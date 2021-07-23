Растения-чужаки. 5 видов, которые угрожают Украине

Алексей Коваленко, кандидат биологических наук (ботаника)

для BBC News Украина

9 минут назад

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Они легко преодолевают огромные расстояния, используя самолеты, корабли, поезда и автомобили ради вторжения своих армий. Они захватывают пространство и меняют ландшафты, разрушают экономику и ухудшают здоровье людей. Их тела зеленого цвета, как у героев стереотипных фильмов о пришельцах, хотя никакого отношения к космосу эти воинственные организмы не имеют.

Это обычные растения, которые на своей родине вели себя вежливо, выполняли роль добропорядочного члена экосистемы, но попав на новые территории, "встали на скользкую дорожку".

Причины успеха их вторжений не всегда понятны - часто они заключаются в отсутствии естественных врагов, наличии благоприятных к проникновению экосистем и эффективном использовании питательных веществ.

Неизменным остается одно - растения-чужаки оказывают значительное влияние на жизнь современного человека. Среди них отдельного внимания заслуживают пять видов.

Гигантские борщевики

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Несмотря на свое название, которое навевает приятные ассоциации с самым известным украинским блюдом, гигантские борщевики малопригодны для употребления в пищу - в отличие от местных видов борщевика сибирского и европейского. Борщевики-иностранцы часто вырастают до 4-5 м, являясь таким образом одними из крупнейших трав, которые можно встретить в Украине.

В Европу ворвались три таких вида - борщевик Мантегацца (Heracleum mantegazzianum), борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) и борщевик персидский (H. persicum).

В Украине больше всего проблем создает борщевик Сосновского. Ранее этот вид встречался только в восточной части Большого Кавказа, в Закавказье и на северо-востоке Турции. Однако в 1947 году в СССР началась масштабная кампания по культивированию этого вида.

Казалось бы, блестящий замысел - выращивать вид, который за короткий период времени дает впечатляющее количество биомассы. Однако домашний скот не оценил такую пищу. Более того, мясо и молоко коров на борщевиковой диете имели неприятный запах, а на слизистой оболочке животных начали фиксировать следы ожогов.

Довольно быстро агитационные материалы о пользе новой культуры перестали работать и выращивание борщевика сошло на нет, но за это время он уже начал успешно выращивать себя сам.

Часто борщевик Сосновского называют "местью Сталина", однако это зловещее название содержит небольшое противоречие. Первые урожаи борщевика Сосновского в Украине были собраны под Киевом и Житомиром, и случилось это в 1964 году. Даже если учитывать, что некоторым из этих плантаций было по 4 года, то есть старт культивации состоялся в 1960-м, это означает, что к тому времени кровавый диктатор уже 7 лет, как умер. И если борщевик месть - то месть за безответственное ведение хозяйства.

Его последствия неприятны. В местах проникновения борщевик вытесняет местные виды, затеняя их. Этот вид содержит в своем составе вещества - фуранокумарины, которые имеют фотосенсибилизирующее свойства. При контакте сока растения с кожей клетки эпителия становятся гораздо более чувствительными к воздействию ультрафиолета, появляются страшные ожоги (даже 3-й степени).

В особенности опасен контакт со слизистой глаз, который может завершиться слепотой. Поврежденный участок кожи может оставаться уязвимым к действию солнца в течение нескольких лет.

Клён ясенелистный

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Сейчас это дерево можно увидеть повсюду. Но еще не так давно на территории Украины не было ни одного представителя этого североамериканского вида. Более того, все попытки вырастить его терпели неминуемое фиаско.

Однако за дело взялся харьковский ботаник-акклиматизатор Иван Каразин. Он получил с севера США и Канады образцы клена ясенелистного (Acer negundo), которые могли выдерживать условия наших широт. Растение популяризировали как незаменимое для создания быстрорастущих лесов, что помогло ему быстро захватить значительные территории.

Однако оно вышло из заброшенных территорий, парков и вытесняет растения-аборигены.

В пойменных лесах клён ясенелистный полностью останавливает возобновление ив и тополей.

Эта тихая революция приводит к полной смене власти среди видов, и вместо милого сердцу пойменного леса мы получаем заросли клена, которые идеальны только для того, чтобы зайти в них и горько плакать над потерянным биоразнообразием.

