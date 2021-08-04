Как изменится климат Украины через 50 лет

Галина Корба

ВВС News Украина

час назад

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Новые виды животных, растений, природные явления и болезни - все это результат изменения климата в Украине. И это не вопрос веков. Новый мир может наступить уже через 50-100 лет. Он потребует новых подходов и быстрых изменений. Готовиться к этому украинцам нужно уже сейчас.

2070-й год. Украина. По выжженной черкасской степи бежит шакал. Он немного напуган. Еще бы, ведь нужно найти убежище, пока его не настигло торнадо, бушующее в нескольких километрах.

В 400-х километрах на юг, в Одессе, после нескольких месяцев без дождя бушует непогода. Мощный ливень затопил улицы, потоки воды сносят все на своем пути, а шквалистый ветер срывает крыши и ломает деревья. Это уже в четвертый раз за лето.

На севере, в столице третий месяц невыносимая жара. Температура воздуха неумолимо ползет в сторону отметки +40 ºС. Женщина за 60 только что вышла из раскаленного троллейбуса. Она едва может дышать, а еще нужно добраться до рынка.

Сегодня праздничный ужин, она запланировала приготовить борщ и надеется купить свеклу не за все деньги мира.

Ведь с тех пор как ее почти перестали выращивать в Украине, цены на импортный деликатес выросли в несколько раз.

Все это не фантазии из очередной антиутопии, а вполне реальный прогноз возможных изменений климата в Украине в ближайшие 50-100 лет.

Коварные градусы

За последние 100 лет средняя температура воздуха в Украине поднялась на 1,2 градуса. Это немногим более чем в среднем в мире, там повышение составляет 1,1 градуса.

- Неужели это много? - спросите вы.

- Еще как, - скажут климатологи.

"В норме температура тела человека 36,6. Добавьте один градус и это уже 37,6. То есть вы начинаете болеть, — объясняет климатолог Светлана Бойченко. - Наша климатическая система уже в состоянии заболевания и начинает выдавать нам различные аномалии".

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Теперь вопрос лишь в том, насколько быстро и трудно будет прогрессировать эта болезнь.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата рассматривает три сценария, в зависимости от того, насколько эффективно человечество будет противодействовать изменениям климата.

Эксперты, с которыми побеседовала BBC News Украина, сходятся на том, что наиболее реалистично выглядит второй сценарий, согласно которому к 2100 году средняя температура на Земле вырастет не более чем на 2-2,5 градуса.

Но есть и вовсе пессимистичный сценарий, который также выглядит реалистично, — температура к 2100 году вырастет на 3-4 градуса.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В этом году в Арктике в мае фиксировали рекордную 30-градусную жару

Причем чем северное, тем быстрее будет расти температура воздуха, предостерегают климатологи.

"При наихудшем сценарии в арктических широтах температура вырастет на 8-10 градусов. Увеличение средней температуры на один градус - это увеличение теплого периода на 10 дней. Если мы говорим о росте на 10 градусов, то полярное лето может увеличиться на 100 дней", — говорит климатолог Вера Балабух.

А это еще более стремительное таяние ледников и разбалансировка атмосферной циркуляции, которая будет выдавать все больше аномалий, например морозы и снежные заносы где-то в Испании или 30-градусную жару в арктических широтах.

Как это будет работать в Украине

При наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты.

Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет наступать с юго-востока Украины на северо-запад.

Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

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"Сначала ливень, а затем сушь, — объясняет Светлана Бойченко. - В таких условиях начинаются засухи, ведь даже когда выпадают дожди, сухие почвы не могут их принять. Такие почвы, как стекло, вода по ним просто стекает".

"Для нормального питания нужно, чтобы долго шел затяжной, спокойный дождь. Мы о таких периодах уже забываем", — добавляет климатолог.

Еще один побочный эффект сухой земли и обильных ливней - регулярные наводнения и подтопления, прогнозирует Вера Балабух.

"Из-за жары в атмосферу попадает больше влаги, облака становятся более мощными, осадки более интенсивными", - объясняет она.

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В этом году такие подтопления уже были в Одессе, Мариуполе и Львове. Но все может быть хуже. Климатолог вспоминает, как в июне этого года на Ай-Петри за сутки выпало 295 мм осадков. Пострадали люди и города.

