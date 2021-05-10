Ставка Гитлера возле Винницы: почему исследователи до сих пор о ней спорят

Михаил Чорнопиский

Для BBC News Украина, Винница

34 минуты назад

Автор фото, Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею Підпис до фото, Офіцерський бункер, 1942 рік

Ставка Гитлера Wehrwolf под Винницей вызывает споры среди историков и энтузиастов. Легенда об огромном подземном бункере, построенном для фюрера, до сих пор не была ни подтверждена, ни опровергнута. Исследования, проводившиеся в советские времена, вывезены в Москву и засекречены, а на современные - не хватает средств.

Военно-полевую ставку для Гитлера, который хотел быть ближе к войскам, начали строить в 1941 году. Строительство продолжалось в течение зимы. К работам привлекали как военнопленных и местных жителей, так и специализированные военные строительные батальоны и профильные немецкие компании.

К апрелю 1942 года тайный объект почти полностью завершили. Он получил название Wehrwolf, что переводится как "вооруженный волк". Суммарно фюрер провел там четыре месяца.

"Это была полевая временная ставка, она сооружалась только для подготовки и реализации Сталинградской битвы. Доказательством этому является хотя бы то, что строители провели водопровод, канализацию, сделали противопожарную систему, но централизованного отопления не было. Немцы не планировали оставаться здесь на зиму", - рассказывает научный сотрудник комплекса Владимир Гереник.

Но под Сталинградом все пошло не так, как планировали, - пришлось зимовать.

"Поэтому грелись, кто чем мог: кто - печки ставил, кто - буржуйки. Мы находим их остатки и фрагменты. Здания также возводили временные. На территории было 82 деревянных дома из сруба, а также официально три бомбоубежища. Ни разу ими никто не пользовался, фронт был далеко, в Виннице в 1942 году война практически не ощущалась. Советское руководство и Сталин знали об объекте, но ни одной попытки его уничтожить ни делали", - добавляет Гереник.

Автор фото, Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею Підпис до фото, Ставка "Вервольф", 1942 год

В Wehrwolf не было генералов или чиновников. На территории располагался аппарат Гитлера, персонал для обслуживания, а также беспрецедентные средства защиты и линии обороны.

Из пятикилометровой зоны вокруг выселили людей, по периметру установили многочисленные огневые точки, за небом следили зенитные комплексы, а на аэродроме рядом дежурили истребители.

Лидера Третьего Рейха охраняли бойцы элитной дивизии "Großdeutschland", которые имели на вооружении танки.

Миф о подземном бункере

Легенда о масштабных подземных сооружениях в гитлеровской ставке возле Винницы появилась благодаря мемуарам немецкого врача Фердинанда Зауэрбруха. Он пробыл на тайном объекте всего одну ночь.

В своей книге, изданной после войны, он подробно рассказал о подземном бункере на ставке Wehrwolf. Произведение, как рассказывает Владимир Гереник, впоследствии продали Голливуду и экранизировали.

"Так мир узнал о подземелье. Мы проверили, Зауэрбрух действительно был на ставке. Приезжал на день рождения своего приятеля. Всю ночь они пили, а утром медик покинул засекреченный объект. Логично возникает вопрос: если бункер существовал, то как в него мог попасть обычный гость? После огласки выжившие немецкие военные, которые в свое время служили в Wehrwolf, возмущались, в прессе выходили опровержения, но эта легенда родилась и подогревает к себе интерес до сих пор", - говорит Гереник.

Автор фото, Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею Підпис до фото, Руины ставки, 1944 год

Перед наступлением советских войск Адольф Гитлер приказал уничтожить ставку. В начале марта 1944 все сооружения "Вервольфа" были взорваны и сожжены. У немцев было достаточно времени, потому что наступление не только остановили перед Винницей, но и на время отбросили назад.

Уже после освобождения города территорию обследовали бойцы НКВД. Начальник оперативной спецгруппы Глеб Рогатнев подготовил доклад "О результатах оперативного обследования бывшей ставки Гитлера возле г. Винницы". В нем может быть много ответов, но документ засекретили в российских архивах бывшего КГБ.

"В 90-х истории о бункере активно писала желтая пресса, а также выходили различные мемуары КГБистов. Писали байки, будто по ночам из-под земли выходили фашисты и все такое. Делалось это, на мой взгляд, ради заработка и тиражей. Реальных данных о бункере нет", - рассказывает Владимир Гереник.

