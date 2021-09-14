Новый карантин. Куда не пустят без прививки

6 минут назад

Автор фото, unian

В Украине объявили новые правила карантина. Для вакцинированных он будет смягченным, для невакцинированных - наоборот.

Об этом говорится в постановлении правительства №1236, изменения к которому приняли поздно вечером 13 сентября.

Что нового?

Вместо двух ковид-сертификатов, которые в Украине существуют сейчас - внешнего и внутреннего - будет три.

Внутренний сертификат будет двух видов - "желтый", как подтверждение того, что человек получил первую прививку, а также "зеленый" - о полном курсе вакцинации.

Для чего нужны эти "цветные" сертификаты? Когда в Украине введут желтую зону карантина, владельцы этих документов смогут свободно посещать кинотеатры, театры, музеи, спортзалы, бассейны, массовые мероприятия, например, концерты.

Ранее, по правилам желтой зоны карантина, кинотеатры и другие учреждения культуры должны были пускать лишь 50% посетителей. Массовые мероприятия должны были проходить при условии: только один человек на 4 кв. м. В фитнес-залах: один человек на 10 метров кв. м.

Но, если посетитель может предъявить сертификат о вакцинации, этих ограничений не будет.

То есть ограничений желтой зоны не будет, если не менее 80% посетителей и персонала дошкольных учреждений будут вакцинированы хотя бы первой дозой и у них будет желтый ковид-сертификат.

В то же время окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений и обслуживать и невакцинированных, остается за владельцем заведения, говорится в объяснении правительства.

Кого пускать, а кого нет?

Кардинально меняются правила, если в Украине введут красную зону. По прогнозам, это может произойти не раньше ноября.

По правилам красной зоны, в Украине закрывают все - торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, рынки, фитнес-залы, отменяют концерты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, заправки.

Этих ограничений красного уровня не будет, если у всех участников (посетителей, работников и организаторов) будет "зеленый" ковид-сертификат.

То есть даже в красной зоне в ресторан или кинотеатр должны пускать посетителей, если они и персонал полностью вакцинированы.

Не до конца понятна процедура проверки сертификатов. Например, кто и как будет считать 80% посетителей ресторанов, вакцинированных первой дозой.

В Минздраве говорят, что для этого достаточно будет предъявить телефон с электронным ковид-сертификатом или иметь бумажное свидетельство о вакцинации.

Автор фото, МОЗ

Также остается вопрос с приложением Дія. Сейчас электронный сертификат доступен там только после полного курса прививки.

Сейчас немало пользователей жалуются, что до сих пор не могут его загрузить - не работает распознавание лиц и другие проблемы.

По новым правилам карантина, сертификаты в Дії должны появиться уже после первой прививки. Пока не понятно, успеют ли разработчики выполнить это решение.

А что со школами?

Для школ карантин, наоборот, смягчили. Если раньше в желтой зоне должны были закрывать школы, если там двумя дозами не вакцинированные хотя бы 80% учителей, то теперь речь идет только об одной прививке.

То есть в желтой зоне школы будут работать при наличии не менее 80% учителей с "желтыми" или "зелеными" ковид-сертификатами.

В случае введения красной зоны, учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" ковид-сертификат, то есть вакцинированы двумя дозами.

Вакцинацию учителей в Минздраве сейчас называют своей основной задачей.

За первые десять дней нового учебного года в Украине заболели почти 600 учителей. Уровень вакцинации педагогов остается низким.

Так, по состоянию на 12 сентября, по данным Минздрава, двумя дозами были вакцинированы работники только 2 тыс. из 14 тыс. украинских школ.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого. Вакцин для этого достаточно", - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Цель - сделать жизнь вакцинированных людей максимально приближенной к тому, как было раньше, чтобы карантинных мер эти люди не почувствовали, говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.

Без прививок в кафе не будут пускать уже сейчас?

Нет. В Украине по состоянию на 14 сентября все еще действует зеленая карантинная зона.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования. То есть ограничения для невакцинированных должны заработать не раньше 20 сентября.

Их начнут применять, как только Украина перейдет в желтую зону.

По прогнозам Минздрава, это может произойти в течение ближайшей недели, тогда соберется государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Украине восемь недель растет заболеваемость ковидом. На 20% увеличилось количество людей, которые попадают в больницы, на 37% выросли новые случаи болезней.

Худшая ситуация в Черновицкой, Харьковской областях и в Киеве.

Однако в Минздраве говорят, что ситуация все еще контролируется и медицинская система справляется.

"Кровати не заполняются так быстро, как в прошлом году", - говорит Игорь Кузин.

Власти призывают украинцев вакцинироваться, чтобы избежать новых локдаунов.

В Украине полностью привиты 5 млн человек, то есть чуть больше 10% населения.

Что такое "желтый уровень"

Желтая зона предусматривает масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Главные ограничения: