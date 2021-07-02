Украина вводит ковид-сертификаты. Куда можно ехать

Диана Курышко

BBC News Украина

час назад

Автор фото, Elisabetta Zavoli Getty Images

С первого июля в Украине начали действовать цифровые ковид-сертификаты. Эти документы должны открыть украинским гражданам границы в страны ЕС. Пока они работают в тестовом режиме и имеют две версии - украинскую и международную.

Отвечаем на главные вопросы о сертификатах и поездках украинцев в страны Евросоюза.

Что такое ковид-сертификат и как его получить?

Цифровой ковид-сертификат - это документ, удостоверяющий, что вы привиты от коронавирусной инфекции. Он также содержит информацию о наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни либо отрицательный ​ПЦР-тест на коронавирус. Сертификат защищен цифровой подписью.

Чтобы стать владельцем сертификата, нужно пройти полный курс вакцинации (одна или две дозы, в зависимости от препарата), загрузить в мобильное приложение "Дия", дать согласие на передачу данных и пройти верификацию. После этого в вашем телефоне появится электронная версия сертификата. Его можно распечатать.

В первые часы работы системы к тестированию ковид-сертификатов приобщилось свыше десяти тысяч человек, рассказал ВВС News Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Автор фото, Минцифра Підпис до фото, "Мы запускаем электронные ковид-сертификаты"

Почему два сертификата - украинский и международный? Чем они отличаются?

"Внутренний" ковид-сертификат пригодится во время возможных новых волн пандемии, объясняет депутат, руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Идея такова - если опять будет локдаун, владельцы ковид-сертификатов смогут посещать спортзалы, бассейны или пойти на концерт. Но окончательные правила определит правительство.

В международном сертификате будут содержаться следующие данные: фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами; дата рождения владельца; информация о болезни; данные о вакцинации/тесте/выздоровлении; уникальный номер сертификата; срок действия сертификата; государство, выдавшее сертификат; информация об уполномоченном учреждении.

Во внутреннем сертификате будут данные: фамилия, имя владельца на украинском языке; дата рождения владельца; уникальный номер сертификата; дата окончания срока действия сертификата.

Проверить подлинность сертификата позволит QR-код с цифровой подписью, для работы мобильного приложения подключение к интернету необязательно.

Свидетельство о вакцинации в бумажной форме. Это то же самое?

Нет. Бумажное свидетельство о вакцинации (желтого или белого цвета с "мокрыми печатями") - пока единственный официальный документ о полученных прививках, который выдавали в Украине до появления цифровых сертификатов. Его название - Международное свидетельство о вакцинации.

Свидетельство выдает семейный врач после получения двух доз вакцин. Его пока признали три страны - Венгрия, Турция и Болгария. Но 1 июля журналистка телеканала 1 + 1 с таким свидетельством и отрицательным ПЦР-тестом смогла пересечь границу с Францией.

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У меня есть цифровой ковид-сертификат! Я могу собираться в отпуск?

В перспективе с цифровым ковид-сертификатом можно будет свободно путешествовать в ЕС, а также в другие страны, которые их признают.

"Это именно тот сертификат, который вы сможете показать пограничнику в Австрии, например", - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Но не торопитесь. Несмотря на то, что украинские ковид-сертификаты появились одновременно с сертификатами ЕС, а некоторые европейские страны открыли границы для людей с национальными сертификатами вакцинации, на уровне ЕС украинские документы пока не действуют.

Сначала их должна проверить Еврокомиссия, подтвердить соответствие стандартам и принять решение о признании украинских сертификатов.

А Украина должна признать ковид-сертификаты ЕС и подключиться к шлюзу EUDCC ​- системе, которая позволяет проверять подлинность сертификатов и цифровых подписей.

Когда я смогу попасть в ЕС?

Неизвестно. В украинском правительстве заявляют, что сразу начали разрабатывать сертификаты вакцинации по стандартам ЕС и уже ведут работу с Еврокомиссией над подтверждением их соответствия.

В Еврокомиссии говорят, что сейчас многие страны просят признать их сертификаты о вакцинации. Где Украина в этой очереди - неизвестно.

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Признают ли в ЕС вакцины, которыми прививают украинцев?

Все доступные украинцам вакцины имеют авторизацию ВОЗ. Но в ЕС утверждены только Pfizer и AstraZeneca (Vaxzevria - новое название).

Но с AstraZeneca есть нюансы: среди утвержденных ЕС вакцин нет индийской Covishield, изготовленной по лицензии AstraZeneca, которую получили почти полмиллиона украинцев.

В ЕМА заявляют, что должны проверить производство вакцины перед тем, как давать разрешение. Serum Institute, производитель вакцины под брендом Covishield, надеется, что этот вопрос вскоре решат.

Как стало известно ВВС, семь стран ЕС открыли въезд для привитых индийской вакциной. Вакцинированные Covishield могут путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.

Препарат китайского производителя Sinovac, который также используют в Украине, еще проходит авторизацию в Европейском агентстве медицинских препаратов. Обычно эта процедура занимает несколько месяцев.

Смогу ли я свободно путешествовать по странам ЕС после решения Еврокомиссии и утверждения всех вакцин?

В принципе да. Но и тут не все просто.

Европейский совет утвердил рекомендации для стран ЕС по въезду туристов. Документ рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов.

Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению.

Проблема в том, что это лишь рекомендации. Каждая страна имеет право вводить собственные ограничения.

Например, на этой неделе Германия ввела новые ограничения для путешествующих из Португалии, даже полностью вакцинированных.

Поэтому лучше тщательно проверять правила въезда в каждую страну. Сделать это можна на сайте МИДа, а также на сайте ЕС.

Эта информация меняется постоянно - страны то усиливают, то ослабляют ограничения для туристов.

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Куда можно прямо сейчас?

Некоторые страны ЕС уже открыты для украинцев. Среди них, например, Болгария. Как сообщает посольство Украины в Болгарии, с 01 июня по 31 июля 2021 украинцы могут въехать в страну при наличии одного из следующих документов:

документ о полной вакцинации против COVID-19, после которой прошло не менее 14 дней (Болгария признает вакцины, которые делают в Украине);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы либо отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документ о том, что человек переболел COVID-19 не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Похожие правила для украинцев ввели Греция и Хорватия. Впрочем, кроме перечисленных документов, греческие власти просят туристов заполнить специальную форму о местонахождении пассажира. Хорватия требует также документальное подтверждение оплаты жилья.

Для поездки на Кипр также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сдать еще один тест по прилету, а также зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. Все правила описаны на сайте посольства.

Без ограничений можно отправиться в Черногорию, а оттуда без теста в соседние Сербию, Албанию и Северную Македонию.

Принимает туристов португальский остров Мадейра. С биометрическим паспортом виза не требуется, но нужен отрицательный ПЦР-тест.

Также необходимо заполнить онлайн-анкету за 12-48 часов до прибытия. С 12 июля на остров Мадейра можно будет долететь прямым рейсом из Украины.

Если лететь через страны ЕС, куда украинским туристам въезд закрыт, есть риск, что могут не пропустить. Похожие правила действуют на Азорских островах.

1 июля Испания сообщила, что признает национальные сертификаты третьих стран для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что границы Испании для украинцев также будут открыты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля сообщил, что при условии полной вакцинации для украинцев открылись еще Австрия и Нидерланды. Обе страны признают все используемые в Украине вакцины.

Автор фото, Дия Підпис до фото, Вот такое сообщение получили вакцинированные пользователи приложения "Дия"