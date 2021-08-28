Как на самом деле выглядит амброзия и почему она так распространена в Украине

Алексей Коваленко, кандидат биологических наук (ботаника)

Для BBC News Украина

час назад

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Растение со сладким названием - амброзия - далеко не мед, как для местных экосистем, так и для людей, уязвимых к ее пыльце.

В период массового цветения амброзии увеличивается не только частота аллергических реакций, но и количество публикаций о ней. Но часто ложная информация об амброзии появляется еще на уровне определения.

Поиск изображения по запросу "амброзия" среди первых 20 фотографий выдал мне 7 ложных, на которых амброзией и не пахло.

Чаще всего ее путают с золотарником канадским.

Автор фото, DEA / C.DANI / I.JESKE Підпис до фото, Так выглядит золотарник канадский

Этот вид имеет заметные желтые соцветия и цельные листья, которые легко отличают его от амброзии. Его также подозревают в симптомах аллергии, однако часто безосновательно - тяжелая пыльца этого растения плохо переносится ветром, а потому у него крайне мало шансов попасть на слизистую человека.

Откуда взялась амброзия?

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) попала к нам из Северной Америки, которая и является ее родиной. Однако сейчас она распространилась на оставшуюся часть материка, а также на Центральную и Южную Америки. Ее вторжение охватило Европу, Азию и Австралию.

Считается, что в Европу амброзия попала в 1873 году. Скорее всего она путешествовала "зайцем" в грузах семян красного клевера и других сельскохозяйственных культур. Это положило начало триумфальному шествию переселенки по новым просторам.

Ее дикие популяции начали фиксировать в Германии, а затем и во Франции, Великобритании, Нидерландах и Бельгии. Впоследствии амброзия открыла восточный фронт, постепенно проникая во флору Сербии, Хорватии, Венгрии и не только.

На просторах Украины она прописалась еще с начала прошлого века. Сюда амброзия могла попасть не только случайно - ее здесь даже специально выращивали.

В 1914-1918 гг. на территории нынешней Днепропетровской области находился центр культивирования амброзии. Немецкий фармацевт Криккер пытался использовать растение как лекарственное средство - заменитель хинина, а также как противогельминтное средство.

Долгое время распространение вида в Украине ограничивалось небольшой площадью. Все изменила Вторая мировая война, ставшая причиной взрывного распространения многих чужестранных видов. Это произошло из-за массового движения людей, грузов и повреждения растительного покрова.

Стратегия успеха

Амброзия имеет все предпосылки для освоения территорий с уничтоженным растительным покровом. Среднее растение производит 30-40 тысяч семян, а некоторые экземпляры - до 100 тысяч.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так выглядит амброзия полыннолистная

Не все из них прорастают на следующий сезон - некоторые откладываются про запас, формируя семенной банк. Эти "вложения" надежно хранятся в почве до 10 лет, но известны экспериментальные подтверждения прорастания семян после 40 лет в состоянии покоя.

Последствия вторжения

Массовое развитие амброзии меняет структуру растительности. Мало того, что растение быстро размножается, так оно еще и ресурсы окружающей среды использует гораздо эффективнее, чем другие растения. Это имеет крайне печальные последствия, как для аборигенных видов, так и для почвы, поскольку она пересыхает и беднеет.

Кроме того, амброзия эффективно затеняет растущие рядом растения, усложняя их жизни. В результате меняется привычная нам растительность, увеличивается температура почвы и приземного слоя воздуха, происходит эрозия.

Амброзия создает опасность не только для микроклимата и эстетики городов и сел, но и для сохранения местообитаний редких видов растений. Это растение, если неправильно обработать посевы, может засорить их так, что в несколько раз снизит урожай.

Высокая аллергенность пыльцы амброзии - ещё одна серьёзная проблема. С середины июля до первых заморозков амброзия массово цветет, вызывая сильную аллергию.

От амброзии не скрыться

Одно растение может образовывать от 4 миллионов до 10 миллиардов пыльцевых бобов. Они легко распространяются по воздуху на десятки километров. Пыльцу фиксировали на высоте 5 тысяч м над уровнем моря, а также на расстоянии до 160 км от ближайшего места произрастания амброзии.

То есть иногда можно почувствовать аллергические проявления от этого растения, даже если оно не растет в вашем городе или деревне. Вот кто хорошо работает даже на дистанционке!

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Аллергические реакции в нашем организме вызывают белки, содержащиеся в пыльце амброзии. Известно 11 из них, но главными являются Amb a 1 (аллерген Е) и Amb a 2 (аллерген К).

Когда пыльца амброзии попадает на слизистую носа и бронхов, эти соединения провоцируют иммунную реакцию, которая и приводит к слезотечению, повышению температуры тела, резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что может вызывать приступы бронхиальной астмы.

Болезненное состояние, вызываемое амброзией, часто сопровождается утомляемостью, повышенной раздражительностью, снижением аппетита, депрессией и приступами головной боли.

Есть исследования, которые показывают, что повышение уровня углекислого газа и азотных соединений, а также потепление еще больше усиливают аллергенность пыльцы.

Чтобы уберечься, уязвимым людям следует ограничить контакт с пыльцой в период массового цветения. В этом помогут респираторы и медицинские маски, избегание мест произрастания амброзии (пустырей, стройплощадок, обочин дорог и железных путей).

А в периоды, когда концентрация пыльцы самая высокая, стоит даже закрыть окна дома.

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О том, как лечить аллергический синдром, лучше проконсультироваться с семейным врачом.

Можно ли бороться с амброзией?

Бороться с амброзией чрезвычайно сложно, ведь изначально пропустили ее массовое распространение.

Один из вариантов - на короткое время засадить пораженные земли озимыми зерновыми, ведь в посевах яровых зерновых североамериканская гостья ведет себя гораздо активнее.

Можно бороться с амброзией химическими методами, но только на ограниченных площадях.

С чего начать борьбу с амброзией? Следует поощрять людей сообщать о местах ее произрастания.

Следует дважды в сезон скашивать заросли амброзии: в период до цветения и через месяц после этого. Нельзя косить ее в мае-июне и в засушливый период без полива.

Амброзию можно уничтожить механически - просто вырвав с корнем. Это особенно эффективно, если растение растет вокруг административных зданий, детских садов, школ и на территории рекреационных зон.

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А для того, чтобы амброзия не захватывала новые территории Украины, следует восстановить растительный покров там, где он уничтожен или поврежден. Речь идет об участках вдоль строительства новых автодорог, о пустырях, зонах с перемещенными грунтами и тому подобное.