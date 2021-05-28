"Друзья" вернулись. 10 главных моментов нового эпизода

Стивен Макинтош

BBC

25 минут назад

Автор фото, WarnerMedia

27 мая HBO Max показал новый специальный эпизод "Друзей" - сверхпопулярного сериала о компании приятелей из Нью-Йорка, который выходил в эфир с 1994 по 2004 годы.

Увидеть, как актеры снова соберутся, чтобы обсудить времена съемок в сериале, - незаурядное событие.

1."Все кажется меньше"

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Новый эпизод начинается с того, что Дэвид Швиммер появляется в студии Warner Bros, чтобы увидеть восстановленные съемочные площадки "Друзей", в том числе две квартиры и кафе Central Park. Постепенно к нему присоединяются другие звезды сериала.

"Мне все кажется маленьким, вся площадка", - отмечает Мэтт Леблан.

"Не может быть, ведь мы не выросли", - отвечает ему Дженнифер Энистон.

После непродолжительного молчания Леблан шутит: "Отвечай за себя" - намекая, что со времен выхода сериала существенно увеличился в размерах.

После этого актеры начинают делиться воспоминаниями. Леблан напоминает Кортни Кокс о том, как она записала свой текст к одной из сцен на кухонном столе рядом с вазой с фруктами.

"У тебя была какая-то речь. Ты учила ее всю неделю и записала на столе. И пока ты не видела, я стер ее, и ты на меня разозлилась!"

В ответ Кокс рассмеялась, добавив: "Между этими яблоками было скрыто так много диалогов!"

2. Актеры забыли некоторые эпизоды

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Мэттью Перри ранее рассказывал, что вообще не помнит три года съемок в "Друзьях". Теперь выяснилось, что он такой не один.

Когда Дженнифер Энистон упомянула один из эпизодов пятого сезона, Швиммер очень удивился: "Я такого не помню".

"Есть сезоны, которые я вообще не смотрела, - призналась чуть позже Лиза Кудроу. - Мы с Майклом (ее муж. - Ред.) начали смотреть четвертый сезон, который, как мне казалось, я видела. Ему все это нравится больше, чем мне, поскольку я расстраиваюсь, когда вижу себя на экране".

Мэттью Перри также не пересматривал шоу, в отличие от Дэвида Швиммера, который недавно все "освежил".

"Я действительно не смотрел его 17 лет, пока моя дочка не включила его в прошлом году. И меня немного затянуло".

В то же время Леблан и Кокс заявили, что видели каждый из эпизодов шоу.

"Я очень гордился тем, что был частью сериала, участники съемочной группы были замечательными", - сказал Леблан, добавив, что его любимая сцена - момент из 11 серии пятого сезона: о Россе и его новых брюках.

3. Несколько новых неизвестных дублей

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На Youtube можно найти немало видеоляпов и неудачных дублей со съемок "Друзей" - и казалось, мы видели почти все.

Но, как выяснилось, есть несколько таких, которые приберегли для нового специального эпизода.

При съемке дубля, где Моника и Чендлер лежат в постели, раздается по-настоящему грязная шутка, которой не было в сценарии, однако процитировать ее здесь мы не можем.

При съемке другого эпизода появился очень смешной танец от Мэттью Перри - он сплясал в момент, когда забыл слова в одной из своих сцен.

4. "Нездоровая" потребность быть смешным

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Мэттью Перри вспомнил, как сильно на него повлияли съемки в "Друзьях" - в частности тот факт, что эпизоды снимались в присутствии живой аудитории.

"Было ощущение, что я умру, если они не засмеются, - признается актер. - И это, конечно, вредно".

"Иногда я произносил свой текст, а они не смеялись. Тогда я покрывался потом, и у меня начинались судороги. Я сходил с ума, если не было реакции зрителей".

5. Одна из сцен - не для слабонервных

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Многие фанаты "Друзей" помнят одну из сцен, в которой Чендлер и Джоуи спорят из-за кресла. В какой-то момент они прыгают в него одновременно, но Джоуи занял его первым.