"295 мм - это трехмесячная норма осадков, почти 295 литров воды на квадратный метр. Это очень опасное явление. Насколько мы готовы к тому, что это будет происходить чаще?" - спрашивает Балабух.

Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут приходить аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.

"Такие температурные качели будут характерны для следующих периодов", - уверена Бойченко.

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Зато практически исчезнут зимы со стабильным долговременным снежным покровом. И это также станет проблемой.

"Большинство наших рек имеют снеговое питание. Если нет снега, мы теряем воду, которая должна насыщать наши реки и колодцы. Возникает проблема с водоснабжением", — объясняет Балабух.

Благодаря снежному покрову также перегнивала сухая трава, которая оставалась с осени. Без снега сорняк остается сухим, а с приходом тепла он становится отличным проводником масштабных лесных пожаров.

Тандем засух и сильных ветров при благоприятных условиях может провоцировать пылевые бури. Это возможно даже на Полесье, где ранее активно осушали болота.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Из-за изменения климата аномалии наподобие торнадо перестанут быть диковинкой в Украине

Климат будет становиться все более непредсказуемым, будет все больше аномальных явлений, говорит Ирина Ставчук, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

"Речь идет о длительных тепловых волнах, пожарах, засухах, торнадо, ураганах, сначала отсутствие осадков, а затем в одном регионе за несколько часов выпадает двухмесячная норма. Увеличение таких экстремальных погодных явлений будет разрушительным", — объясняет она.

Прощай, свёкла! Привет, Австралия!

Климат в Украине однозначно изменится, но на климат какой страны он будет похож?

Эксперты озвучивают разные версии, но сходятся, что в летний сезон он все больше будет напоминать средиземноморские страны. Какие именно - будет зависеть от количества осадков.

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Это может быть более влажная Италия или Греция или более засушливая Испания или даже Израиль.

Но радоваться и готовиться высаживать оливковые или апельсиновые рощи не стоит, предостерегает президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Несмотря на более континентальный климат все еще холодные зимы, он советует ровняться на Австралию и технологии, которые она использует.

"В Австралии речь идет о пшенице, кое-где еще ячмень и масличные, из этого нужно исходить Украине", — говорит эксперт.

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Он признается, что изменение климата происходит в Украине даже быстрее, чем прогнозировали. Количество осадков уже резко сократилось, а те, что есть, выпадают в основном зимой.

В 2020 году почти весь урожай на юге уничтожила засуха, когда в течение 60 дней держалась жара выше +30 ºС.

Фактически вся полоса знаменитых украинских черноземов попадает в зону "рискованного земледелия".

"Де-факто на юге Украины, кроме подсолнечника и озимой пшеницы, ничего особенно уже и не вырастишь, - говорит Лисситса. - В будущем Украина не сможет выращивать сою, трудно будет выращивать рапс и кукурузу, а это наша основная экспортная культура".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кукурузе в Украине скоро прийдется туго

Даже такую национально чувствительную для Украины культуру как свёкла, в том числе сахарную свёклу, изменение климата уже вытесняет на Западную Украину. Это влаголюбивое растение не выдерживает новой горячей и засушливой погоды летом.

"Если раньше на территории Львовской области и Прикарпатья никто и не думал выращивать сахарную свеклу или подсолнечник, то сейчас эти культуры вырастают. Я думаю, в ближайшие 30-50 лет Западная Украина будет клондайком аграрного развития страны", — добавляет он.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Выращивать свеклу в Украине становится все сложнее. Неужели борщ под угрозой?

Ответом аграриев на изменение может стать орошение, в частности централизованные системы полива днепровской водой, предлагает эксперт.

Но это имеет свои риски, которые необходимо учесть.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Страны, где есть проблемы с осадками, спасаются мощными системами орошения

"Планируя полив, мы должны понимать объемы природных ресурсов, — предостерегает Ирина Ставчук из Минэкологии. - В регионах, где требуется орошение, прогнозируют уменьшение стока рек. Чтобы решая одну проблему, мы не создали другую".

Ад городов

Изменение климата не всегда сугубо отрицательное явление, говорят климатологи. Теплые зимы позволят экономить на отоплении, сохранить автомобильные дороги, которые уничтожают морозы и гололедицы.

