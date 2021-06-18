Козак Путина. Украинское село и детство кремлевского куратора Украины

Виталий Червоненко, Олег Карпьяк

BBC News Украина

час назад

Автор фото, ВВС/Getty Images Підпис до фото, Коллаж - Олеся Волкова

16 июня, Женева. Весь мир следит за драматической встречей президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. На повестке дня, среди прочего, - война в Украине и ее будущее.

Вместе с Путиным Россию представлял Дмитрий Козак. Он - один из ближайших соратников российского президента, замглавы его администрации и главный переговорщик от Москвы по Донбассу. В общем - "куратор" украинского вопроса в Кремле.

В это время в живописном украинском селе Бандурово виднеется лозунг "Слава Украине", ходят куры и пасутся коровы. А местные следят за своим Митей - некоторые искренне поражены его последними заявлениями.

Именно так - Митей - в селе под Уманью называют грозного соратника Путина. Они помнят его как простого, спокойного и умного мальчика Митю Козака.

В это село мы и поехали, чтобы узнать больше об одном из самых влиятельных людей современной России. Мы сумели найти одноклассников, друзей и даже близких родственников известного российского политика.

Козак Путина и "конец Украины"

Автор фото, Kremlin.ru

Дмитрий Козак родился и вырос в селе Бандурово Кировоградской области, родители работали в колхозе. В 1976 году окончил местную среднюю школу.

Служил в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ), затем недолго учился в Виннице и в итоге поступил на юрфак Ленинградского университета.

Там же в Ленинграде начал карьеру прокурора, а с развалом СССР работал в горсовете Ленинграда, где и попал в орбиту будущего президента России Владимира Путина.

Когда Путин стал президентом России, пошла вверх и карьера Козака - он работал в руководстве администрации Путина, в правительстве, а также возглавлял его предвыборный штаб.

Путин настолько доверял Козаку, что назначил ответственным за подготовку и строительство олимпийских объектов его любимого детища - зимних игр в Сочи 2014 года.

Несколько лет тому назад Козак вышел из состава российского правительства и снова стал замглавы администрации Путина. Он сменил Владислава Суркова на посту куратора "украинского вопроса" и теперь участвует в переговорах в Минске и в "нормандском формате".

И именно он в момент острейшего кризиса в этом году открыто угрожал Украине.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Владимир Путин и Дмитрий Козак в Сочи

"Начало конца Украины" - такие заголовки не на шутку испугали украинцев в апреле, когда весь мир обсуждал возможное вторжение многотысячных российских войск, собравшихся на границе.

Козак повторял нарратив Путина: это Украина - агрессор, а Россия лишь защищается.

"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил тогда он и пригрозил, что Россия будет защищать российских граждан на Донбассе.

"Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак, повторяя слова Путина, что Украина, дескать, может устроить геноцид россиян.

Село Козака

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

О детстве Дмитрия Козака известно немного. Есть несколько материалов в российских СМИ, где его родное село изображают как забитую провинцию, страдающую от проблем с поставками электроэнергии.

Что-то подобное мы и ожидали увидеть, но родина Козака удивила.

Неплохая асфальтированная дорога от Гайворона, мощное фермерское хозяйство с современной техникой, новый детский сад, отремонтированный клуб, библиотека, новая церковь и большая школа с ухоженной спортивной площадкой, которой могли бы позавидовать многие городские дети.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Детский сад

"Я его не помню, а школьных журналов или чего-то такого не сохранилось", - рассказывает директор местной школы Алла Николаевна.

Она лично руководит большим ремонтом в школе, где обновляют санузлы, все чистят и красят. По этой причине снимать внутри не получается.

Директор говорит, что в селе все знают о легендарном земляке и относятся к нему по-разному.

В центре родного села Дмитрия Козака - бывшего десантника, "главного из Украины" в российской власти, - стоит школа с показательной мемориальной доской.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Школа и мемориал погибшим во Второй мировой войне

Через 12 лет после Козака из этой же школы выпустился будущий офицер-десантник, погибший во время одного из самых известных эпизодов войны на Донбассе, когда пророссийские боевики сбили близ Луганска украинский транспортный самолет.

