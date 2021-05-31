Невиданное каменное чудо в Украине. Почему ссорятся из-за древнего кургана возле Днепра

Ольга Волынская

для BBC News Украина, Днепр

2 минуты назад

Підпис до фото, В Днепропетровской области более семи тысяч курганов, но именно этот - взбудоражил пол страны

Вокруг уникального кургана в Днепропетровской области, которому пять тысяч лет, разгорелись нешуточные споры между активистами и археологами.

Ученые считают, что памятник надо раскапывать и изучать, пока он не исчез окончательно, а активисты видят в этом уничтожение кургана в интересах застройщиков.

Спор происходит вокруг кургана, который тщательно исследуют ученые, тогда как много таких памятников просто исчезает после разграбления черными копателями.

Он расположен прямо около украинского мегаполиса, а потому и земля здесь является очень ценным ресурсом, особенно для застройщиков.

Чем уникален курган, почему вокруг него так много шума и как бесследно исчезают подобные древние памятники Украины.

Более 5000 лет

Больше месяца село Новоалександровка Днепропетровской области находится в эпицентре горячей полемики между археологами и общественными активистами, которые обвиняют исследователей в разрушении памятника.

Здесь идут раскопки одного из крупнейших курганов Украины. По оценкам археологов, ему пять тысяч лет.

Підпис до фото, Кромлех - каменное сооружение древних культур - насчитывает 64 каменные глыбы

Этот возраст вычислили по остаткам керамики, которая четко указывает, что захоронению около 5300-5400 лет. Такая разница в датах возникла из-за того, что захоронение достраивалось течение почти тысячи лет.

Во внутренней части кургана археологи исследуют одно из крупнейших известных каменных укреплений в Украине.

Каменный круг состоит из 64 глыб, каждая из которых весит около тонны. Туристы его уже даже в шутку называют "украинским Стоунхенджем".

Ученые говорят, что каменное сооружение такого масштаба и конструкции украинская археология еще не встречала.

"То, что мы сейчас видим, - большой шаг для исследования курганного строительства. Сейчас нас больше интересуют не покойники, а сам курган", - комментирует археолог Андрей Аносов.

Каменное укрепление, или кромлех, не только защищало курган от разрушения, но и символизировало границу между миром мертвых и миром живых, говорят исследователи. Здесь когда-то проводили ритуалы и чествовали умерших.

Підпис до фото, Археолог Дмитрий Тесленко показывает остатки керамики эпохи энеолита. Такие же обломки встречаются и на раскопках трипольских поселений

Сейчас археологи исследуют 21 захоронение в центральной части кургана. Но самые интересные и древние могилы, по их словам, расположенные ниже.

"Покойник - очень "плохой", рассыпается на глазах", - рассказывает археолог с 45-летним стажем Владимир Шалобудов, который спешит завершить работу.

"Если сейчас я его не сделаю, через два часа он может сам по себе рассыпаться на кусочки. Мы должны зафиксировать каждую косточку, каждую подстилочку. Этого больше не будет и по нашим раскопками поколения будущих ученых сбудут изучать эту культуру", - объясняет он.

Курганы построили древние скотоводы, которые путешествовали с места на место, перегоняя скот, говорят ученые.

Археологи уверены, что, учитывая сложность сооружения, здесь похоронены люди высокого статуса.

"Они занимали почетное место в древнем обществе. Возможно, старейшины или другие уважаемые люди, которые в случае опасности могли сплотить вокруг себя соплеменников и дать отпор другим племенам", - рассказывает BBC News Украина исследователь Дмитрий Тесленко. Он является начальником Днепровской экспедиции "Охранной археологической службы Украины" Института археологии НАН.

Мумия

В одном из древних захоронений раннего бронзового века археологи нашли следы мумификации.

Тело, судя по всему, без внутренних органов.

"Таких находок крайне мало и они дадут нам знания об образе жизни и захоронения этого населения", - объясняет Дмитрий Тесленко.

Автор фото, Дмитро Тесленко

Во многих захоронениях видны следы окрашивания черепа охрой (минеральной краской красного цвета) со сложными рисунками. Это часть религиозного обряда, которая символизировала продления жизни умершего в потустороннем мире, а также свидетельствовала о высоком статусе покойного.

Скотоводы обычно не накапливали вещи, и только каждое пятое захоронение содержит артефакты: кремневые орудия, бусы из клыков волка или глиняные горшки.

Удивляет, каким образом древние люди обрабатывали и перемещали огромные камни для кромлеха.

Геологи предполагают, что их могли доставлять сюда по воде. Но не исключают и более оригинального способа - в санях зимой.

Сейчас продолжается полевой этап исследований, но уже через неделю все останки отправят на анализ антропологам Института археологии, что позволит определить возраст, пол, болезни, занятия человека и даже причину смерти.

Часть биоматериала отправят в Германию на экспертизу ДНК.

В целом же исследования продлятся 2-3 года.

Исследование или разрушение

Автор фото, Олександр Кликавка Підпис до фото, Курганы Обсерватории Безводовка

Обвинения в разрушении памятника посыпались на археологов уже с первых дней раскопок. Сначала от местных жителей, а затем и от общественных активистов.

Причиной стало то, что археологи пришли вслед за застройщиком, и вместе с археологами появились бульдозеры.

Охранная зона кургана попала в проект, согласно которому неподалеку от кургана планируют построить коттеджный городок.

