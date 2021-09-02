Гривне - 25 лет. Что в кошельках у украинцев?

Анастасия Зануда

ВВС News Украина

9 минут назад

Автор фото, UNIAN

С момента появления в Украине гривны прошло 25 лет.

За четверть века крупнейший номинал банкноты вырос со 100 до 1000 гривен, а курс к доллару "просел" более чем 15 раз.

В десятки раз подорожали хлеб и молоко, бензин и проезд. В то же время средние зарплаты - в гривне - выросли более чем в 100 раз.

Что же осталось в кошельках украинцев?

От 100 до 1000

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Первые гривны были такие же яркие, как карбованцы, только без нулей

Оборот гривны начался 2 сентября 1996 года. По указу президента Кучмы, денежная реформа должна была продлиться две недели - до 16 сентября.

За это время карбованцы, введенные в 1992 году, можно было обменять на новую национальную валюту - гривну.

Курс составил 100 тысяч рублей за одну гривну. Сумму обмена не ограничивали.

Президентский указ предусматривал, что в обращении будут банкноты 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен, а также разменные монеты 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

Однако уже на пятом году "жизни гривны" понадобилась купюра в 200 гривен, которая появилась в августе 2001.

Она до сих пор является наиболее часто используемой. По данным НБУ, банкноты с портретом Леси Украинская - это почти четверть всего наличного обращения.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 200-гривневая банкнота "с Лесей" до сих пор является наиболее часто используемой

Когда гривне исполнилось 10 лет, в сентябре 2006-го, появилась банкнота в 500 гривен.

А пока банкнотой с самым большим номиналом остается 1000 грн. Ее ввели в обращение в октябре 2019 года. Однако пока она занимает лишь 2,5% от общего количества банкнот в обращении.

Тогда же начали изымать из обращения первые монеты - 1, 2, 5 и 25 копеек. Пока легитимная монета в 10 копеек является самой популярной. На нее приходится 29% оборота монет.

В то же время в обращении появились монеты номиналом 10 гривен.

По данным Национального банка, на начало июля 2021 года объем наличных в обращении составил 585,2 млрд грн.

От фиксированного к свободному

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 25 лет назад на 176 гривен можно было купить 100 долларов

Гривна является единственным платежным средством на территории Украины, но ее курс к американскому доллару многие годы был одним из наглядных показателей состояния дел в экономике и кошельках украинцев, большинство из которых могут назвать сегодняшний курс доллара почти так же точно, как и банкиры.

Курс НБУ на момент ввода в обращение гривны составлял 1,76 гривны за доллар. 1 сентября 2021 года курс доллара остановился на отметке 26,89 грн.

В то же время за 25 лет курс гривны к доллару пережил и несколько этапов относительной стабильности.

Экономический кризис 1998 года создал "доллар по пять", а финансовый кризис 2008-го - "доллар по восемь", который удерживался до Революции достоинства в конце 2013 - начале 2014 годов.

При этом обозреватели отмечали, что два последних года "доллара по восемь" были искусственными. Курс удерживали преимущественно за счет валютных резервов.

Если на сентябрь 2011 года они составляли более 38 млрд долларов, то к началу марта 2014-го, когда из Украины только что сбежал президент Янукович, валовые валютные резервы не превышали 15,5 млрд долларов.

В феврале 2015 Национальный банк отказался от политики фиксированного курса, действовавший с момента введения гривны, и перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

От копеек до десятков гривен

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сначала за те же деньги можно было купить половинку "Украинского", затем четверть ...

Но на месте не стоял не только курс валюты, но и цены в самой Украине.

Если в 1996 году килограмм "Украинского" - пшенично-ржаного - хлеба стоил около 50 копеек, то в июле 2021-го - почти 25 гривен, или в 50 раз дороже.

Как сообщили на запрос ВВС News Украина в Государственной службе статистики, официально средние цены на продукты в Украине рассчитывают с 1998 года.

Согласно этим данным, буханка хлеба и литр молока с 1998 по 2021 подорожали более чем в 30 раз, килограмм свинины, литр подсолнечного масла и килограмм картофеля - более чем в 20 раз.

За проезд также приходится платить в разы больше, чем 25 лет назад.

За четверть века цены на бензин выросли с 60 копеек за литр в 1996 году до свыше 30 гривен в июле 2021. А цены на топливо производители и продавцы закладывают в стоимость буквально каждого товара или услуги.

Подорожал также и общественный транспорт, хотя и не так быстро.

Если в 1998-м билет на общественный транспорт в Украине в среднем стоил 31 копейку, то в июле 2021-го - 6,64 грн.

Но едва ли не наибольшим шоком для украинцев и их кошельков с гривнами стало увеличение коммунальных тарифов, в значительной степени из-за роста цен на газ, которые всегда были вопросом политики или даже геополитики.

Долгое время договоренности с Россией, откуда Украина получала топливо практически до конца 2015 года, а также десятки миллиардов гривен на субсидирование "Нафтогаза" из бюджета позволяли удерживать цены на газ для населения на относительно низком уровне - в рамках копеек за куб.

Например, во второй половине 2013 года, по данным "Нафтогаза", самый дешевый газ - для потребителей со счетчиками - стоил 72,5 копейки за куб.

Отказ от газа из России после Революции достоинства и введение рыночных тарифов обусловили резкий рост цифр в платежках - почти 8 грн за куб (минимальные цены по фиксированному годовому тарифному плану газоснабжающих компаний) в 2021 году.

Если вспомнить, что в 1996 году, когда ввели гривну, куб стоил около 11,5 копеек, то рост составляет почти 70 раз.

Стали ли богаче?

Автор фото, UNIAN

Если взглянуть на рост доходов украинцев за эти годы, то номинально он перекрывает ценовые шоки последних 25 лет.

На начало 1997-го, когда гривне было всего четыре месяца, средняя зарплата украинцев составляла 126,68 грн или 67 долларов по официальному курсу.

В июле 2021 украинцы зарабатывали в среднем 13 458 грн или более 500 долларов.

Поэтому, если в гривне доходы украинцев выросли почти в 100 раз, то в долларовом эквиваленте все гораздо скромнее.

Если же вспомнить, что средняя пенсия в Украине в январе этого года составляла лишь треть от средней зарплаты, а каждый четвертый житель Украины - пенсионер, то картинка становится совсем не радужной.