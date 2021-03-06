Нужен ли сезонный перевод часов в Украине

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Верховная Рада хочет отменить переход на летнее и зимнее время. Это означает, что нынешнее зимнее время (UTC + 2 по международной шкале) может стать для Украины постоянным.

Правда, когда именно страна переведет часы в последний раз, пока не известно, ведь законопроект приняли только в первом чтении.

Возможно, 28 марта Украина еще перейдет на летнее время (переведет стрелки на час вперед), а осенью вернется на зимнее - уже навсегда.

Однако ряд депутатов предлагают ускорить принятие закона в целом. Тогда переводить часы больше не придется даже в этом году.

Источники ВВС News Украина в провластной партии "Слуга народа" говорят, что планируют принять закон до конца месяца - 16-19 марта. В таком случае перехода на летнее время 28 марта уже не будет.

Сезонный перевод часов вызывает жаркие споры - у него есть как много противников, так и сторонников. И у тех, и у других есть свои аргументы.

Аргументы "за"

Обычно положительный эффект перевода стрелок объясняют экономическими преимуществами.

Например, в ЕС на протяжении почти 20 лет эта практика была обязательной для всех стран-членов.

В свое время это правило утвердили для того, чтобы государства работали более слаженно.

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Кроме того, сторонники перевода любят говорить об экономии электроэнергии. Благодаря переходу на летнее время рабочие часы, дескать, больше приходятся на световой день - это экономит энергию, что в свою очередь лучше для экологии.

Кроме экономических факторов, есть еще и социальные, считают сторонники перевода.

Переход на летнее время позволяет людям лучше использовать "светлые" часа дня, а также уменьшает количество ДТП и преступлений в вечерние часы.

Аргументы "против"

Противники перевода ссылаются на результаты исследований, которые свидетельствуют о негативном влиянии на здоровье людей.

В частности, последние данные показывают, что в странах, которые переводят часы, в момент перехода увеличивается количество инсультов и обращений на станцию скорой помощи.

"Плюс-минус час, что там такого страшного может быть? Но на самом деле для сложных механизмов на клеточном уровне этот час играет важную роль. Сейчас это уже не какая-то одиночная точка зрения, это взгляд хронобиологического сообщества: перевод часов - это плохая практика", - рассказывает биолог Ольга Маслова.

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Так же противники говорят и о том, что экономическая целесообразность перевода часов, о которой говорят их оппоненты, себя не оправдывает. Если говорить об экономии электроэнергии, то об очень незначительной.

С этим частично соглашаются в ЕС, где в 2019 году отменили обязательный перевод часов для стран-членов. Решение предусматривает, что с 2021 года все государства могут самостоятельно решать - переводить им часы или нет.

"Влияние на биоритм человека может быть гораздо серьезнее, чем считалось ранее", - отметили в Еврокомиссии.

Туда-сюда

Единого мнения относительно того, какая практика является правильной, в мире нет, и споры по этому поводу ведутся уже много лет.

Стрелки на летнее время переводят в ряде стран Европы, некоторых штатах США, ряде стран Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и частично в Австралии.

В Азии и Африке часы обычно не переводят. Япония, например, отказалась от перевода часов еще в 1950-х годах.

Случаются и примеры, когда страны отказывались от перевода времени, а затем снова возвращались, как в свое время делали США и Германия.

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Россия, например, в 2011 году решила навсегда остаться на летнем времени. Это вызвало недовольство у части россиян, поскольку зимой световой день сместился на вечерние часы. Поэтому в 2014 году страна перешла на постоянное зимнее время. Это опять устроило не всех, и в 2016-м нескольким регионам позволили перевести стрелки вперед.

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который в свое время защищал отказ от перевода часов, говорил не только о вредоносности такой практики для здоровья людей, но и для животных.

"Я уже не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время", - сочувствовал животным Медведев.

Для Украины отказ от перевода часов так же не нов. В 2011 году Киев уже отменял переход на зимнее время, но от инициативы быстро отказались.

Частично - из-за жалоб населения из западных регионов на то, что их детям приходится идти в школу затемно. Частично - из-за возмущений по поводу того, что отказ является повторением шага России.

Поэтому даже если Украина снова откажется от перевода стрелок каждые полгода - не факт, что навсегда.