"Вот мемориальная доска героя АТО, который у нас учился и погиб в небе над Луганским аэропортом", - указывает директор школы на памятный знак в честь Валерия Грабового, который добровольцем ушел защищать Украину.

Автор фото, ВВС

В селе немало ветеранов АТО, а о Козаке директор посоветовала расспросить его бывшего классного руководителя Наталью Гавриловну Лозовую.

К ней же нам посоветовал сходить и одноклассник Козака.

Автор фото, ВВС

"Да пошел он!"

В центре села мужчина лет шестидесяти косит траву современной газонокосилкой.

"Здравствуйте, а вы когда-нибудь слышали о Дмитрии Козаке?" - спросили мы.

"Да, это мой одноклассник", - ошарашил нас Петр Владимирович Гончарук, как оказалось - друг детства Дмитрия Козака.

Автор фото, ВВС

Мужчина отложил работу, закурил и немного рассказал об их юности.

"В целом спокойный был парень. Замечательный человек был, компанейский - по 100 граммов выпить или на природе собраться", - вспоминает одноклассник.

Говорит, в детстве компанией ходили ловить рыбу, в лес.

Автор фото, ВВС

"Ходили и в соседние села, ездили к девушкам. Он бывало старый мотоцикл у родителей украдет и айда к девчатам. Он молодец был!" - улыбается Петр Владимирович.

О судьбе Козака после школы знает не так много - уехал в Ленинград, забрал маму с собой, а потом и отца, который остался без ноги.

"Брат у него был Василий, мог уже умереть, потому что очень пил", - добавил одноклассник.

Автор фото, ВВС

Дальше все местные жители, с которыми мы беседовали, рассказывали о смерти брата Дмитрия Козака Василия. Эту новость здесь давно разнесло местное "сарафанное радио".

По словам одноклассника, Козак наведывался в деревню очень давно, а на встречах выпускников никогда не был.

На местном кладбище у него похоронены родственники, а на мемориале погибших во Вторую мировую - имя дяди.

"Я служил в армии в Германии, мы не вместе служили. Слышал, что он сначала был в десантниках в Кировограде, а потом дальше пошел", - вспоминает одноклассник.

Но в последние годы, говорит школьный знакомый, в селе им не гордятся. Из-за того, "что с Путиным делает такое".

Автор фото, ВВС

Когда мы зачитали цитату Козака о "конце Украине", Петр Владимирович перешел на нецензурную лексику.

"Да пошел он к едрене фене, Украины никогда конца не было и не будет. Он, если хочет за Россию быть - пускай тянет", - отреагировал он на слова Козака.

Был Козáк, а стал Кóзак

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Наталья Гавриловна - классный руководитель Дмитрия Козака

В свои 72 года Наталья Гавриловна уже на пенсии, класс Козака был у нее первым опытом классного руководства. Она преподавала математику.

"У меня о нем спрашивали, когда он был хорошим. Теперь спрашивают, когда он стал не хорошим", - шутит она.

"Да, это мой ученик Митя Козáк, теперь же он стал Кóзаком, а тогда был Козáк", - вспоминает учительница, рассматривая его фотографию.

Говорит, что не очень изменился, а голос вообще тот же. Она часто смотрит российское телевидение и безошибочно узнает бывшего ученика.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Школьная фотография класса Дмитрия Козака. Он - в центре

И сразу узнает Митю даже на современных фото, которые мы ей показали.

"Митя же уехал с Украины, когда ему было около 20 лет. Теперь ему 63 года. Он уехал во время СССР, получил там образование, продвинулся по карьерной лестнице", - рассуждает Наталья Гавриловна на тему, где его Родина - в Украине или в России.

Она очень осторожно говорит на политические темы.

