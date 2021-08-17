Талибан и талибы: кто они такие

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В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане, однако в последние месяцы эта группировка активно наступает и снова захватывает власть.

Официально американцы собирались окончательно покинуть страну 11 сентября 2021 года - в 20-летнюю годовщину атаки в Нью-Йорке, с которой и началась эта операция. Но боевики раньше захватили крупные города и вошли в столицу Кабул.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались еще в 2018 году - после 18 лет противостояния.

29 февраля 2020 года администрация президента США Дональда Трампа и представители движения "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты и их союзники обещали вывести все войска из страны в течение 14 месяцев. Талибы со своей стороны гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Однако уже в следующем году "Талибан" продолжил наступление на афганские силы безопасности и гражданское население, быстро продвигаясь по всей стране.

Приход к власти

"Талибан", или "студенты" на языке пушту, появились в начале 1990-х на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана. Считают, что пуштунское движение зародилось в духовных семинариях - преимущественно за деньги Саудовской Аравии - где проповедовали жесткую форму суннитского ислама.

Талибы обещали восстановить мир, безопасность и обеспечить соблюдение своей собственной строгой версии шариата, когда они придут к власти.

С юго-запада Афганистана талибы быстро распространили свое влияние.

В сентябре 1995 года они захватили провинцию Герат, граничащую с Ираном, а ровно через год захватили афганскую столицу Кабул, свергнув режим президента Бурхануддина Раббани - одного из отцов-основателей афганских моджахедов, боровшихся с советской оккупацией. К 1998 году талибы контролировали почти 90% Афганистана.

Афганцы, уставшие от междоусобиц после ухода советских сил, преимущественно приветствовали талибов, когда те впервые появились на политической арене. Их ранняя популярность была во многом обусловлена успехом в искоренении коррупции, обуздании беззакония и обеспечении безопасности дорог и районов, находящихся под их контролем, создав тем самым условия для процветания бизнеса.

Однако муллы из "Талибана" ввели наказания в соответствии со своим строгим толкованием законов шариата. Осужденных убийц казнили публично, прелюбодеев и гомосексуалистов забивали камнями до смерти, ворам отрубали руки. Мужчин заставляли отращивать бороды и носить головные уборы, а женщин - бурку, полностью закрывавшую тело и лицо.

Музыка и другие развлечения были запрещены. Талибы также не разрешают ходить в школу девочкам старше 10 лет (считается, что примерно в это время начинается половое созревание, а женщина, по мнению "Талибана", должна заниматься домом и реже появляться на людях).

Режим талибов обвиняли в различных нарушениях прав человека и преступлениях в сфере культуры.

В 2001 году группировка разрушила считающиеся историческим памятником мирового значения гигантские буддистские статуи в провинции Бамиан.

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Признавали правление талибов ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан. Однако последняя страна неоднократно отрицала поддержку движения публично. В то же время многие афганцы, которые присоединялись к движению, получали образование именно в религиозных школах Пакистана. Также эта страна была последней, которая разорвала дипломатические связи с группировкой.

В определенный момент талибы угрожали и Пакистану.

Один из самых громких и критикуемых на международном уровне инцидентов произошел в октябре 2012 года, когда пакистанские талибы попытались убить 14-летнюю школьницу Малалу Юсуфзай. Покушение на Малалу было совершено, когда она возвращалась домой из школы в Мингоре, городе в долине Сват, граничащей с Афганистаном.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Малала Юсафзай вела блог о жизни при талибах для ВВС на языке урду

Большое военное наступление через два года после атаки на школу в Пешаваре - самого кровавого нападения в истории страны - значительно снизило влияние группировки в Пакистане. По меньшей мере три ключевые фигуры пакистанских талибов были убиты в результате ударов американских беспилотников в 2013 году, в частности Хакимулла Мехсуд.

"Святилище" Аль-Каиды

Внимание мира талибы привлекли после нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Талибов обвиняли в предоставлении убежища главным подозреваемым - Усаме бин Ладену и его движению "Аль-Каида".

7 октября 2001 военная коалиция под руководством США начала в Афганистане военную операцию.

К декабрю 2001 года режим талибов был свергнут, боевики ушли в горы и начали партизанскую войну.

Многие высокопоставленные талибы избежали ареста и, как сообщается, укрылись в Кветте в Пакистане. Позже это привело к формированию "Кветта Шуры" - руководящего совета "Талибана", который руководил группировкой в Афганистане.

Официальный Исламабад, однако, отрицал этот факт.

Несмотря на постоянно растущую численность иностранных войск, талибы постепенно восстановили, а затем расширили свое влияние в Афганистане, угрожая большей части страны, а насилие в Афганистане вернулось на уровень 2001 года.

Талибы многократно нападали на Кабул, а в сентябре 2012 года движение устроило рейд на базу НАТО "Кэмп Бастион".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Хакимулла Мехсуд в той или иной степени контролировал до 30 группировок

Надежда на мирные переговоры появилась в 2013 году, когда талибы объявили о планах открыть офис в Катаре. Но уровень недоверия всех сторон оставался высоким, а насилие продолжалось.

В августе 2015 года талибы признали, что около двух лет скрывали факт кончины своего прежнего лидера - муллы Омара.

Спустя месяц группировка заявила, что оставила в прошлом междоусобицы и сплотилась вокруг нового лидера - муллы Мансура, заместителя муллы Омара.

Примерно в то же время талибы впервые после своего поражения в 2001 году захватили столицу провинции, взяв под контроль стратегически важный город Кундуз.

Муллу Мансура убили во время удара американского беспилотника в мае 2016 года, ему на смену пришел его заместитель Хайбатулла Ахундзада, который до сих пор возглавляет группировку.

Отсчет времени до отвода

После мирного соглашения между США и "Талибаном" 2020 года талибы, похоже, сменили тактику, перейдя от атак на города и военные форпосты к целевым убийствам, терроризируя тем самым гражданское население Афганистана.

Их цели - журналисты, судьи, мирные активисты, женщины во власти - подтверждали предположение о том, что группировка сменила не идеологию, а лишь стратегию.

Несмотря на серьезную обеспокоенность афганских чиновников из-за уязвимости властей перед "Талибаном" без международной поддержки, новый президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года, что все американские военные покинут страну до 11 сентября - к 20-й годовщине атаки на Всемирный торговый центр.

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Талибы начали захватывать огромные территории, угрожая снова свергнуть правительство в Кабуле.

По оценкам НАТО, в настоящее время группировка насчитывает около 85 тысяч бойцов - больше, чем когда-либо прежде.

Продвижение талибов произошло быстрее, чем опасались. Командующий иностранными войсками в Афганистане генерал армии США Скотт Миллер в июне предупреждал об опасности гражданской войны в стране, которую он назвал "угрозой для мира".

Однако многие населенные пункты талибы взяли без боя, поскольку правительственные силы сложили оружие, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Тогда же разведка США прогнозировала, что правительство Афганистана может потерпеть поражение уже через шесть месяцев после вывода всех американских военных из страны.