Как на самом деле выглядит амброзия и почему она так распространена в Украине
- Алексей Коваленко, кандидат биологических наук (ботаника)
- Для BBC News Украина
Растение со сладким названием - амброзия - далеко не мед, как для местных экосистем, так и для людей, уязвимых к ее пыльце.
В период массового цветения амброзии увеличивается не только частота аллергических реакций, но и количество публикаций о ней. Но часто ложная информация об амброзии появляется еще на уровне определения.
Поиск изображения по запросу "амброзия" среди первых 20 фотографий выдал мне 7 ложных, на которых амброзией и не пахло.
Чаще всего ее путают с золотарником канадским.
Этот вид имеет заметные желтые соцветия и цельные листья, которые легко отличают его от амброзии. Его также подозревают в симптомах аллергии, однако часто безосновательно - тяжелая пыльца этого растения плохо переносится ветром, а потому у него крайне мало шансов попасть на слизистую человека.
Откуда взялась амброзия?
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) попала к нам из Северной Америки, которая и является ее родиной. Однако сейчас она распространилась на оставшуюся часть материка, а также на Центральную и Южную Америки. Ее вторжение охватило Европу, Азию и Австралию.
Считается, что в Европу амброзия попала в 1873 году. Скорее всего она путешествовала "зайцем" в грузах семян красного клевера и других сельскохозяйственных культур. Это положило начало триумфальному шествию переселенки по новым просторам.
Ее дикие популяции начали фиксировать в Германии, а затем и во Франции, Великобритании, Нидерландах и Бельгии. Впоследствии амброзия открыла восточный фронт, постепенно проникая во флору Сербии, Хорватии, Венгрии и не только.
На просторах Украины она прописалась еще с начала прошлого века. Сюда амброзия могла попасть не только случайно - ее здесь даже специально выращивали.
В 1914-1918 гг. на территории нынешней Днепропетровской области находился центр культивирования амброзии. Немецкий фармацевт Криккер пытался использовать растение как лекарственное средство - заменитель хинина, а также как противогельминтное средство.
Долгое время распространение вида в Украине ограничивалось небольшой площадью. Все изменила Вторая мировая война, ставшая причиной взрывного распространения многих чужестранных видов. Это произошло из-за массового движения людей, грузов и повреждения растительного покрова.
Стратегия успеха
Амброзия имеет все предпосылки для освоения территорий с уничтоженным растительным покровом. Среднее растение производит 30-40 тысяч семян, а некоторые экземпляры - до 100 тысяч.
Не все из них прорастают на следующий сезон - некоторые откладываются про запас, формируя семенной банк. Эти "вложения" надежно хранятся в почве до 10 лет, но известны экспериментальные подтверждения прорастания семян после 40 лет в состоянии покоя.
Последствия вторжения
Массовое развитие амброзии меняет структуру растительности. Мало того, что растение быстро размножается, так оно еще и ресурсы окружающей среды использует гораздо эффективнее, чем другие растения. Это имеет крайне печальные последствия, как для аборигенных видов, так и для почвы, поскольку она пересыхает и беднеет.
Кроме того, амброзия эффективно затеняет растущие рядом растения, усложняя их жизни. В результате меняется привычная нам растительность, увеличивается температура почвы и приземного слоя воздуха, происходит эрозия.
Амброзия создает опасность не только для микроклимата и эстетики городов и сел, но и для сохранения местообитаний редких видов растений. Это растение, если неправильно обработать посевы, может засорить их так, что в несколько раз снизит урожай.
Высокая аллергенность пыльцы амброзии - ещё одна серьёзная проблема. С середины июля до первых заморозков амброзия массово цветет, вызывая сильную аллергию.
От амброзии не скрыться
Одно растение может образовывать от 4 миллионов до 10 миллиардов пыльцевых бобов. Они легко распространяются по воздуху на десятки километров. Пыльцу фиксировали на высоте 5 тысяч м над уровнем моря, а также на расстоянии до 160 км от ближайшего места произрастания амброзии.
То есть иногда можно почувствовать аллергические проявления от этого растения, даже если оно не растет в вашем городе или деревне. Вот кто хорошо работает даже на дистанционке!
Аллергические реакции в нашем организме вызывают белки, содержащиеся в пыльце амброзии. Известно 11 из них, но главными являются Amb a 1 (аллерген Е) и Amb a 2 (аллерген К).
Когда пыльца амброзии попадает на слизистую носа и бронхов, эти соединения провоцируют иммунную реакцию, которая и приводит к слезотечению, повышению температуры тела, резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что может вызывать приступы бронхиальной астмы.
Болезненное состояние, вызываемое амброзией, часто сопровождается утомляемостью, повышенной раздражительностью, снижением аппетита, депрессией и приступами головной боли.
Есть исследования, которые показывают, что повышение уровня углекислого газа и азотных соединений, а также потепление еще больше усиливают аллергенность пыльцы.
Чтобы уберечься, уязвимым людям следует ограничить контакт с пыльцой в период массового цветения. В этом помогут респираторы и медицинские маски, избегание мест произрастания амброзии (пустырей, стройплощадок, обочин дорог и железных путей).
А в периоды, когда концентрация пыльцы самая высокая, стоит даже закрыть окна дома.
О том, как лечить аллергический синдром, лучше проконсультироваться с семейным врачом.
Можно ли бороться с амброзией?
Бороться с амброзией чрезвычайно сложно, ведь изначально пропустили ее массовое распространение.
Один из вариантов - на короткое время засадить пораженные земли озимыми зерновыми, ведь в посевах яровых зерновых североамериканская гостья ведет себя гораздо активнее.
Можно бороться с амброзией химическими методами, но только на ограниченных площадях.
С чего начать борьбу с амброзией? Следует поощрять людей сообщать о местах ее произрастания.
Следует дважды в сезон скашивать заросли амброзии: в период до цветения и через месяц после этого. Нельзя косить ее в мае-июне и в засушливый период без полива.
Амброзию можно уничтожить механически - просто вырвав с корнем. Это особенно эффективно, если растение растет вокруг административных зданий, детских садов, школ и на территории рекреационных зон.
А для того, чтобы амброзия не захватывала новые территории Украины, следует восстановить растительный покров там, где он уничтожен или поврежден. Речь идет об участках вдоль строительства новых автодорог, о пустырях, зонах с перемещенными грунтами и тому подобное.
Растения-чужаки. 5 видов, которые угрожают Украине
Они захватывают пространство и меняют ландшафты, разрушают экономику и ухудшают здоровье людей. Это обычные растения, которые на своей родине вели себя вежливо, но попав на новые территории, "встали на скользкую дорожку".
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски