Женщины в армии. История штурмана Ан-26, которая выпустилась после Чугуевской трагедии

Михаил Чорнопиский

Для BBC News Украина, Винница

Автор фото, Бригада імені Героя України Дмитра Майбороди Підпис до фото, Татьяна Иванова - одна из пяти женщин-штурманов в военной авиации Украины

Татьяна Иванова - одна из пяти женщин-штурманов в Вооруженных силах Украины. Девушка служит в бригаде транспортной авиации имени Героя Украины Дмитрия Майбороды, которая дислоцируется возле Винницы. В свои 23 года она покоряет небо на военных самолетах АН-26.

Выбрать специальность ее убедил отец.

"В выпускном классе мы с ним поговорили и решили, что буду подавать документы на штурмана. В том году было как раз три места для женщин-военнослужащих и я прошла", - вспоминает Татьяна.

Отец девушки также военный. Ранее служил офицером по боевому управлению, а затем начальником командного пункта в Воздушных силах ВСУ. В свое время он также учился на штурмана.

В конце 90-х в армии не хватало авиатоплива, поэтому летные специальности переквалифицировали на другие направления. Поэтому на втором курсе пришлось перевестись. Его мечту о небе фактически осуществила дочь.

"Отец для меня авторитет и я уважаю его мнение. Он рассказывал о небе, что это романтическая и престижная профессия. Взвесив все "за" и "против", решила - почему бы нет?"

Обучение на штурмана

Харьковский университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба девушка закончила в 2020 году. Из 120 выпускников факультета лишь четверо получили "золотую медаль". Отличие из рук командующего Воздушных Сил Сергея Дроздова получила и Татьяна.

"На штурмана со мной училось еще две девушки. Преподаватели относились по-разному, но я всегда пыталась доказать, что заслуживаю получать эту специальность", - рассказывает она.

Автор фото, ХНУПС імені Івана Кожедуба Підпис до фото, Татьяна на церемонии выпуска 30 октября 2020

Сегодня у Татьяны позади 220 часов налета на военных самолетах и ​​7 прыжков с парашютом. Среди служебных обязанностей - прокладка маршрута во время полета, отслеживание метеоусловий на радарах, а также рекомендации командиру самолета при заходе на посадку.

"Мне повезло с эскадрильей. Все относятся достаточно лояльно и доброжелательно. Можно даже подойти к командиру и обратиться при необходимости", - рассказывает она.

Признается, что иногда над ней подшучивают.

"Мой рост 156 сантиметров, ношу маленькие берцы 36-го размера. На фоне других иногда выгляжу, как ребенок. Однако шутки шутками, но я, как женщина-военнослужащий, стараюсь сразу пресекать эту "военщину", если она выходит за пределы. Лучше пусть меня сочтут злой, чем некомпетентной", - говорит она.

Есть у Татьяны и собственные традиции, которые людям вне авиации могут показаться предрассудками.

"Перед полетом штурман и командир экипажа должны выполнить осмотр самолета. Когда заканчиваю, то всегда провожу рукой по носу машины "на счастье". Мне нравится. Чувствую себя будто в фильме", - признается Татьяна.

Чугуевская трагедия

"Также есть правило - фотографироваться перед полетом нельзя. На втором курсе университета не удержалась и сделала снимок во время летной практики, так в тот день нам пришлось выполнять аварийную посадку, потому что отказал один из двигателей. После этого правило запомнила на всю жизнь", - вспоминает летчица.

Выпускной год обучения в университете у нее совпал с трагедией в Чугуеве, когда разбился учебный АН-26Ш университета. Погибли 19 курсантов и 7 членов экипажа.

Это произошло 25 сентября, а ее выпуск был всего через месяц - 30 октября.

Татьяна также училась на этом самолете и вспоминает, что авиамашина была не в лучшем состоянии.

"Я знала почти всех ребят, которые летели в тот день. До 5 курса мы вместе проходили летную практику в Чугуеве, жили, ходили в столовую", - делится она воспоминаниями с ВВС News Украина.

Она помнит тот ужасный теплый вечер, когда ей позвонили друзья и сказали, что произошла трагедия. Сама она уже готовилась к выпуску.

"Сначала не могла поверить. Понимаете, разбился именно самолет, на котором обучали штурманов. Там специально оборудованные рабочие места для этого. Первая мысль мелькнула о том, что АН-26Ш рассчитан на двадцать человек. Это был настоящий удар для меня", - рассказала Татьяна Иванова.

Но эта трагедия не изменила ее планы - уже в ноябре 2020 года она начала службу в армии.

Свадьба и семья

Сейчас девушка готовится к свадьбе. Жених также служит в Виннице, но в центре аэронавигационной информации.

"Моя мачеха родом из Перу. Мать еще раньше умерла от рака. После этого мы несколько лет ходили подавленные горем, а она, благодаря своему позитиву, помогла нам пережить потерю. Поэтому я хочу, чтобы она приехала", - рассказывает Татьяна.

Автор фото, Михайло Чорнопиский

"Но у них в стране вообще жесткие ограничения из-за коронавируса. Поэтому думаем перенести празднование на следующий год. Жених немного недоволен, что я в бригаде сама среди мужчин, но я на это повторяю ему: "Глаза видели, что брали", - улыбаясь говорит военная.

Отец Татьяны после выхода на пенсию также работает за рубежом. Сейчас в командировке в Африке.

Автор фото, Бригада імені Героя України Дмитра Майбороди

"Как военнослужащий я хочу достичь конкретных результатов. Хочу показать, что женщины в армии не только для того, чтобы "кофе носить", потому что существует такой неприятный стереотип. Глядя в будущее, вижу этот прогресс в странах НАТО. Женщина - это не пустое место в армии", - говорит летчица.

Согласно официальной статистике Министерства обороны, по состоянию на 1 января 2021 в Украине служит 56,7 тыс. женщин. Из них 4,8 тыс. имеют офицерские звания.

Несмотря на курс по приближению к стандартам НАТО, за последние десять лет количество женщин несколько снизилось.

Для сравнения, в 2010 году в ВСУ служили 58,9 тыс. женщин, а уже в 2014 году - 41,1 тыс.