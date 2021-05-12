Израильско-палестинский конфликт: с чего все началось и что происходит

37 минут назад

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Сотни палестинцев и более 20 израильских полицейских пострадали в результате столкновений в Иерусалиме.

Последняя вспышка насилия произошла после месяца роста напряжения, хотя конфликт между Израилем и палестинцами продолжается уже десятки лет.

С чего все началось?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вифлеем в начале 20 века

100-летняя история

Великобритания взяла под контроль территорию, известную как Палестина, после того, державу, правившую в той части Ближнего Востока, Османскую империю, разгромили в Первой мировой войне.

На тех землях большинство составляли арабы, евреи были в меньшинстве.

Напряженность между двумя народами возросла, когда международное сообщество поставило Британии задачу создать в Палестине "национальный дом" для евреев.

Для евреев это был дом их предков, но палестинские арабы также претендовали на землю и выступали против такого шага.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Боец "Хаганы" (еврейского подполья) непосредственно перед началом Израильской войны за независимость 1948 года

В период с 20-х до 40-х годов количество прибывших туда евреев росло, так как многие люди бежали от преследований в Европе и искали родину после Холокоста Второй мировой войны.

Также росло насилие - между евреями и арабами и против британского господства.

В 1947 году ООН проголосовала за раздел Палестины на отдельные еврейское и арабское государства, Иерусалим стал международным городом.

Этот план приняли еврейские лидеры, но отклонила арабская сторона, и он никогда не был реализован.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В марте 1948 г. солдаты союзных сил Арабского легиона обстреливали еврейских бойцов "Хаганы"

Создание Израиля и "Катастрофа"

В 1948 году британские правители не смогли решить проблему и ушли, а еврейские лидеры объявили о создании государства Израиль.

Многие палестинцы были против, началась война. В страну вторглись войска из соседних арабских государств.

Сотни тысяч палестинцев бежали или были выселены из домов - они называют это Аль-Накба, или "Катастрофа".

В следующем году боевые действия закончились прекращением огня, Израиль в то время контролировал большую часть территории.

Иордания оккупировала земли, которые стали называть Западным берегом, а Египет - Газу.

Иерусалим был разделен между израильскими силами на Западе и Иорданией на Востоке.

Поскольку мирное соглашение так и не заключили - каждая сторона обвиняла другую - в последующие десятилетия продолжались бои.

Карта сегодня

Во время другой войны в 1967 году Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, а также сектор Газа и Египетский полуостров Синай.

Большинство палестинских беженцев и их потомков проживает в секторе Газа и на Западном берегу, а также в соседних Иордании, Сирии и Ливане.

Ни им, ни их потомкам Израиль не позволил возвращаться в свои дома - Израиль заявляет, что это переполнит страну и угрожает ее существованию как еврейского государства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Израильские военные командиры прибыли в Восточный Иерусалим после того, как израильские войска захватили Восточный Иерусалим во время Шестидневной войны в 1967 году

Израиль все еще оккупирует Западный берег, и хотя он вышел из сектора Газа, ООН все еще рассматривает этот кусок земли как часть оккупированной территории.

Израиль претендует на весь Иерусалим как на свою столицу, тогда как палестинцы претендуют на Восточный Иерусалим как на столицу будущего палестинского государства. США - одна из немногих стран, которые признали претензии Израиля на весь город.

За последние 50 лет Израиль построил поселения в этих районах, где проживает более 600 000 евреев.

Палестинцы заявляют, что это незаконно согласно международного права и является препятствием для мира, но Израиль это отрицает.

Что происходит сейчас?

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Напряженность между Израилем и палестинцами, проживающих в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, очень высока.

В секторе Газа царит палестинская боевая группа под названием "ХАМАС", которая много раз воевала с Израилем. Израиль и Египет жестко контролируют границы сектора Газа, чтобы остановить поступление оружия ХАМАСу.

Палестинцы в секторе Газа и на Западном берегу говорят, что они страдают из-за действий Израиля и ограничений. Израиль заявляет, что действует только с целью защиты от палестинского насилия.

Ситуация обострилась с началом священного мусульманского месяца Рамадан в середине апреля 2021 года. Каждую ночь происходят столкновения между полицией и палестинцами.

Угроза выселения некоторых палестинских семей в Восточном Иерусалиме также вызвала гнев.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестующих обстреливают слезоточивым газом во время столкновений с израильскими силами около границы между сектором Газа и Израилем

Какие главные проблемы?

Есть ряд вопросов, по которым Израиль и палестинцы не могут договориться.

В частности - что должно произойти с палестинскими беженцами, должны ли остаться или быть уничтожены еврейские поселения на оккупированном Западном берегу, должны ли обе стороны делить Иерусалим, и - пожалуй, самый сложный из всех - следует ли создать палестинское государство наряду с Израилем.

Мирные переговоры ведутся и останавливаются уже более 25 лет, но до сих пор конфликт не решен.

Что будет дальше?

Если коротко - в ближайшее время конфликт не прекратится.

Последний мирный план, подготовленный Соединенными Штатами во время президентства Дональда Трампа, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "сделкой века", палестинцы отклонили как "односторонний".

Для заключения любого будущего мирного соглашения обе стороны должны прийти к согласию по сложным вопросам.