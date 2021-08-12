Как и почему арабские туристы полюбили Украину

Диана Курышко, Георгий Эрман

BBC News Украина

11 минут назад

Автор фото, Пресслужба Буковелю, Павло Заровецький Підпис до фото, Многие арабские туристы выбирают Буковель

10-летняя Хур, 12-летняя Абуди и 3-летняя Харер плели венки в парке "Киевская Русь", разглядывали оленей в Межигорье и вместе с родителями - Хани и Ахмедом - катались на самокатах по Киеву.

Эта семья из Саудовской Аравии вместо привычного летнего отпуска в Европе впервые приехала в Украину.

Пять дней Киев и его окрестности семье Хани и Ахмеда показывала гид Леля Филимонова.

Если раньше на экскурсиях у нее никогда не было арабских туристов, то этим летом почти каждый день индивидуальные туры и большие группы.

Женщины в хиджабах на улицах и в ресторанах Киева, Львова и Карпат, лучшие отели, где большинство номеров заняты большими арабскими семьями - в Украине настоящий бум туристов из стран Персидского залива.

Автор фото, facebook.com/lyolya.filimonova Підпис до фото, Катались на теплоходе, посетили музеи украинского быта и много гуляли по городу. Гид Леля Филимонова говорит, что арабские туристы в восторге от Киева

По данным Госпогранслужбы, только за первое полугодие 2021 года Украину посетило свыше 17 тысяч туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы.

На первом месте - туристы из Саудовской Аравии. Их число привышает 14 тысяч.

"Это действительно туристический бум, и гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров", - говорит Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма.

Автор фото, Пресс-служба Буковеля, Павел Заровецкий Підпис до фото, Арабские туристы часто покупают баранов в Карпатах

Дожди, леса и лоукосты

"Вы бы видели, как арабы радуются, когда идет дождь. Это такой шквал эмоций. Никто у нас так не радуется дождю, как они. У них там жара, а у нас прохладно", — рассказывает Александра Гагарина, заместитель директора премьер-отеля "Днестр" во Львове, где этим летом арабские туристы - вторая по численности группа иностранных гостей.

По ее словам, наибольшей популярностью в отеле пользуются номера не с видом на город, а с видом на парк, чтобы из окна была видна зелень.

"Саудовцы любят открывать новые места, — цитирует бахрейнское издание Alayam сотрудника в сфере туризма Мохаммеда Масуда. - Нас в Украине поразило многое. Особенно - природа и погода. Нам нравится еда, она похожа на средиземноморскую кухню".

Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и развлекаются на водных аттракционах - рассказывают об арабских туристах украинские гиды и отельеры.

Автор фото, ВВС

В арабских СМИ десятки публикаций посвящено Украине. Арабские туристы из-за карантина в Европе были вынуждены искать новые направления для путешествий и таким образом открыли для себя Украину.

Саудит Набил Кансара вместе с женой посетили Киев и Львов, очень довольны.

"Украина похожа на многие другие страны. Здесь очень красиво, как во Франции, Испании, Швейцарии, где мы бывали раньше. Здесь приветливые люди, нормальные цены и замечательная природа", — цитирует Набила Кансару бахрейнское издание Al-Ayyam.

Саудовское издание Al-Mowaten пишет о высоком спросе на билеты в Украину и увеличении числа рейсов в Киев и Львов.

Еще прошлым летом Украина ввела безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Омана. В январе 2021 года Киев и Эр-Рияд подписали соглашение о воздушном сообщении. Теперь из этой арабской страны в Украину летают десятки прямых рейсов в неделю.

В соцсетях международного лоукостера Flynas появилась промокампания Львова, а на улицах Львова - толпы арабских туристов.

Автор фото, Flynas

Чартерные рейсы из Саудовской Аравии во Львов с июля запустила и украинская авиакомпания SkyUp. Большую часть мест в этих рейсах продают в пакетные туры с проживанием в пятизвездочных отелях Львова и Буковеля, рассказывает Сергей Кириченко, руководитель департамента развития въездного и внутреннего туризма Join UP!

Закрытая на карантин Европа, открытая Украина и огромное количество авиарейсов - основные причины арабского туристического бума, считают эксперты.

"Количество гостей в отелях увеличивалось пропорционально числу авиарейсов. Сразу с запуском в июне первых авиарейсов мы почувствовали приток арабских туристов", - говорит Кристина Кагуй, руководитель отдела по работе с курортными отелями сети Reikartz Hotel Group.

Приезжают арабские туристы большими семьями с родителями и детьми обычно на 10-14 дней. Успевают несколько дней посвятить Киеву, Львову и Карпатам. Чуть реже едут в Одессу, рассказывает о маршрутах арабских туристов в Украине гид Леля Филимонова.

"Это мой первый визит в Украину и я просто поражена. Во Львове замечательная архитектура, особенно прекрасны старинные дома", — рассказывает туристка из Саудовской Аравии Ханна.

Она с четырьмя друзьями приехала в Украину на две недели. С журналистами издания Tvoemisto женщины беседуют в центре Львова, где планируют посетить Оперу и несколько музеев. Одеты так, что закрыто все тело.

Одним из сложных моментов путешествия в Украину Ханна называет трудности с переводом и меню в ресторанах, где так много блюд из свинины. Но, по ее словам, все легко решается с помощью телефона и онлайн-переводчика. Также им удалось попробовать борщ без мяса.

