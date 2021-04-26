Исторические фото из Чернобыля. Первые дни после аварии и мутации

час назад

Осторожно! Некоторые фото ниже могут вас шокировать.

Украинский фотожурналист Игорь Костин был одним из первых, кто снимал разрушенный атомный реактор в Чернобыле 26 апреля 1986.

Фотографии Костина, которые советское руководство позволило публиковать только через несколько недель после аварии, разошлись по всему миру, показав ее масштабы.

После катастрофы фотограф часто возвращался в Зону отчуждения, а также снимал ужасные последствия, которые радиоактивное загрязнение имело для людей и животных в Украине и Беларуси.

Игорь Костин погиб в 2015 году в автокатастрофе. Ему было 78 лет.

Исторические снимки ВВС получила от семьи фотографа.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Фото вертолета, который участвовал в ликвидации аварии, снятое с борта другого вертолета. Первые дни после аварии.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

27 апреля 1986 года. Мониторинг загрязнения с вертолета.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Солдаты срочной службы в ненадежных защитных костюмах зачищают крышу третьего энергоблока.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Защитное снаряжение ликвидаторов аварии часто было самодельным.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Мытье грузовика, работавшего в зоне радиационного загрязнения.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Один из могильников техники, загрязненной во время тушения пожара на четвертом энергоблоке.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Ликвидаторы.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Шестая клиника в Москве принимала самых тяжёлых пациентов, получивших высокие дозы облучения. Среди них - пожарные, которых первыми бросили на тушение радиоактивного пожара.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Дети - самые уязвимые и незащищенные жертвы радиации. 1987 год.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Дозиметрический контроль самоселов в Чернобыльской зоне. 1987 год.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Игорь родился в Беларуси после катастрофы. Фото сделано в детском доме. Родители отказались от него. Беларусь, как и Украина, особенно пострадала от радиоактивного загрязнения.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

По данным СМИ, в 1990-х Игоря усыновила женщина из Англии, которая увидела его фото в западной прессе.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

В первые годы после катастрофы ужасным мутациям подвергались и животные, рожденные нa территориях, куда ветер занес радиоактивную пыль с ЧАЭС.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net