"Мы же не знаем, настолько он против Украины. Все хотят, чтобы закончилась война, может, он тоже хочет, чтобы она закончилась. Мы хотим, чтобы и территория (неподконтрольные территории Донбасса - Ред.) осталась наша", - говорит учительница Дмитрия Козака.

Родственники Натальи Гавриловны тоже живут под Москвой. Она "после начала войны" в Россию к ним не ездит, а они в силу возраста не ездят на могилы родителей.

Родня в России гордится, что их сестра учила самого Дмитрия Козака.

"Он был очень хорошим учеником, был спокойным и рассудительным", - вспоминает учительница. Но золотую медаль не получил - это требовало много сил и энергии.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Еще одно классное фото. Дмитрий Козак в кузове третий слева

Автор фото, ВВС

В выпускной год Козака Наталья Гавриловна родила ребенка, поэтому ее воспитанники окончили школу без ее опеки.

Она вспоминает, что любимым предметом Козака была история, но "учился ровно по всем дисциплинам".

Армия не очень изменила Митю, вспоминает учительница, - только повзрослел.

После армии пошел в политехнический институт в Виннице, но ненадолго.

"Приезжает и говорит: Наталья Гавриловна, наш преподаватель математики не верит, что я учил математику в селе и получил такие знания", - с гордостью вспоминает учительница.

"Митя через год бросил политехнический, приехал и говорит -"это не моё". Поехал в Ленинград и поступил на юридический".

Со школьных лет вспоминает два случая.

Она хотела "свести" Козака с умной девочкой Лидой - посадить за одну парту. Девочка не захотела. Хотя на многих фото, которые нам показали, они стоят рядом.

Сама Лида живет сейчас где-то в Николаеве и связаться с ней не удалось.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фото после приема в комсомол. Козак - единственный мальчик, которого приняли в первую очередь

В другой раз Козак на 8 марта готовил учительнице подарок. Но трое его "друзей-шалопаев" сорвали несколько уроков.

Поскольку Козак с ними дружил, Наталья Гавриловна не приняла подарок.

"Не Козак был виноват, а ему было неловко, что я не приняла подарок. Хотела, чтоб выросли людьми, а не проесть печёнки, а потом подарком задаривать", - вспоминает Наталья Гавриловна.

Но отношения с Митей у нее были хорошие, и на свадьбу учительница пригласила его вместе с несколькими лучшими учениками.

Наталья Гавриловна даже показала нам свой свадебный альбом, на котором молодожены сфотографированы с Дмитрием Козаком.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Свадебная фотография Натальи Гавриловны. Дмитрий Козак крайний слева

А еще, как вспоминает учительница, Митя был первым парнем в классе, которого приняли в комсомол вместе с несколькими девочками. И показала фото по случаю вступления.

Уже во времена независимости она забрала из "ленинской комнаты" школьный альбом, чтоб не пропал.

Обучение в сельской школе во времена Козака проводилось на украинском языке, а русский язык усиленно изучали. Учителя русского получали на 15% больше (от оклада).

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Класс на субботнике

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дмитрий Козак - внизу третий слева с тяпкой

Сама она видела Козака очень давно, когда тот приезжал в село с первой женой.

Учительница подтверждает, что Козак давно забрал из села родителей и брата Василия.

Его отец в селе работал ветеринаром, а мать - колхозницей, говорит учительница.

Все они уже умерли.

А в селе из родственников осталась только двоюродная сестра.

"Мне кажется, что какую-то связь он поддерживает с селом через друзей. Мы были в поминальные дни на кладбище. Так он поставил родственникам четыре памятника недавно. Его здесь не было, но сейчас можно деньги переслать и поставить. Памятники красивые - мраморные, за ними кресты железные металлические. У нас ни у кого таких нет", - говорит учительница.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дмитрий Козак крайний справа

Старый односельчанин

У местной церкви встречаем двух женщин - библиотекаря и жену местного фермера. Они отдыхают на лавочке возле храма, который здесь недавно построили.

Женщины также учились в школе с Козаком, но особо не общались.