Пыльца мужских экземпляров клёна ясенелистного является сильным аллергеном в период весеннего цветения.

Золотарники

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В период цветения амброзий много публикаций об этом аллергене сопровождаются вовсе не его изображением, а фото растений рода золотарника (Solidago), чаще золотарника канадского (S. canadensis) и высочайшого (S. altissima).

Эти два вида также попали к нам из Северной Америки и также мастерски преобразовывают местные широты в зону экологической катастрофы.

В Европе вид известен с 1735 года, а в середине 19 века он начал активно дичать и бесконтрольно распространяться. Один побег может произвести до 10 тысяч семян, которые путешествуют по воздуху в поиске нового доступного жилища. Золотарник канадский прекрасно распространяется не только семенами, но и вегетативным способом при помощи корневых отпрысков, корневищ и клубней.

Использование растения в букетах часто превращает людей в бесплатную службу доставки по распространению вида. Отдельные растения золотарника канадского могут жить до сотни лет и формировать заросли плотностью 300 побегов на квадратный метр. Это приводит к изменению структуры растительных сообществ и вытеснению местных видов.

У себя на родине золотарник контролируется крупными травоядными животными, а в Европе им питаются преимущественно улитки и некоторые грызуны.

И хотя экологический вред от вторжения североамериканских золотарников не вызывает сомнений, в отличие от амброзии золотарнику канадскому не так просто вызвать аллергические реакции. Его тяжелая пыльца требует помощи насекомых и далеко ветром не распространяется. И только совпадение во времени цветения с другими аллергенными растениями часто бросает на золотарник тень вины за чихание и другие реакции.

Ваточник сирийский

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Несмотря на свое название, ваточник сирийский (Asclepias syriaca) появился не в Сирии, а в Северной Америке. Эта путаница возникла скорее всего из-за ошибки ботаника Карла Клузиуса.

Точно сказать, когда этот чужеродный вид обосновался в Украине, сложно. Очевидно, это произошло не так давно - в 19 веке.

В 1863 году его уже точно выращивали в Киевском ботаническом саду, а вскоре начали культивировать и в Белой Церкви. Основная цель состояла не в создании экологической проблемы, а в его использовании как каучуконосителя. Однако у ваточника были другие планы - уже с 1887 года его начинают фиксировать в диком состоянии.

Он легко осваивает бедные песчаные почвы, оккупирует обочины дорог, перелоги, а иногда проникает даже на опушки леса и степи. Активное вегетативное размножение помогает отрядам первой волны вторжения расширять сферу своего влияния на 3 м в диаметре за год.

Семенное размножение готовит вторую волну инвазии, и далеко не каждая экосистема может ее выдержать. Ваточник тормозит или полностью прекращает восстановление растительного покрова после воздействия человека.

В условиях сельскохозяйственных земель ваточник пользуется славой злостного сорняка, который снижает урожайность многих культур более чем на 20%.

Робиния ложноакациевая

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Этот вид часто называют белой акацией, но робиния (Robinia pseudoacacia) и акация принадлежат к разным подсемействам в составе Бобовых.

Ранее дерево обитало исключительно на востоке США. Садовник Людовика ХІІІ, ботаник Жан Робен, в 1601 году заказал из Вирджинии партию саженцев растения, которое тогда еще не было названо в его честь.

Уже в 1700-х годах растение стало привычным для Германии. Через 10 лет робиния подошла вплотную к нынешним границам Украины, начав историю своего успеха в Венгрии.

В конце 18-го столетия робинию высаживают в парке Кирилла Разумовского, а дальнейшее завоевание Украины было делом техники. Растение производит до 15 тысяч семян за сезон, а в первый год может вырасти до 1 м. В возрасте 2-5 лет прирост часто составляет до 2 м в год, но впоследствии замедляется.

За высокие темпы роста, неприхотливость и древесную породу этот вид любят лесоводы, а за нектаропродуктивность - пчеловоды, однако растение может вторгаться в многие типы наземных экосистем, постепенно проникать в леса и менять их структуру.

Благодаря симбиотическим бактериям на корнях робиния насыщает почву азотсодержащими соединениями, которые привлекательны для "сорняков", но губительны в больших дозах для многих лесных видов. Это приводит к снижению видового разнообразия растений, а также связанных с ними животных и грибов.