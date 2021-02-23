Оксана Марченко. Что известно о жене Медведчука, которая угрожает Зеленскому

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Супруги - Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Телеведущая, журналистка, жена лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и кума президента России Владимира Путина - это все Оксана Марченко.

Украина на три года ввела санкции в отношении супругов за финансирование терроризма.

"Поднявший меч - от меча и погибнет", - ответила Марченко в видео в Instagram и объявила о вступлении в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Что известно о Марченко?

Оксана Марченко родилась под Киевом в селе Чабаны. Окончила исторический факультет Национального педагогического университета им. Драгоманова.

В 19 лет уже стала лицом телеканалов Ютар и УТ-1, а затем основала собственную телевизионную компанию "Омега-ТВ".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Свадебное фото супругов

Со своим первым мужем Юрием Коржем, гендиректором интернет-провайдерской компании, имеет сына Богдана.

Через некоторое время познакомилась с Виктором Медведчуком, а в 2003 году обвенчалась с ним. У супругов есть дочь Дарья, крестница президента РФ Владимира Путина и Светланы Медведевой, жены третьего президента России Дмитрия Медведева.

Телеведущая рассказывала, что выбрала Владимира Путина, потому что он верующий и замечательный крестный.

На тот же период приходится скандальный эпизод с Зеленским, о котором заявила Марченко накануне.

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался - когда вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой", - говорит Марченко.

"Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале 1+1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - "было". Потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под незаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб".

В 2003 году команда Зеленского как раз покинула российскую лигу КВН и начала создавать собственные проекты. А Марченко вышла замуж за Виктора Медведчука, который тогда был влиятельным главой администрации президента Леонида Кучмы.

Автор фото, Оксана Марченко Підпис до фото, Оксана Марченко и Виктор Медведчук с дочкой Дарьей

Скандал с танцами

В 2007 году стала автором и ведущей собственного проекта "Шоу Оксаны Марченко", который имел целью помощь героиням в беде. Также она создала благотворительный фонд.

Была ведущей талант-шоу "Украина имеет талант" и "X-Фактор". А в 2018-м сама приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1.

Это решение вызвало возмущение среди работников телеканала. Они отметили, что Медведчук неоднократно делал пророссийские заявления, а супруги ни разу "не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма".

Однако тогдашний гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко отметил, что в проекте "Танцы со звездами" принимают участие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений.

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Оксана Марченко с партнером в проекте "Танцы со звездами"

Кроме того, ее критиковали и зрители - будто бы она плохо танцевала и не показывала эмоции.

Позже Марченко заявила, что серьезно травмировалась и вынуждена покинуть танцпол.

Оксана Марченко также критиковала языковой закон в Украине, а его сторонников называла "немым племенем третьего сорта".

"Свободных граждан "свободной" страны загоняют в "стойло"? Почему власть манипулирует вами?" - спрашивала Марченко в Instagram. Свои соображения она сопровождала откровенными фото.

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Таким фото Оксана Марченко иллюстрировала свои соображения о языковом законе

В феврале Оксана Марченко анонсировала свой новый проект "Паломница" - религиозный проект с УПЦ МП.

Также она активно ведет Instagram, где среди прочего постит истории и фото своего кота Кокосика. Недавно его постигла беда - случился сердечный приступ.

Российский бизнес

В 2018 году жена Виктора Медведчука стала фигуранткой журналистского расследования. Проект "Схемы: коррупция в деталях" выяснил, что Оксана Марченко имеет нефтяной бизнес в России, в частности осваивает Гавриковское нефтяное месторождение.

В то же время в Украине у Виктора Медведчука бизнеса почти нет.

Летом 2020 в декларации он указал 97 компаний и фирм, которые записаны на Марченко.

Как выяснили журналисты "Схем", оффшорная фирма Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова), конечным бенефициарным владельцем которой является его жена, фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1 ".

Собственность супругов

За 2019 Медведчук и его жена задекларировали годовой доход в более чем 323 млн гривен.

Автор фото, Скриншот відео фільму "Паломниця"

Медведчук отметил, что в его собственности 6 участков земли и 2 дома. Его жена владеет 11-ю земельными участками и 3-мя домами. Супруги владеют почти двумя десятками элитных автомобилей.

Супруги задекларировали десятки предметов роскоши - одежда от топ-брендов, часы, украшения, спортивное оборудование, мебель, антиквариат, старинные книги и картины.

Компании, зарегистрированные на жену Медведчука в России, в основном занимаются газовой и нефтяной сферой. Есть они и в аннексированном Крыму - компании "Таврия-Инвест" и "Фирма Укрснаб" расположены в Ялте.

За что санкции

СНБО ввел санкции в отношении Медведчука, его жены и ряда связанных с ним физических и юридических лиц, 19 февраля.

Основание - причастность к финансированию терроризма в так называемой "ЛНР". Санкции будут действовать в течение трех лет и предусматривают в том числе блокирование активов Медведчука и Марченко.

По информации СМИ, санкции против Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этим заводом также владеет гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Решение Совета нацбезопасности указом утвердил Владимир Зеленский.