Модерна. Все, что нужно знать о вакцине, которой прививают украинцев

30 минут назад

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В Украине началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом Moderna. В середине июля Украина получила два миллиона доз этой вакцины, и сейчас в Киеве и регионах все желающие без проблем могут ею привиться.

Вокруг Moderna много сплетен, поэтому разбираемся, что это за вакцина, как и где можно ее получить.

Особенности Moderna

Вакцина разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний.

Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Такой же является и вакцина Pfizer-BioNTech.

Вакцину вводят двумя дозами. В Украине второй укол рекомендуют делать с интервалом 28 дней. Но по необходимости его могут увеличить до 42 дней.

Выработка антител к вирусу у большинства людей происходит незаметно. Но иногда после вакцинации возможна боль в месте прививки или повышение температуры. Это нормально. Впоследствии у вас формируется иммунитет к этой болезни.

Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения, как и остальные три вакцины, которыми прививают украинцев - Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Украина получила вакцину Moderna (кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax) 18 июля от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Почему стоит вакцинироваться

Вакцинация не гарантирует полной защиты от вируса, но защищает от тяжёлого течения болезни ​и смерти.

По расчетам ВОЗ, одобренные вакцины обеспечивают также определенную защиту и от новых штаммов вируса, таких как "Дельта".

Согласно последним исследованиям канадских ученых, эффективность Moderna против штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, — 72%. Это самый высокий показатель среди других вакцин, принимавших участие в исследовании - Pfizer и Oxford/AstraZeneca.

Исследования конца 2020 года выявили, что Moderna защищала от имеющихся тогда штаммов Covid-19 с эффективностью почти 95%.

Даже если вы уже переболели COVID-19, прививки делать нужно, утверждают специалисты. Вакцины обеспечивают надежную защиту.

На сегодняшний день известно, что иммунитет после прививки от COVID-19 сохраняется полгода.

Где и как вакцинироваться?

С 21 июля в Украине открыли доступ к вакцинам всем желающим после 18 лет. Ранее прививали приоритетные группы населения, людей с сопутствующими заболеваниями и в возрасте от 60 лет. Остальным получить прививки было не всегда просто.

Теперь, по информации Министерства здравоохранения, вы можете выбрать, как и где вакцинироваться:

в пункте , который расположен ближе всего к вашему дому. Список можно найти на сайте Минздрава. Позвоните туда напрямую или уточните адрес у своего семейного врача. Не имеет значения, где вы приписаны, или где территориально находится ваш семейный врач;

, который расположен ближе всего к вашему дому. Список можно найти на сайте Минздрава. Позвоните туда напрямую или уточните адрес у своего семейного врача. Не имеет значения, где вы приписаны, или где территориально находится ваш семейный врач; в пунктах массовой вакцинации . Они расположены в Киеве и других городах - подскажет национальная медицинская информационная система Helsi. Также на этом сайте можно записаться на вакцинацию онлайн - при наличии в выбранном вами пункте такой опции и свободного временного слота. Этот вариант хорошо работает в киевском центре массовой вакцинации в МВЦ возле станции метро Левобережная;

. Они расположены в Киеве и других городах - подскажет национальная медицинская информационная система Helsi. Также на этом сайте можно записаться на вакцинацию онлайн - при наличии в выбранном вами пункте такой опции и свободного временного слота. Этот вариант хорошо работает в киевском центре массовой вакцинации в МВЦ возле станции метро Левобережная; с помощью выездной мобильной бригады. Такая опция доступна коллективам более 50 человек и маломобильным гражданам. Для этого нужно обратиться в контакт-центр Минздрава.

Киев

Привиться вакциной Spikevax Moderna в Киеве с прошлой недели могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться онлайн через сайт Helsi.me в пункте массовой вакцинации в МВЦ. С 26 июля по 1 августа нет свободных временных слотов у мобильных бригад, прививающих препаратом Moderna. Зато есть достаточно свободных мест на прививку вакциной CoronaVac в МВЦ.

Также через этот ресурс можно отслеживать наличие вакцины и свободные слоты в пунктах вакцинации при поликлиниках и больницах. Но уточнить наличие вакцины и возможность ее получить лучше по указанному телефону.

Pfizer вакцинируют с приоритетом для лиц старше 60 лет или тех, кому нужна вторая доза этой вакцины.

Автор фото, TASS via Getty Images Підпис до фото, Центр вакцинации на стадионе Одесской юридической академии

Одесса

В Одессе есть 21 пункт вакцинации при поликлиниках и 10 центров массовой вакцинации при торгово-развлекательных центрах и школах. Выбрать вакцину можно уже на месте, никаких проблем с наличием нет, заверили BBC News Украина в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.

В городе прививают вакцинами Moderna, Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и AstraZeneca от Covishield/SKBio.

Львов

Во Львове записаться на прививку в будни можно в регистратуре своей поликлиники, через семейного врача или онлайн.

Согласно Helsi.me, онлайн в будни можно записаться в пункты прививок при центрах первичной медико-санитарной помощи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Центр вакцинации на стадионе "Арена Львов"

В пятницу, субботу и воскресенье можно привиться в шести центрах массовой вакцинации, куда также можно записаться онлайн. В половине из них прививают CoronaVac, в трех других - вакциной Moderna, в том числе и на стадионе "Арена Львов". Свободные слоты быстро исчезают.

Харьков

В Харькове есть пять центров массовой вакцинации, но, в отличие от остальных крупных городов, запись туда не доступна в системе Helsi.me. Некоторые центры работают ежедневно, некоторые только в выходные. Привиться можно в порядке живой очереди или по телефонной записи.

Кроме того, привиться в Харькове можно в стационарных пунктах вакцинации при поликлиниках и амбулаториях. Записаться можно либо через систему Helsi.mе, либо через семейных врачей и регистратуру.

В центрах массовой вакцинации есть CoronaVac и Pfizer. AstraZeneca прививают тех, кто получает вторую дозу. Moderna будут использовать для коллективной вакцинации, сообщили ВВС News Украина в Харьковской облгосадминистрации.

Днепр

В Днепре можно привиться, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру ближайшего пункта вакцинации. На Helsi.me большая часть таких пунктов недоступна для онлайн-записи.

На выходных в городе работают еще более десятка пунктов массовой вакцинации. Записаться туда можно на сайте likari.in.ua или по живой очереди с декларацией с семейным врачом. Либо с паспортом и идентификационным кодом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Харьковская поликлиника №20 также вакцинирует от коронавируса

Областные власти утверждают, что в городских пунктах вакцинации доступны Pfizer, Coronavac, Moderna и AstraZeneca.

Специалисты в области здравоохранения утверждают, что лучшей вакциной является та, что сейчас вам доступна.

В эти выходные Moderna уже появилась во многих пунктах вакцинации небольших городов и поселков Украины.