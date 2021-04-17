"Семь секунд, чтобы убить человека". Репортаж с фронта о жизни под огнем

Жанна Безпятчук

BBC Украина

51 минуту назад

На Донбассе стреляют снайперы и летают дроны. Все замерло в тревожном ожидании.

Жители прифронтовых сел и городков снова сомневаются, есть ли у них шанс на мирную жизнь.

ВВС News Украина побывала на крайних позициях военных и в поселках на линии фронта.

"Может, не нужна нам эта картошка?"

"Пока Северный поток-2 не достроят, войны не будет. А дальше Путин может пойти", - рассуждает 72-летняя Неля Малимонова из села Гранитное Донецкой области. Она хорошо ориентируется в международных новостях.

Женщина стоит во дворе своего дома на холме над оврагом. Рядом течет река Кальмиус. А на противоположном холме - уже неподконтрольная территория. От двора женщины до линии разграничения - около 300 метров. А до границы, где скопились российские войска, около 60 километров.

Неля считает, что Владимиру Зеленскому нужно жестче защищать интересы Украины. Как это делает Владимир Путин, когда речь идет о России.

Она работала учительницей, сейчас на пенсии. После смерти мужа осталась одна. Дети - далеко. Во время активной фазы войны два года жила без электричества. Сейчас Неля готовится переехать в дом милосердия, который волонтеры общественной организации "Международный центр поддержки" создали в Гранитном.

Говорит, что еще одну зиму в холодном доме не выдержит. Холод, одиночество и бедность беспокоят ее так же, как и возможность военного вторжения России.

"Не хочу, чтобы была война. Она ни к чему", - говорит Неля.

Підпис до фото, Неля живет на линии разграничения в Гранитном

По ее словам, Гранитное - село особенное для Украины. Почему? "У нас на кладбище маленькие дети похоронены. Трое. Погибли в войну", - объясняет она.

Местные сомневаются, начинать ли весенние работы в огороде.

"Мы с мамой сажали картошку. Она мне говорит: доченька, а может, не нужна нам эта картошка? Если будет война, зачем нам огород?" - рассказывает местный социальный работник Наталья.

Она помогает Неле и другим пожилым людям в Гранитном. "Я не раз хотела уехать, но в самый разгар войны ухаживала за лежачей бабушкой. Как ты ее бросишь? Это же живой человек. Дочь коровы держит. Тоже не бросишь. А потом дали свет - так и остались" - говорит Наталья.

"Войны я уже не боюсь. Я живу в таком месте, что уже ничего не боюсь", - признает она.

Неля Малимонова и Наталья все-таки засадили свои огороды в Гранитном - посадили картофель и овощи.

Боевой госпиталь на границе

"На переднем крае ситуация существенно не изменилась. Сказать, что было значительно тише в течение последнего года, я не могу", — рассказал ВВС командир одной из бригад, удерживающей участок фронта в Донецкой области. Он попросил не указывать его имя.

На Донбассе в этом месяце погибли по меньшей мере десять украинских военнослужащих. По подсчетам ВВС, с начала года украинская армия уже потеряла 33 своих бойца.

Підпис до фото, Снайпер следит, когда военный появится в таком отверстии на позиции. Чтобы это произошло, могут устроить провокационную стрельбу. Боец вынужден тогда выглянуть

Из мирных жителей с начала перемирия, которое заключили в июле прошлого года, 12 человек погибли, 36 получили ранения.

"Точно знаю, что Россия перемещает мобильный военный госпиталь ближе к границе со стороны Донецкой области. Это свидетельствует о том, что они готовятся к каким-то активным действиям, потому что рассчитывают потенциально на потери", — подчеркнул офицер. Для него это самый тревожный сигнал из всех данных разведки о скоплении тактических батальонных групп РФ на украинской границе.

Обострение побуждает Украину готовиться к разным сценариям. Включая полномасштабное военное вторжение со стороны РФ.

