдать обществу хоть какую-то официальную оценку, как это было с ВСК по Иловайску.

Фракция "Слуги народа" против - ее руководитель Давид Арахамия говорит, что это угрожает сотрудничеству украинских и иностранных спецслужб: "Вы видели совместную операцию Моссада или МИ-6, которую обсуждали бы в парламенте?"

А вот Юрий Бутусов утверждает, что ГБР, открывшее дела по "спецоперации по вагнеровцам", проваливает расследование, - по его словам, там пытаются установить только, как секретная информация попала в прессу.

Александр Турчинов считает, что расследование блокирует Офис президента.

"Пока будет эта власть, никаких объективных расследований этого болезненного вопроса для Украины и для будущего наших спецслужб не произойдет. Пока они контролируют судебную систему, органы, которые обязаны проводить расследования, практически все силовые структуры - в том числе, которые были вовлечены в эту операцию - не будет никакой ответственности", - говорит экс-секретарь СНБО.

И утверждает, что сорванных операций на самом деле больше: "Это не единственная масштабная операция наших спецслужб, которую свернули. В частности свернули операцию силового освобождения узников с оккупированной территории, где были уже отработаны все детали. Многие другие меры, которые могли нанести значительный ущерб нашим врагам, либо полностью свернули, либо приостановили под пустые разговоры о мирных инициативах и быстрое завершение войны".

"Но я убежден, что такие материалы не горят. И все равно Украина узнает правду. Всем, кто виновен в работе против собственного государства, придется отвечать", - уверен он.

Автор фото, Офис президента Підпис до фото, Алексей Арестович говорит, что причастные к раскручиванию "Вагнергейта" политики и журналисты должны нести ответственность за нанесенный "ущерб информационному сектору безопасности и обороны, атакже за дискредитацию военно-политического руководства воюющей страны"

Олексій Арестович же називає весь "Вагнергейт" - дезінформацією: "Як будь-яка Алексей Арестович же называет весь "Вагнергейт" - дезинформацией: "Как любая дезинформация, она строится так: часть правды и часть лжи. Безусловно, наши спецслужбы за этими людьми следили. Но все дело получило абсолютно политическую окраску и использовалось как атака на высшее военно-политическое руководство страны, включая президента, ЕрмакА и руководство спецслужб".

Любое блокирование расследования советник главы ОП отрицает: "Какие доказательства? Я в Офисе президента ни разу об этом не слышал, хотя мой сектор - стратегическая коммуникация в сфере нацбезопасности и обороны. Пусть предоставят доказательства".