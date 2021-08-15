Почему "Талибан" так быстро захватывает Афганистан. Краткое описание хода войны

Джонатан Бил

Военный корреспондент BBC

44 минуты назад

Автор фото, EPA

Скорость, с которой талибы продвигаются в Афганистане, похоже, стала сюрпризом для многих - центры регионов падают, как домино.

Инициатива явно на стороне "Талибана", тогда как афганское правительство отчаянно пытается удержаться у власти.

Как следует из доклада разведки США, который попал в СМИ на этой неделе, наступление на столицу Афганистана Кабул - вопрос нескольких недель, а все правительство может пасть за 90 дней.

Почему это происходит так быстро?

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, включая Британию, большую часть прошлых 20 лет тренировали афганские правительственные силы безопасности и оснащали их всем необходимым.

Множество американских и британских генералов заявляли, что армия Афганистана наконец сильна и мощна. Сегодня эти заявления выглядят пустыми.

Силы правительства и "Талибана"

Автор фото, EPA

Теоретически у афганского правительства сейчас должно было бы быть преимущество благодаря силам, которые есть в его распоряжении.

На бумаге национальные силы безопасности насчитывают более 300 тыс. бойцов. Сюда входят армия, полиция и военно-воздушные силы.

Но в реальности в стране всегда были проблемы с необходимым количеством военных и полицейских.

Афганская армия и полиция имеют непростую историю, наполненную многочисленными потерями, дезертирством и коррупцией. Некоторые командиры, например, требовали плату для солдат, которых просто не существует - так называемых "солдат-призраков".

Специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана в своем последнем отчете для американского конгресса высказывал "серьезное беспокойство в связи с разрушительным воздействием коррупции ... и сомнительной точностью данных о реальном состоянии сил".

Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) говорит, что сама афганская армия никогда не знала, сколько точно военнослужащих она насчитывает.

К этому, по его словам, можно добавить еще и проблемы с оснащением и моральным духом.

Солдат часто отправляли служить в регионы, где у них не было семейных или племенных связей. Это одна из причин, почему часть афганских военных так быстро покидала свои позиции.

Силу "Талибана" оценить еще труднее.

Антитеррористический центр США в Вест-Пойнте оценивает ядро ​​талибов в 60 тыс. бойцов. Вместе с другими группировками и сторонниками "Талибана" эта цифра может вырасти до 200 тыс.

Но доктор Майк Мартин, бывший британский офицер, знающий язык пушту и исследующий историю конфликта в афганской провинции Гильменд в своей книге An Intimate War, предостерегает от того, чтобы воспринимать "Талибан" как монолит.

По его словам, "это скорее коалиция независимых владельцев "франшизы", которые связаны друг с другом, скорее всего, только временно".

Майк Мартин добавляет, что и правительство Афганистана так же расколото на региональные фракции.

В афганской истории не раз случалось, что семьи, племена и даже чиновники переходили на другую сторону. Часто они делали это, чтобы выжить.

Доступ к оружию

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С точки зрения денег и вооружения, афганское правительство, опять же, должно было бы иметь преимущество.

Оно получало миллиарды долларов на зарплаты солдат и их оснащение - преимущественно от США. В отчете упомянутого главного инспектора указано, что всего на сферу безопасности Афганистана потратили более 88 млрд долларов.

Авторы отчета зловеще добавили: "Ответом на вопрос о том, насколько эффективно распорядились этими средствами, станут результаты боевых действий непосредственно на местах".

Воздушные силы Афганистана должны были обеспечить критическое преимущество на поле боя.

Но они постоянно боролись за то, чтобы содержать свои 211 летательных аппаратов и экипажи для них (последнее стало серьезной проблемой, когда талибы начали специально охотиться на пилотов).

Поэтому вопрос, смогут ли эти силы выполнять задачи, которые им ставят командиры на земле.

Именно поэтому в небе над такими городами, как Лашкаргах, во время наступления "Талибана" пришлось привлекать Воздушные силы США. Сейчас непонятно, как долго Соединенные Штаты будут помогать самолетами.

"Талибан" получает много средств от торговли наркотикам, но у него есть и поддержка из-за пределов Афганистана - преимущественно от Пакистана.

А сейчас талибы еще и захватили трофейное оружие и оборудование у правительственных сил безопасности (в том числе то, что в свое время поставляли США): военные машины "Хамви", приборы ночного видения, пулеметы, минометы и артиллерию.

Это при том, что Афганистан уже был перенасыщен оружием после советского вторжения.

И "Талибан" продемонстрировал, как даже самые грубые методы могут побеждать более технологичную силу.

Вспомнить хотя бы о потерях американских и британских сил от СВУ - самодельных взрывных устройств.

Знание и понимание местности - еще одно преимущество талибов.

Фокус на север и запад

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Афганистане уже много беженцев из-за наступления талибов

Несмотря на раздробленность "Талибана", все равно можно увидеть четкий план его продвижения.

Бен Барри, в прошлом командир бригады в британской армии, а сейчас научный сотрудник Международного института стратегических исследований, признает, что достижения талибов могут быть достаточно меркантильными.

Но добавляет: "Если бы вы писали план кампании, вам было бы трудно придумать что-то лучше этого".

Он советует сфокусироваться на противодействии "Талибану" на севере и западе, а не на юге, где они имеют свои традиционные укрепления, а центры регионов друг за другом переходят в их руки.

Талибы также захватили ключевые пункты пересечения границ и блокпосты, лишив правительство такой нужной наличности от таможенных поступлений.

Еще "Талибан" перешел к активной тактике целенаправленных убийств ключевых должностных лиц, активистов за права человека и журналистов. Медленно, но уверенно уничтожая те небольшие достижения, которые были у страны за 20 лет.

Стратегию афганского правительства понять сложнее.

Обещания отвоевать территории, которые захватил "Талибан", все больше кажутся пустыми.

По мнению Бена Барри, правительство, судя по всему, делает ставку на удержание крупных городов.

Афганский спецназ уже отправили в Лашкаргах, что позволило удержать город.

Но как надолго?

Специальных сил у правительства не так много - около 10 тыс. бойцов. И их уже разделили на группы.

"Талибан", как представляется, выигрывает и в сферах пропаганды и информационной борьбы.

Бен Барри говорит, что инициатива на поле боя поднимает их боевой дух и дает ощущение единства.

Правительство же отстает - там идут ссоры и увольнения генералов.

Чем закончится?

Несомненно, ситуация выглядит не лучшим образом для афганского правительства.

Но Джек Уотлинг из RUSI говорит, что пока позиции военных ухудшаются, "ситуацию еще могут спасти политики".

Если правительство сможет склонить на свою сторону лидеров племен, то это даст ему шанс, говорит эксперт.

Об этом же говорит и Майк Мартин, который обращает внимание на действия бывшего военного деятеля Абдула-Рашида Дустума, который вылетел в город Мазари-Шариф воевать с талибами. Он уже заключает соглашения.

Летний период боев вскоре завершится - афганская зима осложнит маневры сухопутных армий.

Не исключено, что до конца года в стране будет сохраняться патовая ситуация, а правительство будет цепляться за Кабул и несколько крупных городов.

Ситуация может даже коренным образом измениться, если "Талибан" расколется.