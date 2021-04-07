Полезен ли березовый сок и вредят ли деревьям те, кто его собирает

Алексей Коваленко, кандидат биологических наук

для BBC News Украина

час назад

Автор фото, unian

Березовый сок - это растительный продукт, который постоянно порождает жаркие дискуссии.

Действительно ли он полезен? Вредит ли заготовка сока деревьям? И как регулируется этот процесс - где можно, а где нельзя собирать березовый сок?

С технической точки зрения соком он не является, ведь под этим термином понимают жидкость, полученную путем механической обработки фруктов или овощей.

А вот из древесины берез ни фреш не выжмешь, ни в блендере смузи не взобьешь. Для удобства я все же будут называть этот продукт традиционно - соком, но выясним, каково же его происхождение?

Как образуется березовый сок

Для получения березового сока существует короткое временное окно, которое начинается с первым весенним потеплением в середине марта, когда среднесуточная температура достигает 5-6°С, а завершается, когда распускаются листья.

В настоящее время идет процесс, известный под названием весеннего сокодвижения. После зимнего отдыха дерево готовится восстанавливать активные процессы жизнедеятельности. Необходимо быстро создавать новые вегетативные органы, а вскоре и соцветия и плоды.

Для этого используются отложенные в сердцевине дерева запасные питательные вещества, которые под силой корневого давления вместе с грунтовой водой транспортирует вверх система водоснабжения березы - трубки из мертвых клеток под названием ксилемы.

Звучит это не очень вкусно, но много ценителей прозрачной сладковатой жидкости имеют кардинально противоположное мнение.

В свое время я был одним из них. Еще до того, как решил стать ботаником, у меня была короткая головокружительная карьера сборщика березового сока. Это был класс 5-6.

Собирали эту жидкость мы не в лесу, а в лесопосадке около ближайшего поля. На "иглу" заготовителя этого сырья меня подсадили друзья. Именно они имели особое устройство - буравчик, который открывал дорогу в авантюрный мир сборщика сока.

На три недели заготовки я превращался в жесткого жаворонка, который уже в 5 утра шел сливать сок из бутылок и банок.

Некоторые из коллег использовал полиэтиленовые пакеты. За сутки в общей сложности можно было собрать от 2 до 7 литров сока.

Когда на березах набухали почки, а молодые листья готовились прорвать их покровы, сок мутнел, тек не так обильно и к нему все активнее хотели добраться мухи. Это был сигнал сворачивать заготовку - вставлять в отверстие сухую веточку, замазывать глиной, садовым варом или мхом повреждения дерева и вешать буравчик на гвоздь.

"Угрызения совести"

И хотя в той посадке те же березы растут до сих пор, затянув старые раны, я до сих пор чувствую угрызения совести за те два сокособирательных сезона.

Конечно, сбор сока вредит дереву, ведь таким образом человек выводит себе в оффшор честно заработанные растением питательные вещества.

Если дерево мощное, то его копилки запасных соединений все равно хватит, но здесь есть еще другая, значительно более серьезная угроза.

Повреждения ствола и ветвей открывают ворота бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям. В специальном исследовании берез на Аляске обнаружили возбудителя инфекций в каждом втором отверстии, из которого собирали сок.

Автор фото, ВВС

И поэтому, если вы все же практикуете заготовку березового сока, то крайне желательно позаботиться о том, чтобы березы не погибли от такого природопользования.

Как правильно собирать сок

В Украине сбор березового сока регулируемый. Для того, чтобы собирать его в лесу, следует получить разрешение, которое выдают в регионах, где практикуют промышленную заготовку. Конечно, не может быть и речи о повреждении деревьев в объектах природно-заповедного фонда.

Но даже если вы решили собрать сок на собственном приусадебном участке, то есть несколько простых правил, как нанести меньший вред растению.

Не следует повреждать очень молодую березу, лучше дождаться, когда диаметр ствола будет существенно больше 30 см.

Не следует покрывать ствол тысячей дыр и привязанных к ним пакетов.

По возможности, лучше минимизировать площадь поражения ствола и не забывать закрыть повреждения тем же садовым варом.

Сейчас некоторые энтузиасты предлагают использовать системы из капельниц для еще меньшего повреждения дерева.

Но стоит ли игра в сокособирания потраченных на это ремесло свеч и угрызений совести?

Действительно ли березовый сок целебный?

В сети и в некоторых публикациях можно найти множество противоречивой информации на эту тему. Его рекомендуют употреблять и при заболеваниях легких, и для лечения бронхитов, туберкулеза, фурункулеза, подагры, заболеваний суставов, экземы и, кажется, всех других возможных болезней.

Имеют ли эти рекомендации какие-либо доказательные основания? Сразу скажу, что двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, которые являются золотым стандартом для определения эффективности, в отношении березового сока никто не проводил.

Поэтому для обоснованных размышлений над ценностью этого продукта стоит проанализировать его химический состав.

Во-первых, стоит отметить, что состав березового сока крайне изменчив.

Концентрация основных подсластителей - глюкозы и фруктозы - в нем чаще всего варьируется от 0,2% до 2,25%, а количество сахарозы - еще меньше.

Эти углеводы мало кто считает полезными продуктами в большом количестве, поэтому березовый сок является малокалорийным напитком: 4,6 ккал на 100 г, что в десять раз меньше, чем в идентичной порции Coca-Cola.

Возможно, стоит поискать пользу в белковых компонентах березового сока? Действительно, в его составе зафиксировано по меньшей мере 17 аминокислот, но они все - в крайне низкой концентрации, которая также существенно варьируется в зависимости от времени и места сбора сырья.

Количество жиров в березовом соке меньше 0,1%, поэтому ими тоже в определении полезности стоит пренебречь.

А вот к минералам следует присмотреться внимательнее. В соке берез обычно достаточно много кальция, магния, калия, а дневную норму марганца можно получить вообще из 200-граммового стакана этого напитка.

Среди биологически активных соединений здесь также представлены природный фенол бетулозид, тритерпен бетулин и тритерпеноид бетулиновая кислота, которым приписывают антиоксидантное действие и некоторые другие полезные свойства.

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Интересно, что исследование концентрации этих компонентов показало, что их количество существенно больше в березовом соке, который собран в городских условиях, чем в естественных лесах. Очевидно, их количество растет в стрессовых для берез условиях, что не совсем совпадает с представлениями о целебном действии сока именно из глубины леса.

Березовый сок содержит витамин С и витамины группы В, но их концентрации здесь тоже слишком низкие, чтобы рассматривать березовый сок как весомый источник этих нутриентов.

Таким образом, хотя состав березового сока не намекает на его мощные лечебно-профилактические свойства, но вполне позволяет считать его полезным напитком.

Однако также следует помнить, что после сбора сок не является биологически стабильным, ведь он собирается в условиях далеких от стерильных, и поэтому потреблять или перерабатывать напиток нужно сразу, а хранить сырье - в холодильнике.

В Украине и ряде других стран традиционным способом переработки сока является превращение его в ферментированные напитки вроде кваса с добавлением сухофруктов, злаков и других компонентов.

Кроме того, в магазинах можно найти промышленно заготовленный березовый сок. Сбор этого сырья для продажи возможен только при наличии разрешительного документа - "Лесного билета".

Промышленным сбором сока занимаются преимущественно в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Волынской областях с 1968 года.

Начав с 43 тонн, объемы выросли до 10 000 тонн в 1984 году. Современные объемы заготовки достигают показателей более 1000 тонн.