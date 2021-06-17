Пять малоизвестных туристических мест на Юге Украины, которые стоит посетить

Лиза Жарких

Для BBC News Украина, Херсон

17 минут назад

Автор фото, Укринформ

Юг Украины - это не только морской отдых. Здесь есть много природных и архитектурных объектов, которые заслуживают внимания.

Время и рука человека разрушают то, что должно стать туристической изюминкой регионов. Но даже руины могут выглядеть так, что от одного вида перехватывает дыхание.

Краевед и экскурсовод Егор Сидорович исследует объекты на юге Украины и рассказывает о них. Говорит, что такие места могут работать как машина времени: "Там я ощущаю, что переношусь в другую эпоху. Это своего рода реконструкция того, как было раньше".

Исследователь рассказал о мало известных широким массам туристических объектах, которые, по его мнению, стоит увидеть каждому.

Костел Святых Петра и Павла. Село Степное, Николаевская область

Автор фото, Екатерина Пансасова / Creative Commons

Полуразрушенное здание одного из крупнейших католических храмов южной Украины. Находится костел на территории села Степное, где было поселение Карлсруэ, основанное немецкими переселенцами.

Храм достроили в 1885 году, до этого это была постройка из известняка и соломы. Новое здание было в неоготическом стиле, редкость для южной Украины, с одной стороны, и нетипично для немецкой архитектуры, с другой, из-за обилия отделки.

Хотя поселение было небольшим, церковь вышла помпезной. В 1890-х годах там установили орган.

"Только художественное оформление этого храма обошлось в шесть тысяч царских рублей, это на современные деньги несколько миллионов гривен", - говорит Егор Сидорович.

Во время Второй мировой храм сильно пострадал от бомбардировок советской авиации.

Теперь там только стены, которые постоянно разрушаются.

Николаевская обсерватория

Автор фото, Ukrinform

Стоит в самой высокой точке города - на Спасском холме. Это одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, Украина подала заявку на внесение ее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обсерваторию построили в 1821 году по инициативе адмирала Алексея Грейга - чтобы обучать моряков и офицеров ориентироваться с помощью астрономических методов.

Первым директором обсерватории был Карл Кнорре.

"Он стал директором, когда еще был студентом четвертого курса университета. Ему даже двадцати лет не было. Кнорре - автор пяти страницы звездной карты Берлинской академии наук, а с помощью этой страницы были обнаружены две малые планеты", - рассказывает Егор Сидорович.

Николаевская обсерватория сохранила свою первоочередную функцию и сейчас работает как научно-исследовательский институт. В обсерватории работает музей с коллекцией астрономических приборов.

Дворец Курисов. Село Курисово, Одесская область

Автор фото, Укринформ

Необычную усадьбу в конце XVIII века построил полковник Иван Курис, который получил эти земли за участие в русско-турецких войнах. Дворец построен в восточном стиле, а его фасад имеет сходство с Воронцовским дворцом в Крыму.

"Когда подходишь к дворцу, создается впечатление, что это не поместье, а минарет. Напоминает мечеть, но это не она", - делится впечатлениями Егор Сидорович.

Существует легенда, что в семейных склепах возле дворца зарыт клад, но краевед говорит, что это лишь миф - во время исследования там ничего и не нашли.

После революции семья Курисов покинула имение. В советский период дворец претерпел много разрушений, но во время пожара 1990 года выгорел практически до тла. Сейчас медленными темпами здание реставрируют, но когда работы будут завершены - неизвестно.

Разрушенный дворец Фальц-Фейнов возле Новоалександровки (Херсонская область)

Автор фото, Trip Must Go On

Фальц-Фейны - известные немецкие землевладельцы, промышленники и меценаты. Имение в бывшем селе Гавриловка построил брат Фридриха Фальц-Фейна, основателя заповедника "Аскания-Нова" - Александр.

Сейчас дворец в руинах, но когда-то был настоящей жемчужиной Юга Украины.

Двухэтажное здание сочетало в себе различные стили - романтизм, готику и античные мотивы. Перед поместьем был большой фонтан, в котором плавали разные виды рыб. Вокруг раскинулся дендропарк.

Также Александр разводил в имении экзотических животных. Но, в отличие от своего брата, который пытался сохранить природу, делал это из эстетических соображений.

Последний барон Фальц-Фейн, Эдуард, называл это место раем. После революции Александр Фальц-Фейн покинул свой дворец. Редких животных расстреляли, рыбу выловили, а ГЭС затопила часть имения. Сейчас там остались только стены.

"Это моя боль как экскурсовода. Судя по воспоминаниям, это, наверное, один из самых красивых архитектурных ансамблей Херсонской области", - делится эмоциями Егор Сидорович.

Степные водопады под селом Казацкое (Херсонская область)

Автор фото, Trip Must Go On

Водопады в степи - это явление удивит многих. Они расположены около развалин дворца князя Трубецкого. Водопады образованы при помощи подземных вод Днепра.

Краевед говорит, что это хорошая туристическая аттракция со своей легендой: "Князь Трубецкой, имение которого расположено близ этих источников, решил построить искусственный водопад. Почему? Ему хотелось пить кофе на балконе и смотреть на водопады".

Несколько лет тому назад около водопадов расчистили территорию. Местные пьют там воду, однако туристам Егор Сидорович не советует это делать, ведь исследований ее качества не проводили. Помимо водопадов, есть еще несколько туристических достопримечательностей - действующее шато Трубецкого, руины усадьбы князя, которые хорошо видны, если стоять около водопадов, и Башня Витовта - оборонительное сооружение времен Великого княжества Литовского.

Егор Сидорович говорит, что каждый из перечисленных объектов - уникален, и их стоит увидеть: "Даже руины монументальные и помпезные. Такие объекты нужно реконструировать, чтобы они стали туристическими изюминками. Не только для украинцев, но и для иностранцев".

Некоторые фото предоставлены проектом Trip Must Go On.