"У вас очень открытые и приветливые люди. Это очень приятно", - говорит туристка. Украину, по ее словам, они выбрали, потому что другие европейские страны закрыты для путешествий: "Путешествие без виз, без обязательного карантина - вот основные причины, почему мы здесь".

Автор фото, unian

Везут большие деньги

"Мы прогнозировали, что когда-то арабский рынок к нам придет, но не ожидали, что их будет так много. Это просто чудо. За пребывание этих туристов борется весь мир. Они тратят здесь большие деньги, ходят на шопинг. Во Львове для них не хватает минивэнов, ведь они привыкли путешествовать с комфортом и большими семьями", — говорит Александра Гагарина, заместитель директора премьер-отеля "Днестр".

По экспертным оценкам, рассказывает Олеськив из Госагентства развития туризма, расходы одного такого туриста в Украине составляют около трех тысяч долларов. То есть они уже потратили в Украине несколько десятков миллионов долларов.

Автор фото, Пресс-служба Буковеля

"Благодаря этим туристам наш туристический рынок оживает. Многие отели Киева говорят, что больше загружены, чем в аналогичный период 2019 года. Немногие страны могут похвастаться такими показателями", — отмечает Марьяна Олеськив.

По ее наблюдениям, от такого наплыва туристов больше выиграли те регионы, где есть хорошие отели и развита инфраструктура: "Это турист, которому нужен высокий уровень сервиса, качественное жилье, питание, аттракционы для семейного отдыха".

Автор фото, unian Підпис до фото, Туристы на улицах Киева

Спросом пользуются большие номера с несколькими спальнями, есть специальные требования к ванной комнате - биде, гигиенические души. Обычно путешествуют семейными парами или большими семьями, часто ищут комфортного размещения по 5-6 человек в одном номере, рассказывает Кристина Кагуй из Reikartz Hotel Group.

По ее словам, в июле, количество гостей из стран Персидского залива в Reikartz превысило июньские показатели в четыре раза. В августе прогнозируют еще большее количество.

В гостиницах категории 5 звезд арабские гости останавливаются три дня и дольше, платя в среднем 200 евро в сутки, рассказывает Валерия Секисова, директор департамента продаж и маркетинга Premier Hotels and Resorts.

Более 2 тыс. гостей из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ за последние два месяца принял пятизвездочный отель Hilton Kyiv.

Автор фото, Hilton Kyiv Підпис до фото, Реклама Hilton Kyiv для арабских туристов

В Hilton меню ресторана и приветственные письма перевели на арабский язык, добавили больше халяльных блюд. На рецепции туристы могут взять Коран и коврики для молитвы, а для лаундж-зон закупили нарды - популярную игру в арабских семьях.

Реклама на арабском и бараны

Украинский бизнес быстро перепрофилировался на новых туристов, и меню в ресторанах запестрели арабской вязью, делится наблюдениями Юрий Цымбал, управляющий отелем Ribas Karpaty, который с июня принимает арабских туристов.

"Мы сделали это одними из первых. Убрали из арабского меню блюда из свинины, добавили курицу и мясо с сертификатом "Халяль".

Автор фото, Ribas Karpaty Підпис до фото, Меню ресторана Ribas Karpaty

"Мы добавили блюда из восточной кухни - фалафель, хумус, кускус, баклажаны, чтобы гости видели знакомую для них кухню. Но и наши сладости, фрукты, ягоды они любят. Заказывают деруны и халяльный борщ", - рассказывает Гагарина из премьер-отеля "Днестр".

Реклама, меню и даже надписи на кофейных машинах на арабском, а еще много объявлений о продаже овец - вот, что можно сейчас увидеть в Карпатах.

Во время Курбан-байрама, одного из главных праздников мусульман, который в этом году пришелся с 19 по 23 июля, принято приносить в жертву овцу. И шашлык или люля-кебаб из баранины - популярное блюдо среди арабских туристов.

Юрий Цымбал из Ribas Karpaty рассказывает историю, как барана принесли в жертву по всем религиозным правилам прямо в номере одного из апарт-отелей Буковеля, что стало большим сюрпризом для персонала.

В Буковеле существенно выросли цены во время наплыва арабских туристов. А арабские блогеры, посетившие Украину, в соцсетях призывают своих граждан проверять цены, потому что в арабской версии меню они могут быть завышены.

Автор фото, Пресслужба Буковелю Підпис до фото, В Буковеле подняли цены на фоне туристического бума

"В целом арабские гости - неконфликтные, если знать их законы и уважать их правила. Конечно, как и в любой сфере, могут возникать недоразумения, но они легко решаются и не связаны с национальностью", — рассказывает Елена Войтинская, PR -менеджер Hilton Kyiv.

Например, их нельзя фотографировать. Поэтому, если в лобби отеля есть кто-то из арабских туристов, там не могут работать фотографы.

"То, что они приезжают сюда за секс-туризмом, — заблуждение. Такого количества путешествующих семьями у нас не было. Это семейный отдых. Призываю украинцев не нарушать их традиции, относиться с уважением, не фотографировать женщин", — говорит Гагарина.

"Арабские туристы оставляют немалые деньги в нашей экономике. Нам нужно адаптироваться к их культурным особенностям", - отмечает Олеськив.

По ее прогнозам, ближе к зиме количество арабских туристов в Украине может снизиться. Однако есть надежда, что часть авиарейсов останется для зимнего туризма, а следующим летом они снова приедут.