Правда, Россия отмечает, что имеет полное право свободно перемещать свои войска на своей территории. Она объясняет свою необычную военную активность на границе с Украиной учениями НАТО Defender Europe 2021, которые проходят в 12 странах Европы, в частности в Польше и Балтии.

Підпис до фото, Книги вперемешку с гильзами в разрушенной школе

Впрочем, какой-то чрезвычайной военной активности с украинской стороны не наблюдается. Во время поездки вдоль линии фронта ВВС видела одну колонну военной техники за пределами 25-километровой зоны отведения тяжелых вооружений.

Возле Кураховского военкомата небольшие очереди мужчин в штатском. По их словам, их вызывают для воинского учета. Это нужно делать раз в год. Те, с кем мы общались, связывают вызовы в военкомат с угрозой со стороны России. Впрочем, военные отрицают эту связь.

Бензопилы, снайперы и дроны

Украинские военные на передовой сейчас особенно опасаются двух вещей - снайперов и вражеских беспилотников, сбрасывающих гранаты. К этому прибавляются обстрелы из стрелкового оружия, РПГ, пулеметов, 82-миллиметровых минометов.

Офицеры и солдаты, несущие службу на крайних позициях, хорошо различают звуки вражеских дронов и наблюдательных беспилотников ОБСЕ. Иногда это вопрос жизни и смерти - из-за гранат, которые дроны противника могут сбрасывать на военные позиции. Нам самим пришлось прятаться в окопы при приближении беспилотника.

"Если у него семнадцатый ВОГ, то дальность броска гранаты достигает 12 метров", — комментировали военные пролет беспилотника.

Підпис до фото, Украинские военные рассказали, что постоянно забывают убрать этого игрушечного осла из руин рядом с передовой позицией

Один из них пообещал в шутку накрыть гранату своим телом, если она полетит в окоп.

Позже выяснили, что это был дрон ОБСЕ. Но немного дальше заметили еще один. Тот принадлежал противнику украинской армии. Впрочем, чаще всего гранаты сюда попадают не с помощью дронов - а в результате обычных обстрелов. На этих позициях украинские военные вслушиваются не только в звуки дрона и оружия. Очень часто звуком окопной войны является бензопила.

Армейцы на крайней позиции объясняют - противник заготавливает древесину для отопления блиндажей. А вот к чему еще готовятся по ту сторону линии разграничения - неизвестно. И этот вопрос, без преувеличения, все больше интересует весь мир.

Підпис до фото, Украинский военный на позиции. Когда-то это был школьный спортивный зал

Можно ли рассмотреть признаки возможного военного вторжения или возобновления военных действий на переднем крае фронта, откуда до границы с Россией еще несколько десятков, а то и полсотни километров?

"Находясь на этой позиции, мы слышим передвижение тяжелой техники. Как они укрепляют блиндажи. Перемещение здесь нельзя увидеть, потому что противник в окопах находится", — объясняет пресс-офицер Операции объединённых сил Евгений Алхимов.

"Есть ли признаки того, что может быть большая война? Основной признак - это скопление войск. В любом случае мы готовы к этому", — говорит он.

Это типичный ответ всех военных, с которыми мы общались: они уверяют, что готовы к любому развитию событий в ближайшие месяцы.

Пока же одну из наибольших угроз на фронте представляют профессиональные снайперы, работающие со стороны пророссийских сепаратистов.

"Они могут по два дня оставаться на одном месте, ожидая, когда в конкретное окно блиндажа посмотрит украинский военный. Далее им достаточно всего нескольких секунд, чтобы убить человека", — объясняет Евгений Алхимов.

"Убили одного парня, который подошел поменять аккумуляторы в тепловизоре. Это произошло за семь секунд".

Пока война на Донбассе проявляется так. Смогут ли Неля и Наталья из Гранитного спокойно собрать скромный урожай на своих огородах в этом году?

На фронте и рядом с ним все очень надеются, что так и будет. Здесь не боятся звуков оружия. Потому что знают, что такое настоящая война.