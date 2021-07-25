Штамм Дельта. Что о нем известно

39 минут назад

Автор фото, Getty Images

В четверг, 22 июля, в Александровской больнице Киева зафиксировали сразу шесть случаев опасного штамма коронавируса "Дельта".

Первых инфицированных этой разновидностью в Украине выявили месяц назад, а 15 июля Минздрав сообщил о 4-х подтвержденных случаях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что в начале осени штамм "Дельта", вероятно, вытеснит другие варианты вируса и станет доминирующим в Украине.

Откуда взялась "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", для южноафриканского - "Бета", а для индийского - "Дельта".

Автор фото, Getty Images

Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.

"Дельта", в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

В середине июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреиесус заявил, что "Дельта" обнаружили в 111 странах и территориях.

Чем опасна "Дельта"

Вариант "Дельта" недостаточно исследован, но, по предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

В случае заражения "Дельтой" симптомы могут быть классическими для Covid-19 - кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса. Но при этом исследователь заболевания, профессор Тим Спектор, отмечал, что с новым штаммом такие симптомы встречаются реже.

Автор фото, Unsplash

И если заболевание по-прежнему, как правило, сопровождается высокой температурой, то потеря запаха уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.

"Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, - говорит Тим Спектор. - Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему".

Кроме того, "Дельта" в некоторых случаях может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

Эффективны ли вакцины

Это остается предметом исследований. Данных о том, что имеющиеся вакцины против коронавируса неэффективны против "Дельты", пока нет.

Специалисты установили, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные недавно изданием The New England Journal of Medicine.

Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом. Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме.