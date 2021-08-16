Вакцинированным - бонусы, невакцинированным - запреты. Каким будет новый локдаун в Украине

Диана Курышко

BBC News Украина

час назад

Автор фото, UNIAN

В Украине постепенно растет заболеваемость Covid-19. Людей, которые попадают в больницы, уже больше, чем тех, кого из больниц выписывают, а власти начинают говорить о карантине как о чем-то неотвратимом.

Если новый локдаун все же будет, он может существенно отличаться от предыдущих тем, что в этот раз в Украине есть много уже привитых людей.

Многие из вакцинированных надеются на ослабление ограничений. При этом невакцинированным обещают большие запреты.

Когда в Украине снова все закроют? На какие преференции могут рассчитывать вакцинированные и законно ли требовать от людей прививок, разбиралась ВВС News Украина.

Новая волна близко?

12 августа в Украине зафиксировали 1247 новых случаев Covid-19 и 588 госпитализаций. Это в несколько раз больше, чем в любой из дней июля.

Четвертую неделю подряд в Украине растет заболеваемость Covid-19.

Госпитализации уже превысили выписки из больниц на 18%, подсчитали в Киевской школе экономики.

И хотя эпидемическую ситуацию в правительстве называют контролируемой, но признают, что первые негативные тенденции есть.

Особое увеличение количества больных отмечают в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Автор фото, UNIAN

"Реанимационные кровати заняты на 13%, кровати с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности", - пытается успокоить всех глава Минздрава Виктор Ляшко и отчитывается о высоких темпах вакцинации в Украине.

Сейчас, по данным Минздрава, которые ежедневно обнародуют в официальном Telegram, делают примерно миллион прививок в неделю. В мае этот показатель был 90 тыс.

Несмотря на такую ​​скорость вакцинации, полностью привиты от коронавируса в Украине лишь 6% населения (2,5 млн человек).

Когда все закроют?

"Не надо питать иллюзий - у нас будет большая волна, будет много больных, много госпитализаций и наша вакцинация и те люди, которые переболели, этого не остановят. Мы последние в Европе по количеству вакцинированного населения во всех категориях", - категоричен в своих прогнозах Павел Ковтонюк, экс-заместитель министра здравоохранения в 2016-2018 годах и соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC).

По его мнению, в правительстве будут стараться максимально оттянуть локдаун, но вряд ли смогут его избежать.

Сейчас в условиях адаптивного карантина, действие которого правительство недавно продлило до 1 октября, решение о введении тех или иных ограничений в городе, районе или области должны принимать местные власти.

Что значит адаптивный карантин?

Если в каком-то регионе такие показатели, как количество новых случаев, количество людей в больницах и проведенных ПЦР-тестов становятся выше, то там вводят цветные зоны ограничений - желтую, оранжевую, красную.

Желтая - это, например, кинотеатры, заполненные на 50%, ограниченное количество людей во время массовых мероприятий.

В красной должны закрывать почти все - школы, рестораны, кафе, торговые центры, непродуктовые магазины, спортзалы, учреждения культуры, может не работать общественный транспорт.

"Каким будет локдаун - это в Украине вопрос политический. Какой будет политическая конъюнктура, таким будет и локдаун. Но если ударит по всей стране, то правительству надо будет брать на себя ответственность и вводить ограничения по всей стране", - говорит Ковтонюк.

Летом вся Украина была в зеленой зоне. О карантине напоминали разве что маски внутри торговых центров и метро. Однако осенью прогнозируют резкое ухудшение ситуации. Но в сентябре.

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При тех темпах роста заболеваемости, которые есть сейчас, в конце сентября - в октябре Украина может перейти к желтому или оранжевому уровню, говорит Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины.

При оранжевом уровне еще ничего не закрывают, но это является сигналом о приближении региона к "красной" зоне, когда закрыть должны много чего, объясняют в Минздраве разницу ограничений в цветных зонах.

Главный санитарный врач говорит о локдауне как о чем-то неизбежном, однако оттянуть его хотят "на максимально отдаленные сроки".

Уже начал готовиться к новому карантину Киев. Там в тестовом режиме запустили систему выдачи спецпропусков в общественном транспорте на случай локдауна.

Закроют не всё

Раньше, когда в каком-то регионе вводили красную зону, там закрывали школы.

Хотя не везде этих запретов придерживались, но детей на онлайн-обучение в течение прошлого года отправляли по всей стране регулярно.

В этом году все может быть иначе, если учителя в школе будут вакцинированы.

"Мы позволили, чтобы образовательный процесс продолжался, но это только в том случае и в тех школах, где педагогов будет вакцинировано более 80% от всего состава", - говорит министр Виктор Ляшко.

Однако таких "вакцинированных" школ в Украине немного. По словам Ляшко, только в некоторых регионах по состоянию на начало августа вакцинировано 50% педагогов. Такие показатели, в частности, имеет Киев и Киевская область. В остальных областях это количество еще меньше.

"Еще время есть, чтобы наверстать. Для того, чтобы образовательный процесс не останавливался во время потенциального карантина", - заявил министр.

Бонусы для вакцинированных и запреты для непривитых

Определенные преференции для вакцинированных и запреты для невакцинированных во время локдана в правительстве обсуждают уже давно, повторяя при этом, что вакцинация в Украине - дело добровольное.

Конкретных решений еще нет, но ожидают, что вместе с объявлением локдауна объявят и новые правила для вакцинированного и невакцинированного населения.

"Никто не имеет права заставлять человека делать прививки, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", - делится мыслями Михаил Радуцкий, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

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По его словам, логично ввести такие ограничения "для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением".

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель. Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения", - заявил политик.

Обязал вакцинироваться своих подчиненных или еженедельно делать ПЦР-тест мэр Днепра Борис Филатов. Он заявил, что не надо стесняться брать на себя политическую ответственность и пригрозил чиновникам увольнением в случае отказа от прививки.

При этом для вакцинированных жителей города пообещал вознаграждение - бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, ​​а еще билеты в кино.

Решение Филатова одобряют в Минздраве. "Я поддерживаю идеи, которые позволяют продвигать прививки и предотвратить карантинные ограничения", - прокомментировал инициативу мэра Днепра Виктор Ляшко и рассказал, что, возможно, в Киеве к осеннему полумарафону допустят только вакцинированных бегунов.

"Я буду рад, если правительство введет определенные послабления для вакцинированных. Если людям с сертификатами о вакцинации или с отрицательными ПЦР тестами позволят посещать рестораны, кафе, ТЦ, или учреждения культуры", - говорит эксперт Павел Ковтонюк.

По его словам, это может смягчить карантин.

"Стоит ставить вопрос, чтобы для людей, которые являются вакцинированными, и которые являются клиентами ресторанов, заведений культуры, были определенные снятия ограничений. Надо увеличивать права людей пользоваться услугами и не закрывать бизнес", - считает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Эксперт надеется, что в случае локдауна в Украине заработает электронный ковидний сертификат, по которому вакцинированных будут пускать в закрытые учреждения.

Как могут проверить вакцинацию?

В Украине есть два способа доказать, что человек имеет прививки от коронавируса. Первый - работает, второй - не очень.

Первый способ - получить от семейного врача бумажное свидетельство о вакцинации, на котором будет печать поликлиники и подписи врача о двух дозах вакцины.

С таки документом пускают даже в некоторые страны ЕС. Не исключено, что в случае введения карантина, эти документы, как доказательство вакцинации, будут принимать и в Украине.

Второй способ - это электронные ковид-сертфиикаты в приложении Дія, а именно внутренняя версия электронного документа. Скачать сертификат в Дії можно будет после второй прививки, правда, эта услуга доступна пока не всем.

Сертификаты все еще проходят тестирование. Их загрузили в свои смартфоны только несколько тысяч человек, которые принимают в этом тестировании участие.

В Минцифры надеются, что до конца августа для всех украинцев откроют внутренние и международные сертификаты, и уже тогда их можно будет свободно скачать в смартфон.

Для проверки подлинности ковид-сертификата не нужно будет специальное считывающее устройство, говорят в министерстве.

"Проверка будет проходить с помощью QR, а для этого подойдет обычный смартфон или любое другое устройство, которое может считать QR-код. Однако когда и при каких условиях будут требовать и проверять эти сертификаты, должно решить правительство", - рассказали в пресс-службе Минцифры.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так выглядит сертификат в"Дії"

Насколько законно требовать прививки?

Но законно ли требовать от людей прививок и угрожать в случае отказа увольнением?

Вакцинация от Covid-19 в Украине является добровольной, а отсутствие прививки, согласно законодательству, не может стать причиной для увольнения, говорит юрист Георгий Сандул, директор ОО "Трудовые инициативы".

"Работодатель в Украине не имеет никакого права каким-либо образом ограничивать наемных работников в правах из-за отсутствия прививки от коронавируса. В рамках действующего законодательства это абсолютно незаконно", - говорит юрист.

По его словам, исчерпывающий перечень обязательных прививок есть в законах "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", а вакцинация от Covid-19 не входит в обязательный перечень.

Автор фото, UNIAN

При этом руководство предприятия может только поощрять своих сотрудников вакцинироваться, а любые принудительные меры будут незаконными, говорит эксперт.