По закону, перед началом любых строительных работ археологи должны исследовать это место на предмет культурной или исторической ценности.

Именно это и стало поводом для обвинений ученых в сотрудничестве с застройщиком, ведь местные активисты хотят, чтобы курганы оставались нетронутыми.

"Это их работа - разрушать памятники, они на это учились. Что такое раскопки кургана? Это когда он полностью ликвидируется, а памятник уничтожается и снимается с учета", - жалуется BBC News Украина Александр Кликавка, основатель общественного движения "Хранители курганов".

"Потом эту территорию используют для сельского хозяйства или застройки. То есть рентабельность тех объектов выше, чем историческая ценность памятника для местной власти и общества", - аргументирует он.

Волонтерское движение насчитывает несколько десятков добровольцев, которые привлекают внимание к уничтожению курганов по всей стране.

Автор фото, Олександр Кликавка

Активисты считают, что археологи, как и фермеры и застройщики, уничтожают историко-культурный ландшафт Украины.

"В начале ХХ века в Украине было около 100 000 курганов, но сколько их осталось - неизвестно. В районе Новоалександровки на учете 99 курганов, но проанализировав поля, мы увидели, что большая часть из них - распахана и сравнена с землей. Штраф за незаконные раскопки курганов - копеечный, и фермер больше получит за хлеб, чем заплатит штраф. А правоохранительные органы этим заниматься не хотят", - говорит Александр Кликавка.

Общественные активисты уверяют, что не воюют против археологических раскопок как таковых, но хотят, чтобы соблюдались законы.

Для этого они устанавливают информационные знаки, восстанавливают границы курганов и сообщают правоохранителям о незаконных раскопках.

Автор фото, Олександр Кликавка

"Чтобы не было такого, что памятник ликвидируется только потому, что он стоит в элитном райончике с дорогой землей. Чтобы не оформлялись задним числом документы, потому что фермеру мешают хозяйствовать курганы", - добавляет активист.

Что говорят археологи

"Методика раскопки курганов совершенствовалась в течение 40 лет. На работы получены все разрешения, а бульдозер используют только для высоких курганов под наблюдением специалистов", - отвечает на упреки председатель Союза археологов Украины, историк и автор "Кодекса этики профессионального археолога" Яков Гершкович.

Если этот курган копать вручную, говорит ученый, то понадобились бы силы почти всех археологов Украины.

"Этот медийный шум идет от людей, которые имеют детские представления об археологии. Да, курганы надо охранять, но нужно что-то делать с трактористами и фермерами, которые незаконно разрывают достопримечательности, а они ("Хранители курганов". - Ред.) выбрали врагами курганов археологов. Это полная бессмыслица!" - считает Яков Гершкович.

А в областном центре по охране историко-культурных ценностей объясняют, что курган надо исследовать, ведь он под угрозой уничтожения.

За последние 15 лет памятник разрушали земельными работами, а местные жители устраивали здесь катание на санках и квадроциклах. Курган просел на полтора метра, чего в обычных условиях не случилось бы и за века.

"Курган можно исследовать по всей глубине до чистой материковой глины", - комментирует BBC News Украина Лидия Голубчик, директор Днепропетровского областного центра по охране историко-культурных ценностей.

"Далее достопримечательность становится научным материалом. Все находки из кургана по закону надо передать в музеи. Курган снимается с реестра: из недвижимого он становится движимым объектом культурного наследия. Это обычная европейская практика. А шум поднимают случайные люди, которые хайпуют на этой теме", - считает она.

Кто же на самом деле разрушает курганы

Автор фото, Дніпровська археологічна експедиція Підпис до фото, Сюда уже приезжают туристы

Ситуацию с уничтожением археологического наследия Яков Гершкович называет катастрофой. И дело не только в фермерах, которые не знают или игнорируют границы курганов.

"Черные археологи или грабители существуют не сами по себе. В Украине, как и в других странах мира, есть определенный механизм разграбления. Грабитель - это низшее звено, далее следуют дилеры, а еще дальше - частные коллекционеры. Между ними стоят интернет аукционы. В результате происходит катастрофа", - считает ученый.

Беспокойство из-за уничтожения памятников археологии выразил и Национальный комитет Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), который призвал украинское правительство срочно разработать стратегию и программу сохранения культурного наследия Украины.

"Крайне тревожная ситуация сложилась в вопросе сохранения археологического наследия - отсутствует реестр памятников археологии, безнаказанными остаются несанкционированные раскопки мародеров и нелегальный оборот археологических артефактов", - заявил президент Комитета Николай Гайда.

Проблема в том, что законы об охране памятников на практике не выполняются, что позволяет и в дальнейшем грабить древности, сетуют ученые.

В то же время на охрану курганов денег не выделяют.

Чтобы прекратить масштабный грабеж курганов, ученые предлагают, чтобы в каждой области работали государственные инспекторы-археологи, которые систематически осматривали достопримечательности.

Также необходимо восстановить деятельность Национальной комиссии по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей.

А курган в Новоалександровке вскоре получит новую жизнь - после завершения раскопок на его месте должен появиться музей под открытым небом. Кромлех будет в центре рекреационной зоны с пешеходными дорожками и фонтаном.

Все расходы обещает взять на себя застройщик.

Местные жители, свою очередь, создали инициативную группу и обратились в Министерство культуры, чтобы памятник не снимали с учета.

А туристы уже есть - на месте раскопок археологи периодически проводят экскурсии.