Но это и новые вызовы - достаточно ли энергоэффективны и модернизированы сети в украинских городах, чтобы в теплые дни зимы каждый украинец мог легко подкрутить батареи и снизить суммы в платежках?

Готовы ли города к экстремальной жаре?

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"В мегаполисах, таких как Киев, свой микроклимат, — объясняет Вера Балабух. - Застройки, асфальтированные улицы, транспорт. Все это приводит к тому, что температура там на 5-10 градусов выше, чем в пригороде".

В июне этого года в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений - почти 50 градусов тепла. В результате скончались более 700 человек, а поселок Литтон, где три дня подряд держалась экстремальная жара, полностью сгорел.

"А это широта Харькова", - напоминает Балабух.

Властям уже сейчас следует готовиться к этим вызовам, говорит директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Оснащать транспорт кондиционерами, обеспечить энергетический ресурс для массового использования кондиционеров в домах, активно озеленять города, создавая очаги прохлады, и пересмотреть подходы к застройке.

Кроме того, мощные ливни нового времени будут каждый раз провоцировать затопления и убытки, если украинские города уже сейчас не начнут перестраивать свои системы водоотведения.

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"У каждого города есть какая среднемесячная норма осадков. На это рассчитаны все канализации, диаметры труб, шаг коллекторов. В Киеве системы были заложены в 50-60-е годы, тогда климат был совсем другим, — говорит урбанист Дмитрий Беспалов. - Эти ливни - только первый звонок, в перспективе 10-30 лет все может ухудшиться".

Животные. Кому здесь не место

А как насчет дикой природы?

Разные виды флоры и фауны постепенно будут мигрировать, так же как и воздушные массы - с юго-востока на северо-запад, уверяет зоолог Павел Гольдин.

Последнее место, где будут задерживаться привычные для Украины элементы фауны, - Волынь и Карпаты.

"Мы обретаем разнообразие степное, полупустынное, но одновременно теряем типично лесное", - объясняет эксперт.

Под угрозой исчезновения, например, тетерева в Карпатах и лоси.

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"Есть исследования, которые говорят, что к 2050 году лось исчезнет с территории Украины, пойдет на север, - говорит зоолог. - Лося не будет".

"Что касается морской фауны - к нам заходит все больше и больше средиземноморских видов, а с ними чужеродные тропические виды. Элементы реликтовой фауны забиваются в устья рек, но и там сейчас исчезают", — говорит Гольдин.

Только за последние 40 лет в Украину пришли много новых, невиданных доселе видов. Зоолог вспоминает кольчатую горлицу, мигрировавшую из Ирана, розовых фламинго, впервые гнездовавшихся на озере Сиваш, розовых и кудрявых пеликанов, которые еще в 80-х считались большой редкостью.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розовый фламинго, похоже, скоро будет регулярно гнездиться в Украине

"Сейчас розовый пеликан стал обычным видом для всего Причерноморья, чуть ли не массовым, — говорит зоолог. - В этом году мы видим уже и кудрявых пеликанов. Они, скорее всего, пришли из Каспийского моря, там были их места обитания".

Один из самых экзотических видов, мигрировавших в Украину, — шакал. Он пришел в Донецкую область в 90-х, а сейчас распространился по всей степной зоне Украины.

В "нулевые" компанию ему составила лисица корсак, обитающая в степях, пустынях и полупустынях Центральной Азии.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шакал пришел в Украину недавно, но уже чувствует себя здесь хозяином

А в прошлом году произошла сенсация - недалеко от Джарылгача рыбаки поймали средиземноморскую черепаху логгерхед.

"Это самая северная находка этого вида в мире и вторая в истории находка этого вида в водах Украины. Предыдущая была в 1962 году в Крыму. И думаю, это не последняя такая находка", - прогнозирует Гольдин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сайгаку пришелся бы по душе новый климат в Украине

В перспективе фауну Украины могут пополнить гадюковые змеи, наподобие гюрзы, сухопутные черепахи, многие виды насекомых и птиц.

Из млекопитающих мог бы прийти сайгак, а в Черном море, почти наверняка, поселятся рыбы из Красного моря и Атлантики.

Лихорадка западного Нила и бешенство

Новые виды несут новые риски. Они могут составить угрозу традиционной экосистеме, как амброзия и борщевик, которые особенно активно распространяются благодаря потеплению и агрессивно вытесняют другие виды растений.

