Исторические фото из Чернобыля. Первые дни после аварии и мутации
Осторожно! Некоторые фото ниже могут вас шокировать.
Украинский фотожурналист Игорь Костин был одним из первых, кто снимал разрушенный атомный реактор в Чернобыле 26 апреля 1986.
Фотографии Костина, которые советское руководство позволило публиковать только через несколько недель после аварии, разошлись по всему миру, показав ее масштабы.
После катастрофы фотограф часто возвращался в Зону отчуждения, а также снимал ужасные последствия, которые радиоактивное загрязнение имело для людей и животных в Украине и Беларуси.
Игорь Костин погиб в 2015 году в автокатастрофе. Ему было 78 лет.
Исторические снимки ВВС получила от семьи фотографа.
Фото вертолета, который участвовал в ликвидации аварии, снятое с борта другого вертолета. Первые дни после аварии.
27 апреля 1986 года. Мониторинг загрязнения с вертолета.
Солдаты срочной службы в ненадежных защитных костюмах зачищают крышу третьего энергоблока.
Защитное снаряжение ликвидаторов аварии часто было самодельным.
Мытье грузовика, работавшего в зоне радиационного загрязнения.
Один из могильников техники, загрязненной во время тушения пожара на четвертом энергоблоке.
Ликвидаторы.
Шестая клиника в Москве принимала самых тяжёлых пациентов, получивших высокие дозы облучения. Среди них - пожарные, которых первыми бросили на тушение радиоактивного пожара.
Дети - самые уязвимые и незащищенные жертвы радиации. 1987 год.
Дозиметрический контроль самоселов в Чернобыльской зоне. 1987 год.
Игорь родился в Беларуси после катастрофы. Фото сделано в детском доме. Родители отказались от него. Беларусь, как и Украина, особенно пострадала от радиоактивного загрязнения.
По данным СМИ, в 1990-х Игоря усыновила женщина из Англии, которая увидела его фото в западной прессе.
В первые годы после катастрофы ужасным мутациям подвергались и животные, рожденные нa территориях, куда ветер занес радиоактивную пыль с ЧАЭС.
Фотограф Игорь Костин в больнице Хиросимы во время обследования в местном Институте радиационной медицины.