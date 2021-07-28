Модерна. Все, что нужно знать о вакцине, которой прививают украинцев
В Украине началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом Moderna. В середине июля Украина получила два миллиона доз этой вакцины, и сейчас в Киеве и регионах все желающие без проблем могут ею привиться.
Вокруг Moderna много сплетен, поэтому разбираемся, что это за вакцина, как и где можно ее получить.
Особенности Moderna
Вакцина разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний.
Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Такой же является и вакцина Pfizer-BioNTech.
Вакцину вводят двумя дозами. В Украине второй укол рекомендуют делать с интервалом 28 дней. Но по необходимости его могут увеличить до 42 дней.
Выработка антител к вирусу у большинства людей происходит незаметно. Но иногда после вакцинации возможна боль в месте прививки или повышение температуры. Это нормально. Впоследствии у вас формируется иммунитет к этой болезни.
Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения, как и остальные три вакцины, которыми прививают украинцев - Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
Украина получила вакцину Moderna (кодовое название mRNA-1273 и торговое название Spikevax) 18 июля от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.
Почему стоит вакцинироваться
Вакцинация не гарантирует полной защиты от вируса, но защищает от тяжёлого течения болезни и смерти.
По расчетам ВОЗ, одобренные вакцины обеспечивают также определенную защиту и от новых штаммов вируса, таких как "Дельта".
Согласно последним исследованиям канадских ученых, эффективность Moderna против штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, — 72%. Это самый высокий показатель среди других вакцин, принимавших участие в исследовании - Pfizer и Oxford/AstraZeneca.
Исследования конца 2020 года выявили, что Moderna защищала от имеющихся тогда штаммов Covid-19 с эффективностью почти 95%.
Даже если вы уже переболели COVID-19, прививки делать нужно, утверждают специалисты. Вакцины обеспечивают надежную защиту.
На сегодняшний день известно, что иммунитет после прививки от COVID-19 сохраняется полгода.
Где и как вакцинироваться?
С 21 июля в Украине открыли доступ к вакцинам всем желающим после 18 лет. Ранее прививали приоритетные группы населения, людей с сопутствующими заболеваниями и в возрасте от 60 лет. Остальным получить прививки было не всегда просто.
Теперь, по информации Министерства здравоохранения, вы можете выбрать, как и где вакцинироваться:
- в пункте, который расположен ближе всего к вашему дому. Список можно найти на сайте Минздрава. Позвоните туда напрямую или уточните адрес у своего семейного врача. Не имеет значения, где вы приписаны, или где территориально находится ваш семейный врач;
- в пунктах массовой вакцинации. Они расположены в Киеве и других городах - подскажет национальная медицинская информационная система Helsi. Также на этом сайте можно записаться на вакцинацию онлайн - при наличии в выбранном вами пункте такой опции и свободного временного слота. Этот вариант хорошо работает в киевском центре массовой вакцинации в МВЦ возле станции метро Левобережная;
- с помощью выездной мобильной бригады. Такая опция доступна коллективам более 50 человек и маломобильным гражданам. Для этого нужно обратиться в контакт-центр Минздрава.
Киев
Привиться вакциной Spikevax Moderna в Киеве с прошлой недели могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться онлайн через сайт Helsi.me в пункте массовой вакцинации в МВЦ. С 26 июля по 1 августа нет свободных временных слотов у мобильных бригад, прививающих препаратом Moderna. Зато есть достаточно свободных мест на прививку вакциной CoronaVac в МВЦ.
Также через этот ресурс можно отслеживать наличие вакцины и свободные слоты в пунктах вакцинации при поликлиниках и больницах. Но уточнить наличие вакцины и возможность ее получить лучше по указанному телефону.
Pfizer вакцинируют с приоритетом для лиц старше 60 лет или тех, кому нужна вторая доза этой вакцины.
Одесса
В Одессе есть 21 пункт вакцинации при поликлиниках и 10 центров массовой вакцинации при торгово-развлекательных центрах и школах. Выбрать вакцину можно уже на месте, никаких проблем с наличием нет, заверили BBC News Украина в департаменте здравоохранения Одесского горсовета.
В городе прививают вакцинами Moderna, Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и AstraZeneca от Covishield/SKBio.
Львов
Во Львове записаться на прививку в будни можно в регистратуре своей поликлиники, через семейного врача или онлайн.
Согласно Helsi.me, онлайн в будни можно записаться в пункты прививок при центрах первичной медико-санитарной помощи.
В пятницу, субботу и воскресенье можно привиться в шести центрах массовой вакцинации, куда также можно записаться онлайн. В половине из них прививают CoronaVac, в трех других - вакциной Moderna, в том числе и на стадионе "Арена Львов". Свободные слоты быстро исчезают.
Харьков
В Харькове есть пять центров массовой вакцинации, но, в отличие от остальных крупных городов, запись туда не доступна в системе Helsi.me. Некоторые центры работают ежедневно, некоторые только в выходные. Привиться можно в порядке живой очереди или по телефонной записи.
Кроме того, привиться в Харькове можно в стационарных пунктах вакцинации при поликлиниках и амбулаториях. Записаться можно либо через систему Helsi.mе, либо через семейных врачей и регистратуру.
В центрах массовой вакцинации есть CoronaVac и Pfizer. AstraZeneca прививают тех, кто получает вторую дозу. Moderna будут использовать для коллективной вакцинации, сообщили ВВС News Украина в Харьковской облгосадминистрации.
Днепр
В Днепре можно привиться, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру ближайшего пункта вакцинации. На Helsi.me большая часть таких пунктов недоступна для онлайн-записи.
На выходных в городе работают еще более десятка пунктов массовой вакцинации. Записаться туда можно на сайте likari.in.ua или по живой очереди с декларацией с семейным врачом. Либо с паспортом и идентификационным кодом.
Областные власти утверждают, что в городских пунктах вакцинации доступны Pfizer, Coronavac, Moderna и AstraZeneca.
Специалисты в области здравоохранения утверждают, что лучшей вакциной является та, что сейчас вам доступна.
В эти выходные Moderna уже появилась во многих пунктах вакцинации небольших городов и поселков Украины.