"Мы снимали эту сцену трижды, и все было идеально, - вспоминает соавтор фильма Марта Кауфман. - Не знаю, зачем мы решили снимать ее в четвертый раз".

В конце концов во время съемок Леблан вывехнул плечо - он уже рассказывал эту историю в одной из телевизионных программ, но теперь мы впервые увидели кадры, на которых виден этот болезненный момент.

"Пришли врачи, они должны были отвезти его в больницу, это был конец съемок", - вспоминает другой соавтор сериала Дэвид Крейн. В конце концов травму вписали в сюжет будущих серий, где Леблан появлялся с повязкой на руке.

6. Чей голос

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В новом эпизоде Дэвид Швиммер повторил игру из четвертой серии "Друзей", в которой мужчины соревновались с женщинами.

В одном из раундов Швиммер включил коллегам-актрисам аудиофрагмент одной из серий и попросил угадать, какому персонажу принадлежит голос, произнесший "Это моя обезьяна!"

"Мистер Хинкл, - предположила Лиза Кудроу. - Нет. Как там его зовут?"

"Это тот мужик снизу, - сказала Дженнифер Энистон. - Мистер Вригглз?"

Фанаты сериала с большей долей вероятности знают правильный ответ - на аудио звучал голос мистера Хеклса (и он жил этажом ниже).

К счастью, в других раундах игры актеры лучше ориентировались в сериале.

7. Знаменитости любят "Друзей"

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В новом эпизоде фигурируют не только актеры "Друзей", но и знаменитости, рассказавшие, какую роль сериал сыграл в их жизни.

"Моя мама купила мне DVD со всеми сериями, когда я учился в начальной школе, - говорит RM, участник корейского бой-бэнда BTS. - "Друзья" также сыграли большую роль в моем изучении английского языка".

Приятными воспоминаниями о "Друзьях" также поделились лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай и актер Кит Херрингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в "Игре престолов".

"Я много путешествую, всегда живу в гостиницах, и когда у меня есть свободное время, включаю "Друзей", потому что они заставляют меня улыбаться", - рассказал футболист Дэвид Бекхэм.

8. Закулисные истории

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Авторы "Друзей" Марта Кауфман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт поделились многими закулисными историями со съемок сериала.

В частности, рассказали, что Кортни Кокс, прежде чем получить роль Моники, пробовалась на роль Рэйчел.

Кастинг на роль Джоуи был очень непростым, и Леблан соревновался с другим актером, который в итоге все-таки появился в одном из эпизодов - в роли фейкового близнеца Джоуи.

9. Друзья "Друзей"

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Когда телеведущий Джеймс Корден спросил актеров, у кого из них самый громкий смех, все одновременно посмотрели на Лизу Кудроу.

Но потом за кадром раздался крик: "О боже! Не могу поверить, что вы назвали не меня!" Это была Мэгги Виллер, сыгравшая роль Дженис.

Джеймс Майкл Таллер, сыгравший в сериале Хантера, присоединился к студии через Zoom.

"Это самые памятные 10 лет в моей жизни", - говорит он.

А что не нравилось актерам во время работы над сериалом?

"Обезьяна", - мгновенно ответили Леблан и Швиммер, имея в виду обезьяну Марселя, компаньона Росса.

10. Будет ли фильм

Автор фото, HBO Max

Сериалам непросто сочетать в себе удачный сценарий, диалоги, химию между персонажами и популярность на протяжении 10 лет. Но "Друзьям" это удалось.

Поклонники сериала часто говорят, что практически любую жизненную ситуацию можно связать с сюжетом "Друзей".

Много лет фанаты мечтали о полноценном продолжении ленты - в виде нового сезона сериала или полнометражного фильма.

Можно догадаться, что ответили актеры на вопрос ведущего, учитывают ли они такие просьбы.