По его словам, он вместе с коллегами изучил все возможные документы, которые есть в Украине и Германии. Но единственный недоступный источник - это документ Глеба Рогатнева. В 60-х годах из этого массивного документа, содержащего сотни страниц и фотографий, сделали короткую выписку для работников контрразведки.

"Во время Холодной войны к Виннице был особый интерес иностранных спецслужб, так как около города были большая ракетная армия и командный пункт. Нужно было противодействовать различным агентам, поэтому сотрудникам сделали материал для ознакомления. Благодаря этому сегодня мы имеем документальную основу для изучения", - объясняет Владимир Гереник.

Автор фото, Михайло Чорнопиский Підпис до фото, Остатки бомбоубежищ после подрыва немцами

Также существует карта-схема ставки, которую нарисовал личный адъютант Гитлера Отто Гюнше. Однако после войны он более 20 лет провел в советских лагерях и находился под влиянием НКВД.

Поэтому, как объясняет Гереник, следует учитывать, что и документ Рогатнева, и карту Гюнше могли впоследствии изменять:

"Доверия к этим источникам нет, а других тоже нет. Ситуацию со ставкой можно сравнить с исследованиями египетских пирамид - множество версий, гипотез, теорий, а достоверно ничего не известно".

Исследование Wehrwolf

В 1989 году под председательством Московского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в "Вервольф" приехала исследовательская делегация.

Она состояла из представителей 14 высших учебных заведений Советского Союза. Возглавлял экспедицию, которая получила название проект "Гермес", профессор Леонтий Бобровников.

С помощью передового в то время оборудования, ученым удалось определить точные размеры ставки, а также выявить пустоты под землей. Однако ученые не могли точно определить их происхождение. Считалось, что это могут быть природные образования в граните. Впоследствии полевые работы завершили, результаты исследования вывезли в Москву, а доступ к ним закрыли.

Сегодня на территории бывшей полевой ставки Гитлера расположен Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма, который создали в 2011 году как обособленный филиал Винницкого областного краеведческого музея.

Автор фото, Михайло Чорнопиский

В 2019 году академик и директор Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии Николай Якимчук выполнил по заказу учреждения новое исследование, подобное проводившемуся 30 лет назад.

Сначала провели аэроразведку и определили место, где фиксировалась пустота. Далее с помощью специальной аппаратуры выполнили приповерхностные исследования без проведения землекопных работ. Впоследствии в институте дали официальное заключение, что под землей, на глубине 2,5 метра расположено четырехэтажное рукотворное помещение.

Первые два этажа заполнены газом аргон и радон, а третий и четвертый требуют дополнительного изучения. Толщина верхней части около метра, межэтажные перекрытия - 50 сантиметров.

"Что это именно за помещение - нам не известно", - рассказывает заведующий историко-мемориального комплекса Wehrwolf Сергей Гереник.

Полноценные раскопки на Wehrwolf должны быть безопасными. Коммуникации бывшей гитлеровской штаб-квартиры могут до сих пор выходить к реке Южный Буг, которая является основным источником воды для областного центра. Кроме того, в земле могут оставаться неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Однозначно отрицать или утверждать, что на территории нет подземного бункера, нужно на основании чего-то. Выводов исследований, фактов, достоверных документов. По своему типу ставка принадлежала к "наземно-подземным", о подземелье во время допросов рассказывал начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, о каких-то пустотах на этой территории вспоминал также первый комендант послевоенной Винницы. Чтобы поставить точку в этом вопросе, стоит изучать территории дальше, но все упирается в деньги", - говорит Сергей Гереник.

Директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая подтверждает, что денег на дальнейшие научные исследования у учреждения на сегодня нет. Их ждали из областного бюджета, но потом началась пандемия.

"В связи с коронавирусом финансирование очень ограничили, а заработать самостоятельно мы также не можем, потому что в течение карантина были закрыты. Будем надеяться, что после улучшения ситуации снова удастся вернуться к исследованию, потому что мы успели обследовать лишь незначительную территорию", - говорит Екатерина.

В 2013 году бельгийский историк-энтузиаст Мартин Богарт и киевлянин Андрей Швачко презентовали собственную книгу о "Вервольфе". В ее основе - материалы, созданные после изучения архивных документов, которые сохранились в Европе и США.

Известно, что ставку под Винницей строили три немецкие компании, одна из которых существует до сих пор. Авторы совместно анализировали отчеты о проделанной работе, которые вели педантичные немцы. В них указано, сколько было завезено щебня, использовано бетона на строительство трех бомбоубежищ.