Также могут быть экзотические для региона болезни, говорит Ирина Маковская, младший научный сотрудник кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии Национального университета биоресурсов.

Ведь новые животные, птицы и насекомые являются резервуарами и источниками вирусов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перелетные птицы могут принести птичий грипп

Зоонозы, инфекции общие для животных и людей, распространяются быстрее в условиях глобального потепления.

Исследовательница называет сразу несколько болезней, которые могут возникнуть или резко распространиться в Украине на фоне изменений климата:

Птичий грипп . Колонии диких перелетных птиц смогут дольше находиться на территории украинских водоемов и больше контактировать с домашней птицей, передавая вирус.

. Колонии диких перелетных птиц смогут дольше находиться на территории украинских водоемов и больше контактировать с домашней птицей, передавая вирус. Лихорадка Западного Нила . Из-за потепления будут активнее размножаться многочисленные виды комаров, переносящих эту болезнь. До сих пор в Украине фиксировали лишь единичные случаи лихорадки.

Из-за потепления будут активнее размножаться многочисленные виды комаров, переносящих эту болезнь. До сих пор в Украине фиксировали лишь единичные случаи лихорадки. Болезнь Лайма . Эта известная для украинских широт болезнь станет более распространенной, ведь потепление расширяет ареал клещей, которые ее переносят.

. Эта известная для украинских широт болезнь станет более распространенной, ведь потепление расширяет ареал клещей, которые ее переносят. Бешенство. Потепление будет способствовать изменению фаз жизненного цикла основного резервуара вируса - рыжей лисы. Она дольше будет иметь доступ к кормовой базе, а это увеличит количество инфицированных животных.

Возможны вспышки бактериальных заболеваний, таких как холера и сальмонеллез.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Глобальное потепление угрожает Украине небывалыми вспышками бешенства

"Как мы увидели на примере Covid-19, новые болезни это не вопрос десятилетий или столетий, а вопрос нескольких лет, возможно, нескольких месяцев, ведь климат на территории Украины стремительно меняется", - подчеркивает Маковская.

Она советует проводить постоянный мониторинг и брать ситуацию под контроль.

А дальше ... пустыня

Самое тревожное в так называемом глобальном потеплении то, что Украина мало может повлиять на ситуацию с изменением климата. Это признают все эксперты, с которыми побеседовала BBC News Украина.

Чтобы притормозить изменения, объединить усилия должны все страны. В 2015 году было принято Парижское соглашение по климату. Оно провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.

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"Все страны к середине столетия должны полностью отказаться от ископаемого топлива, перейти на возобновляемые источники энергии, достигнуть климатической нейтральности, — объясняет Ирина Ставчук из Минэкологии. - Сейчас того, что делают страны, недостаточно".

По ее словам, Украина поставила перед собой амбициозные, но реальные задачи. И уже к 2030 году собирается сократить количество выбросов на 65% по сравнению с 1990 годом.

Но климатоохранная политика - это не решение всех экологических проблем, отмечает Ставчук. Речь также идет об энергоэффективности, модернизации промышленности, обработке сточных вод, переходе на органическое сельское хозяйство, рациональном управлении отходами.

"Необходимо работать над всеми изменениями одновременно", - говорит она.

В авангарде изменений, считает Ставчук, должна быть высшая власть в государстве, которая должна ограничивать негативную деятельность или стимулировать необходимые трансформации.

"Где-то это налог, где-то наоборот субсидия, чтобы более вредные практики ограничивать или делать их использование дорогостоящим", — объясняет она.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Украине запретили пластиковые пакеты с 1 января 2022 года

Если человечество не сможет сдержать рост глобальной температуры, и она достигнет отметки три градуса и выше, Землю ожидают необратимые процессы.

"Речь идет о том, что мы рискуем лишиться живой природы, которая в столь быстрых изменениях просто не сможет адаптироваться, - объясняет Ставчук. - А дальше - окисление и повышения уровня океанов, гибель целых экосистем, недостаток питьевой воды, гибель лесов".

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Что будет с Украиной при негативном сценарии?

"Если потеплеет на 3-4 градуса, южные регионы Украины могут превратиться в пустыню", - дает неутешительный прогноз Светлана Бойченко.