Знают только, что приезжал давно, родители и брат умерли в России.

По реакциям на несколько политических вопросов видно - к Козаку отношение положительное. Вспоминают, что отец работал председателем ревизионной комиссии, а потом бригадиром сада.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ребята из класса Дмитрия Козака играют в футбол

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так это место выглядит сейчас

Жалуются, что давно не приезжал.

В конце спрашиваем: "А как бы отреагировали на фоне всей политики, если бы вот сейчас здесь появился?"

Немного подумали, но ответили достаточно нейтрально:

"Люди (пауза) ... относились бы как к старому односельчанину, если бы приехал. Он добился всего сам".

Женщины также посоветовали пойти к двоюродной сестре Козака - Вере Шматковской, которая здесь до сих пор живет.

Не общается и не помогает

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дом сестры Дмитрия Козака

Дом сестры Козака помогли найти соседи. Не очень новый, но ухоженный и аккуратный. Во дворе бегают куры и другая живность, за забором виден огромный огород.

Сразу видно, что люди здесь не бедствуют, но и не выделяются на фоне остальных.

Здесь неподалеку находится двор, где жил Козак.

Идем к заросшему сорняком двору, нас охотно сопровождает соседка. Сестру Козака мы дома не застали.

Когда-то это была обычная для Украины хата под соломой, рассказывает соседка. Показывает на стоящий рядом сарай - тоже их.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Вот под этим сорняком лежат остатки дома, в котором вырос Дмитрий Козак

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сарай времен, когда здесь жил Дмитрий Козак, скоро рухнет

Дом уже обвалился, его за сорняками почти не видно. Сарай еще немного держится, но вот-вот тоже упадет. Здесь никто не живет много лет.

Хотя некоторые из соседей говорят, что Козак жил не в этом разрушенном, а в соседнем, еще достаточно целом доме.

Соседи собрались и начали вспоминать детали жизни семьи Дмитрия Козака. Мол, к сестре десять лет назад могли приезжать родственники или сам Козак, даже называли марку "крутого авто" - BMW.

Начал накрапывать дождь, и вдруг на улице появилась двоюродная сестра Дмитрия Козака - Вера Шматковская. Она как раз возвращалась из центра села.

Она не очень охотно общалась, в дом не приглашала.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Вера Шматковская - двоюродная сестра Дмитрия Козака

"Смотрите, сколько лет он уже живет в России, а я в Украине. Не приезжал он ко мне 10 лет назад. Мы не общаемся уже давно", - рассказала сестра Дмитрия Козака.

Она настаивает, что Козак ей никак не помогает и памятники родственникам на кладбище не ставил.

"Он - большой человек, а я - простая крестьянка. Видела его очень давно, еще при СССР. Тогда он еще приезжал, когда жил в Ленинграде. Потом попал в Москву, и на этом все контакты прекратились", - говорит Вера Шматковская.

И о политике предпочитает не говорить.

"Я только слышу по телевидению, что он войной занимается. Больше ничего не могу сказать", - добавила она. И спряталась у себя во дворе.

Рядом живет родственница еще одной одноклассницы Дмитрия Козака.

"Многие здесь плохого мнения о нем", - говорит женщина и цитирует нецензурные отзывы некоторых крестьян в отношении нынешней роли Дмитрия Козака.

Она настаивает, что он должен был что-то делать, "чтоб Украине было хорошо", ведь вырос здесь.

Немного понизив голос, добавила:

"Одна покойная женщина, которая работала в сельсовете, говорила: я его кормила, он играл с моей дочерью, а теперь делает это. Я бы его своими руками задушила за то, что он предал нас. И с Путиным вытворяет такое".

Автор фото, ВВС

А на местном кладбище мы действительно увидели четыре новых памятника родственникам Дмитрия Козака, которые очень выделяются на фоне остальных.

Именно они, по мнению местных, до сих пор связывают Козака с родным селом. Здесь уверены: он о них все-таки не забывает.